ITALIA

Poliţist inculpat pentru violarea a două prostituate românce

Un poliţist italian a fost pus sub acuzare pentru violarea a două prostituate românce şi molestarea altor două în vestiarul secţiei de poliţie. Massimo Pigozzi, în vârstă de 46 de ani, a fost trimis în judecată pentru viol şi molestare sexuală. Procesul poliţistului italian va începe pe 1 decembrie, a decis judecătorul, în cursul audierilor de ieri dimineaţă. Ministerul italian de Interne s-a constituit parte civilă în acest caz, acuzându-l pe agent că a părăsit locul de muncă şi că afectează imaginea instituţiei. De asemenea, una dintre prostituate s-a constituit parte civilă, urmând să solicite daune din partea poliţistului sau Ministerului italian de Interne.

O întreagă echipă de poliţişti de la secţia Narcotice a comisariatului Secondigliano (Napoli) şi-a însuşit 45.000 de euro şi o jumătate de kilogram de cocaină. Banii şi drogurile au fost sechestrate de la traficanţi şi duse acasă de către poliţişti. Poliţiştii, care ar fi trebuit să combată traficul de droguri din Napoli, lucrau în complicitate cu infractorii. Ei anunţau traficanţii de operaţiunile pe care ar fi trebuit să le întreprindă, iar aceştia îi recompensau în bani sau droguri pe care poliţiştii le vindeau. Din ancheta făcută de Procuratura din Napoli a rezultat că în cel puţin trei episoade, poliţiştii şi-au însuşit drogurile şi banii. Forţele de ordine au falsificat procese verbale şi probele care ar fi demonstrat sechestrarea drogurilor.

FRANŢA

Condamnat pentru exploatarea a zeci de români

Proprietarul unei plantaţii agricole din Franţa a fost condamnat de Tribunalul Corecţional din Strasbourg, la un an de închisoare, după ce a angajat fără documente 44 de români, care să muncească pământul, în 2009, relatează “Le Parisien”. Rolf Maier, de 54 de ani, care are o exploataţie agricolă în Geudertheim (Bas-Rhin), a primit şi o amendă de 13.200 de euro, conform deciziei de marţi a instanţei, iar societatea sa “Fructe şi legume Rolf Meier” are de plătit 56.400 de euro statului. Avocatul lui Maier a anunţat că va ataca decizia instanţei de la Strasbourg. Afaceristul a solicitat, în 2009, serviciile unei companii poloneze, pentru a-i găsi muncitori sezonieri. Societatea a recrutat mai multe femei din România, promiţându-le condiţii de muncă şi câştiguri convenabile. Româncele au fost plătite, însă, cu 50 de eurocenţi pentru fiecare kilogram de căpşuni cules, ceea ce le permitea să câştige maxim 15-20 de euro pe zi. Acestea au fost şi cazate în condiţii inacceptabile, în hale cu numai două duşuri. Maier s-a apărat spunând că românii erau muncitori independenţi şi nu salariaţi.

IRAN

Explozie la o paradă militară

Cel puţin zece persoane şi-au pierdut viaţa şi 57 au fost rănite ieri, de explozia unei bombe, la o paradă militară, în vestul Iranului, iar autorităţile sugerează pista kurdă asistată de forţe străine. Majoritatea victimelor exploziei produse în oraşul Mahabad sunt femei şi copii care se adunaseră să privească parada, unul dintre evenimentele organizate în ţară pentru a marca împlinirea a 30 de ani de la începerea războiului dintre Iran şi Irak, în septembrie 1980. Oraşul Mahabad se află în apropierea graniţelor Iranului cu Irakul şi Turcia. Un responsabil al administraţiei locale a sugerat că atacul ar fi fost lansat de kurzi separatişti. De ani de zile, forţele iraniene în regiune luptă cu rebeli ai filialei iraniene a Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), cu baze în Turcia şi Irak. În general, filiala iraniană a PKK urmăreşte obţinerea mai multor drepturi pentru comunitatea kurdă şi nu atacă civili, generând ipoteza că bomba ar fi explodat prematur. Un post de radio local a indicat că dispozitivul era cu explozie întârziată şi fusese plasat în tufişurile de la marginea şoselei pe care se desfăşura parada militară.

SUA

Incident armat într-un liceu

Echipele pirotehnice au dezamorsat mai multe dispozitive într-un liceu din statul american South Carolina, după ce un elev a deschis focul spre un agent de pază. Liceul Socastee, situat în apropiere de Myrtle Beach, a fost redeschis după incidentul de marţi, iar autorităţile au montat cel puţin două detectoare de metale în instituţia de învăţământ. Sergentul Robert Kegler, de la poliţia comitatului Horry, a declarat că poliţia a dezamorsat mai multe dispozitive, fără a oferi detalii despre numărul sau natura acestora. Şcoala a fost evacuată în timpul incidentului armat, iar dispozitivele au fost găsite după câteva ore. Un elev al cărui nume nu a fost dezvăluit a deschis focul cu un pistol spre agentul de pază Erik Karney. Agentul a suferit răni minore, fiind atins de resturi ale glonţului, după ce acesta nimerise un zid. Agentul a reuşit să îl imobilizeze pe elev, plasat acum în stare de detenţie.

GEORGIA

Explozie lângă ambasada SUA

O bombă a explodat ieri dimineaţă, în apropiere de ambasada americană din Tbilisi, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului georgian pentru situaţii de urgenţă. Deflagraţia s-a produs într-un cimitir, la circa 100 de metri de ambasada SUA. Nu au fost înregistrate victime. Autorităţile georgiene au lansat o anchetă.

GRECIA

Principalele autostrăzi, blocate

Sute de camioane au blocat, timp de mai multe ore, principalele două autostrăzi din Grecia, proprietarii lor protestând împotriva votului de ieri din Parlament la legea care deschide sectorul transportului rutier concurenţei. Transportatorii au blocat autostrăzile care leagă Atena cu nordul şi sudul ţării, o blocadă similară având loc în apropiere de Salonic, al doilea oraş al ţării. Reforma contestată de transportatorii particulari prevede reducerea drastică a taxei pe noile licenţe - pentru prima oară în 40 de ani -, la 1.500 euro, în condiţiile în care cele 34.000 de licenţe existente se negociază la circa 300.000 de euro, susţin protestatarii, care cer amânarea cu cinci ani a reformei. Aflaţi în grevă de la 13 septembrie, circa 2.000 de transportatori particulari au manifestat marţi, în centrul Atenei. O parte dintre ei au înnoptat în faţa clădirii Parlamentului, ceea ce a dus la închiderea circulaţiei în centrul capitalei. Potrivit Guvernului, reforma, deja adoptată în UE de mai mulţi ani, este menită să ajute la dezvoltarea activităţii economice şi la combaterea recesiunii în care se zbate ţara.

POLONIA

Protestele funcţionarilor

Peste 5.000 de funcţionari, între care poliţişti, pompieri, grăniceri, paznici de închisoare şi agenţi fiscali, au manifestat ieri, la Varşovia, împotriva îngheţării salariilor, o măsură propusă de Guvern pentru 2011. Răspunzând apelului adresat de principalele două confederaţii sindicale poloneze, OPZZ şi Solidarnosc, manifestanţii au defilat pe străzile capitalei poloneze, între sediul Ministerului Finanţelor, sediul Parlamentului şi cel al premierului. Guvernul liberal a aprobat, săptămâna trecută, principalii indicatori ai bugetului pentru 2011, al cărui obiectiv este realizarea unei creşteri de 3,5%, unei inflaţii de 2,3% şi unei rate a şomajului de 9,9% din totalul populaţiei active. Pentru a aduce nivelul deficitului finanţelor publice sub pragul de 3% din Produsul Intern Brut (PIB), prevăzut de Tratatul de la Maastricht, faţă de un nivel de 7%, aşteptat pentru acest an, Guvernul a anunţat măsuri de disciplină la capitolul cheltuieli. Polonia este singura ţară dintre cele 27 de state membre ale UE care şi-a păstrat creşterea economică anul trecut, în pofida crizei mondiale. PIB-ul polonez din 2009 a înregistrat o creştere de 1,7%. Guvernatorul Băncii Naţionale Poloneze (NBP), Marek Belka, a apreciat, săptămâna trecută, ca fiind posibilă o creştere de 4% în 2010.

SPANIA

Operaţiune antidrog

Poliţiştii spanioli au arestat 13 persoane suspectate de trafic de droguri, membri ai unei reţele infracţionale pe ruta Mallorca – Maroc - Marea Britanie şi au reuşit confiscarea a 3,2 tone de haşiş. Anunţul autorităţilor spaniole vine după recenta capturare a 1,5 tone de cocaină pe un velier cu pavilion britanic, interceptat în largul coastei Portugaliei. La noua operaţiune au participat poliţiştii spanioli, vameşii francezi şi poliţiştii britanici. 13 persoane au fost arestate, din care zece din Spania şi trei din Marea Britanie. Liderul reţelei coordona acţiunile acesteia din închisoare, unde îşi ispăşeşte pedeapsa. Drogurile au fost descoperite pe o ambarcaţiune ce plecase din Mallorca, oprise în Maroc pentru a lua drogurile şi se îndrepta spre destinaţia finală, Marea Britanie. Poliţiştii au interceptat vasul în apropiere de portul Cadix, în sudul Spaniei. Poliţia spaniolă a mai precizat că, în cursul anului trecut, datorită bunei colaborări cu omologii britanici, a capturat 17 tone de droguri şi a făcut 170 de arestări, în cadrul a 14 operaţiuni comune. Spania este una din principalele porţi folosite de traficanţi pentru introducerea drogurilor în Europa, dinspre America Latină sau Africa de Nord.

MEXIC

Bilanţ tragic

Bilanţul provizoriu al ploilor puternice provocate în Mexic de trecerea uraganului Karl, la sfârşitul săptămânii trecute, se ridică în prezent la 22 de morţi şi 20 de dispăruţi, după ce o alunecare de teren a făcut cel puţin şapte morţi, marţi, în apropiere de Ciudad de Mexico. Statul Veracruz (sud-est) numără aproape o jumătate de milion de sinistraţi din cei peste 800.000 înregistraţi din mai, când a debutat un sezon ploios istoric, ce a făcut aproape 80 de morţi în total. Protecţia civilă naţională a anunţat acest nou bilanţ global, ce include victimele atribuite lui Karl şi unui alt uragan, Alex, care l-a precedat în nord-est, în iulie. Karl a lăsat în urmă ploi puternice, marţi, în nord-est, în timp ce furtuna Georgette a provocat intemperii pe coasta pacifică, în Peninsula Baja California din sud, pe care a atins-o în timpul după-amiezii. Georgette a sosit, fără a provoca pagube, în regiunea Cabo San Lucas, una dintre cele mai frecventate destinaţii turistice din Mexic, în mod special apreciată de vizitatorii nord-americani. Cea mai recentă alunecare de teren mortală s-a produs marţi dimineaţă, la Villa Guerrero, la circa şaizeci de kilometri de capitală. O masă de pământ şi roci s-a abătut asupra unui autocar, ai cărui pasageri coborâseră pentru a elibera drumul blocat de căderea unu arbore. Scurgerea de noroi a îngropat de asemenea cel puţin două maşini, iar trei răniţi au fost spitalizaţi.

SUA

Pană de curent la sediul ONU

O conferinţă de presă programată pentru marţi, la sediul ONU din New York, a fost anulată din cauza unei pene de electricitate, cu puţin timp înainte ca secretarul general al Naţiunilor Unite, Ban Ki-moon, să îşi anunţe pe Twitter participarea la eveniment. ONU a anulat, în ultimul moment, conferinţa de presă programată la încheierea unei reunuini a Cvartetului pentru Orientul Mijlociu (format din SUA, UE, ONU şi Rusia), desfăşurată în timpul Adunării Generale ONU. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în întreaga aripă a clădirii unde urma să aibă loc conferinţa, la care erau prezenţi 80 de ziarişti şi fotografi.