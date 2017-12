ELVEŢIA

Rom român de 13 ani, obligat să se prostitueze

Poliţia din Geneva a surprins, în 24 august, un tânăr rom, de naţionalitate română, în toalete publice, în compania unui pensionar care avea antecedente judiciare, a informat, ieri, presa elveţiană. Inspectorii au confiscat un plic cu 50 de franci, care părea a fi preţul plătit de pensionar. Prins în flagrant delict, adultul, care are antecedente în afaceri similare, a fost acuzat de întreţinere de relaţii sexuale cu minori. După audierea sa la poliţie, tânărul român a fugit şi nu a mai fost găsit, mama sa fiind bănuită că a încurajat prostituţia şi nu a respectat dreptul la educaţie. Ca de obicei, versiunile celor doi protagonişti diferă. Potrivit inculpatului, tânărul rom i-a propus să meargă în toaleta publică, în timp ce minorul afirmă că pensionarul i-a propus să facă acest lucru dacă vrea să câştige bani. Poliţia l-a reţinut şi pe fratele victimei, care era în aşteptare într-un bar de homosexuali din apropiere. Dina Bazarbachi, preşedinta unei asociaţii de romi din Geneva, spune că romii au început să-şi vândă corpurile după ce au cerşit în stradă.

SPANIA

Britanic acuzat de uciderea unui român, extrădat

Un britanic acuzat de uciderea unui român în Spania, în urmă cu şapte ani, a fost prins în Glasgow, după ce şi-a rupt un picior încercând să scape de poliţişti, sărind pe geamul unei locuinţe şi va fi extrădat autorităţilor spaniole, după ce va fi tratat pentru răni. John Black (40 de ani), originar din Glasgow, a fost arestat în 2003 şi acuzat că, la ieşirea dintr-un club de noapte din Torrevieja, Spania, a înjunghiat mortal, într-o încăierare, un cetăţean român de 24 de ani. El a fost eliberat pe cauţiune din arestul preventiv, după care a dispărut. Bărbatul a mai fost arestat de poliţiştii britanici, de două ori în ultimele două luni, inclusiv în legătură cu trafic de droguri, însă abia în 13 august, ofiţerii au reuşit să-l prindă definitiv. Fugarul a încercat, atunci, să sară pe un geam pentru a fugi de poliţişti, însă şi-a rupt un picior în urma căzăturii şi a fost reţinut. Black a fost de acord să fie extrădat autorităţilor spaniole, dar va rămâne în Marea Britanie pentru a-şi trata rănile. El urmează să fie trimis în Spania în 2 noiembrie. Bărbatul a fost depistat în cadrul unei acţiuni Interpol, care a alertat autorităţile scoţiene că Black se află în Glasgow.

MEXIC

Anchetatori asasinaţi

Autorităţile mexicane au găsit, marţi, trupurile neînsufleţite ale agentului ministerului public şi şefului poliţiei municipale dispăruţi după începerea anchetei cu privire la masacrarea a 72 de imigranţi fără acte în regulă, în statul mexican Tamaulipas. Cele două cadavre au fost localizate în apropiere de municipiul San Fernando, unde la 24 august au fost găsite trupurile neînsufleţite ale celor 72 de persoane din America Centrală şi de Sud care par a fi fost asasinate cu focuri de armă de membri ai cartelului Los Zetas. Potrivit comunicatului procuraturii, cele două corpuri localizate ar putea corespunde lui Roberto Jaime Suarez Vazquez şi Juan Carlos Suarez Sanchez. La 27 august, preşedintele Mexicului, Felipe Calderon, a informat că agentul şi funcţionarul, care colaborau în ancheta privind asasinarea imigranţilor, dispăruseră.

MAROC

Tragedie rutieră

Opt portughezi au murit şi 11 au fost răniţi, unul fiind în stare foarte gravă, într-un accident rutier produs ieri, între enclava spaniolă Ceuta şi localitatea Tetuan, în nordul Marocului, anunţă Ministerul marocan de Interne. Erau condiţii de ploaie şi ceaţă. Autocarul a derapat şi a căzut într-o prăpastie, a declarat un martor. Răniţii au fost transportaţi la spitalele din Tetuan, Fnideq şi M\'diq. Şoferul autocarului se numără printre răniţi. Autocarul transporta 44 de turişti portughezi care efectuau o excursie în Maroc, în cadrul unei croaziere pe Marea Mediterană, anunţă compania portugheză Classic International Cruises. Autocarul aparţinea unei companii de transport din Ceuta, enclava spaniolă unde oprise nava de croazieră Funchal. În afară de cei 44 de pasageri, în autocar se afla şoferul, un cetăţean portughez, un ghid marocan şi un reprezentant al companiei Classic International Cruises.

SUA

Proteste violente la Los Angeles

Forţele de ordine din Los Angeles au reţinut 22 de manifestanţi şi au tras focuri de avertisment, în noaptea de marţi spre miercuri, a doua noapte de violenţe izbucnite după moartea unui imigrant din Guatemala, ucis de poliţie. Manifestanţi de origine hispanică au aruncat pietre, ouă şi sticle spre o secţie de poliţie din cartierul MacArthur Park, în centrul oraşului Los Angeles. Protestatarii reţinuţi sunt acuzaţi de participarea la un miting ilegal şi refuzul de a părăsi zona. O unitate a poliţiei a tras focuri de avertisment pentru dispersarea manifestanţilor. Nicio persoană nu a fost rănită. Aproximativ 300 de persoane blocaseră o intersecţie, marţi seara, iar poliţia anunţase că manifestaţia era ilegală. Protestele s-au intensificat după ce şeful poliţiei, Charlie Beck, a declarat că îi susţine pe agenţii implicaţi în împuşcarea duminică a unui imigrant din Guatemala, care îl ameninţa cu cuţitul pe un trecător. Duminică, poliţia l-a omorât pe Manuel Jamines, un muncitor din Guatemala în vârstă de 37 de ani, în timp ce ameninţa un trecător cu o armă albă şi ignorase avertismentele agenţilor. Potrivit unuia dintre manifestanţi, Carlos Ortega, Manuel Jamines nu era periculos. “Nu vorbea bine engleză. Poliţia l-a imobilizat la pământ şi l-a împuşcat”, afirmă el.

RUSIA

Judecător împuşcat mortal

Un judecător rus a fost împuşcat mortal în Kabardino-Balkaria, o regiune instabilă din Caucazul de Nord, au anunţat, ieri, autorităţile locale. “La 7 septembrie, în jurul orei 22.00, în satul Baksanenok, persoane necunoscute au tras mai multe focuri de armă asupra judecătorului, care a decedat din cauza rănilor”, a anunţat comitetul de anchetă al Parchetului federal rus. Judecătorul Djulber Bikov a fost ucis în maşină, în faţa locuinţei sale. Kabardino-Balkaria face parte din Caucazul rus, o regiune instabilă, devastată de violenţe legate în special de o revoltă islamistă exacerbată de cele două războaie din Cecenia, în anii \'90 şi la începutul anilor 2000. La 21 iulie, o hidrocentrală din Kabardino-Balkaria a fost ţinta unui atentat, în timp ce în mai, un procuror adjunct al republicii a fost împuşcat mortal, de persoane necunoscute. Ministerul rus al Justiţiei pregăteşte reforme ample în sistemul judiciar, a anunţat, ieri, ministrul Justiţiei. “Astăzi, rolul avocatului este deficitar, ar trebui să fie mai serios, mai important, avocatul ar trebui să lucreze cu cap”, a spus Aleksandr Konovalov. El s-a plâns că prea mulţi neprofesionişti s-au alăturat baroului în anii \'90, când Rusia trecea printr-o transformare radicală socială şi economică.

JAPONIA

Căpitanul unei nave chineze, arestat

Autorităţile japoneze îl deţin pe căpitanul unei nave chineze care a intrat în coliziune cu două ambarcaţiuni de patrulare nipone, în apropierea unui arhipelag disputat, caz care a provocat un incident diplomatic între Tokyo şi Beijing. Incidentul a avut loc în Marea Chinei de Est, într-o zonă bogată în hidrocarburi. “L-am arestat pe căpitan, miercuri dimineaţă, pe mare”, a declarat un purtător de cuvânt al Pazei de Coastă japoneze. Căpitanul chinez a fost transportat pe Insula Ishigaki, în arhipelagul Okinawa din sudul Japoniei, unde vor fi aduşi cei 14 membri ai echipajului. Paza de Coastă a anunţat că a început interogarea suspectului, precizând că acesta cooperează. Japonia şi China şi-au trimis reciproc note de protest, după coliziunea care a avut loc marţi dimineaţă, în largul insulelor numite Senkaku de japonezi şi Diaoyu de chinezi. Controlate de Japonia dar revendicate de China şi Taiwan, insulele nelocuite au fost în mai multe rânduri surse de tensiuni în regiune. Guvernul chinez l-a convocat, ieri, pe ambasadorul Japoniei. În cursul întrevederii, adjunctul ministrului de Externe, Hu Zhengyue, a cerut părţii japoneze eliberarea imediată a navei şi echipajului, precum şi garanţii de securitate. În plus, Beijingul a trimis emisari pe insula japoneză Ishigaki, spre care se îndrepta nava chineză interceptată de Paza de Coastă niponă. Purtătorul de cuvânt al Guvernului japonez, Yoshito Sengoku, a anunţat că incidentul va fi gestionat conform reglementărilor, lansând un apel la calm. Incidentul a avut loc marţi, când ambarcaţiunea de patrulare Yonakuni a transmis navei chineze să nu mai pescuiască în regiune. În timpul manevrelor care au urmat, nava de pescuit a lovit ambarcaţiunea japoneză, iar, după aproximativ 40 de minute, s-a ciocnit cu o vedetă rapidă japoneză, Mizuki. Coliziunile nu s-au soldat cu victime. Urmărită de patru vedete japoneze, nava chineză a oprit într-un final.

SPANIA

Incendii de vegetaţie

Numeroase persoane au fost evacuate din estul Spaniei, în urma a trei incendii de pădure. Majoritatea evacuărilor au fost făcute în provincia Valencia, ca măsură de precauţie, au spus oficialii, fără a preciza câte persoane au fost nevoite să îşi părăsească locuinţele. Pompierii îşi concentrează eforturile în comunitatea Ontinyent, de unde au fost evacuate circa 1.200 de persoane. Fumul a blocat mai multe şosele, iar traficul feroviar a fost perturbat temporar. Oficialii nu au exclus posibilitatea ca incendiile să fi fost declanşate de persoane rău-voitoare. Anul acesta, incendiile au distrus peste 20.000 de hectare de vegetaţie în Spania.

CHILE

Activitate vulcanică minoră

Vulcanul Planchon, situat în centrul Chile, la graniţa cu Argentina, a prezentat, în ultimele zile, semne de activitate minoră, sub forma unor explozii, a anunţat Serviciul Naţional de Geologie şi Mine (Sernageomin). Planchon emite gaze vulcanice de mai mulţi ani, dar mărturiile şi fotogtafiile recente atestă o activitate vulcanică superioară, precizează Sernageomin, care adaugă că aceasta este însă minoră. Pe de altă parte, un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe Scara Richter, înregistrat luni dimineaţă, în regiunea Maule, la 250 de kilometri sud de Santiago, ar fi asociat cu o rupere de stâncă în vulcan, precizează Sernageomin. Experţii organismului, cei ai Biroului Naţional de Urgenţă şi ai Direcţiei Generale Aeronautice Civile au survolat, marţi, vulcanul, pentru a-l observa de aproape şi a verifica activitatea vulcanică, dar şi pentru a analiza emisiile şi cenuşa acestuia.

THAILANDA

Alertă cu bombă la bordul unui avion

Un avion al companiei Thai Airways a fost verificat de poliţia federală americană, la Los Angeles, ieri, în urma unei alerte cu bombă lansate înainte de aterizare, a anunţat transportatorul. Zborul TG794, realizat de un Airbus A340-500, asigura legătura între Bangkok şi Los Angeles, având la bord 179 de persoane, potrivit unui comunicat al companiei. Un membru al echipajului ar fi găsit un mesaj scris pe oglinda toaletei, în care se preciza că o bombă este ascunsă în aeronavă, cu aproximativ o oră înainte de aterizare. Piloţii au decis să continue zborul până la destinaţia finală, precizează presa americană, care afirmă că nu a fost găsită nicio bombă.

NOUA ZEELANDĂ

Replici seismice puternice

Starea de urgenţă la Christchurch a fost prelungită, ieri, cu o săptămână, cel de al doilea cel mai important oraş neo-zeelandez fiind afectat, ieri dimineaţă, de o replică seismică puternică a cutremurului de vineri, care a provocat noi pagube. Noul cutremur a avut magnitudinea 5,1. Potrivit martorilor, replica a fost cea mai puternic simţită dintre cele 100 înregistrate după seismul de vineri, cu magnitudinea 7,1, cel mai devastator înregistrat în Noua Zeelandă, în ultimii 90 de ani. Clienţii hotelurilor din oraş au fost rugaţi să renunţe la camere, după ce au apărut fisuri în pereţi, iar sediul Protecţiei Civile, care are pereţi de sticlă, a fost evacuat. Cutremurul a fost foarte puternic, a spus o purtătoare de cuvânt a Consiliului Local, Diane Keenan. Şi a fost vertical în loc de orizontal, ca primul. Dacă erai în maşină, drumul s-a mişcat în sus şi în jos, a adăugat ea. Poliţia a cerut populaţiei să nu se apropie de clădirile avariate, de teamă că noi replici seismice vor disloca noi bucăţi de tencuială şi sticlă. Forţele de ordine au precizat că structurile inspectate şi declarate sigure vor trebui inspectate din nou. Starea de urgenţă este menţinută în localitate, unde circa 100.000 din totalul de 160.000 de case au fost avariate şi toate şcolile rămân închise.

SUA

Case în flăcări la Detroit

Mai multe case au ars, marţi, la Detroit, în statul Michigan, după ce mai multe cabluri electrice au fost doborâte la sol de rafale foarte puternice de vânt, provocând incendii, a anunţat presa. Incendiile, cel puţin 20, au afectat trei cartiere din vestul oraşului. Rafalele de vânt au atins până la 80 de kilometri pe oră. Acestea au contribuit la intesificarea focului, favorizat de secetă. Aproximativ 50.000 de locuitori au rămas fără curent electric. Un incendiu scăpat de sub control a făcut ravagii, marţi, în regiunea Boulder din statul american Colorado, provocând distrugerea a peste 60 de clădiri şi evacuarea a mii de persoane, au anunţat autorităţile. Până marţi noapte, 67 de clădiri fuseseră distruse de flăcări, circa 3.500 de persoane erau evacuate şi peste 2.800 de hectare de vegetaţie erau afectate. Cauzelele incendiului nu erau cunoscute, însă autorităţile anchetează un accident în care a fost implicat un camion-cisternă. Focul, care a izbucnit luni, a fost în orice caz amplificat de temperaturile ridicate şi de seceta din această zonă.

COLUMBIA

446 presupuse victime ale execuţiilor extrajudiciare

Înaltul comisariat al ONU pentru drepturile omului a informat - într-un raport publicat marţi - despre descoperirea a 446 de cadavre neidentificate într-un cimitir din centrul Columbiei, exprimând suspiciunea că acestea ar fi victime ale execuţiilor extrajudiciare. ONU decisese să facă o anchetă după obţinerea unor informaţii despre existenţa unei gropi comune conţinând aproape 2.000 de cadavre în La Macarena, departamentul Meta, regiune recucerită de armată de la gherila Forţelor Armate Revoluţionare ale Columbiei, FARC, marxiste. Înaltul comisariat ONU pentru drepturile omului notează că departamentul respectiv este unul dintre cele în care se presupune ca au avut loc cele mai multe execuţii extrajudiciare. Ministrul Apărării, Rodrigo Rivera, a salutat raportul, subliniind faptul că acesta respinge existenţa unei veritabile gropi comune şi exprimându-şi dorinţa stabilirii unui “adevăr judiciar” despre cimitirul menţionat. În octombrie 2008, actualul şef al statului, Juan Manuel Santos - pe atunci ministru al Apărării - ordonase o epurare fără precedent în armată, după dezvăluirea a numeroase cazuri de execuţii extrajudiciare atribuite unor soldaţi care îşi prezentau victimele drept combatanţi ai gherilelor ucişi în luptă, iar acestea erau de fapt civili inocenţi. După declanşarea scandalului, justiţia a anchetat moartea a 2.355 de civili ucişi în anii ‘80.

R. MOLDOVA

Pagube de 60 de milioane de euro de la inundaţii

Pagubele produse de inundaţiile din acest an din R. Moldova se ridică la 961 milioane de lei (circa 62 milioane de euro), ceea ce reprezintă circa 5% din cheltuielile bugetare prevăzute pentru acest an, potrivit unei informaţii prezentate ieri, la şedinţa Guvernului. Cel mai mult a avut de suferit raionul Hânceşti, unde autorităţile au început construirea a peste 700 de case în locul celor inundate. Guvernul are nevoie de circa 330 de milioane de lei până la finele acestui an, iar de restul sumei, până în 2012. Guvernul speră să acopere a parte din cheltuieli din contul donaţiilor interne şi de peste hotare, inclusiv a organizaţiilor internaţionale. Executivul de la Chişinău a anunţat că în săptămâna în curs va fi efectuată o adresare în acest sens. În acelaşi timp, circa 20% din suma necesară a fost acoperită deja din donaţii private. România a acordat şi continuă să acorde ajutor substanţial R. Moldova, inclusiv materiale de construcţii pentru casele avariate şi ridicarea unor case noi, precum şi circa 200 de tone de ajutoare umanitare, produse alimentare, care au ajuns, joia trecută, în zona cea mai afectată de inundaţii.

SLOVENIA

Groapă comună

O groapă comună lungă de 20 de metri, de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, în care s-ar afla rămăşiţele a circa 700 de bărbaţi şi femei, a fost descoperită în Slovenia. Câteva din persoanele îngropate în mormântul situat în apropiere de oraşul Prevalje par să fi fost împuşcate, în timp ce altele par să fi fost înjunghiate, a precizat oficialul guvernamental Marko Strovs. Cercetătorii apreciază că este posibil ca victimele să fi fost considerate colaboratori ai nazismului omorâţi de antifasciştii susţinuţi de comunişti. Încălţămintea arată că cel puţin câteva dintre victime erau civili, a precizat Strovs, care lucrează în cadrul comisiei guvernamentale de exhumare a gropilor comune. Primele investigaţii relevă că persoanele ucise aveau mâinile legate la spate. Zvonuri despre o ucidere în masă în pădurea Prevalje din nordul Sloveniei au circulat în zonă, timp de ani de zile, după ce un băiat a mărturisit că a văzut execuţiile, ascuns după un copac. Anchetatorii au intervenit săptămâna trecută, după ce inundaţiile şi o alunecare de teren ce au avut loc recent au scos la suprafaţă câteva oase. Rămăşiţele vor fi exhumate odată ce un procuror va deschide în mod oficial o anchetă. Antifasciştii au ucis mii de persoane suspectate de colaborare cu nazismul, după război, însă deseori omorau şi civili inocenţi. Autorităţile din fosta Iugoslavie au minimalizat sau negat crimele, însă mai multe gropi comune au fost descoperite în regiune în ultimii ani.

RUSIA

Caviar de un milion de dolari, într-un frigider aflat pe stradă

Poliţia din peninsula rusă Kamceatka a conficat 29,5 tone de caviar roşu, în valoare de aproape un milion de dolari, dintr-un frigider găsit pe o stradă dintr-un oraş din regiune, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei. Aproximativ 1.340 de cutii de palstic pline cu caviar au fost descoperite în oraşul Sobolevo. În total, 207 infracţiuni legate de braconaj au fost înregistrate în Rusia, de la începutul anului. Rusia încearcă să combată contrabanda cu caviar şi a introdus, în 2008, o lege care interzice inclusiv vânzarea de caviar confiscat.