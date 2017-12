BANGLADESH

Tragedie la Dacca

Cel puţin 108 persoane au murit şi alte o sută au fost rănite, după un incendiu de proporţii care a afectat o serie de clădiri din centrul istoric al capitalei Bangladeshului, Dacca, unde operaţiunile de intervenţie au fost abandonate ieri. Incendiul a fost provocat de o problemă electrică şi s-a propagat joi, timp de trei ore, la imobile de locuit cu mai multe etaje şi a blocat mai multe sute de locuitori din Kayettuli, unul dintre cartierele cele mai populate din Dacca. Bilanţul tragediei ar putea să crească, deoarece sunt mulţi răniţi în stare critică. O căsătorie se desfăşura pe acoperişul uneia dintre clădiri, în momentul declanşării incendiului şi se crede că de aceea numărul victimelor este atât de mare. Cel puţin şapte clădiri au fost cuprinse de flăcări. Existau magazine care vindeau produse chimice la parter. Acestea au fost cuprinse de flăcări care se propagau foarte repede. Şi o brutărie a ars în incendiu. ”Este o tragedie enormă. Am chemat toţi medicii Colegiului Medical din Dacca să se ocupe de pacienţi”, a declarat ministrul Sănătăţii, A.H.M Ruhal Haque. Incendiile cauzate de scurtcircuite şi alte deficienţe ale sistemelor electrice sau de instalaţii care nu corespund normelor sunt frecvente în Bangladesh, unde reglementările în materie de construcţii sunt rar respectate.

RUSIA

Explozii în Caucaz

Mai multe explozii au avut loc ieri, în două republici din Caucazul rusesc, Daghestan şi Inguşetia, acestea soldându-se cu cel puţin trei morţi şi peste 15 răniţi. În apropierea capitalei daghestaneze, Mahacikala, un necunoscut a tras cu armă automată asupra unei mulţimi adunate lângă o moschee, făcând un mort şi un rănit. Incidentul a avut loc în jurul orei 09.00 GMT, lângă moscheea din localitatea Tarki de lângă Mahacikala, iar persoana ucisă ar fi imamul acestei moschei. În aceeaşi zi, o serie de explozii s-a produs în oraşul Malgobek din republica vecină Inguşetia. Două explozii s-au produs lângă un monument al participanţilor la Al Doilea Război Mondial, dar din fericire acestea nu au provocat victime. La scurt timp, o altă explozie a avut loc în altă parte a oraşului, unde un grup de necunoscuţi a aruncat în aer un magazin şi a împuşcat-o pe vânzătoare. Când forţele de ordine au ajuns la faţa locului, s-a produs o altă explozie, care s-a soldat cu moartea unui poliţist şi rănirea altor 15 persoane. Regiunea Caucazului rusesc se confruntă, de mai multe luni, cu o intensificare a violenţelor, rebeliunea islamistă, ale cărei rădăcini provin din cele două războaie care au devastat Cecenia în anii ‘90 şi la începutul anilor 2000, arătându-se din ce în ce mai activă. În urmă cu două zile, şeful Serviciului Federal rus de Securitate (FSB, fost KGB), Aleksandr Bortnikov, recunoştea existenţa unor deficienţe în planul de contracarare a extremismului şi terorismului în Rusia şi îşi exprima regretul că serviciile speciale ruse nu au reuşit întotdeauna să prevină atentatele teroriste.

BELGIA

Presupus asasin arestat

Presupusul ucigaş al unei judecătoare de pace şi al unui grefier, omorâţi joi, într-o sală de audieri din Belgia, a fost arestat, a afirmat, ieri, radioteleviziunea flamandă VRT. Ar fi vorba despre un iranian în vârstă de 47 de ani, care a fost identificat de martori ai atacului mortal. El ar fi afirmat că a acţionat din răzbunare. Site-ul VRT menţionează doar “indicii conform cărora un bărbat arestat joi seara, într-un parc din Bruxelles, după ce a tras focuri de armă în aer, ar fi presupusul autor al dublei crime”. Iniţial, poliţia afirmase că cele două incidente nu au nicio legătură. Bărbatul a fost arestat în jurul orei 19.20, în apropierea fântânii din Parcul Regal din Bruxelles. Atunci când poliţiştii au vrut să îl controleze, el a scos o armă şi a tras mai multe focuri în aer. Agenţii au reuşit să îl dezarmeze şi să îl aducă sub control. El a fost rănit în cursul acestei intervenţii. Joi dimineaţă, o magistrată şi grefierul său au fost ucişi de un bărbat care asista la o audiere a tribunalului de justiţie de pace - care tratează în special divorţuri şi conflicte de vecinătate. Autorul focurilor de armă a reuşit apoi să fugă. Cazul, o premieră în istoria Belgiei, după o serie de incidente care au pus sub semnul întrebării securitatea instituţiilor judiciare, a generat emoţie în ţară. Joi după-amiază, şeful Guvernului, mai mulţi miniştri şi parlamentari belgieni, precum şi sute de magistraţi şi avocaţi, au adus un omagiu solemn victimelor acestui atac.

POLONIA

Furtuni violente

Furtunile violente din Polonia au provocat noi inundaţii în noaptea de joi spre vineri, în special în sudul ţării, unde au fost evacuate sute de persoane. În oraşul Sandomierz, în sud-est, grav afectat de primul val de inundaţii, în urmă cu 15 zile, digurile au cedat în unele locuri din nou, ameninţând acest oraş cu 25.000 de locuitori. În localitatea Klodne, în sudul ţării, ploile au provocat alunecări de teren care au distrus sau au avariat grav aproximativ 20 de case. În faţa ameninţării unor alte posibile distrugeri, au fost evacuate peste 400 de persoane. Mai multe drumuri naţionale din sudul ţării au rămas blocate în numeroase locuri. La Varşovia, furtunile din timpul nopţii au transformat străzile în adevărate torente. Două staţii de metrou au fost inundate. În primul val de inundaţii din Polonia, provocate de revărsări ale râurilor Vistula şi Oder, au murit 15 persoane. Premierul Donald Tusk estima, în urma primului val de inundaţii, pagube previzibile în valoare de zece miliarde de zloţi polonezi (2,4 miliarde de euro). Presa aprecia marţi că pagubele s-ar ridica la 12 miliarde de zloţi (2,9 miliarde de euro), o sumă mai mare decât cea înregistrată la inundaţiile care au devastat sudul ţării în 1997.

CHINA

Intemperii mortale

Bilanţul intemperiilor din sudul Chinei a crescut, ajungând la 44 de morţi şi opt dispăruţi, în urma inundaţiilor şi alunecărilor de teren. Ploi torenţiale au afectat, începând de luni, regiunea Guangxi, determinând evacuarea a aproape 145.000 de persoane, conform agenţiei oficiale chineze, care citează autorităţile locale. Peste 8.000 de case au fost distruse. Centrul meteorologic naţional din China anunţase că intemperiile au încetat joi, dar a avertizat cu privire la riscurile de alunecări de teren, inundaţii şi ruperea unor baraje. Sezonul ploilor provoacă anual moartea a sute de persoane în sudul Chinei.

TURCIA

Inculpat pentru crimă

Un tribunal a anunţat că asasinul episcopului romano-catolic ucis în sudul Turciei a fost pus sub acuzare pentru crimă. Potrivit instanţei din Iskenderun, Murat Altun, şoferul episcopului, a fost închis, fiind inculpat că l-a ucis prin înjunghiere pe Luigi Padovese, în vârstă de 63 de ani. Luigi Padovese, vicarul apostolic de Anatolia şi preşedinte al Conferinţei Episcopale turce, a fost înjunghiat mortal joi, în sudul Turciei. În ultimii ani, creştinii din Turcia au fost vizaţi de o serie de atacuri. Vaticanul s-a declarat consternat de acest asasinat.

SUA

Şomaj în scădere

Rata şomajului în SUA a scăzut în mai la 9,7%, de la 9,9%, în aprilie, fiind create 431.000 de noi locuri de muncă, din care 411.000 sunt slujbe temporare, pentru realizarea recensământului. Economiştii se aşteptau ca în mai să fie create 513.000 locuri de muncă. În sectorul privat, creşterea numărului de locuri de muncă în mai a înregistrat cel mai lent ritm de la începutul anului. Pentru ca firmele să-şi crească semnificativ numărul de angajaţi, este nevoie ca economia SUA să crească la o rată anuală între 6 şi 8%, faţă de 3,2% cât s-a înregistrat în primul trimestru din 2010, susţin economiştii. Extinderea crizei în Europa va reduce cererea pentru exporturile americane şi va afecta în continuare pieţele financiare din întreaga lume. Mulţi economişti cred că va fi nevoie de cel puţin zece ani pentru reducerea ratei şomajului la aproximativ 6%.

UCRAINA

Nou acord de cooperare cu Rusia

Ucraina şi Rusia vor pune la punct un nou acord de cooperare, pentru înlocuirea tratatului ce a expirat în 2009, a anunţat, ieri, preşedintele ucrainean, Viktor Ianukovici. “Rusia şi Ucraina sunt reali parteneri strategici, care au multe în comun, inclusiv aspecte economice şi umanitare. Un astfel de tratat este necesar. Vom lucra la el”, a asigurat preşedintele ucrainean.

BULGARIA

Vize turistice pentru moldoveni şi ruşi

Bulgaria va relaxa, în următoarele zile, regimul de vize pentru turiştii ruşi şi moldoveni, a declarat ministrul de Externe de la Sofia, pe fondul controverselor care iau amploare în legătură cu legislaţia dură din acest domeniu în ţară. Oficialul a respins posibilitatea ridicării vizelor, spunând că Bulgaria nu are dreptul să facă acest lucru, în calitate de membru al UE. “Putem doar să facilităm accesul turiştilor din Rusia, R. Moldova, Ucraina în Belarus, către Bulgaria”, a explicat oficialul. Rusia a cerut ridicarea regimului de vize pentru Bulgaria, care este foarte strict.

COREEA DE SUD

Apel în Consiliul de Securitate ONU

Coreea de Sud s-a adresat Consiliului de Securitate al ONU în legătură cu atacul nord-coreean asupra navei Cheonan, a declarat preşedintele sud-coreean, Lee Myung-bak. Nava sud-coreeană Cheonan s-a scufundat lângă limita de demarcaţie din Marea Galbenă, la 26 martie, 46 de marinari pierzându-şi viaţa. O anchetă internaţională a arătat că nord-coreenii au lansat o torpilă asupra navei de pe un submarin. Phenianul neagă categoric.

RUSIA

Milioane de euro mită pentru un oficial de la Kremlin

Un om de afaceri implicat în pregătirea Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Soci, din 2014, a declarat că a dat 4,7 milioane de euro mită unui oficial de rang înalt, pentru a obţine un contract în cadrul acestui eveniment sportiv. El ar fi dat mita directorului adjunct al Direcţiei Generale pentru Lucrări de Intendenţă de la Kremlin, Vladimir Leşcevski, potrivit “Novaia Gazeta”. Acesta a calificat afirmaţiile drept “o prostie”. În urmă cu patru ani, firma lui a câştigat un contract pentru un complex de lux cu 700 de camere, pe malul Mării Negre. Acolo vor sta oficialii la JO de Iarnă din 2014. Acordarea contractului către respectiva firmă l-a înfuriat pe oficialul de rang înalt, care în acel moment se afla în vacanţă. Potrivit lui Morozov, oficialul i-a cerut 12% din contractul de 34 de milioane de euro. “Între jumătatea lui 2007 şi iunie 2009 am efectuat aproape 20 de plăţi. În general predam banii într-o pungă sau o valiză mică, la biroul său de lângă Kremlin”, a povestit Valeri Morozov. Declaraţiile lui Valeri Morozov, de 56 de ani, din domeniul construcţiilor, ridică întrebări cu privire la eforturile Rusiei de a concura cu Anglia pentru găzduirea Cupei Mondiale în 2018. Criticii spun că a acorda Rusiei organizarea acestui eveniment l-ar expune corupţiei endemice din această ţară. Morozov a spus că a participat la o operaţiune a poliţiei, menită să îl demaşte pe oficialul corupt. Ulterior, el a aranjat ca unul dintre angajaţii săi să-i predea personal o plângere preşedintelui rus, Dmitri Medvedev. Procurorii din Moscova analizează cazul. Morozov a venit în Marea Britanie la începutul acestui an, pentru a aranja unele documente cu avocaţii săi britanici. “M-am orientat către ‘Sunday Times’ pentru că, dacă această informaţie pe care o am rămâne în Rusia, risc mult”, a spus el. Rusia cheltuieşte circa nouă milioane de lire sterline pentru JO de iarnă de la Soci - de şase ori mai mult decât costul evenimentului de anul acesta din Vancouver. Acest proiect este unul prioritar pentru premierul Vladimir Putin, care îl consideră o ocazie de a arăta Rusia modernă lumii.