CIPRU

Un român mort şi un altul rănit într-un accident rutier

Un tânăr din România a murit şi un compatriot de-al său a fost internat în spital, în stare gravă, după ce maşina în care se aflau a derapat şi s-a prăbuşit într-o râpă adâncă de opt metri, în Cipru. Tânărul care a murit avea 23 de ani şi se afla la volanul maşinii, conform poliţiei din Larnaca. Un pasager al maşinii, în vârstă de 22 de ani, a fost transportat de urgenţă la spital. Cauza accidentului ar fi fost viteza excesivă, iar poliţiştii vor stabili dacă şoferul consumase alcool. Accidentul a avut loc, miercuri, într-un loc numit ”curba morţii”, unde s-au petrecut numeroase evenimente rutiere în ultimii cinci ani. Poliţiştii au stabilit că românii nu purtau centurile de siguranţă.

MAREA BRITANIE

Român încarcerat

Un român stabilit în Spania a fost reţinut de poliţiştii de frontieră britanici, când încerca să intre în Marea Britanie prin portul Plymouth, cu peste 300 de kilograme de tutun pentru rulat ţigări. Răzvan Moldovan a fost prins la începutul săptămânii, de poliţiştii de frontieră britanici, la intrarea în portul Plymouth, pe un feribot care venea din Santander, Spania. Românul, în vârstă de 29 de ani, a fost arestat pentru şase luni, pentru contrabandă cu tutun. Acesta a înghesuit aproape 330 de kilograme de tutun pentru rulat, suficient pentru a produce peste 70.000 de ţigări, într-o dubiţă Chrysler. El a pledat vinovat în faţa acuzaţiilor.

GRECIA

Români arestaţi pentru furt

Trei tineri din România şi unul din Georgia au fost arestaţi în Creta, fiind acuzaţi că sunt liderii unui reţele de hoţi de motociclete, informează site-ul www.ekathimerini.com. Cei trei români, în vârstă de 17, 25 şi, respectiv 29 de ani şi cel din Georgia, în vârstă de 20 de ani, au fost puşi sub acuzare, miercuri. Aceştia ar fi comis numeroase furturi de motociclete pe insulă, în ultimele luni.

SUA

Român reţinut pentru fraudă bancară

Un român stabilit în SUA a fost arestat pentru păgubirea a 18 persoane, prin fraudă bancară, bărbatul obţinând ilegal datele confidenţiale ale cardurilor victimelor şi furându-le aproape 12.000 de dolari. Mircea C. Ciornei (31 de ani) din Land O\'Lakes a fost arestat marţi, de poliţiştii antifraudă din Florida. Românul ar fi folosit şase dintre conturi pentru a-şi cumpăra haine şi alte bunuri de la supermarketul Target din localitate. El are de înfruntat şase capete de acuzare de furt de identitate, cinci capete de acuzare privind falsificare de cărţi de credit, două capete de acuzare de furt calificat şi unul pentru fraudă. Ciornei a fost închis la penitenciarul din Pasco şi are de plătit o cauţiune de 124.000 de dolari.

RUSIA

Schimb de focuri mortal

Un poliţist şi un bărbat înarmat au fost ucişi, în timp ce alţi doi poliţişti au fost răniţi, ieri dimineaţă, la Moscova, în cadrul unui schimb de focuri cu doi bărbaţi originari din regiunea instabilă a Caucazului de Nord, a afirmat poliţia. Schimbul de focuri a avut loc în timp ce o patrulă nocturnă de poliţie a oprit doi bărbaţi aflaţi la bordul unei maşini pentru a le verifica identitatea, în sud-estul capitalei ruse. Primul a reuşit să scape, în timp ce al doilea a luat o armă şi a început să tragă. Un poliţist a fost ucis şi alţi doi răniţi, dintre care unul grav, în timp ce agresorul a fost arestat şi dus la spital, unde a decedat în urma rănilor. Cei doi atacatori erau originari din oraşul Mahacikala din Daghestan, republică autonomă din Caucazul rus, unde violenţele au cunoscut o intensificare în ultima perioadă.

COLUMBIA

Explozie puternică la Bogota

O explozie puternică s-a produs ieri, la ora locală 05.30, în nordul Bogotei, în apropiere de postul de radio privat columbian Caracol. Conform declaraţiilor făcute la radio de comandantul poliţiei din Bogota, generalul Pinzon, poliţia evalua posibilitatea, la o jumătate de oră după explozie, ca aceasta să fi fost provocată de o maşină-capcană. Numeroase imobile situate în sectorul unde se află postul de radio au fost afectate, jurnaliştii de la Radio Caracol precizând că o parte a acoperişului lor s-a prăbuşit. Pentru moment nu au fost semnalate victime.

SUA

Incendiu puternic

Şapte clădiri rezidenţiale din Newark au fost cuprinse de un incendiu de proporţii. Două dintre ele au fost distruse în totalitate. Pompierii s-au luptat ore întregi cu flăcările. Temperaturile ridicate şi lipsa presiunii în hidranţi au făcut operaţiunile şi mai dificile. 12 pompieri au avut nevoie de îngrijiri medicale, în timp ce toţi locuitorii din cele şapte clădiri au fost evacuaţi în siguranţă. Şase familii au rămas fără un acoperiş deasupra capului, după ce două dintre imobile au fost transformate în scrum. În prezent, oamenii sunt găzduiţi de Crucea Roşie. Autorităţile investighează cauzele izbucnirii incendiului.

BULGARIA

Fără curent pe litoral

Sudul coastei bulgare a Mării Negre va rămâne, din nou, fără curent electric, a avertizat, ieri, compania EVN, din cauza unei deconectări planificate a liniei de alimentare cu energie electrică Aheloy, aparţinând Companiei Naţionale bulgare de Energie Electrică (NEK). Linia de alimentare va fi scoasă de sub tensiune în această dimineaţă, între orele locale 05.00 şi 07.00. EVN va încerca să folosească generatoarele de rezervă de la substaţia Kabsleşkovo, dar avertizează cu privire la posibile întreruperi de curent. Compania informează, totodată, că, pe coasta sudică a litoralului bulgar, consumul de energie este mai mare decât capacitatea reţelei electrice. Anunţul a fost făcut în urma unei pene de curent, la sfârşitul lui iulie, când, din cauza unor defecţiuni la două generatoare, aproximativ 56.000 de turişti au rămas fără energie electrică, aer condiţionat şi apă caldă, mulţi dintre ei renunţând la sejur. Potrivit unei investigaţii a Agenţiei pentru Securitate Naţională (DANS), la baza penei de curent de la sfârşitul lui iulie s-a aflat o acţiune rău intenţionată, a declarat Traicio Traikov, ministrul Economiei, Energiei şi Turismului. El nu a oferit, însă, alte detalii.

ECUADOR

Seism puternic

Un seism cu magnitudinea 6,9 a fost resimţit în Ecuador, ieri dimineaţă, la circa 170 de kilometri sud-est de capitala Quito, a anunţat Institutul American de Geofizică (USGS). Nicio alertă de tsunami nu a fost emisă, a precizat Agenţia Oceanică şi Atmosferică Americană (NOAA). Cutremurul, a cărui magnitudine a fost revizuită de USGS de la 7,2 la 6,9, s-a produs la ora 11.54 GMT, la o adâncime de 190 de kilometri, într-o regiune slab populată din centrul ţării. Principalul oraş din regiune este Ambato, capitala provinciei Tungurahua, situat la 140 de kilometri vest de epicentru. Pentru a măsura puterea unui seism, USGS foloseşte scara magnitudinii momentului. Pe această scară, un seism cu magnitudinea de cel puţin 6 este considerat puternic.

GRECIA

Atentat la consulatul turc din Salonic

Atacatori necunoscuţi au lansat, ieri dimineaţă, o bombă incendiară împotriva unui zid al consulatului Turciei din Salonic, un oraş din nordul Greciei, fără a provoca victime. Grecia condamnă categoric acest act criminal, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului grec, George Petalotis, subliniind că acesta a pus în pericol securitatea poliţiştilor aflaţi la post în exteriorul consulatului. ”Ne exprimăm regretele Guvernului turc”, a adăugat el, subliniind că responsabilii vor fi arestaţi şi judecaţi. Atentatul nu a provocat pagube. După secole de rivalităţi regionale, Grecia şi Turcia s-au apropiat în 1999, după ce au fost afectate, la un interval de câteva săptămâni, de cutremure violente. Premierul turc, Recep Tayyip Erdogan, s-a deplasat în Grecia, în mai, pentru a se întâlni cu omologul său, George Papandreou, care a contribuit la această apropiere, în calitate de ministru al Afacerilor Externe. Cei doi lideri au semnat peste 20 de acorduri şi au preconizat o cooperare la nivel înalt, cu reuniuni regulate pentru rezolvarea diferendelor.

SUA

Suspect arestat

FBI a anunţat reţinerea pe aeroportul din Atlanta a unui bărbat suspectat că a comis 20 de atacuri prin înjunghiere. Surse din cadrul FBI au precizat că suspectul este cetăţean israelian şi a fost reţinut în timp ce încerca să se îmbarce la bordul unui zbor spre Tel Aviv. Bărbatul îşi alegea victimele la întâmplare, de pe aeroporturi din trei state americane. Cele mai multe dintre atacuri, 16, au avut loc pe aeroportul Flint din Michigan, iar alte trei pe aeroportul Leesburgh din statul Virginia. Cel mai recent caz a fost înregistrat sâmbăta trecută, pe aeroportul Toledo din statul Ohio. Atacurile au îngrozit opinia publică americană, de când au început, îin luna mai. Nu este foarte clar ce l-a determinat pe suspect să comită atacurile. Majoritatea victimelor erau de culoare, iar FBI suspectează că atacurile au fost motivate rasial. Cea mai tânără dintre victime avea 17 ani, iar cea mai bătrână 60 de ani.