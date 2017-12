UNGARIA

Accident rutier

O persoană a fost rănită, fiind transportată la spital, după ce trei autovehicule româneşti au intrat în coliziune pe autostrada M7 din Ungaria, vineri, a anunţat un purtător de cuvânt al Biroului pentru managementul dezastrelor. Un autocar cu turişti a intrat în coliziune cu două microbuze în apropierea kilometrului 72, în regiunea de centru-vest a Ungariei. O bandă a autostrăzii a fost închisă, pentru a permite serviciului de pompieri din Szekesfehervar să cureţe combustibilul de pe carosabil.

DANEMARCA

Dreptate în justiţie

Un număr de 23 de romi, deportaţi în România din cauză că au instalat o tabără ilegală în Danemarca, se pregătesc să dea statul danez în judecată. Robert Kushen, directorul Centrului European pentru Drepturile Romilor, a declarat pentru Information că organizaţia sa se află în spatele procesului, care va avea la bază acuzaţia că expulzările sunt contrare atât legislaţiei daneze, cât şi celei a UE. În opinia unor experţi în domeniu, romii au un caz solid. Experţii argumentează că românii sunt cetăţeni europeni, având garantat dreptul la liberă circulaţie în statele membre ale UE, şi că o infracţiune ca instalarea unor tabere ilegale nu reprezintă un temei suficient în vederea expulzării. Însă, înainte de a opera arestări în rândul lor, poliţia daneză a anunţat că unii dintre romi au furat lucruri din locuinţe vecine. Potrivit regulilor privind reşedinţa în UE, rezidenţii legali ai acesteia pot fi deportaţi doar în cazul în care comportamentul lor reprezintă „o ameninţare reală, imediată şi suficient de serioasă la adresa intereselor de bază ale unei societăţi”.

ITALIA

Deraiere de tren

O persoană a murit şi o alta a fost grav rănită, ieri, în urma deraierii unui tren în estul oraşului Neapole. Accidentul s-a soldat cu circa 30 de răniţi, dintre care unul grav. Trenul local se îndrepta către gara centrală din Neapole şi venea din peninsula turistică Sorrente. Accidentul s-a produs spre sfârşitul dimineţii, la aproximativ 500 de metri de gară, după ce a trecut prin apropiere de Centro Direzionale, zona financiară a oraşului, în cartierul Gianturco. Trenul ieşea dintr-un tunel în apropierea unui viraj nu foarte accentuat şi a deraiat. Şi echipele de salvare ale Crucii Roşii au evocat, de asemenea, o viteză prea mare a trenului ca posibilă cauză a accidentului. Circumvesuviana este o companie feroviară regională a cărei activitate este concentrată pe Neapole şi regiunea acestuia, Campania, cu 1.800 de angajaţi.

RUSIA

Avion prăbuşit

Un avion militar s-a prăbuşit, ieri, într-o localitate din regiunea Transbaikal din Siberia occidentală, piloţii reuşind să se catapulteze. Potrivit martorilor, unul din cele două avioane care survolau localitatea s-a prăbuşit, după care a explodat. Locuitorii i-au văzut pe cei doi piloţi catapultându-se. Avionul a căzut la 100 de metri de localitate. Nu au fost înregistrate victime sau distrugeri la sol. Cei doi piloţi au fost găsiţi în viaţă şi au fost spitalizaţi.

CHINA

Accident minier

Cel puţin 34 de mineri au fost blocaţi ieri la 300 de metri adâncime, într-o mină de cupru şi de aur din nordul statului Chile, după o surpare a galeriilor. Este posibil ca minerii respectivi să fi reuşit să ajungă la un refugiu subteran dotat cu oxigen şi alimente. Pompieri şi salvatori specializaţi s-au grăbit să intervină la mina situată la 80 de km de oraşul nordic Copiapo, dar încă nu se ştie nimic despre starea victimelor. Oficialii pentru situaţii de urgenţă au menţionat că accesul în mină este dificil, fapt ce a complicat eforturile de salvare. Accidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri în mina San Esteban, din deşertul Atacama. Chile este cel mai mare producător mondial de cupru, dar accidentele miniere grave sunt rare, ramura industrială de extracţie fiind atent monitorizată de autorităţi.

INDIA

Nou bilanţ

Cel puţin 90 de persoane au fost ucise şi sute au fost rănite în inundaţiile provocate de ploi puternice la Leh, principalul oraş din regiunea himalayană Ladakh, din nordul Indiei. Precipitaţiile s-au înregistrat în timpul nopţii, avariind case şi clădiri guvernamentale. Aeroportul din Leh a fost avariat, întrerupând decolările şi aterizările. Bilanţul riscă să crească deoarece numeroase zone sunt inaccesibile echipelor de intervenţie şi se înregistrează zeci de dispăruţi. Cel puţin 200 de persoane au fost rănite. Ladakh este o regiune muntoasă cu majoritate budistă, situată în sud-estul Caşmirului cu majoritate musulmană. Această regiune atrage numeroşi turişti.

AFGHANISTAN

Lider al-Qaida

Un bărbat care a locuit 15 ani în SUA a devenit lider pentru operaţiunile globale ale reţelei teroriste al-Qaida. Adnan Shukrijumah s-a născut în Arabia Saudită, dar şi-a petrecut 15 ani din viaţă în New York şi în sudul statului Florida. Ulterior a dispărut, iar FBI afirmă că, după ce a părăsit SUA, Adnan Shukrijumah a început să lucreze în bucătăriile taberelor de antrenament al-Qaida. Însă se pare că acum, suspectul a avansat în ierarhia al-Qaida. „A devenit lider pentru operaţiunile globale. Este un individ extrem de periculos”, afirmă Brian LeBlanc, un agent special al FBI. Adnan Shukrijumah are legătură cu planul de comitere a unui atentat la metroul din New York toamna trecută. Doi islamişti, Najibullah Zazi şi Zarein Ahmedzay, au recunoscut că intenţionau să se arunce în aer folosind dispozitive explozive artizanale. Autorităţile americane suspectează că Shukrijumah i-a recrutat pentru această misiune, organizând atacul din zonele tribale situate la frontiera dintre Afganistan şi Pakistan.

SUA

Confirmare în funcţie

Fostul general din cadrul Forţelor aeriene James Clapper a fost confirmat de Senatul american, la conducerea Direcţiei Naţionale de Informaţii (DNI), unde are dificila sarcină de a încerca să creeze încredere în această nouă instituţie aflată în dificultate. Senatorii au aprobat această nominalizare printr-o procedură simplificată, numită consimţământ unanim. Comisia pentru Informaţii a Senatului a aprobat nominalizarea sa la 29 iulie, cu unanimitate, de 15 voturi. James Clapper, subsecretar pentru informaţii în cadrul Departamentului Apărării, a fost desemnat de preşedintele Barack Obama, după demisia impusă, la 20 mai, lui Dennis Blair, care a deţinut acest post doar 16 luni. Este pentru a patra oară în ultimii cinci ani când conducerea Direcţiei este schimbată. DNI, creată în 2004, în urma eşecului privind armele de distrugere în masă din Irak, întâmpină dificultăţi cu privire la impunerea sa asupra spionajului american, dominat istoric de CIA.

Totodată, Senatul american a aprobatj nominalizarea la Curtea Supremă a Elenei Kagan, care, în prezent, ocupă funcţia de avocat al administraţiei pe lângă Înalta Curte, devenind cea de-a patra femeie din istorie care face parte din această instanţă. Senatorii au aprobat cu 63 de voturi la 37 candidatura celei desemnate, în mai, de către preşedintele Barcak Obama, să ocupe postul judecătorului John Paul Stevens, în vârstă de 90 de ani, care tocmai s-a pensionat.

Pe de altă parte, Directoarea consilierilor economici ai preşedintelui american Barack Obama, Christina Romer, a anunţat că va părăsi acest post la 3 septembrie, pentru a reveni să predea la Universitatea California. Christina Romer va continua să ofere consultanţă asupra economiei în cadrul unui alt serviciu de consiliere de la Casa Albă, Economic Recovery Advisors Board. Plecarea acesteia are loc la puţin timp după cea a lui Peter Orszag, directorul pentru buget al Casei Albe, primul membru al echipei apropiate a preşedintelui Obama care şi-a dat demisia.

POLONIA

Preluarea preşedinţiei

Liberalul Bronislaw Komorowski, în vârstă de 58 de ani, a preluat vineri funcţia de preşedinte al Poloniei, după ce a depus jurământul în faţa celor două Camere reunite ale Parlamentului. Un apropiat al premierului pro-european Donald Tusk, Bronislaw Komorowski a câştigat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, de la 4 iulie, cu 53,01% din voturi, învingându-l pe rivalul său conservator Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului naţionalist şi eurosceptic Lege şi Justiţie, de opoziţie.