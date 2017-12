ITALIA

Arestat pentru uciderea unui român

Un om de afaceri italian a fost arestat în apropiere de Roma, sub acuzaţia că l-ar fi ucis, în urmă cu trei ani, pe un muncitor român al cărui cadavru a fost dizolvat în acid. Vincenzo Nappi, un om de afaceri în vârstă de 50 de ani, din localitatea Pago Valle del Lauro, este patronul unei parcări pentru tiruri în Piedimonte San Germano, la sud de Roma. Italianul este acuzat de uciderea cu cruzime a unui muncitor român pe care îl suspectase că furase câţiva litri de carburant dintr-un camion. Un complice la această crimă, Fortunato Cusano, este dat în continuare în urmărire. Potrivit presei italiene, corpul românului omorât în 2007 a fost dizolvat în acid.

UNGARIA

Maşină românească implicată într-un accident

Nouă persoane au fost rănite, dintre care două sunt în stare gravă, după ce o maşină cu numere de înmatriculare româneşti a intrat în coliziune cu un vehicul ungar, la Budapesta, a anunţat poliţia, duminică. Doi dintre răniţi sunt pietoni loviţi de fragmentele de caroserie spulberate în momentul impactului. Două maşini parcate au fost, de asemenea, avariate. Accidentul s-a produs la intersecţia dintre străzile Aradi şi Izabella, sâmbătă seara.

TRANSNISTRIA

Arest prelungit pentru un jurnalist moldovean

Mandatul de arest emis pe numele jurnalistului moldovean Ernest Vardanean a fost prelungit de autorităţile transnistrene pentru încă două luni, a declarat juristul Ion Manole, preşedintele Asociaţiei Promo-Lex din Chişinău. Jurnalistul a fost reţinut miercuri, în regiunea transnistreană a R. Moldova, iar două zile mai târziu, o instanţă de judecată de la Tiraspol a decis prelungirea mandatului de arest. Ernest Vardanean este acuzat de serviciile secrete ale regimului transnistrean de trădare şi spionaj în favoarea R. Moldova şi riscă până la 20 de ani de închisoare. Ion Manole spune că nimeni nu ştie nimic despre condiţiile de detenţie, nici măcar familia jurnalistului. Vicepremierul pentru Reintegrare al R. Moldova, Victor Osipov, a declarat sâmbătă că acuzaţiile aduse de liderii de la Tiraspol jurnalistului sunt aberante, întrucât nu poate exista o trădare a unui stat care nu există.

THAILANDA

Violenţe sângeroase

Cel puţin 19 persoane au fost ucise şi peste 800 rănite în cursul confruntărilor violente dintre forţele de ordine şi manifestanţii antiguvernamentali, la Bangkok, potrivit unui nou bilanţ anunţat duminică, de echipele de salvare. Un număr de 14 civili şi cinci soldaţi au murit, în timp ce alte cel puţin 825 de persoane au fost rănite. Printre morţi figurează şi un cameraman japonez al agenţiei Reuters. După o lună de manifestaţii paşnice, sâmbătă, acestea au degenerat în violenţe, la Bangkok, între forţele de ordine - în special militari - şi Cămăşile Roşii, care cer demisia premierului Abhisit Vejjajiva. Tensiunile s-au calmat în cursul serii, armata cerând un armistiţiu. Aceasta este prima operaţiune în forţă a autorităţilor de la instaurarea, miercuri, a stării de urgenţă. Acesta este şi cel mai mare bilanţ al victimelor unei manifestaţii în Thailanda, după cea din 1992, soldată cu zeci de morţi.

INSULELE SOLOMON

Seism puternic

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,8 pe Scara Richter, s-a produs duminică, în apropiere de insulele Solomon, în vestul Pacificului, a anunţat institutul american de geofizică, USGS. Pentru moment nu a fost lansată nicio alertă de tsunami şi nici nu au fost anunţate pagube materiale. Seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 52 de kilometri şi la 97 de kilometri sud-vest de Kira Kira, pe insula Makira. Insulele Solomon sunt afectate frecvent de cutremure. În aprilie 2007, un seism cu magnitudinea 8 a provocat moartea a peste 50 de persoane şi a lăsate alte câteva mii fără locuinţe. La 29 septembrie 2009, regiunea a fost afectată de un cutremur puternic, urmat de un tsunami devastator, soldate cu moartea a 186 de persoane în Samoa şi Tonga.

MEXIC

Explozie în faţa unui consulat SUA

Un dispozitiv artizanal a explodat în noaptea de vineri spre sâmbătă, fără a provoca pagube importante, în faţa consulatului SUA la Nuevo Laredo, în nord-estul Mexicului, în apropiere de frontiera cu statul american Texas. Autorităţile nu au făcut nicio declaraţie cu privire la originea atentatului, dar oraşul şi regiunea sa au cunoscut recent un val de violenţe atribuite rivalităţii între cartelul de droguri Golf şi banda Zetas, formată din foşti membri ai cartelului, deveniţi între timp adversari. Reprezentanţele americane în Mexic au fost atacate pentru prima dată în octombrie 2008, când au fost trase focuri de armă împotriva consulatului din Monterrey (nord-est), nu departe de frontiera cu Texasul. O grenadă a fost lansată, fără explodeze, iar un suspect a fost arestat şi prezentat drept un mercenar al cartelului Golf. O funcţionară a consulatului SUA la Ciudad Juarez (nord) a fost ucisă la 13 martie, împreună cu soţul ei, dar acesta din urmă era cel vizat, potrivit unui suspect arestat: el era gardianul închisorii de pe partea cealaltă a frontierei, iar banda mexicană Aztecas voia să îl pedepsească pentru maltratarea membrilor săi deţinuţi la El Paso.

BRAZILIA

Bilanţ înfricoşător

Bilanţul morţilor a crescut, sâmbătă, la peste 200 de morţi în statul brazilian Rio de Janeiro şi ar putea să se dubleze după alunecările de teren de la Niteroi, în timp ce o polemică a izbucnit în privinţa responsabilităţilor pentru această tragedie. Începând de vineri seara, echipele de salvare au scos patru noi cadavre de sub dărâmături la Morro do Bumba, în Niteroi, în apropiere de Rio de Janeiro, ceea ce ridică bilanţul la peste 219 morţi, fără a mai număra cele 200 de persoane îngropate după o alunecare de teren într-un cartier al acestei suburbii, construit anarhic, pe un munte de gunoi. Echipele de salvare au recuperat deja 31 de cadavre de sub dărâmături la Morro do Bumba, la aproape 72 de ore de la alunecarea de teren care a înghiţit circa 50 de locuinţe. Nu există practic nicio speranţă să fie găsiţi supravieţuitori sub muntele de gunoaie de unde emană un miros puternic. Dintre cei 219 morţi până în prezent, 138 au fost înregistraţi la Niteroi şi 61 la Rio, după ploile torenţiale de luni şi marţi, care au provocat inundaţii şi alunecări de teren. Un geolog care a participat la o primă anchetă tehnică privind cauzele alunecării de teren din Morro do Bumba a explicat că două fisuri de teren sunt la originea acestei catastrofe. Potrivit lui, aceste fisuri în structura rocii au determinat mişcarea solului pe colină şi au împins la vale gunoaiele pline de apă şi saturate de metan din cauza fermentaţiei. Pe de altă parte, o polemică a izbucnit cu privire la responsabilităţile pentru această catastrofă, una dintre cele mai mari din istoria statului Rio de Janeiro. Experţii acuzau ”complicitatea puterilor publice” care, în lipsa unei politici de urbanism, i-au lăsat pe cei săraci să se instaleze în mod anahic, în zone de risc, pe versanţii abrupţi ai colinelor. Dar guvernatorul statului Rio, Sergio Cabral, a a declarat că greşeala este a întregii societăţi. Primarul oraşului Rio, Eduardo Paes, tocmai a adoptat un decret pentru a deplasa cu forţa, cu ajutorul poliţiei, persoanele care locuiesc în zonele de risc. Ministrul Muncii, Carlos Lupi, a anunţat deblocarea unei linii de credit de 420 de milioane de euro, cu dobândă de 3%, pe 30 de ani, pentru a accelera un program de construcţie de locuinţe pentru persoanele sărace.

SUA

Mineri morţi

Patru mineri care au fost declaraţi dispăruţi în urma unei explozii produse luni, într-o mină din Virginia de Vest, au fost găsiţi morţi, a declarat, sâmbătă, guvernatorul statului, Joe Manchin, bilanţul morţilor acestei catastrofe miniere ajungând astfel la 29 de morţi. Acesta este cel mai grav accident minier din SUA, în aproape 40 de ani. În 1970, o explozie a provocat moartea a 38 de persoane într-o mină din Hyden, în statul Kentucky. Căutările au fost suspendate pentru a treia oară, vineri, din cauza condiţiilor periculoase din mină, dar acestea au fost reluate după punerea în funcţiune a ventilaţiei. Barack Obama a desemnat administraţia pentru securitatea şi sănătatea în mine să desfăşoare o anchetă asupra cauzelor acestui dezastru şi asupra celor mai bune modalităţi de a evita acest tip de accidente pe viitor. Mina aparţine companiei Performance Coal, filială a Massey Energy, al patrulea grup de exploatare a huilei din ţară. Potrivit presei locale, întreprinderea a fost amendată de mai multe ori în ultimii ani pentru diverse infracţiuni.

AUSTRALIA

Acţiune judiciară pentru poluare

Australia va intenta o acţiune judiciară împotriva navei chineze care a eşuat în apropierea Marii Bariere de Corali, după ce intrase pe un traseu neautorizat, anunţă ministrul australian al Transporturilor, Anthony Albanese. O navă-cargo chineză care transporta cărbuni a eşuat pe 3 aprilie, pe un banc de nisip din apropierea Marii Bariere de Corali, iar trei tone de combustibil din rezervorul navei s-au scurs în mare.

UCRAINA

Credit rusesc pentru o centrală nucleară

Rusia ar putea oferi Ucrainei un credit de cinci - şase miliarde de dolari, pentru construirea reactoarelor trei şi patru ale centralei nucleare Hmelniţki, a declarat premierul rus, Vladimir Putin, după o întâlnire cu omologul său de la Kiev, Mikola Azarov. La întâlnire au participat şi directorul Gazprom, Aleksei Miller şi vicepremierul Igor Secin. Premierul rus a precizat şi că Azarov i-a prezentat propuneri interesante în domeniul gazului. Preşedintele ucrainean, Viktor Ianukovici, învestit în funcţie în luna februarie, încearcă să revizuiască un acord pe termen lung în domeniul gazului, semnat la începutul anului 2009, de fostul premier Iulia Timoşenkp. Acest acord a crescut preţul plătit de Kiev pentru gazul rus, ceea ce afectează finanţele deja limitate ale ţării. În schimbul ieftinirii gazului, Ucraina ar putea oferi Rusiei o parte din compania care administrează gazoductele sale, precum şi un discount la tariful pentru tranzitul gazului rus către Europa. Putin a afirmat că aceste propuneri vor trebui analizate atent.