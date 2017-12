DANUBIUS RASOVA-OSTROV ÎNCEARCĂ SĂ RECUPEREZE TERENUL PIERDUT

Rezultatele meciurilor jucate sâmbătă şi duminică în Campionatul Judeţean de fotbal - SERIA NORD (etapa a 26-a): Recolta Nicolae Bălcescu - Voinţa Siminoc 1-7; Gloria Seimeni - Sport Club Horia 5-4; Viitorul Fîntînele - Dunaris Topalu 4-1; Sportul Tortoman - Pescarul Ghindăreşti 6-2; Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - SC Val Poarta Albă 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat); Pescăruşul Gîrliciu - Viitorul Vulturu 4-2; Viitorul Tîrguşor - Ulmetum Pantelimon 0-3 (gazdele s-au retras din campionat); Voinţa Valu lui Traian - Ştef Serv Seimeni 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat). Clasament: 1. Siminoc 64p; 2. Valu lui Traian 62p; 3. Gloria Seimeni 47p. SERIA SUD (etapa a 23-a): AS Independenţa - CSS Medgidia 11-0; Inter Ion Corvin - Sacidava Aliman 4-1; CSM II Medgidia Valea Dacilor - AS Ciocîrlia 1-1; Trophaeum Adamclisi - ELIF Fîntîna Mare 5-1; Marmura Deleni - Viitorul Cobadin 1-4; Danubius Rasova-Ostrov - Progresul Dobromir 3-0. Meciul CS II Peştera - AS Carvăn a fost amânat. Clasament: 1. Carvăn 57p/21j; 2. Rasova-Ostrov 54p; 3. CS II Peştera 44p/21j. SERIA EST (etapa a 23-a): CS Agigea - CFR Constanţa 5-0; Avîntul Comana - Unirea Topraisar 7-2; CS II Eforie - Vulturii Cazino Constanţa 2-0; AS Bărăganu - Sparta II Techirghiol 0-4; Recolta Negru Vodă - Fulgerul Chirnogeni 6-5; Gloria II Albeşti Cotu Văii - Viitorul Mereni 0-3 (neprezentare); Luceafărul Amzacea - Viitorul Cerchezu 11-0. Clasament: 1. CS Agigea 66p - PROMOVATĂ; 2. Topraisar 47p; 3. Vulturii Cazino 45p. Clasamentele complete din Campionatul Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.

METALUL ŞI VIITORUL, APROAPE DE CALIFICAREA ÎN SEMIFINALE

Metalul Constanţa şi Viitorul Constanţa au obţinut, ieri, noi victorii în cadrul turneelor zonale ale juniorilor republicani A care se desfăşoară pe terenurile “Metalul“, “Voinţa“ şi “ITC“ din Complexul Sportiv “Badea Cârţan“. Iată rezultatele înregistrate ieri - Grupa A: Metalul Constanţa - Astra Ploieşti 2-1, Steaua Bucureşti - LPS Botoşani 4-0. Clasament: 1. Steaua 6p (golaveraj: 7-1); 2. Metalul 6p (3-1); 3. Astra Ploieşti 0p (2-5); 4. LPS Botoşani 0p (0-5). Mâine, pe Stadionul “Metalul“, sunt programate ultimele partide, după următorul program - ora 9.30: Metalul - Steaua; ora 11.30: Astra - Botoşani. Grupa B: Viitorul Constanţa - Poli Iaşi 5-2, Juventus Bucureşti - Petrolul Ploieşti 1-0. Clasament: 1. Viitorul 6p; 2. Juventus 4p; 3. Poli 1p; 4. Petrolul 0p. Programul jocurilor de mâine - ora 9.30, stadion “Voinţa“: Viitorul - Juventus; ora 11.30, stadion “Voinţa“: Petrolul - Poli. Câştigătoarele celor două grupe se vor califica în semifinalele Campionatului Naţional.

LOCUL 7 LA CN PENTRU SPERANŢELE DE LA CVM TOMIS

Turneul final al Campionatului Naţional de speranţe la volei (jucători născuţi în 1995 şi mai mici), desfăşurat la Bucureşti, s-a încheiat cu victoria echipei CSS CFR Bucureşti. Participantă în premieră la turneul final, formaţia de speranţe de la CVM Tomis Constanţa (antrenori Iulian Rădulescu şi Răzvan Parpală) s-a clasat pe locul 7, rezultatele înregistrate în turneul locurilor 5-8 fiind următoarele: CVM Tomis Constanţa - CSS Bacău 0:3 (17:25, 23:25, 29:31) şi CVM Tomis Constanţa - CNMB Rm. Vîlcea 3:0 (26:24, 25:21, 25:18). Iată şi jucătorii constănţeni prezenţi la turneul final: Costel Rezmeriţă, Răzvan Cojocaru, Paul Cămui, Andrei Dăineanu, Cezar Bulgaru, Iulian Petcu, Marius Iftimie, Andrei Pavel, Alexandru Badea, Alexandru Muscina, George Gavriz, Denis Cărare şi Andrei Diamandescu.

PORTUGALIA - ROMÂNIA, ÎN PRELIMINARIILE CE DE HANDBAL FEMININ

Naţionala de handbal feminin a României întâlneşte în această seară, de la ora 21.00, la Leiria, reprezentativa Portugaliei, într-un meci din preliminariile Campionatului European din 2010, Grupa 1. În partida tur, România a învins Portugalia, cu 37-23. Clasament: 1. Ucraina 7p, 2. România, 5p, 3. Elveţia 4p, 4. Portugalia 0p. Primele două clasate se califică la turneul final, din Norvegia şi Danemarca. Tot azi este programat şi meciul Elveţia - Ucraina.

OLARU, ELIMINATĂ LA ROLAND GARROS

Jucătoarea română de tenis Raluca Ioana Olaru a pierdut pentru a treia oară consecutiv în primul tur la Roland Garros, al doilea turneu de Grans Slam al anului. Olaru a cedat, ieri, cu 4-6, 3-6, în faţa rusoaicei Anastasia Pivovarova, nr. 187 WTA, jucătoare venită din calificări. Cele două jucătoare s-au mai întâlnit şi în urmă cu doi ani, în sferturile de finală ale turneului ITF de la Petange (Luxembourg), când a câştigat tot jucătoarea rusă, cu 6-1, 6-2. Olaru va primi un cec în valoare de 15.000 de euro pentru prezenţa pe tabloul principal. România mai este reprezentată în competiţia de Alexandra Dulgheru şi Victor Hănescu, la masculin, care s-au calificat în turul 2. Şi rusoaica Dinara Safina, favorită nr. 9 la Roland Garros, a fost eliminată, ieri, în primul tur. Fostă nr. 1 mondial, Safina a fost învinsă în trei seturi, 3-6, 6-4, 7-5, de cea mai în vîrstă jucătoare de pe tabloul feminin, japoneza Kimiko Date Krumm, în vârstă de 39 de ani. Safina a mai fost eliminată în runda inaugurală la Paris în 2003 şi 2005.