ITALIA

Jurnalist iranian eliberat

Jurnalistul iranian în vârstă de 51 de ani, reţinut pe 3 martie, în Italia, pentru trafic de arme către Iran, prin România, a fost eliberat joi, fiind plasat în arest la domiciliu, cu permisiunea de a merge la serviciu. Masoumi, corespondent al postului de televiziune Irid la Roma, a fost arestat împreună cu alte şase persoane suspectate că fac parte dintr-o reţea de trafic de arme şi sisteme de armament către Iran, încălcând embargo-ul internaţional. Poliţia italiană a reţinut, pe 3 martie, cinci italieni şi doi presupuşi agenţi secreţi iranieni, suspectaţi de trafic de arme şi explozibili spre Iran, prin Europa de Est, iar operaţiunea a fost efectuată şi cu ajutorul autorităţilor române. Italienii suspectaţi de trafic de arme către Iran au fost monitorizaţi după ce autorităţile române au sesizat, în 2008, poliţiştii din Italia, că au descoperit într-un container arme şi sisteme militare importate de o firmă din România. Astfel, în 2008, poliţiştii de frontieră şi vameşii de la Otopeni au desfăcut un container care sosise pe firma din Bucureşti a unuia dintre cei cinci italieni şi au găsit 200 de lunete militare şi 500 de suporţi metalici de prindere a lunetelor. Containerul venise din Italia, pe adresa firmei Dinamics din Bucureşti şi urma să fie trimis în Iran. Firma Dinamics se ocupa, însă, de activităţi din domeniile agricultură şi relaţii publice, astfel încât au apărut primele suspiciuni din partea autorităţilor. Aşadar, poliţiştii români au trimis documentaţia şi rezultatul propriilor cercetări autorităţilor italiene, care au continuat ancheta. Cei şapte arestaţi sunt acuzaţi de asociere în vederea comiterii de infracţiuni, ce a dus la exportul ilegal, către Iran, de arme şi sisteme militare de armament, încălcând embargo-ul internaţional în vigoare. Deşi suspecţii nu sunt acuzaţi de terorism, anchetatorii suspectează că materialul confiscat ar fi putut fi destinat, în cele din urmă, organizaţiilor teroriste internaţionale.

CHINA

Nou episod de violenţă în şcoală

Cinci copii şi un educator de la o grădiniţă din estul Chinei au fost răniţi, vineri, cu un ciocan, de un atacator care, ulterior, şi-a dat foc, în cel mai recent atac dintr-o întreagă serie de violenţe de acest fel care au avut loc în China. Acesta este cel de-al treilea atac comis într-o instituţie de învăţământ începând de miercuri şi al patrulea în decurs de o lună. Atacurile au provocat îngrijorare şi au dus la consolidarea măsurilor de securitate în cadrul unor instituţii de învăţământ. Din 23 martie au fost înregistrate trei atacuri cu cuţit vizând şcolari sau copii de grădiniţă. Atacurile s-au soldat cu opt morţi şi aproximativ 50 de răniţi. Noua dramă s-a produs la Weifang, în provincia Shandong. Autorul atacului, un fermier numit Wang Yonglai, a pătruns pe motocicletă într-o grădiniţă, unde a început să îi lovească pe copii cu un ciocan. În afară de cinci copii, un educator care a încercat să intervină a fost, de asemenea, rănit, fiind lovit la picior. Bărbatul a aruncat benzină pe el în timp ce ţinea doi copii în braţe. Cadrele didactice i-au recuperat imediat pe cei doi copii care, împreună cu alţi trei copii răniţi, au fost duşi la spital, unde se aflau într-o stare stabilă. Wang a murit pe loc. Ca o reacţie la recentele atacuri, instituţiile de învăţământ din mai multe provincii au ordonat consolidarea dispozitivului lor de securitate, folosirea de paznici cu program permanent şi interzicerea accesului în instituţiile de învăţământ a vizitatorilor neautorizaţi, dar şi crearea unor planuri de evacuare pentru situaţii de urgenţă. Autorităţile ar fi înmulţit şi patrulele de poliţie în apropierea campusurilor, precum şi monitorizarea persoanelor cunoscute ca prezentând tulburări psihice.

SUA

Proteste la New York

Aproximativ 6.000 de persoane au participat, joi, la o manifestaţie în centrul oraşului New York, protestând faţă de rolul băncilor mari şi al Bursei americane, potrivit acestora, în declanşarea crizei economice din SUA, a anunţat poliţia din New York. Într-un marş de la primăria oraşului până la Wall Street, protestatarii au scandat: ”Locuri de muncă bune pentru toţi” şi au purtat pancarte pe care era scris: ”Trageţi băncile la răspundere”, ”Wall Street-ul să plătească” sau ”Revendicaţi America”. Mitingul a fost organizat de Federaţia americană a Muncii şi Congresul Organizaţiilor Industriale (AFL-CIO). Reţeaua pentru Acţiune Naţională, un grup implicat în organizarea protestului, a declarat, într-un comunicat, că demonstranţii proveneau din rândul şomerilor, victimelor falimentelor şi activiştilor comunitari. Anterior, în cursul zilei de joi, protestatarii s-au deplasat la sediile a două bănci din New York - JP Morgan Chase şi Wells Fargo -, lăsând scrisori pentru directorii executivi ai acestor instituţii. Potrivit acestor scrisori, ”băncile au în prezent oportunitatea de a deveni lideri în reconstruirea economiei americane”.

GRECIA

Violenţe în centrul Atenei

Poliţia greacă a lansat, joi seara, grenade lacrimogene pentru a dispersa manifestanţii care încercau să ajungă la Ministerul de Finanţe, în centrul Atenei, pentru a protesta faţă de măsurile de austeritate anunţate. ”Aproximativ 500 de persoane manifestau şi unele dintre ele au încercat să treacă printr-un cordon de poliţişti care protejau ministerul”, a declarat o sursă din poliţie. Manifestaţia a fost marcată de confruntări şi în momentul în care cortegiul a ajuns în faţa Parlamentului grec. Mai mulţi manifestanţi au aruncat cu sticle de plastic asupra poliţiştilor, care au ripostat cu alte tiruri de grenade lacrimogene. Manifestanţii au vandalizat apoi staţii de autobuz, în timp ce mulţimea se dispersa. Protestul a fost organizat la apelul micului partid de stânga Syriza, reprezentat în Parlament, dar opus Guvernului socialist al premierului Georges Papandreou. Manifestaţiile de acest gen, împotriva măsurilor nepopulare anunţate pentru a reduce deficitele importante ale Greciei şi pentru a scoate ţara din criza financiară, au fost foarte frecvente la Atena, în ultimele săptămâni. Acestea sunt adesea marcate de incidente. Conform sindicaliştilor care au participat joi la o reuniune cu Georges Papandreou, UE şi FMI examinează cu Guvernul grec noi măsuri de austeritate pentru a reduce deficitul public.

ITALIA

Ingeniozitate mafiotă

Un cap al mafiei italiene, Salvatore Pesce, a fost acuzat că a folosit un post de radio local pentru a transmite şi primi mesaje codificate, păstrând legătura cu gangsterii aflaţi în libertate, relatează ”Daily Telegraph”. Salvatore Pesce, care a fost închis în urmă cu cinci ani, fiind suspectat de trafic de narcotice, ar fi folosit postul de radio Olimpia din oraşul Rosarno din Calabria, pentru a păstra legătura cu gangsterii aflaţi în libertate. Postul de radio pirat a fost una dintre cele cinci societăţi percheziţionate şi închise de poliţie în cadrul unei operaţiuni care a dus la arestarea a 30 de persoane acuzate de asociere cu mafia calabreză, \'Ndrangheta. Michele Prestipino, Procurorul General adjunct al Reggio Calabria, care a coordonat operaţiunea, afirmă că ”Radio Olimpia a fost un mijloc important de comunicare pentru strategiile clanului”. Schema a fost descoperită când poliţia, care a ascultat o discuţie dintre Pesce şi soţia sa, a observat că respectivii vorbeau despre dedicarea unor melodii la radio. Iniţial, ofiţerii nu au dat importanţă, dar apoi şi-au dat seama că Pesce a folosit cântecele pentru a afla rezultatul cererii sale de eliberare. Potrivit unui transcript al discuţiei, Pesce i-a spus soţiei sale, după ce i-a scris numele unei melodii: ”Dacă este da, îmi dedici acest cântec la radio, în seara asta. Dacă este nu, îmi dedici altul”. Clanul Pesce este unul dintre cele două care au controlat în general oraşul Rosarno, cunoscut pentru violenţa mafiei.