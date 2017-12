SPANIA

Reţea de proxeneţi condusă de un român, anihilată

O reţea de proxeneţi români condusă de Dorel Inocenţiu H., de 37 de ani, a fost destructurată în Spania. Grupul controla 78 de prostituate, dintre care două românce minore au fost eliberate de poliţie. Reţeaua era formată din 13 persoane. Site-ul ADN.es relatează că 12 dintre cei reţinuţi sunt cetăţeni români, iar un altul este spaniol. Cei 13 ar fi obligat, timp de mai multe luni, 78 de tinere să practice prostituţia în zona industrială Marconi din districtul Villaverde, situat în sudul Madridului. Membrii reţelei foloseau ameninţările şi bătaia pentru a le intimida pe femei. Proxeneţii cereau fiecăreia dintre femei câte o sută de euro pe săptămână pentru a le căuta, în schimb, clienţi în zona industrială. Banii erau încasaţi direct de către capul reţelei.

ITALIA

Un român i-a dat foc unui conaţional

Un român i-a dat foc unui conaţional, în parcarea unui supermarket din Roma, pe fondul unei dispute pentru controlul unei zone de cerşit, victima fiind transportată în stare gravă la spital. Victima în vârstă de 29 de ani, fără adăpost, a fost transportată la spitalul Sant\'Eugenio din Roma. Autorul agresiunii este un român de 28 de ani cu care victima locuia într-o anexă a supermarketului din cartierul roman Aurelio. Victima a fost stropită cu o sticlă de benzină în timp ce fuma o ţigară, focul izbucnit provocându-i răni grave.

COLUMBIA

Tragedie aeriană

Şase militari, printre care un general şi doi colonei, au murit şi alţi cinci au fost răniţi marţi, în coliziunea a două elicoptere ale forţelor aeriene, în centrul Columbiei. Accidentul în care au fost implicate un elicopter Bell 222 şi un Huey s-a produs în momentul în care cele două aparate de zbor efectuau manevre de decolare, în apropiere de localitatea Chaparral din departamentul Tolima. Un bilanţ precedent menţiona cinci morţi şi şase răniţi, printre care şi generalul Fernando Joya Duarte, comandantul forţelor interarme mobilizate în sudul acestui departament unde ele luptă împotriva gherilei FARC (Forţele Armate Revoluţionare din Columbia, marxiste). Generalul a murit la spital, a anunţat armata, care nu a precizat cauzele exacte ale accidentului.

SUA

Explozie la o platformă petrolieră

Cel puţin 11 persoane au fost date dispărute şi şapte au fost rănite grav, după o explozie la o platformă petrolieră aflată la peste 80 de kilometri sud-est de Venice, în statul american Louisiana, din Golful Mexic, a anunţat, miercuri, paza de coastă americană. Explozia s-a produs marţi noaptea, când pe platformă se aflau 126 de persoane. Patru elicoptere şi patru nave ale pazei de coastă s-au deplasat în zonă pentru a căuta persoanele dispărute.

AFGANISTAN

Transfer de militari ISAF, amânat

Transferul în Afganistan a aproximativ 6.500 de militari ISAF, în principal americani, a fost amânat, săptămâna aceasta, din cauza perturbării traficului aerian ca urmare a norilor de cenuşă vulcanică. În total, a fost amânată trimiterea pe teren a 5.400 de militari americani şi a 1.100 din alte ţări. În Afganistan sunt în prezent 126.000 de militari străini, două treimi fiind americani.

FRANŢA

Suspecţi deferiţi justiţiei

Cinci bărbaţi au fost deferiţi unui tribunal francez din Hauts-de-Seine, în cazul agresării mortale a fiului cel mare al preşedintelui din Ciad, Idriss Deby, în oraşul Courbevoie, un suspect în acest caz fiind arestat în România. Judecătorul de instrucţie a menţinut, pentru patru din cei cinci suspecţi cu vârste cuprinse între 28 şi 43 de ani, acuzaţia de furt cu violenţă care a cauzat moartea şi nu de crimă în bandă organizată, anchetată iniţial. Al cincilea bărbat, în vârstă de 27 de ani, a fost acuzat de complicitate. Ordinul a fost emis la 13 aprilie, dar unul dintre acuzaţi, singurul care a fost repus în libertate, a făcut apel după două zile, la tribunalul de instrucţie din cadrul Curţii de Apel din Versailles. La 2 iulie 2007, Brahim Deby, fiul preşedintelui statului Ciad, a fost găsit asfixiat în parcarea imobilului în care locuia, în Courbevoie, în apropiere de Paris, corpul său fiind acoperit de pudră de extinctor. Unul dintre avocaţii familiei preşedintelui Ciadului a afirmat la începutul anchetei că furtul a fost principalul mobil al acestui caz şi crima a fost comisă odată cu furtul. El a precizat că apartamentul victimei a fost percheziţionat minuţios, în condiţiile în care Brahim Deby ţinea în locuinţa sa sume foarte mari de bani. Cunoscut de poliţia franceză, între altele pentru problemele legate de stupefiante, Brahim Deby fusese condamnat în iunie 2006, de un tribunal corecţional din Paris, la şase luni de închisoare cu suspendare, pentru port de armă şi deţinere de droguri. Suspecţii în cazul agresării sale au fost arestaţi în noiembrie 2008, patru dintre ei în regiunea pariziană şi al cincilea în România. Surse judiciare au declarat în ianuarie 2009 că Marin Cioroianu, care a fost predat de autorităţile române celor franceze, a fost încarcerat la Centrul Penitenciar de la Bois d’Arcy, în regiunea Yvelinnes din apropierea Parisului şi urma să fie prezentat judecătorului de instrucţie.

GRECIA

Greve contra austerităţii

Salariaţi din mai multe domenii profesionale au declanşat, miercuri, greve împotriva măsurilor de austeritate impuse în vederea reducerii enormului deficit public grec, provocând perturbări în sectoarele Justiţiei, spitalelor publice şi în portul Pireu. Sindicatele mecanicilor şi angajaţilor maritimi, apropiate Partidului Comunist (KKE), au blocat, miercuri dimineaţa, feriboturile care plecau spre Insulele Cyclade din centrul Mării Egee şi Golful Saronic, la sud de Atena, situaţie care a antrenat incidente cu pasagerii. Greviştii protestează faţă de măsurile de austeritate impuse de Guvernul socialist pentru a face faţă crizei financiare. Greva a fost declarată ilegală, dar sindicatele, susţinute de KKE, şi-au menţinut acţiunile, prin pichete de grevă. Pentru acoperirea deficitului său public, care se ridică la 12,9% din Produsul Intern Brut (PIB) în 2009, Guvernul a adoptat măsuri drastice, reducând salariile funcţionarilor. Funcţionarii din Justiţie au declanşat o grevă de 48 de ore, pentru a solicita noi angajări şi creşteri salariale. Medicii din spitalele publice din Atena şi Pireu au declanşat, de asemenea, o grevă de 48 de ore, protestând faţă de scăderea cu 20, până la 30% a subvenţiilor publice. Spitalele şi serviciile de urgenţă au funcţionat cu personal redus.

SUA

Membri ai clanului mafiot Gambino arestaţi

Marţi, 12 persoane suspectate că aparţin clanului mafiot Gambino, una dintre familiile Cosa Nostra din New York, au fost arestate şi inculpate pentru escrocherie, crimă, proxenetism, trafic de stupefiante şi pariuri ilicite, a anunţat un comunicat al Procurorului General. Un al 13-lea acuzat a fost arestat vineri, iar un al 14-lea este căutat, a precizat procurorul Preet Bharara. Personajul cel mai important al acestei operaţiuni efectuate de FBI, Daniel Marino, în vârstă de 69 de ani, considerat drept unul dintre liderii actuali ai clanului, a fost inculpat în special pentru două crime, respectiv pentru uciderea lui Thomas Spinelli în 1989 şi a nepotului său, Frank Hydell, în 1998. Prima crimă viza să îl împiedice pe Spinelli să depună mărturie în faţa unor juraţi, iar cea de-a doua să îl pedepsească pe Hydell, care colabora cu anchetatorii. Onofrio Modica, în vârstă de 46 de ani, din New Jersey, a fost inculpat pentru două crime, dintre care una reprezenta o reglare de conturi între traficanţi de droguri şi cealaltă viza un trecător, în 1987. Şapte dintre presupuşii mafioţi sunt acuzaţi de proxenetism faţă de tinere, dintre care una era adolescentă în momentul faptelor, petrecute în 2008 şi 2009. ”Mafia este mai puţin flamboaiantă, dar există în continuare”, a declarat Procurorul. Persoanele arestate, printre care figurează şi o femeie, au vârste cuprinse între 24 şi 69 de ani şi riscă pedepse începând de la cinci ani de închisoare pentru pariuri ilicite, până la detenţie pe viaţă pentru crime, escrocherii sau proxenetism faţă de o minoră.

GAZA

Două milioane de calmante de contrabandă distruse

Mişcarea islamistă Hamas, care deţine controlul în Fâşia Gaza, a distrus circa două milioane de comprimate de calmante, în special Tramadol, introduse ilegal prin tunelurile care străbat frontiera cu Egiptul, a anunţat Ministerul Sănătăţii. Potrivit unui psiholog din Fâşia Gaza, Samir Zaqout, folosirea acestui medicament destinat calmării durerilor este răspândită în mare parte în rândul tinerilor din Fâşia Gaza, din cauza efectelor sale energizante. Enclava palestiniană este supusă unei blocade din partea Israelului, după ce mişcarea islamistă a preluat controlul teritoriului în iunie 2007, printr-o lovitură de forţă. Sute de tuneluri de contrabandă au fost construite de-a lungul frontierei între Fâşia Gaza, unde locuiesc 1,5 milioane de persoane şi Egipt, pentru traficarea de arme, carburanţi şi diferite mărfuri.

SUA

Afacerist condamnat pentru finanţarea terorismului

Un om de afaceri american a fost condamnat de un tribunal din New York la zece ani de închisoare şi trei ani de libertate supravegheată, pentru tentativă de finanţare a unei baze de antrenament a militanţilor din Afganistan. Potrivit anchetatorilor, Abdul Alishtari a contribuit la transferarea a peste 150.000 de dolari, considerând că sprijină antrenarea militanţilor din Afganistan şi Pakistan, dar bărbatul cu care colabora era un ofiţer sub acoperire. Alishtari gestiona un program fraudulos de împrumuturi pentru investiţii în momentul în care s-a întâlnit cu agentul sub acoperire. Alishtari, cunoscut sub numele de Michael Mixon, i-a spus agentului că a trebuit să piardă urma banilor pentru a nu fi depistat. Avocaţii lui Alishtari au afirmat iniţial că bărbatul era interesat mai mult de profitul afacerii sale cu împrumuturi decât de finanţarea activităţii teroriştilor. Americanul a pledat de asemenea vinovat pentru furt de milioane de dolari de la victime ale programului său fraudulos de investiţii.