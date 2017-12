IRLANDA

Român, condamnat

Un român care a fost prins cu 25 de butoaie de motorină furate de la Dublin Industrial Estate in Glasnevin s-a declarat vinovat în faţa instanţei irlandeze, spunând că s-a aflat sub presiune, întrucât nu are serviciu, însă are o fetiţă de 18 luni bolnavă de leucemie. Judecătorul i-a dat şase săptămâni lui Victor Popa, de 29 de ani, să doneze suma de 200 de euro în scop caritabil, spunând că îl va lăsa fără condamnare. Bărbatul, prins pe data de 14 ianuarie cu cele 25 de butoaie de motorină, a crezut în oportunitatea de a face bani uşor.

ITALIA

Accident feroviar

Un tren regional de pasageri a deraiat în provincia Merano, din nordul Italiei, înregistrându-se 11 morţi. Accidentul a provocat şi rănirea a zeci de persoane. O alunecare de teren a lovit unul dintre cele două vagoane ale garniturii, provocând deraierea trenului. Provincia Merano se află în apropiere de frontiera cu Austria. Un cartier general al protecţiei civile a fost creat la nivel local şi numeroase autospeciale şi ambulanţe s-au deplasat la locul accidentului, în timp ce spitalele au fost plasate în stare de alertă. Linia feroviară pe care s-a produs accidentul a fost inaugurată în 2005 şi este considerată ca fiind una dintre cele mai moderne din Italia.

RUSIA

Accident de snowboard

Zece persoane au murit într-un accident de snowboard. Rudele celor morţi în accident, care erau majoritatea schiori şi snowboarderi germani, erau aşteptaţi să ajungă în Kamceatka, în cursul zilei de ieri. Cei zece au murit după ce elicopterul cu care au urcat în vârful unui traseu extrem a fost lovit de o avalanşă, imediat după aterizare. Autorităţile au intrat în alertă după ce contactul radio cu elicopterul a fost pierdut. Aparatul, un model Mi-8, avea la bord 18 persoane, între care 12 turişti din Germania şi Belgia. Echipele de salvare sosite la locul tragediei au constatat că elicopterul a fost pur şi simplu zdrobit de avalanşă, fiind târât la vale peste 200 de metri. Doi dintre cei trei membri ai echipajului au murit, cel de-al treilea supravieţuind miraculos şi fiind scos teafăr din epava aparatului de zbor. Toţi snowboarderii coborâseră de puţin timp din elicopter atunci când s-a declanşat avalanşa. Opt dintre ei au fost ucişi, unul a fost grav rănit, iar alte cinci persoane au scăpat fără leziuni majore. Autorităţile locale susţin că avalanşa a fost formată dintr-o cantitate de aproximativ două milioane de metri cubi de zăpadă şi a fost declanşată, cel mai probabil, de snowboarderi, imediat ce au atins zăpada şi au început coborârea.

Kamceatka este o peninsulă extrem de puţin populată, aflată la mii de kilometri şi opt zone de fus orar depărtare de Moscova, presărată de lacuri şi de vulcani activi. În fiecare an, zona atrage un număr mic de turişti ruşi şi străini în căutare de aventură.

UNGARIA

Rezultatul alegerilor

UE a salutat, luni, victoria dreptei proeuropene în alegerile parlamentare desfăşurate duminică în Ungaria, dar s-a arătat preocupată de ascensiunea extremei-drepte. Partidul de opoziţie de dreapta, Fidesz, a obţinut duminică o victorie zdrobitoare, cu 52,76% din sufragii, în timp ce extrema dreaptă reprezentantă de partidul Jobbik a ajuns pe poziţia a treia, făcându-şi astfel intrarea în Parlament. Marele perdant este Partidul Socialist, care se menţine totuşi pe locul doi, cu 19,29% din voturi, o cădere spectaculoasă în raport cu procentul de 43,21% obţinut în 2006.

RUSIA

Asasinat

Un judecător al Tribunalului Municipal din Moscova, Eduard Ciuvaşov, a fost împuşcat mortal, luni, în timp ce ieşea din locuinţa lui situată în centrul capitalei ruse, a declarat o sursă din cadrul serviciilor de securitate. Sunt analizate mai multe versiuni ale uciderii sale, principala fiind cea legată de activitatea sa profesională. Eduard Ciuvaşov făcea parte din colegiul care se ocupa de afaceri penale al Tribunalului din Moscova şi a prezidat un proces al unui grup de anarhişti, denumit Lupii albi, ai cărui membri au fost condamnaţi, în februarie, la pedepse cu închisoarea cuprinse între şase şi 23 de ani, pentru crime cu caracter rasial. Acesta a mai condamnat, săptămâna trecută, trei naţionalişti, care au fost acuzaţi, de asemenea, de crime cu caracter rasist. De la sfârşitul anului 2009, ameninţări cu moartea împotriva acestui judecător au fost postate pe site-uri ale ultranaţionaliştilor, în special pe site-ul Ruski Vedict, care oferă asistenţă juridică tuturor celor care sunt acuzaţi de crime cu caracter naţionalist.

CROAŢIA

Autocar în flăcări

Un autocar care transporta 37 de pasageri, între care 28 de copii, a luat foc pe o autostradă care asigură legătura între Belgrad şi Zagreb, în apropiere de localitatea croată Brodski Stupnik, din estul ţării. Unul dintre copii a fost rănit, iar autocarul a fost distrus complet. Copiii se întorceau de la o competiţie de taekondo. Pasagerii au văzut fum ieşind din autocar şi i-au spus şoferului să oprească. Toţi pasagerii au putut să coboare din vehicul în timp util. O fetiţă a căzut şi şi-a fracturat un braţ în timp ce ieşea din autocar. Pasagerii au fost ulterior luaţi la bordul unui alt autocar şi transportaţi în siguranţă la Zagreb. Poliţia investighează incidentul.

DAGHESTAN

Raid anti-tero

Forţele ruse de securitate au desfăşurat duminică un raid într-o pădure din sudul Daghestanului asupra militanţilor unei grupări care ar fi condusă de Magomedali Vagabov, soţul uneia din atentatoarele sinucigaşe implicate în atacurile de la metroul din Moscova. Militanţii sunt suspectaţi că ar avea legături cu reţeaua al-Qaida şi că ar fi plănuit mai multe atacuri teroriste. Potrivit RIA Novosti, trei militari ruşi au fost ucişi în timpul raidului şi alţi şapte au fost răniţi. Magomedali Vagabov figurează pe lista persoanelor urmărite la nivel internaţional pentru acte de terorism. Soţia sa, Mariam Şaripova, este una din femeile care au detonat la 29 martie bombele pe care le aveau asupra lor în metroul din Moscova, provocând moartea a 40 de persoane.

AFGANISTAN

Şcoală, atacată

Luptători Taliban au deschis focul asupra unei şcoli primare din oraşul Kandahar, situate în apropierea sediului serviciilor afgane de informaţii, a declarat un oficial din cadrul serviciilor de securitate, sub protecţia anominatului. Tirurile au fost urmate de o explozie puternică. Incidentele au avut loc după ce o manifestaţie este în curs de desfăşurare în Kandahar pentru a protesta faţă de moartea a patru civili, dintre care o femeie şi un copil, despre care autorităţile locale susţin că au fost ucişi de militari ai forţei internaţionale a NATO în momentul în care au deschis focul asupra unui autobuz civil.

Pe de altă parte, miliţiile Taliban au ameninţat, într-o nouă înregistrare, că îi vor ucide pe cei doi jurnalişti francezi ţinuţi ostatici de peste 100 de zile şi pe cei trei însoţitori afgani, dacă nu vor obţine eliberarea unor deţinuţi. Într-o înregistrare video difuzată duminică, ostaticii francezi citesc un text în franceză şi engleză cerându-i preşedintelui Sarkozy, să îndeplinească solicitările..

PERU

Accident rutier

Cel puţin 15 persoane au murit şi alte 20 au fost rănite, luni, după ce un autocar a căzut într-o prăpastie adâncă de 100 de metri, în lacul Titicaca din sud-estul Perului. Accidentul a avut loc în apropiere de Conima, la 1.300 de kilometri la sud-est de capitala Lima. Autocarul efectua curse interprovinciale şi avea la bord 50 de călători, a ieşit de pe şosea şi a căzut într-o prăpastie de 100 de metri, iar apoi în lacul Titicaca, situat la frontiera între Peru şi Bolivia.

BRAZILIA

Bilanţ revizuit

Bilanţul inundaţiilor şi alunecărilor de teren din Rio de Janeiro a ajuns la 229 de morţi, iar mii de persoane au rămas fără locuinţe. Preşedintele brazilian Inacio Lula da Silva a promis luni că Guvernul va face tot posibilul să ajute victimele, punând imediat la dispoziţia autorităţilor din statul Rio circa 112 milioane de dolari. Cel mai mare număr de victime s-a înregistrat în oraşul Niteroi, unde şi-au pierdut viaţa 146 de persoane. Alte 150 de persoane sunt prinse încă sub noroi în Niteroi, iar şansele să fie în viaţă sunt mici. Multe dintre decesele provocate de alunecările de teren s-au produs în cartierele sărace de pe dealurile ce înconjoară Rio. Guvernatorul statului, Sergio Cabral, a anunţat că Brazilia va investi circa 562 de milioane de dolari pentru a construi noi case. Meteorologii au anunţat că va continua să plouă luni şi în următoarele zile.

SPANIA

Seism

Un cutremur cu magnitudinea 4,8 grade pe scara Richter a avut loc, luni, în sudul Spaniei la 24 de kilometri sud-est de oraşul Granada. Presa spaniolă a anunţat că nu au fost semnalate victime sau pagube materiale. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 616 de kilometri în apropiere de de lanţul muntos Sierra Nevada.

UCRAINA

Legături aeriene, reluate

Cursele aeriene între Ucraina şi R.Moldova vor fi reluate la 20 aprilie, după o întrerupere de patru ani, a anunţat luni compania AeroSvit, care a obţinut permisiunea autorităţilor moldovene să efectueze curse pe ruta Kiev-Chişinău. Potrivit unei programări, ar urma să aibă loc patru curse pe săptămână. Compania va asigura posibilitatea de a aduce pasageri de la Kiev, dar şi din alte centre regionale importante, între care Dnipropetrovsk, Zaporojie, Ivano-Frankovsk, Lugansk şi Lvov în R.Moldova. Legăturile aeriene între cele două ţări fuseseră întrerupte în martie 2006. Anterior, din iunie 2004, legătura aeriană între Kiev şi Chişinău a fost asigurată în comun de companiile AeroSvit şi compania aeriană moldoveană Tandem-Aero. Compania moldoveană a încetat să mai efectueze curse spre Kiev la 28 martie 2006, din motive comerciale.

BOLIVIA

Anchetă tergiversată

Rudele unui bărbat împuşcat mortal, în 2009, în Bolivia de către poliţia responsabilă cu combaterea terorismului şi-au exprimat nemulţumirea faţă de eşecul autorităţilor irlandeze şi boliviene de a stabili circumstanţele decesului acestuia. La un an de la incident, un purtător de cuvânt al familiei lui Michael Dwyer a afirmat că membrii acesteia sunt îngrijoraţi şi nemulţumiţi din cauza ritmului lent al elucidării cauzelor decesului. Michael Dwyer a fost împuşcat mortal la 16 aprilie 2009 în oraşul Santa Cruz, din estul Boliviei. Alţi doi bărbaţi, dintre care un român pe nume Arpad Magyarosi, au fost ucişi de un comando de elită al poliţiei. Potrivit autorităţilor boliviene, cei trei bărbaţi făceau parte dintr-o grupare internaţională de mercenari străini care planificau uciderea preşedintelui Evo Morales.