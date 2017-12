BULGARIA

Români răniţi într-un accident rutier

Un cuplu de români şi copilul lor în vârstă de 6 ani au fost răniţi ieri dimineaţă, într-un accident rutier produs în regiunea Varna din Bulgaria, a anunţat Centrul Naţional pentru Coordonare Medicală. Potrivit poliţiei, maşina aparţinând familiei de români era înregistrată în Bulgaria şi s-a lovit cu un autobuz şcolar bulgar. Automobilul era condus de un român, în vârstă de 32 de ani, care nu a reuşit să ia o curbă, lovind autobuzul şcolar, a precizat poliţia. Niciunul dintre copiii aflaţi la bordul autobuzului, care reveneau dintr-o vacanţă petrecută pe litoralul bulgar, nu a fost rănit. Două dintre victime sunt în stare critică. Acestea sunt copilul, care are un picior rupt şi o traumă craniană şi femeia, care a suferit traume complexe. Cea de-a treia persoană aflată în maşină, bărbatul de 32 de ani, are o rană la cap dar viaţa sa nu este în pericol.

MEXIC

Masacru în Ciudad Juarez

14 persoane au fost ucise duminică, în Ciudad Juarez, oraş situat la granţa cu SUA, afectat de violenţa cartelurilor de droguri, au anunţat autorităţile statului Chihuahua. Într-un schimb de focuri în plin centrul oraşului au murit trei femei şi un bărbat, iar alte cinci persoane au fost rănite, potrivit autorităţilor, care au mai precizat că doi bărbaţi au fost arestaţi. În plus, un comando înarmat a împuşcat mortal şase persoane în timpul unei sărbători, iar corpurile altor patru bărbaţi au fost descoperite având urme de tortură. Ciocniri între membrii crimei organizate au loc pe întreg teritoriul statului Chihuahua, cel mai mare din Mexic, inclusiv în Ciudad Juarez (cu o populaţie de 1.300.000 de locuitori) considerat a fi cel mai periculos oraş din Mexic, cu mai mult de 2.660 de omucideri în 2009 şi 1.860 de la începutul anului. În toată ţara, războiul dintre cartelurile de droguri pentru controlul traficului şi ciocnirile lor cu armata au omorât aproximativ 28.000 de oameni de la venirea la putere a preşedintelui Felipe Calderon, în decembrie 2006.

COLUMBIA

Avion lovit de trăsnet

Un avion Boeing 737 s-a rupt în trei părţi, ieri, la aterizarea pe insula San Andres din Colombia, provocând moartea unui pasager şi rănirea altor cel puţin 34, a anunţat poliţia locală. Guvernatorul Pedro Gallardo a precizat că avionul a fost lovit de un fulger, care a provocat ruperea aparatului la aterizarea pe insula San Andres. Avionul aparţinând companiei Aires s-a prăbuşit în jurul orei locale 1.50. La bordul lui se aflau 121 de pasageri adulţi, patru minori şi şase membri ai echipajului. Conform site-ului agenţiei Europa Press, avionul decolase de la Bogota, iar şase dintre răniţi, aflaţi în stare gravă, au fost transportaţi de urgenţă la spitalul din San Andres. Alţi 114 pasageri au fost uşor răniţi, iar şase dintre persoanele aflate la bord au scăpat nevătămate. Insula San Andres se află la circa 190 de kilometri est de coastele nicaraguane. Mai mulţi cetăţeni americani, francezi şi germani se aflau la bordul avionului, însă informaţiile despre accident sunt neclare şi contradictorii.

SUA

Val de atacuri rasiste pe Staten Island din New York

Comunitatea hispanică de pe Staten Island, din apropiere de Manhattan, a fost vizată de o serie de atacuri rasiste, de la jafuri la asalturi, relatează CNN. Poliţia din New York a anchetat 25 de infracţiuni rasiste comise anul acesta pe insulă, faţă de 10 în aceeaşi perioadă a lui 2009. În aceste condiţii, forţele de ordine au desfăşurat ofiţeri şi patrule în plus în zonă, dar mulţi hispanici sunt imigranţi ilegali şi nu anunţă incidentele cărora le sunt victime, pentru că le este teamă să nu fie extrădaţi. Consiliul local din New York a condamnat violenţele şi a anunţat o serie de proiecte pentru a detensiona situaţia.

SLOVACIA

Inundaţii mortale

Cel puţin o persoană şi-a pierdut viaţa, iar mai multe au fost date dispărute în Slovacia, în urma inundaţiilor provocate de ploile abundente. În nord-vestul Slovaciei, ploile au provocat ruperea unui baraj, ceea ce a dus la inundarea oraşelor Handlova şi Prievidza. Imaginile difuzate de televiziune au arătat străzi inundate şi maşini luate de apă. Sute de persoane au fost evacuate, dintre care 30 numai la Prievidza. În Cehia, două persoane sunt date dispărute în urma inundaţiilor din ultimele zile, potrivit CTK. Oraşul Bily Kostel nad Nisou din nordul ţării a fost inundat pentru a doua oară într-o săptămână. Weekend-ul trecut, cinci persoane şi-au pierdut viaţa în urma inundaţiilor.

POLONIA

Aeroport evacuat

Aeroportul din oraşul polonez Lodz a fost evacuat pentru câteva ore, ieri, după ce muncitorii care lucrau la construcţia unui nou terminal au descoperit o bombă din cel de-al Doilea Război Mondial, a anunţat poliţia locală. ”Impactul unei asemenea bombe - un proiectil aerian neexplodat - ar fi resimţit pe o rază de circa 700 de metri, astfel încât personalul şi pasagerii au fost evacuaţi, în timp ce geniştii au transportat bomba”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei din Lodz. Aeroportul şi-a reluat activitatea normală în jurul orei locale 15.00.

AUSTRIA

Corupţie bancară

Un fost preşedinte al consiliului de administraţie al băncii austriece naţionalizate Hypo Group Alpe Adria (HGAA) a fost arestat preventiv, într-un caz de corupţie. Wolfgang Kulterer, în vârstă de 56 de ani, a fost acuzat de procurorii austrieci de abuz de încredere, preşedintele consiliului de administraţie al HGAA acordând credite care au adus băncii pierderi de milioane de euro. Kulterer este anchetat de mai multe luni şi a fost arestat pentru că procurorii se temeau că acesta va părăsi ţara. El riscă o pedeapsă de până la zece ani de închisoare. Bancherul a fost condamnat în 2008 la plata unei amenzi de 140.000 de euro, pentru falsificarea actelor contabile ale băncii. La sfârşitul anului trecut, Hypo, controlată la acea dată de banca germană de stat BayernLB, a fost naţionalizată pentru a se evita un faliment care risca să afecteze sectorul financiar din regiune. BayernLB a cumpărat HGAA în 2007, iar tranzacţia face obiectul unei anchete în Germania şi Austria, din cauza pierderilor considerabile pe care le-a provocat.

KAZAHSTAN

Taxe vamale la exporturile de petrol

Kazahstanul a introdus, ieri, taxe vamale pentru exporturile de petrol şi produse petroliere. Guvernul kazah a adoptat un decret în acest sens pe data de 13 iulie, iar documentul a fost publicat în monitorul oficial pe data de 16 iulie. Rezoluţia a intrat în vigoare la 30 de zile după publicarea sa în monitorul oficial. Autorităţile de la Astana au aprobat următoarele categorii de taxe: 20 de dolari pentru tona de ţiţei brut, 99,71 dolari pentru tona de produse petroliere uşoare şi 66,47 dolari pentru tona de produse petroliere grele. Aşa cum precizează rezoluţia, taxa vamală pentru exporturile de petrol nu se aplică în următoarele cazuri: exporturile de ţiei produs de companiile de resurse minerale în cadrul unor acorduri de împărţire a producţiei (PSA) care au fost încheiate în mod legal cu Guvernul kazah înainte de 1 ianuarie 2009 şi cărora li s-a acordat scutirea de la plata taxelor pentru export; exporturile de ţiţei produs de companiile de resurse minerale în cadrul unor acorduri de utilizare a subsolului care beneficiază de scutirea de la plata taxelor la export, exceptând ţiţeiul exportat de companiile care plătesc redevenţe. Ministerul de Finanţe din Kazahstan se aşteaptă ca noile taxe să aducă la buget venituri de 60 de miliarde de tenge în 2010 şi 177 de miliarde de tenge în 2011 (un dolar american este cotat la 147,57 tenge). Kazahstanul este cel mai mare producător de petrol din Asia Centrală.

SUA

Deversare chimică la New York

Mai multe străzi din jurul Times Square din New York au fost închise duminică noaptea, în urma unei scurgeri accidentale de materiale periculoase într-un zgârie-nori, ceea ce a provocat haos în această zonă turistică. Zona a fost închisă traficului pietonal şi rutier în jurul orei locale 21.00, după ce un utilaj s-a stricat şi a vărsat aproximativ 38 de litri de peroxid de hidrogen la etajul 54 al unei clădiri deţinute de Viacom. Doi muncitori care foloseau utilajul au fost decontaminaţi la faţa locului şi au refuzat alte îngrijiri medicale. Nu au fost anunţate victime. Maşini ale pompierilor şi serviciilor de intervenţie în situaţii de urgenţă au circulat timp de câteva ore pe străzile din jurul Times Square, amintindu-le trecătorilor de incidentul din primăvară, când un islamist a lăsat o maşină-capcană în acest punct turistic din Manhattan.

RUSIA

Furtună violentă

Valul de căldură fără precedent care a lovit Rusia pare să se apropie de final, o furtună puternică fiind aşteptată să ajungă ieri la Moscova, după ce a trecut prin Sankt Petersburg. Aproape 100.000 de oameni din zona Sankt Petersburg au rămas fără curent electric, trenurile au fost oprite şi numeroşi copaci au fost smulşi din rădăcini de rafalele puternice de vânt. Temperaturile au scăzut la 25 de grade Celsius, ieri, după ce au fost de 40 de grade, timp de mai multe săptămâni. Pe de altă parte, incendiile care devastează vestul Rusiei sunt tot mai mult sub control. Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă a spus că zona afectată de incendii a scăzut la 45.800 de hectare, comparativ cu 200.000 de hectare în perioada de vârf a incendiilor. Sute sau chiar mii de oameni au murit din cauza efectelor directe ale căldurii sau din cauza smogului care a acoperit Moscova şi alte regiuni în timpul incendiilor. Premierul Vladimir Putin a anunţat că recoltele de grâne de anul acesta ar putea fi de 60 de milioane de tone, cu mult sub 97 de milioane de tone, anul trecut. Din această cauză a fost impus un embargo asupra exporturilor de grâne, care probabil va rămâne în vigoare până la sfârşitul anului.

ITALIA

Răniţi în seism

Mai multe persoane au fost rănite ieri, în urma unui cutremur care a afectat insula Lipari din arhipelagul Eoliene, la nord de Sicilia, cu puţin timp înainte de ora 13.00 GMT, a anunţat agenţia Ansa, citând echipele de salvare. Cutremurul a avut magnitudinea de 4,5 grade pe Scara Richter, potrivit Potecţiei Civile italiene. Acesta s-a produs la şase kilometri de insulă, la o adâncime de 19 kilometri, potrivit Institutului Naţional de Geofizică şi Vulcanologie, citat de agenţie.

SUEDIA

Liderul opoziţiei, ameninţat

Securitatea liderului opoziţiei suedeze, social-democrata Mona Sahlin, a fost consolidată, în urma unor ameninţări, cu doar o lună înainte de alegeri, potrivit ediţiei de ieri a cotidianului “Expessen”. Protecţia candidatei de stânga la postul de premier a fost consolidată recent, în mod progresiv, din cauza unui val de e-mailuri şi scrisori de ameninţare, pe care aceasta le-a primit la Parlament. Şefa Partidului Social-Democrat suedez a fost protejată, duminică, la Stockholm, unde a susţinut primul său mare discurs de campanie, în vederea alegerilor de la 19 septembrie, de patru gărzi de corp, purtând vestă antiglonţ. Un purtător de cuvânt al Serviciului de Securitate din cadrul poliţiei suedeze (Saepo), însărcinat cu protecţia personalităţilor publice, nu a dorit să facă niciun comentariu. Mona Sahlin, în vârstă de 53 de ani, a fost ameninţată de mai multe ori şi în trecut, a adăugat cotidianul. După cazul Toblerone, un scandal privind cumpărături personale efectuate, în 1995, cu cardul bancar al partidului, ea s-a văzut nevoită să muncească izolată într-o încăpere, la adăpost de tiruri. În 2004, într-o vizită la Norrkoeping, ea a fost lovită în mod violent de un bărbat. Suedia a suferit două şocuri. În 1986, premierul Olof Palme era asasinat în plină stradă, iar în 2003, ministrul Afacerilor Externe, Anna Lindh, era asasinată într-un magazin. Ambele asasinate s-au petrecut la Stockholm. Atât Palme, cât şi Lindh erau social-democraţi.

REPUBLICA MURITIUS

Seism puternic

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,3, a fost înregistrat ieri dimineaţă în Oceanul Indian, într-o zonă situată la est de insula Mauritius, a anunţat Institutul de Geofizică American (USGS). Epicentrul seismului, produs la ora 3.30 GMT, a fost localizat la 320 de kilometri nord-est de insula Rodrigues şi la 901 kilometri est-nord-est de Port-Louis, capitala Republicii Mauritius, potrivit USGS. Nici victime, nici pagube nu au fost semnalate imediat după cutremur.