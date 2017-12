ITALIA

Româncă accidentată mortal

O româncă de 21 de ani a murit după ce a fost lovită de două vehicule pe un drum naţional din nordul Italiei. Accidentele au avut loc pe raza localităţii Pandino, în apropierea oraşului Cremona din nordul Italiei. Ionela Cati L. s-a angajat în traversarea drumului naţional şi a fost lovită iniţial de un vehicul Renault Twingo, condus de un italian în vârstă de 25 de ani. Românca fusese rănită la picior şi rămăsese imobilizată pe carosabil. Din sens opus a venit o autoutilitară care a lovit-o din nou pe tânăra rămasă pe carosabil, târând-o aproximativ 100 de metri. La locul accidentului a sosit în scurt timp o ambulanţă, dar echipajul nu a mai putut face nimic pentru româncă. Vehiculele implicate în accident au fost sechestrate pe durata anchetei derulate de carabinieri.

GRECIA

Român arestat

Un român a fost arestat de autorităţile greceşti în colaborare cu ofiţerii Europol, care l-au urmărit pentru a-l aduce în faţa unui procuror, el fiind deja condamnat la 7 ani de închisoare. Potrivit eKathimerini.com, autorităţile greceşti împreună cu ofiţeri ai Europol au arestat, miercuri noapte, un român de 26 de ani, în apropierea localităţii Loutraki, după ce l-au urmărit mai multă vreme. Publicaţia notează că românul a fost prezentat, joi, unui procuror din Corinth. Românul ar fi fugit din ţara sa natală după ce a fost condamnat la o pedeapsă de 7 ani de închisoare. Autorităţile greceşti nu au putut preciza clar care au fost acuzaţiile ce au dus la condamnarea românului.

FRANŢA

Români hoţi la hypermarket

Doi români, dintre care unul a fost reţinut miercuri seară, au jefuit mai multe persoane, în parcarea unui hypermarket din La Couronne. Potrivit poliţiei, ei se ofereau să-i ajute pe şoferi, deteriorau maşina şi îi furau. Unul dintre hoţi, în vârstă de 35 de ani, a fost reţinut, asupra lui fiind găsiţi 800 de euro.

RUSIA

Accident aviatic

Un avion de vânătoare rusesc MiG-31 s-a prăbuşit vineri în Munţii Ural, la aproximativ 60 de kilometri de aeroportul din oraşul Perm, fără a provoca victime sau pagube materiale la sol, a anunţat Ministerul rus al Apărării. Piloţii au reuşit să se catapulteze şi sunt într-o stare mulţumitoare, a declarat un purtător de cuvânt din cadrul Ministerului Apărării. Avionul nu transporta nicio armă. Accidentele aeronavelor militare sunt relativ frecvente în Rusia. MiG-31 poate zbura pe orice vreme şi este înarmat cu rachete cu o rază de peste 200 de kilometri, capabile să atingă simultan 24 de ţinte diferite.

SUA

Avion prăbuşit

Un avion civil care juca rol de susţinere în cadrul unui exerciţiu militar s-a prăbuşit în Florida, în noaptea de miercuri spre joi, provocând moartea a trei persoane care se aflau la bord, a anunţat, ieri, o sursă militară. Victimele sunt trei angajaţi ai unei întreprinderi civile al cărei avion era folosit în cadrul unui exerciţiu militar de control aerian, a explicat purtătorul de cuvânt al Comandamentului de Operaţiuni Speciale (SOC, Special Operations Command), care a organizat exerciţiul. Fragmente din avion au fost descoperite joi dimineaţă într-o zonă împădurită din centrul Floridei, iar cele trei cadavre au fost găsite la faţa locului, a anunţat biroul şerifului local.

NOUA ZEELANDĂ

Explozie în mină

Doi mineri au supravieţuit unei explozii produse într-o mină de pe coasta de vest a insulei de sud a Noii-Zeelande, dar nu a fost stabilit niciun contact cu alţi 36 de mineri prinşi în subteran în urma accidentului, a anunţat directorul societăţii miniere, Peter Whittall. Explozia s-a produs vineri după-amiază, în jurul orei locale 16.30, într-o mină de cărbune din Pike River. Primăria din Grey District, localitate aflată în apropiere de mină, a informat că poliţia, elicoptere de salvare şi ambulanţe s-au deplasat la faţa locului.

CANADA

Atac cu pietre la consulatul rus

Ministerul rus al Afacerilor Externe a anunţat, vineri, că l-a convocat pe ambasadorul Canadei şi a protestat, după ce consulatul său la Montreal a fost ţinta unui atac cu pietre. Partea rusă cere pedepsirea imediată a indivizilor care au aruncat cu pietre şi sticle de vopsea asupra teritoriului consulatului, provocând pagube semnificative clădirii, a continuat diplomaţia rusă. Ministerul rus al Afacerilor Externe aşteaptă de la autorităţile canadiene să ia măsuri adecvate pentru a asigura securitatea reprezentanţelor ruse în Canada, conchide ministerul.

AUSTRALIA

Noroc la ghinion

Aeronava Airbus A380 a companiei australiene Qantas, victimă a unei probleme la unul dintre reactoare, la 4 noiembrie, a suferit în timpul incidentului o ruptură la o ţeavă de alimentare cu carburant, ce ar fi putut provoca o explozie a aparatului, relevă presa australiană de vineri. Rapoarte oficiale preliminare asupra accidentului arată că anumite elemente ale motorului Rolls-Royce care a explodat în plin zbor au percutat aripa aparatului, ratând cu puţin un rezervor, dar secţionând în trecere o ţeavă de alimentare cu carburant. Qantas a refuzat să comenteze pe marginea pagubelor provocate aparatului ce transporta 466 de pasageri şi membri ai echipajului; compania a refuzat de asemenea să confirme informaţiile potrivit cărora peste 50 de mesaje de alertă ar fi fost trimise din cabina pilotului în timpul incidentului.

FRANŢA

Avion militar algerian ieşit de pe pistă

Un avion militar algerian, care venea de la Boufarik (în apropiere de Alger), a ieşit de pe pistă, vineri, pe aeroportul din Bourget, la nord de Paris, fără a provoca rănirea vreunei persoane, au anunţat surse aeroportuare franceze. O anchetă a fost demarată în acest caz, care ar putea să se datoreze unei erori de pilotaj, potrivit unei surse, care a adăugat că traficul pe Bourget a fost perturbat, dar reluat rapid. Aeroportul Paris-Le Bourget este specializat în aviaţia de afaceri, înregistrând, în 2007, peste 70.000 de mişcări anuale de avioane sau elicoptere şi 800 de destinaţii deservite, dintre care 600 internaţionale.

COLUMBIA

Stare de calamitate

Preşedintele Columbiei, Juan Manuel Santos, a decretat starea de calamitate în 28 dintre cele 32 de provincii ale ţării, din cauza ploilor şi inundaţiilor care afectează 1,2 milioane de persoane. Cel puţin 136 de persoane au murit, 205 au fost rănite şi 20 sunt date dispărute în urma inundaţiilor şi alunecărilor de teren din Columbia, a anunţat Ministerul de Interne. Serviciile de urgenţă au comunicat că, din cauza ploilor, există probleme în 561 de oraşe columbiene. Preşedintele a explicat că decretarea stării de calamitate va facilita oferirea de ajutoare sinistraţilor.

UCRAINA

Nou cod fiscal

Parlamentul ucrainean a adoptat, joi, în ultimă lectură, noul cod fiscal, vehement criticat de opoziţie şi de mediile de afaceri. Documentul a fost aprobat cu voturile a 269 deputaţi din cei 450 ai Radei Supreme, în condiţiile în care erau necesare numai 226 de voturi. Reprezentanţii întreprinderilor mici şi mijlocii au protestat de mai multe ori în ultimele luni împotriva acestui proiect vizând regruparea mai multor legi în acest cod fiscal care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2011. Mediile de afaceri, opoziţia şi experţii au criticat noul cod fiscal, estimând că acesta va creşte presiunile fiscale asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, fără să afecteze marile întreprinderi, ai căror patroni fac parte din partidul prezidenţial, Partidul Regiunilor. Printre măsurile cele mai controversate figurează creşterea impozitului forfetar şi reducerea numărului de sectoare de activitate autorizate să aplice acest sistem simplificat de taxare.

DANEMARCA

Înăsprirea regulilor privind întregirea familiei

Guvernului liberal-conservator danez şi aliatul său de extremă-dreapta, Partidul Poporului danez, au ajuns la un acord care înăspreşte regulile privind întregirea familiei, prin introducerea unui sistem cu puncte care favorizează candidaţii educaţi şi mai apţi de a se integra. Acest acord controversat, aspru criticat de opoziţia de centru-stânga, a raliat joi, fără vot, o majoritate de 90 de deputaţi din cei 179 din Parlament. Prezentat pe viitor sub formă de proiect de lege în Parlament, acordul prevede că persoanele care depun cerere pentru întregirea familiei trebuie să obţină 60 de puncte, respectiv 120 pentru persoanele cu vârste sub 24 de ani. Fixând pragul de 120 de puncte pentru cei sub 24 de ani şi solicitând, deci, o educaţie superioară, Guvernul doreşte să îşi continue politica de combatere a căsătoriilor aranjate. Aceste puncte sunt obţinute în cazul prezentării de diplome de absolvire a unor instituţii superioare de învăţământ, în cazul unei experienţe profesionale şi al unui loc de muncă sau în cazul unor calificări lingvistice în limbile nordice, precum şi în engleză, germană, franceză şi spaniolă. Acordul nu vizează cetăţenii UE şi Spaţiul Economic European (EEE) şi consolidează politica ultrarestrictivă a Danemarcei în domeniul imigraţiei după 2001, când a ajuns la putere un Guvern de centru-dreapta, cu susţinerea Partidului Poporului danez (PPD). Acordul între Guvern şi PPD solicită de asemenea ca persoana, daneză sau străină, care doreşte să îşi aducă soţul, să depună o garanţie de 100.000 de coroane (13.422 de euro), faţă de 50.000 cât era prevăzut până în prezent.

COSTA RICA

Sesizare la Curtea Internaţională de Justiţie

Costa Rica a sesizat, joi, Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ) de la Haga, pe tema conflictului frontalier cu Nicaragua, care durează de aproape o lună, a anunţat ministrul Afacerilor Externe de la San Jose. La rândul său, Managua îşi anunţase recent intenţia de a sesiza CIJ. San Jose speră astfel să pună capăt unei situaţii ilegitime, potrivit normelor internaţionale şi tratatelor, a arbitrajelor şi a deciziilor existente, care sunt obligatorii pentru cele două ţări, a declarat ministrul de Externe, Rene Castro. Cele două ţări sunt implicate într-un litigiu care durează de peste 100 de ani şi care vizează navigaţia pe fluviul San Juan. Acesta delimitează o parte a frontierei comune. La începutul lunii noiembrie, Costa Rica a acuzat armata din Nicaragua că a intrat pe teritoriul său, cu ocazia unei operaţiuni de dragare a fluviului. Organizaţia Statelor Americane a cerut, vineri, celor două ţări să îşi retragă efectivele militare şi poliţiştii din zona frontalieră. Nicaragua a ameninţat că se va retrage din organizaţia continentală.