ITALIA

Mandat internaţional de arestare pentru un român

Poliţia a emis un mandat internaţional de arestare pe numele unui român, care ar putea fi implicat în moartea unui italian de 43 de ani. Cadavrul italianului a fost descoperit în luna aprilie, într-un apartament din Vernate (Italia). Pe corpul informaticianului italian au fost găsite semne de strangulare şi avea nasul spart. În apartament, anchetatorii au descoperit urme biologice care dovedesc prezenţa românului. Românul, care locuieşte în străinătate, a dispărut fără urme, a precizat purtătorul de cuvânt din Ministerul Public. Circumstanţele în care a murit italianul nu sunt clare. Este posibil ca el să fi decedat în timpul unui act sexual, dar o crimă nu este exclusă. Bărbatul era mort de şase săptămâni atunci când cadavrul a fost descoperit. Corpul zăcea pe pat, cu mâinile şi picioarele legate şi cu capul acoperit cu o pernă.

FRANŢA

Români exploataţi de angajatori, expulzaţi

15 dintre salariaţii exploataţi de doi angajatori români, inculpaţi săptămâna trecută în Franţa pentru muncă ilegală şi condiţii de muncă şi cazare contrare demnităţii umane, sunt obligaţi să părăsească teritoriul francez. Uniunea sindicală CGT-CFDT-FSU Solidaires şi Colectivul Unis contre une immigration jetable din Nantes încearcă să-i susţină. Salariaţii români nu şi-au pierdut doar locul de muncă, ci sunt şi daţi afară din Franţa, în condiţiile în care un muncitor fără autorizaţie de sejur îşi păstrează drepturile intacte, potrivit Codului Muncii, a declarat Philippe Gautier, membru CGT şi jurist în Nantes. Din 2003, muncitorii fără forme care depun o plângere penală pot, în anumite condiţii, care par întrunite în acest caz, să scape de expulzare. În urma unei operaţiuni speciale a Jandarmeriei franceze, care a descins, săptămâna trecută, la trei puncte de lucru ale societăţii Nicorici SRL, o societate cu sediul în România, în localităţile Ancenis (Loire-Atlantique), Becon-les-Granits (Maine-et-Loire) şi Coignieres (Yvelines), anchetatorii au descoperit cum trăiau aproximativ 50 de salariaţi ai acesteia, români cu toţii. Ei locuiau mai mulţi într-o încăpere, erau plătiţi cu 300 de euro pe lună, unii nu aveau autorizaţie de sejur sau nu erau declaraţi. În prezent, cuplul de angajatori se află sub control judiciar. Muncitorii societăţii româneşti lucrau în subantrepriză pentru trei întreprinderi. Acestea sunt, de asemenea, anchetate, pentru a se stabili dacă erau complice. Împotriva a 15 dintre cei 50 de salariaţi români, aflaţi într-o situaţie ilegală, au fost emise obligaţii de a părăsi teritoriul francez, ei având la dispoziţie o lună de zile pentru a pleca. Cuplul de angajatori riscă să primească amenzi penale multiple, pentru muncă ilegală, în valoare de 45.000 de euro, iar pentru fiecare persoană străină angajată ilegal, câte 15.000 de euro. De asemenea, salariaţii exploataţi au dreptul să ceară, în faţa tribunalelor muncii, plata salariilor din urmă, a eventualelor ore suplimentare şi despăgubiri pentru condiţiile de muncă şi de cazare contrare demnităţii umane. Ei au totodată dreptul la plata a cel puţin şase salarii pentru muncă ilegală.

MAREA BRITANIE

Asasin după gratii

Un britanic care şi-a înjunghiat mortal un prieten, de 32 de ori, după care a sunat la poliţie spunând că a omorât pe cineva, a fost condamnat la cel puţin 26 de ani de închisoare, conform noilor prevederi legate de mărirea pedepselor pentru criminali în Marea Britanie, relatează “The Independent”. David Howard, de 43 de ani, şi-a înjunghiat prietenul, Daniel Tyson, în vârstă de 43 de ani, de 32 de ori. El este primul condamnat britanic ce primeşte o pedeapsă mai mare pentru omor prin înjunghiere, conform noilor prevederi legale. Instanţa a reţinut că Howard i-a tăiat gâtul lui Tyson, l-a înjunghiat şi l-a tăiat pe tot corpul, apoi l-a lovit în cap, în vreme ce acesta sângera la pământ. Crima a avut loc pe o stradă dintr-un cartier rezidenţial, mai mulţi martori văzând scena, inclusiv un băiat de 14 ani. Howard fusese eliberat din închisoare de trei zile, la avea vreme, pentru ameninţare. El are un cazier stufos pentru comportament antisocial şi ameninţare prin violenţă. După ce l-a ucis pe Tyson, despre care a spus că îi este ca un frate, britanicul a sunat la poliţie şi le-a spus operatorilor că a ucis pe cineva. El le-a dat poliţiştilor adresa şi numele, aceştia venind în câteva minute la locul faptei. Tyson era deja mort, paramedicii nereuşind să-l resusciteze.

GERMANIA

Protest Greenpeace

Ieri, 12 militanţi Greenpeace s-au urcat pe acoperişul sediului partidului lui Angela Merkel, pentru a protesta faţă de prelungirea duratei de funcţionare a centralelor nucleare din Germania. Votul pe această chestiune a avut loc, ieri, în Bundestag. Coaliţia la putere a propus prelungirea duratei de viaţă a centralelor nucleare, pentru 8-14 ani. Militanţii s-au urcat pe acoperiş şi au afişat o fotografie uriaşă a lui Merkel, care ridică paharul alături de patronul RWE, susţinător al nuclearului. Sub fotografie scrie: “CDU - o politică pentru grupurile nucleare”. Poliţiştii le-au cerut de mai multe ori militanţilor să coboare de pe clădire.

RUSIA

Rachete testate

Rusia a lansat, ieri, trei rachete intercontinentale, pentru a testa componentele arsenalului strategic, armata rusă efectuând periodic astfel de teste.Testele au început cu lansarea unei rachete strategice de tip Topol RS-12M (SS 25 Sickle, potrivit terminologiei NATO) fabricată în 1987, verificarea vizând dacă durata de exploatare a rachetei mai poate fi prelungită. Rachetele intercontinentale din clasa Topol, cu o rază de acţiune de 10.000 de kilometri, au fost testate începând din 1983 şi integrate în arsenalul nuclear strategic sovietic în 1988. Tot ieri, au fost lansate de pe submarine două rachete intercontinentale mare-sol. Este vorba de o rachetă de tip P-29P (RSM-50 Stingray), cu raza de 6.500 de kilometri şi de o rachetă Sineva (Skiff), care în 2008 a parcurs distanţa-record de 11.547 de kilometri. Exporturile de arme ale Rusiei vor depăşi suma de zece miliarde de dolari în 2010, a declarat, ieri, preşedintele companiei publice ruse pentru exportul de armament, Anatoli Isaikin. “În fiecare an, valoarea exporturilor creşte cu peste 500-600 de milioane de dolari”, a afirmat Isaikin. În 2009, Rusia a exportat armament în valoare de 8,5 miliarde de dolari, potrivit Serviciului federal rus de cooperare tehnico-militară. Printre principalii clienţi ai Rusiei figurează India, China, Algeria, Malaysia şi Venezuela.

BULGARIA

Proteste studenţeşti

Sute de studenţi au protestat ieri, la Sofia, faţă de reducerea fondurilor destinate educaţiei şi cercetării. Studenţii, provenind de la Universitatea din Sofia şi de la Academia de Artă, Teatru şi Muzică, s-au reunit sub sloganul ”Vrem să studiem!”, acuzând Guvernul condus de Boiko Borisov că ruinează învăţământul superior din Bulgaria. Protestatarii au reamintit premierului Boiko Borisov şi Parlamentului că formaţiunea de guvernământ (GERB) îşi contrazice promisiunile din campania electorală, privind considerarea educaţiei drept domeniu prioritar. Studenţii au cerut ca 0,8% din PIB să fie acordat învăţământului superior, faţă de 0,48%, cât propune Guvernul în proiectul de buget pe 2011. De asemenea, studenţii cer suplimentarea fondurilor alocate cercetării.

UCRAINA

Uzină de combustibil nuclear

Kievul şi Moscova au semnat, miercuri, un acord în vederea construirii în Ucraina a unei uzine pentru fabricarea combustibilului nuclear, pentru reactoarele de tip VVER-1000, cu ocazia vizitei la Kiev a premierului rus, Vladimir Putin. Aceste instalaţii, care ar putea fi puse în funcţiune din 2013, vor fi capabile să trateze până la 400 de tone de uraniu pe an, potrivit unui comunicat al întreprinderii ruse TVEL, care a semnat acordul cu societatea de stat ucraineană. Aceste instalaţii vor utiliza tehnologii ruseşti şi uraniu ucrainean. Grupul ucrainean va deţine 50% plus o acţiune din această întreprindere comună. TVEL a câştigat o licitaţie. Ucraina face parte din primii zece producători de uraniu din lume, potrivit experţilor. Centrala nucleară de la Cernobîl, situată în nordul acestei foste republici sovietice, la circa 100 de kilometri de Kiev, a fost, în 1986, teatrul celui mai grav accident nuclear din istorie. Ultimul reactor de la Cernobîl a fost oprit în decembrie 2000, dar ţara mai are alte patru centrale atomice, dotate cu 15 reactoare de tip VVER, care asigură aproximativ o jumătate din producţia electrică naţională. Pe de altă parte, Ucraina şi Rusia au semnat deja, în iunie, un acord în baza căruia Moscova va finanţa parţial finalizarea construcţiei a două reactoare, începută în perioada sovietică. În aprilie, Putin a declarat că Moscova ar putea acorda Kievului un credit de 5-6 miliarde de dolari pentru acest proiect.

AFGANISTAN

Seism moderat

Un cutremur moderat a fost resimţit, ieri, într-o zonă din nord-estul Afganistanului şi în nord-vestul Pakistanului, însă pentru moment nu au fost raportate victime sau pagube, au anunţat Institutul american de Geofizică (USGS) şi autorităţile pakistaneze. Cele două ţări sunt frecvent teatrul unor cutremure, cel mai grav fiind înregistrat în octombrie 2005, când au murit 73.000 de persoane în Pakistan. De data aceasta, epicentrul seismului a fost localizat în nord-estul Afganistanului, în apropiere de frontiera cu Tadjikistanul, în zone aproape nelocuite din lanţul himalayan Hindu Kush. Magnitudinea sa a fost de 5,2 grade pe Scara Richter.

HAITI

Violenţe de teama holerei

Un centru de tratament împotriva holerei aparţinând organizaţiei Medecins sans Frontieres (MSF), în oraşul haitian Saint-Marc, a fost atacat de manifestanţi care se temeau de o propagare a epidemiei. Locuitorii oraşului, situat în centrul zonei de epidemie, la aproximativ 100 de kilometri nord de capitală, au aruncat, marţi seara, cu pietre în direcţia personalului medical al asociaţiei umanitare, care încerca să instaleze acest centru de tratament în afara Spitalului Saint-Nicolas, supraaglomerat cu bolnavi. Mai multe corturi au fost incendiate. Nimeni nu a fost grav rănit. Căştile Albastre argentiniene din cadrul Misiunii ONU în Haiti (MINUSTAH) au intervenit pentru a pune capăt violenţelor. De la începutul acestei epidemii, provocată de apa contaminată a fluviului Artibonite, care traversează departamentul cu acelaşi nume, la spital vin zilnic 300 de cazuri noi. În ţară circulă zvonuri cu privire la originea epidemiei, care rămâne un mister, iar acestea fac o legătură cu ajutorul străin, incriminând în special soldaţii nepalezi din cadrul ONU. MINUSTAH a dezminţit ceea ce cred unii, şi anume că materii organice umane aruncate într-un râu de MINUSTAH s-ar afla la originea epidemiei, misiunea utilizând, în realitate, şapte fose septice. Un oficial din cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a declarat, la Geneva, că este absolut imposibil ca boala să fi fost adusă de personalul din domeniul umanitar venind din alte ţări.

CROAŢIA

Moţiune de cenzură respinsă

Parlamentul croat a respins, ieri, o moţiune de cenzură depusă de opoziţie contra Guvernului conservator pro-european condus de Jadranka Kosor, acuzat că nu a reuşit să redreseze economia ţării şi să combată corupţia. După 15 ore de dezbateri, 79 dintre cei 153 de deputaţi s-au pronunţat în favoarea lui Kosor, iar 61 împotrivă. Majoritatea formată în jurul Uniunii Democratice Croate (HDZ, conservatori pro-europeni) dispune de 82 de mandate în Parlament. “Guvernul umileşte Croaţia şi trebuie să plece”, a declarat, în deschiderea dezbaterilor, Zoran Milanovici, liderul celei mai importante formaţiuni de opoziţie, Partidul Social-Democrat (SDP). Afectată de criza economică mondială, economia croată s-a contractat cu 5,8% în 2009. Tendinţa negativă a continuat în 2010, cu o scădere a Produsului Intern Brut (PIB) de 2,5% în primul trimestru, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu încă 2,5% în al doilea trimestru. În august, nivelul şomajului era de 16,4%.