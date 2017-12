SUA

Vinovaţi de uciderea prin supradoză a 68 de pacienţi

Un doctor din SUA şi soţia sa au fost găsiţi vinovaţi de furnizarea de prescripţii medicale ilegale, care au condus la consumul fatal de supradoze de medicamente conţinând substanţe împotriva durerii în cazul a 68 de pacienţi. Stephen Schneider şi soţia sa Linda au fost arestaţi imediat după citirea verdictelor în curtea federală, bărbatul fiind condamnat pentru 19 capete de acuzare din cele 34 propuse, iar femeia pentru 32 de capete de acuzare. Acuzaţiile includ complot, prescrierea ilegală de narcotice şi spălare de bani. Linda Schneider şi cele două fiice adolescente ale cuplului, adoptate din România, au izbucnit în lacrimi după auzirea verdictelor, în timp ce avocatul familiei, Lawrence Williamson, a dezvăluit că aceştia sunt absolut uluiţi de decizia judecătorească. El a precizat că juraţii ar fi putut fi influenţaţi de publicitatea anterioară începerii procesului, făcută de biroul procuraturii acestui caz şi a promis să înainteze apel. Avocaţii apărării au susţinut că acest caz a fost pus la dispoziţia autorităţilor de către firmele de asigurări care nu vroiau să plătească medicaţia scumpă pentru oamenii săraci.

SLOVACIA

Deţinuţi de la Guantanamo, în greva foamei

Trei foşti deţinuţi de la Guantanamo transferaţi în Slovacia au intrat, joi, în greva foamei. Potrivit cotidianului “SME”, cei trei protestează faţă de condiţiile nesatisfăcătoare de la tabăra unde au fost trimişi, în sud-vestul Slovaciei. Ei au fost transferaţi, în ianuarie, într-o tabără pentru persoane care au cerut azil. De asemenea, foştii deţinuţi de la Guantanamo sunt nemulţumiţi că sunt izolaţi şi că nu li se permit decât vizite ale avocaţilor lor. Slovacia a anunţat la începutul acestui an că va primi trei foşti deţinuţi de la Guantanamo, în cadrul eforturilor de a-l ajuta pe preşedintele Barack Obama să închidă tabăra din Cuba.

ITALIA

Grevă faţă de planul de austeritate

Transportul public şi traficul aerian erau sectoarele cele mai afectate, vineri, de o grevă generală decretată de principalul sindicat italian, CGIL, faţă de planul de austeritate al Guvernului Berlusconi. La Roma şi Milano, circulaţia autobuzelor şi metrourilor era aproape normală, în pofida unor greve de patru ore. Pe aeroportul Fiumicino din Roma, doar câteva zboruri au fost anulate, în special spre Bruxelles, Sevilla, precum şi trei curse interne. Au fost organizate o serie de manifestaţii pentru denunţarea planului bugetar decis la sfârşitul lunii mai de Guvern. Sindicatele CISL şi UIL, favorabile planului de austeritate, nu au luat parte la grevă. Guvernul italian a adoptat, pe 25 mai, un plan care prevede reduceri bugetare de 24,9 miliarde de euro în perioada 2011 - 2012, în scopul reducerii deficitului public. Planul prevede reducerea cheltuielilor publice prin blocarea timp de trei ani a salariilor funcţionarilor publici, reducerea cu 10% a bugetelor ministerelor şi combaterea evaziunii fiscale. Potrivit previziunilor, nivelul de creştere economică ar putea ajunge la 1,2% anul acesta şi la 1,6% în 2011, faţă de estimări precedente de 1,1 şi 1,3%. În schimb, şomajul ar putea creşte şi mai mult, după desfiinţarea a 528.000 de locuri de muncă în ultimii doi ani.

UNGARIA

Buget mai mic

Bugetul Ungariei pentru preşedinţia UE, pe care o va prelua în prima jumătate a anului 2011, este cu câteva miliarde de forinţi mai mic decât fusese planificat, potrivit unui studiu guvernamental care revizuieşte planurile pentru preşedinţia ungară a UE, ceea ce demonstrează că bugetul pentru organizarea evenimentelor, comunicării cu presa şi licitaţiilor a scăzut atât de mult încât, în situaţia actuală, acestea ar fi imposibil de îndeplinit. Potrivit studiului, Ungaria are nevoie de circa 5,8 miliarde de forinţi (21 de milioane de euro) pentru a-şi îndeplini diferitele obligaţii presupuse de asigurarea preşedinţiei UE. Reformele fiscale din Ungaria presupun reducerea cheltuielilor bugetare cu 1% până la 1,5% din PIB în 2010, conformă cu cerinţele FMI şi cele ale UE pentru 2010. Datoria publică a Ungariei a atins cam 80% din PIB în 2009, în comparaţie cu cea a Greciei, care a atins 133% din PIB. În schimb, Guvernul de la Budapesta a înregistrat un surplus de cont curent, anul trecut şi a reuşit să reducă deficitul bugetar până la 4% din PIB, pe fondul reducerilor masive de cheltuieli.

BULGARIA

Peste 9.000 de noi cetăţeni bulgari

9.309 persoane au primit cetăţenie bulgară în primele şase luni ale anului 2010, dintre care 7.201 provenind din Macedonia, arată datele oficiale. Practic, orice macedonean de origine slavă care declară că este etnic bulgar poate cere paşaport bulgar. Această situaţie a nemulţumit, ani la rând, autorităţile macedonene, care au acuzat Guvernul de la Sofia că are o agendă expansionistă. O serie de amendamente la legea cetăţeniei bulgare, care urmează să fie aprobate în curând, vizează să combată o nouă activitate care se dezvoltă în zonele rurale din Macedonia - intermediari cer sute de euro macedonenilor pentru a pregăti şi depune cererile de cetăţenie bulgară. În plus, Sofia va fi obligată să soluţioneze o cerere în termen de un an de la depunere, faţă de patru - cinci ani, în medie, în prezent.

JAMAICA

Mafiot extrădat în SUA

Mafiotul Christopher Dudus Coke, aflat la originea violenţelor din Jamaica de luna trecută, soldate cu 76 de morţi, a fost extrădat, joi, în SUA, unde va fi judecat pentru trafic de droguri şi arme. Extrădarea s-a produs la două zile după ce a fost arestat în Jamaica şi la câteva ore după ce şi-a invocat dreptul la o audiere privind extrădarea. O tentativă eşuată de arestare a lui Coke, luna trecută, a dus la lupte între forţele de securitate şi susţinătorii acestuia. Coke este acuzat în SUA de conspiraţie pentru distribuirea de marijuana şi cocaină, precum şi conspiraţie pentru trafic de arme. El are o reputaţie de erou în cartierele sărace din Kingston, mulţi comparându-l cu Robin Hood, Iisus sau Pablo Escobar.

SUA

Fond ilegal

Un fond de apărare legală înfiinţat de fosta guvernatoare de Alaska, Sarah Palin, este ilegal şi trebuie să le returneze aproape 400.000 de dolari donatorilor, potrivit unui acord încheiat joi cu un avocat desemnat de stat. Probabil că Palin, fostă candidată republicană la vicepreşedinţie, care a devenit un simbol al mişcării conservatoare Tea Party, a încălcat legea de etică a statului, fără să ştie acest lucru, a declarat avocatul independent Tim Petumenos. În perioada în care era guvernatoare, Palin a fost vizată de circa 20 de plângeri privind etica, în urma cărora ar avea de plătit peste 500.000 de dolari. Comitetul său de acţiune politică a înfiinţat un fond pentru a plăti pentru apărarea ei. Şi un alt avocat independent a anunţat anul trecut că fondul este ilegal pentru că Palin a folosit poziţia sa oficială, de guvernatoare, pentru a strânge bani în interes personal. Petumeno a confirmat decizia şi a subliniat că niciun astfel de fond de apărare legală nu a mai fost înfiinţat până acum pentru un oficial din Alaska. Palin a încălcat normele de etică pentru că a fost un beneficiar al fondului, dar probabil că s-a bazat pe sfaturi proaste din partea avocaţilor din afara statului, a adăugat avocatul. El a atras atentaţia că fosta candidată la vicepreşedinţie ar fi trebuit să se consulte cu procurorul general al Alaskăi. Acordul prevede ca Palin să le înapoieze donatorul cei 386.856 de dolari strânşi în perioada în care a fost în funcţie. Alţi 33.546 de dolari obţinuţi după ce a demisionat nu vor fi afectaţi de acord. Palin, care nu mai deţine în prezent nicio funcţie publică, a lansat un nou fond de apărare.