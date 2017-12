BELGIA

Magistraţi ucişi la Bruxelles

Un judecător de pace şi un grefier au fost ucişi ieri, într-un incident armat care a avut loc într-o anexă a Palatului Justiţiei din Bruxelles. Autorul atacului este un bărbat de origine albaneză, relatează portalul 7sur7. El a tras asupra grefierului de la distanţă mică, apoi l-a lovit cu un topor, potrivit presei. Apoi, a tras în preşedintele tribunalului, Isabelle Brandon. Suspectul este de origine albaneză şi era în proces cu soţia, pentru tutela asupra copilului. El era nemulţumit de o decizie a preşedintelui tribunalului. În sală se aflau doi-trei avocaţi, judecătorul, grefierul şi autorul atacului, a spus un purtător de cuvânt al Parchetului din Bruxelles. Unul dintre avocaţi a fugit după autorul atacului, dar nu a reuşit să îl prindă. Poliţia se bazează pe mărturia acestuia pentru a putea realiza un portret-robot.

SPANIA

Explozie la o fabrică de artificii

Poliţia din Spania a anunţat ieri că patru muncitori au murit într-o explozie produsă la o fabrică de artificii lângă Sevillia. Un purtător de cuvânt al Gărzii Civile a spus că explozia s-a produs în jurul orei 14.00, ora României, în Benacazon, la vest de Sevillia. Deocamdată, cauza deflagraţiei nu este cunoscută. O persoană a fost grav rănită, iar pompierii efectuau verificări, pentru a vedea dacă mai sunt victime. Poliţia a izolat zona, temându-se de alte eventuale explozii.

CEHIA

Inundaţii mortale

Patru persoane au murit în inundaţii, în estul Cehiei, în timp ce numeroase persoane au fost evacuate şi multe drumuri au fost blocate în Ungaria şi Slovacia. Zona inundată acoperă estul Germaniei, Ungaria, Serbia, Bosnia-Herţegovina şi alte state din centrul şi estul Europei. În mai, Polonia a fost ţara care a suferit cel mai mult de pe urma inundaţiilor. 15 persoane au murit. În Ungaria, circa 2.000 de persoane au fost evacuate din oraşe din nord, din cauza inundaţiilor. În nord-est, circa 60 de drumuri au fost închise, iar autorităţile au decretat o alertă de nivel 3, cea mai mare. În sud, lângă graniţa cu Serbia, circa 20 de hectare de pădure au fost distruse din cauza inundaţiilor. Sute de persoane au fost evacuate în estul Slovaciei, unde transportul a fost perturbat marţi noapte. Circa 500 de persoane dintr-o tabără de romi au fost evacuate marţi noapte. Experţii au decretat cel mai ridicat nivel de alertă de inundaţii în mai multe regiuni din estul şi sudul Slovaciei.

CHINA

Alunecări de teren

Cel puţin 38 de persoane au murit în sudul Chinei, în urma unor alunecări de teren provocate de ploile torenţiale, a anunţat, ieri, presa oficială. Intemperiile au afectat, miercuri, cinci districte din regiunea Guangxi, unde au fost date dispărute 14 persoane. Ploi torenţiale au început să cadă de luni, autorităţile locale fiind obligate să evacueze aproape 80.000 de persoane. În total au fost afectate 2,1 milioane de persoane, iar peste 4.200 de case au fost avariate, potrivit Ministerului pentru Afaceri Civile. Centrul Meteorologic din China a anunţat că intemperiile se deplasau, ieri, către vestul ţării.

SUA

Inculpare amânată

Audierea în cursul căreia Faisal Shahzad, suspectat pentru tentativa de atentat din Times Square, urma să fie pus oficial sub acuzare a fost amânată cu trei săptămâni, pentru ca acesta să discute în continuare cu autorităţile. Shahzad şi judecătorul american Theodore Katz au semnat un acord de amânare, pe care procurorii l-au prezentat drept “în interesul opiniei publice”. Shazhzad va compărea în justiţie în 21 iunie, când va anunţa dacă pledează vinovat sau nevinovat. În timpul audierii precedente, de la mijlocul lunii mai, procurorul federal din New York a anunţat că, după arestarea sa, suspectul a furnizat informaţii preţioase, care au permit exploatarea altor piste în anchetă. El a fost arestat la două zile după tentativa de atentat, la bordul unui avion cu destinaţia Dubai. Shahzad este vizat de cinci capete de acuzare, printre care tentativă de folosire a unei arme de distrugere în masă şi tentativă de atentat pe teritoriul naţional. Bărbatul în vârstă de 30 de ani riscă închisoare pe viaţă. Administraţia americană susţine că are dovezi că talibanii pakistanezi s-au aflat în spatele acestei tentative de atentat, în pofida afirmaţiilor purtătorului de cuvânt al mişcării.

YEMEN

Al-Qaida vrea să răpească prinţi saudiţi

Numărul doi al reţelei al-Qaida din Peninsula Arabă (Aqpa) le-a cerut militanţilor grupării să răpească prinţi saudiţi, miniştri din Cabinet şi locuitori creştini din regat, într-o înregistrare audio publicată, ieri, pe un site islamist. Said al-Shihri, fost deţinut la Guantanamo, aflat în prezent în Yemen, le-a cerut militanţilor al-Qaida să strângă informaţii şi să-i îndemne pe musulmani să formeze celule pentru a răpi creştini, prinţi din familia Al-Saoud şi responsabili de rang înalt, în special miniştri şi ofiţeri. ”Le spunem soldaţilor noştri \'Comiteţi aceste răpiri pentru eliberarea prizonierilor’, printre care Haila al-Kossair”, care, potrivit numărului doi al al-Qaida, ar fi arestată la Bouraida, în regiunea Al-Qassim, la nord de Ryad. Ea este văduva unui membru al al-Qaida ucis de autorităţile saudite în urmă cu şase ani, într-o operaţiune de securitate. Haila este implicată în recrutarea şi finanţarea celulelor al-Qaida, potrivit postului de televiziune Al-Arabiya, cu sediul la Dubai. Arestarea sa nu a fost însă niciodată anunţată de autorităţile de la Riyad, care s-au angajat din 2003 în operaţiuni de eliminare a membrilor reţelei conduse de Osama bin Laden.

CANADA

“Foametea din Ucraina, genocid”

Membrii Parlamentului din Quebec au adoptat, în unanimitate, o lege prin care marea foamete din Ucraina este declarată genocid. Legea, al cărei proiect a fost prezentat în luna noiembrie, de parlamentarul Louise Beaudoin şi care a fost aprobat în unanimitate în primă lectură, comemorează victimele marii foamete. Norma recunoaşte Holodomor drept ”foamete şi genocid produs în Ucraina, în 1931 şi 1933, în care milioane de ucraineni şi-au pierdut viaţa ca victime ale unei foamete produsă în mod deliberat de regimul sovietic în timpul lui Iosif Stalin, pentru a zdrobi aspiraţiile poporului ucrainean pentru o Ucraină liberă şi independentă”. Textul prevede şi că a patra sâmbătă din luna noiembrie a fiecărui an va fi, în Quebec, “zi de comemorare a foametei şi genocidului ucrainean”. Moscova contestă că marea foamete ar fi fost organizată pentru exterminarea poporului ucrainean. Numele Holodomor, care înseamnă “exterminare prin foame”, a fost dat în Ucraina foametei din anii \'30, care a afectat marile regiuni agricole ale URSS: Ucraina, Rusia Centrală, Siberia de Vest, sudul Uralilor, Kazahstan şi Caucazul de Nord. În funcţie de informaţii, marea foamete s-a soldat cu 7 sau 8 milioane de morţi, dintre care 3-3,5 milioane în Ucraina.

UCRAINA

Adio, NATO!

Parlamentul ucrainean a confirmat că ţara renunţă la perspectiva aderării la NATO, analizând proiectul de bază pentru politica internă şi externă. 253 deputaţi au aprobat documentul şi doar 81 s-au pronunţat împotrivă. Proiectul de lege special privitor la bazele politicii interne şi externe a Ucrainei exclude o aderare la NATO, dar susţine aderarea la UE. Proiectul a fost deja transmis Parlamentului şi va fi votat la 3 iunie. El a fost aprobat de preşedintele Viktor Ianukovici. Proiectul nu conţine niciun articol care să spună că Ucraina vrea să devină membră NATO. Documentul menţionează ca priorităţi participarea la sisteme de securitate coelctive regionale şi europene şi aderarea la UE, păstrându-se, în acelaşi timp, relaţii bune şi strategice cu Rusia şi celelalte membre ale CSI. Printre priorităţile politicii interne figurează garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, dezvoltarea societăţii civile şi a instituţiilor sale democratice, dezvoltarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale, precum şi a unei economii de piaţă competitive.