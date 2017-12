AUSTRIA

Români arestaţi pentru furt

Doi români care au reuşit să fure bani şi bunuri în valoare de 58.000 de euro în 121 furturi au fost arestaţi în Viena, relatează ”Austrian Times”. Cei doi, în vârstă de 42, respectiv 51 de ani, au fost arestaţi graţie imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. Unul dintre ei a fost arestat într-un han din Viena, iar celălalt în metrou, după ce furase din buzunarele unui pasager. Ambii sunt în arest în Viena.

FRANŢA

Şoferiţă agresată de minore

În ultima perioadă, mai mulţi şoferi de autobuz au fost victimele agresiunilor, în Franţa. O ultimă fază de agresiune s-a înregistrat duminică seară, la periferia Parisului, unde o şoferiţă a fost atacată de trei adolescente. S-ar părea că fetele ar fi cerut să coboare într-o intersecţie, în timp ce autobuzul staţiona la culoarea roşie a semaforului, iar refuzul şoferiţei le-a înfuriat şi le-a determinat să o agreseze. Femeia a fost transportată la spital, în stare de şoc, iar adolescentele au ajuns după gratii. În semn de protest faţă de acest ultim incident, ieri, autobuzele şi-au încetat activitatea.

SERBIA

Descoperire macabră

O nouă groapă comună, în care se află cadavrele a 250 de albanezi kosovari, a fost descoperită în Serbia, a declarat procurorul pentru crime de război al ţării, citat de BBC. Potrivit oficialului, informaţia a provenit de la misiunea de poliţie a UE în Kosovo, iar Serbia trimite anchetatori. Victimele ar fi fost ucise în conflictul din 1998 - 1999, când forţele sârbe s-au luptat cu rebelii albanezi, în Kosovo. Groapa comună a fost descoperită în oraşul Raska, din apropiere de graniţa cu Kosovo. Aceasta nu este pentru prima dată când sunt descoperite gropi comune în Serbia. Cadavrele a peste 800 de albanezi kosovari au fost descoperite în mai multe locuri din Serbia, în 2001. Kosovo şi-a declarat independenţa în 2008, dar măsura este respinsă de Belgrad.

PAKISTAN

Arestat pentru încălţăminte

Un inginer a fost arestat duminică, pe aeroportul din Karachi, în sudul Pakistanului, după descoperirea unor materiale electrice în încălţămintea acestuia, în timp ce se pregătea să urce la bordul unui avion cu destinaţia Oman. Poliţia pakistaneză l-a interogat, luni, pe inginerul arestat pe aeroportul din Karachi. Suspectul, cu numele Faiz Mohammad, nu deţinea substanţe explozive, ci doar o instalaţie electrică. El a explicat că venea din regiunea Khyber Pahtunkhwa (nord-vest), o zonă instabilă, unde sunt prezenţi talibani. Bărbatul a precizat că locuieşte la Karachi, dar intenţiona să meargă în Oman, unde lucrase în domeniul construcţiilor şi unde dorea să îşi deschidă propria firmă. Această reţinere are loc la o săptămână de la arestarea în SUA a unui pakistanez care dobândise cetăţenia americană, Faisal Shahzad, suspectat că ar fi autorul atentatului eşuat cu maşină-capcană comis la 1 mai, la New York. Duminică, secretarul american al Justiţiei, Eric Holder, a dat asigurări că autorităţile din SUA au colectat probe care demonstrează că talibanii pakistanezi au fost implicaţi în atentatul eşuat din New York. Holder şi-a exprimat mulţumirea faţă de colaborarea cu oficialii de la Islamabad, dar a avertizat că Washingtonul va lua măsurile potrivite, dacă acest lucru se va schimba. În acest context, arestarea de duminică de pe aeroportul din Karachi poate fi considerată ca o reacţie la presiunile SUA care cer Pakistanului să combată acţiunile insurgenţilor talibani şi ale reţelei al-Qaida din zonele tribale din nord-vestul ţării, situate la graniţa cu Afganistanul.

PERU

Morţi de frig

Temperaturile foarte scăzute au făcut 190 de morţi în provinciile Puno, Cuzco şi Pasco din Anzii Peruvieni, de la începutul anului 2010, se arată în statisticile Ministerului Sănătăţii din Peru. Din totalul deceselor, 95 au fost persoane în vârstă, iar alte 95, copii mai mici de 5 ani, dintre care 42 au murit de pneumonie. Regiunile muntoase din sud-estul statului Peru au înregistrat, luni la rând, temperaturi sub 0 grade şi condiţii meteorologice severe, pe parcursul iernii. În ultimele zile, temperaturile au coborât până la minus 13 grade Celsius. Copiii din aceste regiuni sunt predispuşi la îmbolnăviri din cauza temperaturilor extreme, deoarece au acces limitat la tratament medical, deseori îngreunat de starea proastă a drumurilor.

SOMALIA

Violator biciuit

Un tânăr a fost condamnat la o sută de lovituri de bici, în Somalia, fiind acuzat de violarea unei fete. Condamnatul, aparţinând grupării Shabaab, braţul armat al reţelei teroriste al-Qaida în Somalia, şi-a recunoscut vina. Incidentul s-a petrecut în oraşul Baladweyne, iar băiatul a fost condamnat pe lângă biciuire şi la plata unei despăgubiri pentru victimă, precum şi la expulzarea din oraş, timp de un an. Rebelii somalezi, care aplică legea islamică, Sharia, obişnuiesc să execute în public condamnaţii.

RUSIA

Bilanţ tragic

Bilanţul dublei explozii de la mina de cărbune din vestul Siberiei a ajuns, luni, la 32 de morţi, a anunţat ministrul rus pentru Situaţii de Urgenţă, Serghei Şoigu, citat de RIA Novosti. Alte 60 de persoane sunt încă dispărute, a adăugat el. Operaţiunile de salvare au fost reluate duminică seara, iar sistemul de ventilare, blocat în urma celei de a doua explozii, a fost reparat. Premierul rus, Vladimir Putin, a calificat incidentul drept o tragedie gravă şi le-a ordonat autorităţilor locale să depună toate eforturile pentru a salva supravieţuitorii. Potrivit Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă, prima explozie s-a produs la ora locală 20.55, când în mină se aflau circa 370 de persoane. Aproximativ 280 dintre ei au fost salvaţi la scurt timp după accident. În total, 12 echipe de salvare sunt implicate în eforturile de căutare şi salvare. Cea de a doua deflagraţie a avut loc patru ore mai târziu, în jurul orei locale 1.00. Un martor ocular a declarat că aceasta a spart geamurile mai multor clădiri şi a provocat prăbuşirea mai multor structuri. Cele mai grave daune au fost suferite de o clădire de patru etaje, în care se află intrarea principală în mină. Aceasta a fost dărâmată aproape complet, a spus martorul. Un miner care a lucrat la exploatarea respectivă timp de 15 ani a spus că a doua explozie a avut loc la circa o jumătate de oră după prima şi a fost atât de puternică încât a dărâmat oameni aflaţi la suprafaţă. Potrivit anchetatorilor, metanul a provocat cele două explozii. Familiile victimelor vor primi, probabil, câte un milion de ruble (aproape 33.000 de dolari), compensaţii de la compania care deţine mina. De asemenea, ar putea primi şi compensaţii de la stat şi de la autorităţile regionale.