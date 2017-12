ITALIA

Român înecat

Un român a murit înecat, duminică, într-un râu din nord-estul Italiei, după ce în aceeaşi zi fusese salvat de la înec de un conaţional, informează pagina online a agenţiei ANSA. Pavel C., în vârstă de 43 de ani, se afla la scăldat în râul Adige, în localitatea Pestrino, situată în apropiere de Verona. În cursul dimineţii de duminică, românul fusese salvat de la înec de un conaţional. Se pare însă că a doua baie i-a fost fatală românului, care nu a mai ieşit viu din apă. Cadavrul lui a fost recuperat din apă de echipele de intervenţie chemate la faţa locului.

Un imigrant român a fost arestat în Italia, sub acuzaţia că ar fi jefuit şi agresat sexual o femeie octogenară, în Sicilia. Incidentul a avut loc duminică seara, în localitatea siciliană Gela. Costel B., în vârstă de 50 de ani, este acuzat că a pătruns abuziv în locuinţa unei pensionare octogenare. Potrivit anchetatorilor, românul a încercat să fure banii bătrânei şi a supus-o unor acte sexuale. Suspectul român a fugit din apartament când bătrâna a început să ţipe, fiind urmărit de carabinieri şi arestat după câteva ore.

SUA

Înjunghiată mortal de fiul proaspătului ei soţ

O femeie din Marea Britanie a fost înjunghiată mortal de fiul proaspătului ei soţ, care apoi a încercat să se sinucidă, la reşedinţa familiei din statul american Nebraska. Tracy Brannan, în vârstă de 33 de ani, din Glasgow, Marea Britanie, a murit în urma incidentului petrecut duminică, în Omaha, Nebraska. Fiul vitreg al acesteia, David Brannan, în vârstă de 21 de ani, a încercat apoi să se sinucidă prin înjunghiere, iar soţul victimei a fost şi el rănit în timpul atacului. Femeia se căsătorise cu tatăl suspectului în luna mai. Potrivit presei locale, David Brannan este internat la un spital din Nebraska, iar medicii spun că acesta va supravieţui. Familia din Marea Britanie a lui Tracy Brannan a fost informată asupra incidentului şi primeşte, în prezent, asistenţă consulară pentru a recupera trupul femeii. Crima a fost semnalată de soţul victimei, care a bătut la uşa unor vecini, după atac, spunându-le că fiul său i-a înjunghiat pe el şi pe soţia sa.

GERMANIA

1.138 de persoane dispărute după Love Parade

Poliţia germană încerca ieri să găsească 1.138 de persoane, date dispărute după busculada produsă sâmbătă, la festivalul Love Parade, soldată cu moartea a 19 oameni şi rănirea a peste 500. În total, 2.367 de persoane au fost date dispărute după ce a izbucnit panica într-un tunel supraaglomerat de la Love Parade, în Duisburg. Potrivit poliţiei, multe dintre aceste persoane este posibil să se fi întors deja la casele lor. În aceste condiţii, forţele de ordine le cer oamenilor să le contacteze. 40 de ofiţeri analizează dosarele de persoane dispărute. Panica a izbucnit sâmbătă, în jurul orei locale 17.00, într-un tunel care ducea spre concert şi care era plin. Oamenii s-au călcat în picioare, iar 19 persoane şi-au pierdut viaţa, în timp ce alte 511 au fost rănite, potrivit poliţiei. Peste 1,5 milioane de persoane se adunaseră la festivalul anual de muzică tehno din Duisburg, oraş din apropiere de Dusseldorf. Poliţia îi avertizase pe organizatorii Love Parade că nu vor putea controla mulţimea, dacă evenimentul de anul acesta este organizat în centrul oraşului. Prin urmare, festivalul fusese mutat la circa 1,5 kilometri de Duisburg, într-o zonă mai deschisă. Pentru eveniment fuseseră desfăşuraţi 1.200 de poliţişti, dar martorii oculari spun că membrii forţelor de ordine păreau să fie complet debusolaţi.

R. MOLDOVA

Ameninţare cu bombă

Procuratura Generală din Chişinău a fost evacuată ieri, după ce un bărbat ameninţa să detoneze o bombă. “Bărbatul este din Ialoveni şi se numeşte Popa Eduard. Motivul pentru care a recurs la acest gest a fost un dosar intentat în 2005-2006, în care el pledează nevinovat şi faptul că a fost maltratat de colaboratorii comisariatului de poliţie Ialoveni”, a declarat şeful serviciului de presă al Ministerului de Interne, Chiril Moţpan. Acesta a adăugat că bărbatul nu avea asupra lui o bombă, ci doar un mulaj. Procuratura Generală a fost şi în trecut ameninţată că va fi aruncată în aer. La 15 octombrie, un bărbat originar din Rezina a venit la Procuratură cu o grenadă. Acesta s-a plâns că fiul său a fost condamnat nejustificat pentru omor. După câteva minute de negocieri, bărbatul a fost urcat într-o dubiţă.

SUA

Stare de calamitate în zona Chicago

Mai multe districte din zona Chicago au decretat stare de calamitate din cauza inundaţiilor care afectează regiunea, iar autorităţile au început operaţiunile de curăţare. Zece orăşele din comitatul Cook au decretat starea de calamitate. Cele mai afectate zone sunt Westchester şi Melrose Park, în unele locuri, apa ajungând la nivelul de 1,2 metri. Cel puţin 50.000 de clienţi ai companiei ComEd erau deconectaţi de la reţeaua de alimentare, sâmbătă dimineaţă, iar 3.000, duminică. Cu toate acestea, se pare că nu au fost semnalate victime în comitatul Cook. În statul Iowa, cel puţin 200 de imobile au fost distruse şi alte 1.100 au suferit avarii după ruperea barajului Lacului Delhi, din cauza ploilor torenţiale. Deocamdată, nu se ştie câte dintre imobilele distruse sunt rezidenţiale.

ISRAEL

Adolescenţi suspectaţi de aprinderea unui incendiu forestier

Mai mulţi adolescenţi israelieni sunt suspectaţi de declanşarea unor incendii care au distrus 100 de hectare de pădure şi vegetaţie la periferia oraşului Ierusalim, anunţă poliţia israeliană. Potrivit anchetatorilor, elevii unei şcoli ultraortodoxe din Ierusalim se aflau în excursie în zona Ein Hamdak, în pădurea Aminadav. Se pare că adolescenţii s-au jucat cu focul şi au aprins mici focare care au scăpat de sub control. Un adolescent de 15 ani a fost reţinut pentru a fi interogat, iar poliţia intenţionează să efectueze şi alte reţineri. Incendiul, care ameninţa Spitalul Universitar Hadassah, a fost într-un final stins. Cel puţin 23 de vehicule din parcarea spitalului au fost distruse. Autorităţile au fost nevoite să evacueze mai multe localităţi situate la periferia sud-vestică a Ierusalimului, iar patru persoane au primit îngrijiri medicale după ce s-au intoxicat cu fum.

RUSIA

Atmosferă încărcată de fum la Moscova

Aerul din Moscova era greu respirabil, ieri dimineaţă, din cauza fumului provenit de la incendiile izbucnite în zonele cu vegetaţie uscată de la periferia capitalei, după trei săptămâni de caniculă fără precedent. Blocurile staliniste ale capitalei ruse erau greu vizibile la primele ore ale dimineţii, din cauza acestui fum, care afectează persoanele sensibile. Concentrarea de particule toxice depăşea de cinci până la opt ori valoarea admisă, potrivit observatorului pentru calitatea aerului din Moscova. Pe străzi, în unele locuri vizibilitatea era redusă la 300 de metri. Aproximativ 60 de focare de incendiu erau înregistrate ieri, pe o suprafaţă totală de aproximativ 60 de hectare de păduri şi turbării din regiunea Moscova. Incendiile declanşate în zonele unde turba prezentă în sol arde mocnit, până la câţiva metri adâncime, sunt deosebit de greu de strins. Autorităţile ruse au recurs, în ultimele zile, la numeroase elicoptere şi avioane, între care un bombardier cu apă, de tip BE-200, echivalentul rusesc al avionul de tip Canadair. În partea europeană a Rusiei se înregistrează, de la începutul lunii, o caniculă fără precedent, cu temperaturi care depăşesc, în timpul zilei, 30 de grade Celsius. Autorităţile se aşteaptă ca temperaturile să urce, săptămâna aceasta, până la 40 de grade Celsius. Ministerul Agriculturii a anunţat săptămâna trecută că aproximativ o treime dintre culturile din 23 de regiuni ruseşti, afectate de caniculă şi secetă, au fost distruse. Canicula determină, de asemenea, o creştere a numărului de cazuri de înec, deja numeroase în timpul verii, în special din cauza consumului de băuturi alcoolice. În două zile de weekend, în Rusia s-au înecat 65 de persoane, ridicând la 951 numărul total de înecuri de la începutul lui iulie.

PAKISTAN

Atentat sinucigaş

Un atentat sinucigaş a vizat, ieri, domiciliul lui Mian Iftikhar Hussein, ministrul Informaţiilor din provincia Khyber Pakhtunkhwa, în timp ce familia sa şi numeroase rude şi oficiali locali se reuniseră pentru a deplânge moartea fiului acestuia, ucis vineri, de presupuşi rebeli talibani. Şapte persoane, dintre care trei poliţişti, au fost ucise şi 21 au fost rănite, a declarat un oficial de rang înalt din cadrul poliţiei locale.

AFGANISTAN

Tragedie rutieră

26 de persoane au murit şi 22 au fost rănite ieri, într-un accident rutier petrecut în sudul Afganistanului, în care un autobuz care circula cu viteză s-a rostogolit de mai multe ori, după ce s-a lovit de un limitator de viteză, a anunţat comandantul poliţiei rutiere din provincia Kandahar. Autobuzul transporta pasageri de la Kandahar către Kabul. Accidentul s-a produs în districtul Daman, în apropiere de Kandahar. Ruta Kabul - Kandahar, care duce spre Herat şi frontiera iraniană, este una dintre cele mai periculoase rute din ţară, dar şi una dintre cele mai aglomerate. Talibanii instalează pe aceasta, în mod frecvent, baraje de control şi bombe artizanale, împotriva numeroaselor convoaie NATO şi forţelor afgane care utilizează această rută.

MEXIC

Deţinuţi asasini

Autorii a trei atacuri armate, soldate cu 35 de morţi în acest an, la Torreon, în nordul Mexicului, sunt prizonieri pe care conducerea închisorii îi elibera noaptea, pentru a comite crime la comandă, cu armele gardienilor, a anunţat Parchetul. 17 persoane au murit ciuruite de gloanţe, la 18 iulie, în timpul unei sărbători într-un centru de relaxare. Nouă tineri au fost ucişi într-un bar, la 15 mai, în timp ce alte zece persoane au murit în urma unui atac armat, la 1 februarie, la Torreon, oraş situat în apropiere de penitenciarul Gomez Palacios. Deţinuţii ieşeau din închisoare cu permisiunea directoarei închisorii, Margarita Gomez, aflată în prezent în arest preventiv, împreună cu alţi trei angajaţi, pentru răzbunări la comandă prin folosirea vehiculelor oficiale pentru deplasarea armelor gardienilor din închisoare, în scopul realizării acestora. Ancheta forţelor de poliţie care a comparat cartuşele găsite la locul atacurilor cu armele gardienilor închisorii, a arătat că patru puşti de tip AR-15 (aparţinând paznicilor închisorii) au fost folosite pentru comiterea crimelor. Războiul dintre cartelurile de droguri şi confruntările acestora cu forţele de securitate s-au soldat cu aproximativ 25.000 de morţi de la sfârşitul lui 2006, în Mexic, în pofida desfăşurării a circa 50.000 de soldaţi suplimentari de către poliţie, pentru combaterea criminalităţii.

IRAK

Atentat sinucigaş la Bagdad

Cinci persoane au fost rănite ieri dimineaţa, într-un atentat sinucigaş cu maşină-capcană, împotriva birourilor postului de televiziune prin satelit Al-Arabiya, în centrul Bagdadului, potrivit unui prim bilanţ furnizat de o sursă din cadrul Ministerului de Interne. La 25 iunie, acest post de televiziune cu capital saudit şi-a închis biroul de la Bagdad, din cauza ameninţărilor cu atacuri din partea insurgenţilor.

MAURITANIA

Ostatic francez executat de al-Qaida

Al-Qaida în Magrebul islamic (AQMI) a anunţat duminică după-amiază că l-a executat pe ostaticul francez pe care îl deţinea în deşertul din Mali şi că o operaţiune militară organizată în ultimul moment nu a reuşit să îl elibereze. “Anunţăm că l-am executat pe ostaticul francez, pe nume Michel Germaneau, sâmbătă, 24 iulie, pentru a-i răzbuna pe cei şase fraţi ai noştri ucişi în cadrul laşei operaţiuni a Franţei, alături de forţele din Mauritania, împotriva unei unităţi al-Qaida”, a declarat liderul AQMI, Abu Mussab AbdelWadud, într-o înregistrare audio difuzată duminică seara, de postul de televiziune Al-Jazeera. Preşedinţia franceză a anunţat că nu are confirmarea imediată a executării lui Germaneau, în vârstă de 78 de ani, răpit în Niger, la 19 aprilie. Însă, preşedintele francez, Nicolas Sarkozy, a convocat un consiliu de apărare şi securitate, ieri, alcătuit din miniştrii Apărării, Afacerilor Interne şi premier. Un oficial francez a declarat, duminică seara, sub protecţia anonimatului, că Parisul are convingerea că Michel Germaneau era mort de mai multe săptămâni. Răpitorii lui Germaneau au difuzat, la 14 mai, o fotografie în care acesta părea foarte obosit şi lansa un apel la ajutor, adresat preşedintelui Sarkozy. Germaneau era deţinut de celula AQMI condusă de către Abdelhamid Abu Zeid, care este descris ca violent şi brutal şi care l-a executat, deja, vara trecută, pe ostaticul britanic Edwin Dyer, după şase luni de captivitate. Londra a refuzat să cedeze cererilor grupării, care solicita britanicilor să deschidă calea eliberării mai multor membri ai săi, deţinuţi în ţări din Africa Subsahariană. Aceleaşi solicitări au fost formulate de AQMI, care deţine şi doi ostatici spanioli, în schimbul eliberării lui Michel Germaneau.

SPANIA

Iaht cu 1,2 tone de cocaină la bord

Poliţiştii spanioli au interceptat, în Oceanul Atlantic, un iaht de 18 metri, care naviga sub pavilion brazilian, cu 1,2 tone de cocaină la bord, potrivit unui comunicat al poliţiei, dat publicităţii ieri. Interceptarea acestei nave, care venea din America Latină şi se îndrepta spre coast de nord-vest a Spaniei, a fost făcută la jumătatea lunii iulie, de grupuri de intervenţie specializate ale poliţiei şi poliţiei de frontieră, în sud-vestul insulelor Azore. În cadrul acestei operaţiuni, cei trei ocupanţi ai ambarcaţiunii, doi britanici şi un olandez, au fost arestaţi. Spania este una dintre principalele porţi de intrare în Europa pentru cocaină din America Latină şi pentru haşiş din Africa de Nord.

ITALIA

Înnebunit de vuvuzele

Un bărbat dintr-un orăşel din Italia, deranjat de zgomotul vuvuzelelor auzit dintr-un bar din apropierea casei sale, a tras mai multe focuri de armă în aer şi a intrat cu maşina în local, încercând să-i facă pe petrecăreţi să înceteze gălăgia. Bărbatul, în vârstă de 51 de ani, din localitatea Vicenza, s-a dus la barul Coco Bamboo, duminică noapte, deranjat de zgomotul făcut de clienţii care suflau în vuvuzele. El a tras mai multe focuri de armă în plan vertical, pentru a-i speria pe petrecăreţi, însă aceştia l-au ignorat. Ulterior, bărbatul şi-a luat maşina şi a intrat cu aceasta de trei ori în local, distrugându-l. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului. Bărbatul a fugit de la locul faptei, însă ulterior s-a prezentat la un spital local. El a fost internat şi va fi supus unor examinări psihiatrice.

RUSIA

Au omorât patru adolescenţi, pe care apoi i-au mâncat

Autorităţile ruse au condamnat, ieri, şase tineri satanişti, la pedepse de până la 20 de ani de închisoare, pentru că, în 2008, au omorât patru adolescenţi, într-o pădure, după care i-au tăiat în bucăţi şi i-au mâncat. Cei şase acuzaţi, dintre care patru erau minori la momentul crimelor, au fost găsiţi vinovaţi de moartea a patru persoane la finalul unui ritual de iniţiere, de profanare de morminte şi de furt, potrivit unui comunicat al tribunalului regional din Iaroslavl, nord-estul Rusiei. După ce i-au omorât pe cei patru adolescenţi, tinerii, care au subliniat ei înşişi că fac parte dintr-o sectă satanistă, i-au tăiat în bucăţi, pe care le-au gătit şi le-au mâncat. Crimele au fost comise în iunie 2008, iar resturi din corpurile victimelor au fost găsite două luni mai târziu. Liderul grupului, Nikolai Ogolobniak, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, iar cei cinci complici au primit pedepse între 8 şi 10 ani. Un al şaptelea membru al grupului a fost găsit iresponsabil şi va fi supus unui tratament psihiatric. Procesul s-a desfăşurat cu uşile închise, având în vedere natura infracţiunilor şi implicarea minorilor.