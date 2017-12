CEHIA

Români găsiţi morţi într-un apartament

Poliţia din regiunea Boemia Centrală anchetează circumstanţele morţii a trei tineri români, ale căror trupuri neînsufleţite au fost găsite miercuri seară, într-un apartament de pe strada Palach din oraşul Podebrady, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Jakub Vyncalek. Pot confirma că trei cadavre au fost descoperite într-unul din blocurile din Podebrady. Potrivit rezultatelor preliminare ale anchetei, victimele sunt trei tineri români născuţi în anii 1986, 1983 şi respectiv 1980, a afirmat Vyncalek. Echipa de criminalişti din cadrul poliţiei şi mai mulţi medici legişti s-au deplasat miercuri în zonă. ”Nu se poate atribui vina pentru aceste decese niciunei persoane la nivelul preliminar al anchetei. Informaţii detaliate privind motivul morţii bărbaţilor vor fi cunoscute doar după autopsie”, a adăugat purtătorul de cuvânt al poliţiei. Potrivit site-ului ceh de informaţii idnes.cz, cadavrele au fost găsite de pompieri, care fuseseră chemaţi în urma unor suspiciuni privind o scurgere de gaze.

GERMANIA

Un român a salvat doi bărbaţi de la înec

Un muncitor sezonier român, Petru Enache, în vârstă de 28 de ani, a devenit erou în Germania, după ce a salvat doi bărbaţi care practicau caiacul, prinşi de un vârtej pe râul Kocher, în localitatea Abtsgmuend din landul Baden-Wuerttemberg. Cei doi sportivi făceau parte dintr-un grup de caiacişti şi au eşuat în apropierea unui pod din localitate, fiind traşi sub apă. Petru Enache, care vindea fructe şi legume în apropiere, a văzut ce se întâmplă şi a sărit în ajutorul celor doi germani. ”Este de la sine înţeles că trebuie să-i ajuţi pe oamenii aflaţi în pericol”, a declarat tânărul, originar dintr-un sat din nord-vestul României şi care are şapte fraţi. Petru Enache vinde, de circa un an, sparanghel, căpşuni şi legume în Abtsgmuend. Localnicii şi clienţii l-au lăudat pentru curaj. El a primit şi un material publicat de un cotidian local, în care sunt relatate faptele sale. Cei doi bărbaţi salvaţi au fost internaţi în stare gravă, dar în prezent sunt în afara pericolului. Fratele unuia dintre ei şi tatăl celuilalt l-au vizitat pe român. De asemenea, cei doi bărbaţi cărora le-a salvat viaţa vor să îl întâlnească, după externare. Românul a spus că se va bucura să-i vadă ”sănătoşi, nu pe jumătate morţi”.

MAREA BRITANIE

Român eliberat de poliţie

Românul care a stat ascuns în compartimentul roţii din spate a avionului unui şeic din Emiratele Arabe Unite, unde a îndurat temperaturi de minus 41 de grade, pe ruta Viena-Londra, a fost eliberat de poliţie, fără acuzaţii, relatează BBC News Online. Bărbatul, în vârstă de 20 de ani, a fost reţinut de poliţie, după ce a căzut din compartimentul roţii din spate a avionului, care a aterizat duminică seară pe aeroportul Heathrow din Londra. Românul a fost eliberat după ce a primit un avertisment de la Poliţia Metropolitană întrucât agenţia britanică pentru supravegherea graniţelor nu intenţionează să-l expulzeze. Un purtător de cuvânt al poliţiei a afirmat că bărbatul fusese reţinut deoarece a călătorit ilegal, încălcând ordinul privind călătoriile aeriene din 2009, dar a primit un avertisment şi a fost eliberat. Tânărul român prezenta răni şi se afla în stare de hipotermie. Dar specialiştii susţin că el a supravieţuit deoarece avionul a zburat la o altitudine mică pentru a evita o furtună. Acest avion aparţine unui şeic din Emiratele Arabe Unite (EAU) şi se afla pe pista aeroportului Schwechat de joi. Românul a mărturisit că a intrat în aeroportul Schwechat din Viena pe sub gard şi s-a urcat în trenul de aterizare al primului avion pe care l-a văzut, fără să ştie destinaţia acestuia.

AFGANISTAN

Băieţel de 7 ani, executat pentru spionaj

Talibanii au executat un băieţel de 7 ani pentru spionaj în beneficiul Guvernului, au declarat, ieri, oficiali din sudul Afganistanului. Execuţia a avut loc marţi, în provincia Helmand. În urmă cu trei ani, o femeie de 70 de ani şi un copil din districtul Musa Qala au fost executaţi în baza acuzaţiilor de spionaj. ”Dacă este adevărat, este absolut îngrozitor”, a declarat premierul britanic, David Cameron. Acesta s-a aflat, ieri, în prima sa vizită în Afganistan de la învestirea în funcţie. Luna trecută, el l-a întâlnit pe preşedintele afgan, Hamid Karzai, în Marea Britanie, iar cei doi lideri au discutat despre consolidarea relaţiilor dintre ţările lor. Cameron a dat asigurări că dosarul afgan este o prioritate pentru Guvernul său, o problemă de securitate naţională. În luna decembrie, când era încă lider al opoziţiei, Cameron a vizitat trupele britanice din provincia Helmand. El le-a spus soldaţilor că nu este interesat de reducerea contingetului sau de ”fuga din Afganistan”. ”Cu cât reuşim mai repede, cu atât mai repede veniţi acasă”, a afirmat el. Marea Britanie are circa 10.000 de soldaţi în Afganistan, dintre care 500 de membri ai forţelor speciale. Miercuri, 40 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte 74 au fost rănite în urma unui atentat vizând o ceremonie de nuntă, în provincia afgană Kandahar. Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate (ISAF) a confirmat atentatul, dar nu are informaţii în legătură victimele. Soldaţii NATO şi forţele afgane au dat asigurări că au securizat zona. Deflagraţia a intervenit în timpul petrecerii de nuntă, vizând zona unde luau cina bărbaţii şi băieţii, separat de femei. Toate victimele sunt de sex masculin.

AFRICA DE SUD

Tragedie rutieră

Doi studenţi britanici au murit şi alţi 18 au fost răniţi într-un accident rutier în Africa de Sud. Accidentul s-a produs lângă localitatea Nelspruit. Autobuzul transporta mai mulţi studenţi care urmau să revină în Marea Britanie astăzi. ”20 de persoane au fost duse la spital şi una este în stare critică. Se pare că şoferul a pierdut controlul, iar autobuzul s-a răsturnat”, a declarat o sursă. Dintre răniţi, 18 sunt britanici. Pasagerii, toţi în jur de 19 ani, sosiseră în Africa de Sud la 1 iunie.

CONGO

Norvegieni condamnaţi la moarte

Doi norvegieni au fost condamnaţi la moarte, ieri, în Congo, a anunţat Ministerul norvegian de Externe, după ce grupuri pentru drepturile omului au spus că aceştia au fost torturaţi pentru a recunoaşte o crimă pe care nu au comis-o. Joshua Grench, în vârstă de 28 de ani, care are şi cetăţenie britanică şi Tjostolv Moland, de 29 de ani, au fost condamnaţi pentru crimă, tentativă de omucidere, conspiraţie, jaf armat şi spionaj, potrivit organizaţiei Reprieve. Ambii susţin că sunt nevinovaţi. Norvegia şi Marea Britanie au spus că le oferă susţinere celor doi. Ei au sosit în Congo venind din Uganda, într-o călătorie cu moticicleta, în aprilie 2009. Când motocicleta lor s-a stricat în Kisangani, au închiriat o maşină şi un şofer, alăturându-li-se şi doi pasageri congolezi, potrivit Reprieve. După şapte ore de drum, în mijlocul unei păduri tropicale, şoferul a fost împuşcat mortal. Autorităţile spun că French şi Moland l-au ucis pe şofer, dar cei doi susţin că a fost vorba despre o ambuscadă. Temându-se pentru viaţa lor, cei doi au fugit mai adânc în junglă. Au fost arestaţi separat, în mai 2009. Ei au fost condamnaţi la moarte prima dată în septembrie. Au pierdut apelul, dar Înalta Curte Militară din Kinshasa a anulat sentinţele în aprilie şi a trimis cazul la rejudecare. Potrivit Reprieve, nu există dovezi materiale împotriva celor doi, iar cei doi martori care au depus mărturie împotriva lor ar fi primit sume mari de bani. De asemenea, ”mărturisirile” au fost obţinute prin tortură. Ministerul norvegian de Externe a spus că aceste condamnări la moarte nu vor fi executate decât după ce bărbaţii vor epuiza toate căile de apel. Norvegia le-a cerut autorităţilor din Congo să îi transfere pe cei doi la Oslo, dar nu este clar în ce condiţii poate avea loc acest transfer.

BULGARIA

Scandal sexual

Ambasadorul bulgar în Thailanda, Kamen Velişkov, va fi rechemat în ţară, a anunţat, ieri, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Vesela Şerneva. Ministrul de Externe, Nikolai Mladenov, a emis deja un ordin pentru demararea procedurii în vederea rechemării ambasadorului, care trebuie aprobată de Consiliul de Miniştri şi de preşedinte. Ministerul nu a precizat motivele deciziei, spunând doar că este vorba despre numeroase încălcări ale eticii. Presa a descoperit o plângere pentru hărţuire sexuală depusă împotriva ambasadorului de către fostul consul al Bulgariei în Thailanda, Krasimira Trifonova. Velişkov a fost consilierul pe politică externă al preşedintelui Jelio Jelev şi ambasador în Olanda.

UNGARIA

Heroină la frontiera cu România

Peste 70 de kilograme de heroină, în valoare de 3,6 milioane de euro, au fost descoperite miercuri, de vameşii ungari, la punctul de trecere a frontierei Nagylak, corespondentul vămii arădene Nădlac, într-o maşină în care se aflau doi cetăţeni bulgari. Vameşii maghiari au descoperit drogurile într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria, care se îndrepta spre Cehia, după ce a trecut prin Nădlac. În urma unor informaţii, vameşii maghiari au efectuat un control amănunţit asupra autoturismului, iar într-un compartiment de sub podeaua maşinii, în zona roţii de rezervă, au descoperit 73 de kilograme de heroină, ambalate în 139 de pachete lipite cu bandă scotch. Valoarea drogurilor descoperite de vameşi este de un miliard de forinţi (3,6 milioane de euro). Şoferul şi pasagerul aflat în autoturism, ambii de cetăţenie bulgară, au fost reţinuţi pentru trafic de droguri, iar maşina a fost indisponibilizată de anchetatori. Autorităţile ungare continuă ancheta în acest caz. În urmă cu aproape două săptămâni, vameşii bulgari au descoperit 41,4 kilograme de heroină într-o maşină care venea din Turcia şi se îndrepta spre România. Cele 42 de pachete erau ascunse în scaunele maşinii. Cele două persoane din respectiva maşină - cetăţeni turci în vârstă de 48, respectiv 50 de ani - le-au spus vameşilor că se îndreptau spre România.

SERBIA

Liber pentru români, doar cu buletinul

Ministerul Afacerilor Externe anunţă că, începând cu data de 12 iunie 2010, cetăţenii români pot intra în Serbia în baza cărţii de identitate, condiţia fiind ca aceasta să fie valabilă. Posibilitatea intrării în Serbia doar în baza cărţii de identitate naţională valabilă se va aplica de către autorităţile sârbe pentru toţi cetăţenii UE, precum şi pentru cetăţenii Elveţiei, Norvegiei şi Islandei. Pentru mai multe detalii privind condiţiile de călătorie în Serbia, MAE recomandă accesarea website-ului instituţiei, la rubrica ”Condiţii de călătorie”: http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=29869&idlnk=3&cat=29919. Guvernele din UE au decis la sfârşitul anului trecut să ridice vizele pentru cetăţenii Serbiei, Macedoniei şi Muntenegrului, începând din 19 decembrie.