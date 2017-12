SPANIA

Români arestaţi

Doi români au fost arestaţi de poliţia spaniolă, fiind suspectaţi de implicare în furtul unor bijuterii antice în valoare de circa 300 de milioane de euro, dintr-un conac din nord-estul regiunii Catalonia. Poliţia a recuperat o mare parte din bijuterii şi alte obiecte valoroase care au fost furate dintr-un conac al cărui proprietar afirmă că l-a lăsat în paragină pentru a le ascunde. Proprietarul conacului, în vârstă de 65 de ani, este un descendent al unui baron medieval şi folosea casa din localitatea Riudecols pentru a se recreea la sfârşitul săptămânii şi în timpul verii. Cei doi români s-au dat aparent în vileag. La o zi de la comiterea furtului, ei au sunat la poliţie pentru a anunţa o tentativă de furt la locuinţa lor, situată la circa zece kilometri de conac. Poliţia le-a percheziţionat casa şi a găsit un aparat de fotografiat ce conţinea poze cu bijuterii şi o serie de monede antice sustrase. Poliţiştii au găsit bunurile ascunse într-un sac aruncat într-o râpă învecinată. Românii au sunat la poliţie din cauza unei posibile cerţi cu alte persoane care veniseră să sustragă o parte din bijuterii. Cei doi ar fi aflat de la o altă persoană din Riudecols că în acel conac sunt păstrate bijuterii valoroase.

FRANŢA

Români expulzaţi

Cinci români care locuiesc ilegal în oraşul francez Narbonne au primit ordine de expulzare, după ce localnicii au făcut plângeri privind practicarea cerşitului agresiv de către aceştia. O vastă operaţiune de identificare a românilor care locuiesc ilegal a fost organizată miercuri, la Narbonne. Miercuri seară, două femei şi trei bărbaţi au făcut obiectul unui ordin de expulzare. Cei cinci trebuie să părăsească teritoriul în cel mult o lună de zile. Cele două femei au făcut o cerere de ajutor umanitar, care va fi examinată de oficiul francez de imigrare şi integrare din Montpellier. Ceilalţi trei români nu mai au dreptul să ceară ajutor pentru că deja l-au primit.

SENEGAL

Mercenari maghiari, judecaţi pentru crimă

Trei cetăţeni maghiari, prezentaţi ca mercenari care au planificat să-şi ofere serviciile în mai multe state din Africa de Vest, vor fi judecaţi începând de mâine, de Curtea cu Juri din Dakar, pentru asasinarea în 2006 a şoferului lor senegalez. Gal Geza (29 ani), Zoltan Nazy (32 ani) şi Feher Tamas (34 ani) sunt acuzaţi că şi-au strangulat şoferul senegalez care le închiriase o maşină de teren. Potrivit acuzării, primul este un dezertor din Legiunea străină franceză, iar al doilea este dezertor din armata ungară. După ce au urmat o formare militară, ei ar fi decis să caute de lucru în focarele de tensiune din Africa, sosind în capitala senegaleză prin Casablanca şi Paris. Destinaţia finală era Sierra Leone, fostă colonie britanică bogată în diamante şi aur, care a trecut printr-un lung război civil, soldat cu cel puţin 120.000 de morţi şi zeci de mii de mutilaţi. Potrivit acuzării, cei trei au planificat să închirieze o maşină de teren şi să îl elimine pe şofer, pentru a rămâne cu vehiculul. La 18 aprilie 2006, au închiriat o maşină de teren, pretexând că se duc la un safari, dar, la 92 kilometri nord de Dakar, ei l-au strangulat pe şofer. La 21 aprilie 2006, au fost arestaţi în cealaltă parte a ţării, la doar cinci kilometri de frontiera cu Ghana. Ei nu aveau arme, dar dispuneau de un GPS, material pentru supravieţuire, precum şi documente de instrucţie pe tema tacticilor de gherilă în junglă, potrivit acuzării. Bărbaţii riscă între cinci ani de închisoare şi condamnarea pe viaţă.

SUA

Execuţie suspendată

Curtea Supremă de Justiţie din SUA a suspendat, în ultimul moment, execuţia lui Hank Skinner, un condamnat din Texas al cărui caz ar putea fi reanalizat de instanţa supremă pentru a se stabili dacă este necesar un test ADN. În vârstă de 47 de ani şi aflat de 15 ani pe Culoarul Morţii, Skinner fusese transferat, miercuri, în închisoarea Huntsville. Franţa a intervenit, miercuri, pentru a cere graţierea condamnatului şi redeschiderea anchetei în cazul său. Preşedintele Nicolas Sarkozy şi ministrul de Externe Bernard Kouchner i-au transmis soţiei franceze a condamnatului, Sandrine Ageorges-Skinner, susţinerea Franţei. Zeci de persoane au manifestat, miercuri, la Paris, în apropierea ambasadei SUA, pentru a cere suspendarea execuţiei. Hank Skinner a fost condamnat la moarte pentru un triplu asasinat comis în 1993. Concubina sa a fost omorâtă în bătaie, iar cei doi copii, înjunghiaţi mortal. Un juriu l-a declarat vinovat în 1995, dar statul Texas refuză testele ADN care ar dovedi vinovăţia sau nevinovăţia sa. Procurorii au dovedit prezenţa inculpatului la locul crimei, adică la el acasă, un fapt care nu a fost contestat niciodată. În ultimii zece ani, Skinner a primit susţinerea unui profesor de jurnalism de la Northwestern University, care a reanalizat cazul împreună cu studenţii. ”Nu există martori oculari, nici mobilul crimei, nici tendinţe violente la Skinner”, explică profesorul David Protess. Acesta a stabilit însă că un unchi al concubinei lui Skinner, cunoscut ca având comportament violent, o hărţuise pe nepoata sa chiar înaintea crimei. Acest unchi nu a fost niciodată interogat de poliţie. Curtea Supremă a stabilit că statele nu pot fi obligate să efectueze teste ADN, astfel că Skinner are şanse minime să scape. Însă guvernatorul Texasului, Rick Perry, ar putea face un act de clemenţă, încercând să atenueze criticile, după ce a autorizat, în 2004, execuţia lui Todd Willingham, deşi exista un raport care arăta nevinovăţia acestuia.

UCRAINA

Privatizare anulată

Consiliul municipal din Kiev şi-a anulat decizia de a vinde la licitaţie incintele a 13 ambasade, între care şi cea a României, şi sediul delegaţiei Comisiei Europene în Ucraina. Ca urmare a acestei hotărâri, s-a modificat rezoluţia din 17 septembrie 2009 şi au fost eliminate prevederile referitoare la instituirea unui program de privatizare a proprietăţilor statului. Prin urmare, sediile ambasadelor Rusiei, Austriei, Turciei, Cehiei, Croaţiei, Armeniei, Kîrgîzstanului, Cubei, Bulgariei, României, Egiptului, Algeriei, Poloniei şi biroul reprezentantului Comisiei Europene nu vor fi privatizare prin licitaţie. De asemenea, viceprimarul Kievului, Oles Dovhyi, a declarat că reprezentanţii ambasadelor vor fi invitaţi la şedinţele Consiliului municipal al Kievului pentru a face propuneri referitoare la privatizarea anumitor locaţii ca statele să le poată achiziţiona. Directoratul general pentru birourile reprezentanţilor străini din cadrul Consiliului municipal Kiev (GDIP) a anunţat în martie că decizia privind privatizarea ambasadelor prin licitaţie este necesară ca statele să poată achiziţiona aceste sedii.

RUSIA

S-a dublat mita

Sumele acordate ca mită în Rusia s-au dublat în 2009, comparativ cu anul precedent, ajungând la circa 23.000 de ruble ( 580 de euro) faţă de 9.000 de ruble (227 de euro), a anunţat un oficial din cadrul Ministerului rus de Interne. ”Am înregistrat 4.300 de cazuri de corupţie în 2009, dintre care 1.700 legate de corupţie în domeniul comercial”, a precizat adjunctul directorului departamentului de securitate internă al Ministerului rus de Interne, Aleksandr Nazarov, adăugând că circa 4.000 de suspecţi au fost reţinuţi de poliţie. De asemenea, el a semnalat că în cursul ultimelor două luni, numărul acestor infracţiuni este în scădere. ”Nivelul corupţiei a scăzut cu 7%. Nu este cazul să strigăm victorie, dar acest lucru dovedeşte eficienţa măsurilor luate în 2009”, a conchis Nazarov.

SUA

Mai greu de concediat

Secretarul american al Apărării, Robert Gates, a anunţat, joi, măsuri care complică procedura de concediere a militarilor americani, din cauza orientării lor sexuale. Aceste modificări vizează aplicarea în mod mai just şi mai corect a legii existente, care le impune militarilor homosexuali să nu îşi dezvăluie orientarea sexuală, sub pedeapsa excluderii din armată, a subliniat Gates. Pentagonul a efectuat o analiză asupra acestei legi, care datează din 1993, supranumită ”nu întreba, nu spune” (don\'t ask, don\'t tell), pentru a vedea care sunt eforturile necesare în vederea abrogării ei, promisă de preşedintele Obama. Comandantul Statului Major Interarme, amiralul Michael Mullen, aprecia recent că ridicarea acestei interdicţii impuse militarilor americani de a vorbi despre orientarea lor sexuală ar fi ”cel mai potrivit lucru care ar trebui făcut”.

POLONIA

Turism medical

Peste 300.000 de cetăţeni străini vin în Polonia, în fiecare an, pentru a beneficia de tratamente medicale la preţuri mai mici decât în Europa Occidentală. Potrivit unor estimări ale asociaţiei poloneze de turism medical (PSTM), până la 330.000 de persoane vizitează anual Polonia şi cheltuiesc în medie 1.156 de euro pe intervenţii medicale, printre care şi operaţii de mărire a sânilor sau stomatologice (implanturi dentare). Miercuri, PSTM a ajuns la un acord privind formarea unui consorţiu împreună cu Organizaţia poloneză de Turism (POT) şi reprezentanţi ai sectorului medical naţional. Potrivit PTSM, cele mai multe persoane vin în Polonia din Germania, Marea Britanie şi ţările scandinave, pentru a beneficia de tratament medical mai ieftin în cadrul clinicilor poloneze.

MAREA BRITANIE

Eliberaţi fără a fi inculpaţi

Cei trei membri ai conducerii filialei britanice a companiei Alstom arestaţi miercuri într-o anchetă de corupţie realizată în colaborare cu Elveţia au fost eliberaţi fără a fi inculpaţi, afirmă grupul industrial francez. Preşedintele Alstom UK, directorul juridic şi directorul financiar au fost eliberaţi fără a fi inculpaţi, a dat asigurări purtătorul de cuvânt al companiei Alstom. Oficiul britanic pentru combaterea Fraudelor Majore (SFO) încă nu a confirmat această informaţie. În Marea Britanie, suspiciunile se referă la mită oferită de companii din cadrul grupului Alstom în scopul obţinerii unor contracte în străinătate, iar acest lucru implică spălare de bani şi alte infracţiuni, precizează SFO. La sfârşitul anului 2008, justiţia elveţiană a evaluat la 344 de milioane de euro nivelul mitei oferite de grupul Alstom. Grupul francez Alstom este specializat în infrastructuri pentru producţia de electricitate şi transport feroviar.

FILIPINE

Seism puternic

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,2, a fost resimţit joi, în capitala filipineză Manila, a anunţat un reprezentant al Institutului guvernamental de seismologie. Deocamdată nu au fost semnalate pagube produse de seism, care a zdruncinat mai multe imobile, determinând mai mulţi angajaţi aflaţi în birouri să iasă pe străzi. Epicentrul cutremurului, înregistrat la numai zece kilometri adâncime, a fost localizat în mare, la vest de Manila.