ITALIA

O româncă şi-a băgat nou-născutul în maşina de spălat

O prostituată româncă din Italia a încercat să omoare copilul pe care tocmai îl născuse, introducându-l în maşina de spălat, femeia şi soţul ei, care este tot român, fiind arestaţi pentru tentativă de pruncucidere. Incidentul a avut loc duminică, în localitatea Corte Trincerone din nordul Italiei. Mihaela C., în vârstă de 32 de ani, care se ocupă cu prostituţia, fusese agresată miercurea trecută de un client care îi furase 200 de euro. Femeia, care era însărcinată în luna a noua, depusese o reclamaţie pentru tâlhărie, dar nu necesitase îngrijiri medicale. Duminică dimineaţă, tânăra româncă a născut o fetiţă, în apartamentul închiriat în care locuieşte împreună cu soţul ei, Viorel C, în vârstă de 41 de ani. Anchetatorii nu exclud posibilitatea ca naşterea să fi fost declanşată de recenta agresiune. După ce a născut, femeia a avut o hemoragie puternică, iar soţul ei, care probabil este şi proxenetul ei, a fost nevoit să cheme ambulanţa. Echipajul de la ambulanţă şi-a dat seama că avusese loc o naştere, iar carabinierii chemaţi la apartament au descoperit că fetiţa nou-născută se afla în cuva maşinii de spălat, cu oblonul închis ermetic, printre rufe murdare. Românca a fost transportată la spital, iar atât ea, cât şi soţul ei au fost plasaţi în stare de arest, pentru tentativă de pruncucidere. De altfel, Viorel C. a încercat să se sinucidă în celula secţiei de carabinieri, dar a fost salvat. Bebeluşul salvat din cuva maşinii de spălat este sănătos, se află temporar în grija serviciilor de asistenţă socială, iar justiţia italiană va decide dacă va fi dat spre adopţie.

SPANIA

Româncă arestată pentru crimă

O româncă a fost arestată în Valencia, după ce trupul prietenului ei a fost găsit în tufişurile de portocali de la marginea oraşului, ea fiind acuzată de crimă, pentru că fusese implicată într-un conflict cu bărbatul, înainte ca acesta să moară. Mai mulţi martori le-au spus poliţiştilor că cei doi se certau cu puţin timp înainte ca trupul bărbatului să fie găsit ieri dimineaţă, la ora 4.30. Cadavrul a fost văzut de un trecător, la aproximativ 30 de metri de casa în care victima, de asemenea din România, locuia cu acuzata. Martorul a sunat la poliţie. Românca susţine că se certa cu prietenul ei şi că, în timpul conflictului, el a căzut şi s-a lovit la cap. Ea a mai spus că s-a speriat atunci când a văzut că prietenul ei a leşinat şi, crezându-l mort, l-a mutat în tufişuri.

RUSIA

Violenţe în Caucaz

Cinci persoane au fost ucise şi alte două rănite în urma a trei explozii produse în Caucazul rus, regiune devastată de o rebeliune islamistă, a anunţat, ieri, agenţia Interfax. Un dispozitiv exploziv a provocat, sâmbătă, moartea a doi civili şi rănirea altuia într-o casă din Urus-Martan, în Cecenia, a anunţat o sursă din cadrul forţelor de ordine locale. În Kabardino-Balkaria, o altă republică din Caucaz, un oficial din cadrul poliţiei a fost rănit ieri, la Nalcik, în urma exploziei unui dispozitiv amplasat sub vehiculul său. Alte trei cadavre au fost descoperite într-o maşină incendiată, care ar fi explodat în apropiere de satul Gurbuki, în Daghestan. După primul război din Cecenia (1994-1996) între forţele ruse şi cele separatiste, rebeliunea s-a islamizat progresiv şi a depăşit frontierele cecene, pentru a se transforma, la mijlocul anilor 2000, într-o mişcare islamistă activă în tot Caucazul de Nord. Republicile din această regiunea muntoasă din sudul Rusiei sunt aproape zilnic teatrul unor atacuri, ambuscade sau atentate.

UCRAINA

Dispăruţi în Marea Neagră

Nouă marinari au fost salvaţi şi alţi trei au fost daţi dispăruţi după ce un cargou sub pavilion mongol a naufragiat ieri, în Marea Neagră, în apropiere de Peninsula Crimeea, a anunţat Ministerul ucrainean pentru Situaţii de Urgenţă. Nouă persoane - opt ruşi şi o ucraineană - care se aflau într-o barcă de salvare au fost găsite, dintr-un total de 12. Echipele de salvare continuai căutările în mare şi pe litoral pentru găsirea celor trei dispăruţi - doi ruşi şi un ucrainean. Căutările erau complicate de vizibilitatea redusă şi de condiţiile meteorologice nefavorabile. Cargoul Vasili, încărcat cu fier, naviga de-a lungul coastei ucrainene, de la Odesa (Ucraina) către Georgia. Prinsă într-o furtună, nava a lansat un semnal de alertă la ora locală 04.38 (04.38 ora României), când se afla în strâmtoarea Kerci, ce leagă Marea Neagră de Marea Azov.

GRECIA

Poliţist condamnat la închisoare pe viaţă

Poliţistul grec găsit vinovat de uciderea unui elev de liceu, în decembrie 2008, la Atena, a fost condamnat la închisoare pe viaţă, potrivit verdictului unei instanţe din Amfissa, localitate situată în centrul Greciei. Epaminondas Korkoneas, în vârstă de 38 de ani, era acuzat de uciderea unui elev de liceu, în decembrie 2008, la Atena, incident care a declanşat violenţe urbane. El a fost găsit vinovat de omor cu intenţie. Cel de-al doilea acuzat, Vassilios Saraliotis, în vârstă de 32 de ani, a primit zece ani de închisoare, el fiind găsit vinovat de complicitate. Pedeapsa sa este cea mai mică prevăzută pentru infracţiunea comisă. Avocaţii apărării au susţinut că liceanul Alexis Grigoropoulos, în vârstă de 15 ani, a fost victima unui tragic accident, explicând că poliţistul era în legitimă apărare. Ei au afirmat că vor face apel, în timp ce avocatul lui Saraliotis a cerut punerea sa în libertate, declanşând protestele bunicii victimei, precum şi murmure în sala supraaglomerată. Familia victimei, precum şi cele ale acuzaţilor, au primit cu calm verdictul, iar în jurul tribunalului au fost mobilizate forţe de ordine, pentru a se evita orice incident. La 6 decembrie 2008, poliţistul Epaminondas Korkoneas a tras trei focuri cu arma de serviciu în direcţia unui grup de tineri, în cartierul Exarhia din Atena. Procesul a fost delocalizat la Amfissa pentru a împiedica orice reluare a violenţelor la Atena, teatrul unor săptămâni de violenţe urbane, după moartea adolescentului, în condiţiile în care cazul a radicalizat o parte contestatoare a tinerilor greci.

MAREA BRITANIE

Găsit spânzurat în celulă

Un deţinut britanic în vârstă de 31 de ani, condamnat la închisoare pe termen nedefinit, pentru agresiune şi vătămare corporală gravă, a fost găsit spânzurat în celula sa. Kenneth Bates trebuia să petreacă cel puţin cinci ani în închisoare, la penitenciarul de categorie C Gatree. El s-a spânzurat duminică, iar angajaţii penitenciarului şi paramedicii chemaţi la faţa locului au încercat în zadar să-l resusciteze.

RUSIA

Putin, victorios la regionale

Partidul de guvernare Rusia Unită a înregistrat cele mai bune rezultate la alegerile regionale de duminică, considerate o repetiţie generală înainte de parlamentarele şi prezidenţialele din 2011, respectiv 2012. Fracţiunea premierului Vladimir Putin a obţinut în diverse regiuni, potrivit rezultatelor preliminare, între 45% şi 80%. Rusia Unită este urmată de partidele Comunist rus, Liberal-Democrat şi de Rusia Justă. Cetăţenii ruşi din 77 din totalul celor 89 de subiecţi ai Federaţiei Ruse şi-au exprimat opţiunea electorală, duminică, la alegerile regionale şi locale. Scrutinele pentru parlamentele regionale au avut loc loc în regiunile Magadan, Tuva, Novosibirsk, Celiabinsk, Kostroma şi Belgorod. În Piatigorsk, Samara şi Mahacikala au fost aleşi primarii, iar în 14 capitale de regiuni, consiliile orăşeneşti. Pe listele electorale figurează 30 de milioane de alegători, constituind o treime din numărul total al populaţiei cu drept de vot din Rusia. Prezenţa la urne a fost de 49,14%.

SLOVENIA

Opoziţie victorioasă

Opoziţia de centru-dreapta a câştigat, duminică, primul tur al alegerilor municipale în Slovenia, dar le-a pierdut în capitală, unde primarul independent de centru-stânga, Zoran Jankovic, a fost reales în triumf. Potrivit primelor rezultate, după verificarea a 60 % din buletinele de vot, Partidul Democrat (SDS) al fostului premier conservator Janez Jansa a obţinut 19,2% din sufragiile exprimate, fiind în uşoară creştere faţă de 17,3 % în 2006. La rândul său, premierul de centru-stânga Borut Pahor şi Partidul său social-democrat (SD), aflat la jumătatea mandatului guvernamental înaintea alegerilor legislative din 2012, în timp ce criza economică mondială a afectat dur Slovenia, sunt în uşor recul, cu 11,8 % din voturi, faţă de 12,1% în 2006. Altă formaţie din opoziţia de centru-dreapta, Partidul Popular (SLS), a câştigat 10,8% din voturi şi va continua să deţină cel mai mare număr de primării: 31, cucerite încă din primul tur, din cele 208 posturi scoase la concurs. Totodată, în al doilea mare oraş al ţării, Maribor, primarul în exerciţiu al SLS, Franc Kangler, se află în fruntea candidaţilor în primul tur, dar este în balotaj şi va trebui să aştepte turul al doilea, în 24 octombrie, pentru a fi eventual ales. O surpriză s-a înregistrat în oraşul Piran, pe malul Mării Adriatice, unde alegerile au fost câştigate de candidatul stângii, susţinut de partidul primului ministru, un fizician de origine ghaneză, Peter Bossman, care se află în frunte în primul tur şi îl va putea detrona pe primarul conservator, devenind astfel, după turul al doilea, primul primar negru al unui oraş în Slovenia. În total, 208 posturi de primar au fost scoase la concurs, precum şi consiliile municipale în peste 3.300 de localităţi. Potrivit cifrelor provizorii, participarea la vot a fost mai scăzută decât în 2006: 47,8 % /faţă de 55 %/.