CHINA

Masacru la o şcoală

Opt copii de la o şcoală din China au fost ucişi şi cinci au fost răniţi de un medic ce fusese concediat de la dispensarul unde lucra, din cauza unor probleme psihice. Bărbatul a atacat elevii, marţi dimineaţă, când aceştia intrau în şcoală. Poliţiştii au intervenit imediat după masacru şi au arestat criminalul, iar şcoala a fost închisă. Trei dintre copii au murit pe loc, iar alţi cinci au murit la spital, din cauza rănilor foarte grave. Alţi cinci copii răniţi în timpul atacului sunt în afara oricărui pericol. Criminalitatea în China a crescut în ultimii 30 de ani, însă masacrele de acest gen sunt rare.

GRECIA

Coliziune aeriană

Două avioane de tip Red Arrows aparţinând Forţelor Aeriene Regale britanice s-au ciocnit, marţi, deasupra Insulei Creta, în sudul Greciei, unul dintre aparate prăbuşindu-se după ce pilotul s-a catapultat, relatează Sky News. Al doilea aparat implicat în coliziune a aterizat în siguranţă pe aeroportul din Iraklion, aflat la aproximativ 35 de kilometri de locul producerii incidentului. Pilotul care s-a catapultat a fost rănit la umăr, fiind transportat la spital. Ministerul britanic al Apărării a confirmat producerea incidentului în cursul unui exerciţiu aerian efectuat în apropierea bazei Kastelli.

ITALIA

Bulgari arestaţi pentru contrabandă cu ţigări

Poliţia din Italia a confiscat 11 tone de ţigări, în valoare de 2,36 milioane de euro, pe care doi şoferi bulgari de camion încercau să le introducă în ţară din Grecia. Cei doi şoferi au fost arestaţi în două acţiuni separate ale poliţiei în oraşul italian Ancona. În prima operaţiune, poliţia a descoperit 4.860 de kilograme de ţigări, în valoare de circa 1,05 milioane de euro, într-un camion condus de un bulgar care ajunsese în Italia cu feribotul, din Grecia. În cea de-a doua operaţiune, un alt şofer bulgar, care venise din Grecia tot cu feribotul, a fost arestat pentru că transporta în camion 6.440 de kilograme de ţigări ascunse în lăzi inscripţionate cu marca Samsung. Valoarea acestora era de 1,31 milioane de euro.

BULGARIA

Comandant de poliţie suspectat de legături cu mafia

Comandantul direcţiei regionale de poliţie din oraşul bulgar Veliko Târnovo, Milen Manolov, a fost suspendat din funcţie, el fiind suspectat de legături cu mafia. Manolov a fost suspendat temporar de ministrul de Interne, Ţvetan Ţvetanov, în contextul în care poliţia investighează un caz de legalizare de maşini furate, care ar fi avut loc în cadrul Poliţiei Rutiere din Veliko Târnovo. Ţvetanov a anunţat că mai mulţi ofiţeri de poliţie din oraş au fost văzuţi conducând maşini de lux. Ministrul a refuzat să ofere mai multe detalii, deoarece ancheta este în curs de desfăşurare.

MAREA BRITANIE

Diplomat israelian expulzat

Marea Britanie va expulza un diplomat israelian, pe fondul crizei izbucnite după folosirea unor paşapoarte britanice de către autorii asasinării unui membru Hamas în Dubai. Asasinarea lui Mahmoud al-Mabhouh în ianuarie a fost atribuită serviciului israelian de informaţii (Mossad). Poliţia din Dubai a dezvăluit că unele persoane implicate în acest asasinat au folosit paşapoarte britanice falsificate, precum şi paşapoarte australiene, irlandeze, franceze şi germane. Potrivit Sky News, reacţia Guvernului britanic nu este faţă de asasinat, ci faţă de falsificarea paşapoartelor britanice.

AFGANISTAN

Elicopter prăbuşit

Un militar turc a murit, marţi, în urma prăbuşirii aparent accidentale a unui elicopter al contingentului Turciei din cadrul forţei internaţionale a NATO (ISAF), în sudul Afganistanului. Alţi trei militari turci au fost grav răniţi. Două elicoptere ale unei echipe provinciale de reconstrucţie (PRT) turcă din ISAF se pregăteau să aterizeze la baza lor din provincia Wardak, situată la sud de Kabul, când unul dintre ele s-a prăbuşit pe o colină, a explicat purtătorul de cuvânt al guvernatorului provincial, Shahidullah Shahid. Un aparat a putut ateriza normal, dar celălalt s-a prăbuşit într-o grădină publică din oraşul Wardak. Turcia are 1.750 de militari în cadrul Forţei Internaţionale de Asistenţă pentru Securitate (ISAF) a NATO şi conduce echipele provinciale de reconstrucţie din Wardak. Acest deces ridică la 132 numărul militarilor forţelor internaţionale ucişi în Afganistan de la începutul anului, adică dublu faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

FRANŢA

Greve şi manifestaţii

O serie de greve perturbau transporturile dar şi şcolile în Franţa, marţi, o zi de mobilizare sindicală asupra unor revendicări salariale, privind locurile de muncă şi pensiile, în urma înfrângerii suferite de dreapta aflată la putere, în alegrile regionale. Circulaţia trenurilor era diminuată la începutul zilei, în special cea a trenurilor regionale, dar trenurile de mare viteză (TGV) internaţionale către alte ţări din Europa urmau să circule normal, potrivit conducerii companiei franceze de căi ferate (SNCF). La Paris, metroul şi autobuzele circulau aproape normal. Unul din două trenuri circula pe una dintre liniile metroului regional (RER), în timp ce altele nu erau afectate. Apelul la grevă a fost urmat în mod diferit de serviciile de transport din oraşele franceze. Sindicatele au hotărât o zi de acţiune la nivel naţional, atât în sectorul privat, cât şi în cel public, pentru a protesta faţă de proiectul Guvernului privind reforma pensiilor şi faţă de desfiinţarea a zeci de mii de posturi de funcţionari publici. Această mişcare constituie un prim test pentru Guvern, remaniat luni de preşedintele Nicolas Sarkozy, la o zi de la o importantă victorie a stângii în alegerile regionale. Noul ministru al Muncii, Eric Woerth, este direct vizat de aceste proteste. Liderul principalului sindicat din Franţa, CGT, Bernard Thibault, a cerut marţi organizarea de urgenţă a unei reuniuni sociale în jurul lui Sarkozy.

FILIPINE

Seism puternic

Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a înregistrat în nordul Filipinelor, marţi dimineaţă, potrivit Institutului american de geofizică (USGS), dar nu au fost raportate pagube sau victime, iar autorităţile nu au lansat o alertă de tsunami. Seismul s-a produs la ora locală 03.58 (luni, 21.58, ora României), la 35 de kilometri nord-est de Laoag, o localitate din insula Luzon, la o adâncime de 42 de kilometri, a precizat USGS. Filipinele se află pe Cercul de Foc al Pacificului, unde se întâlnesc mai multe plăci tectonice, provocând frecvente activităţi seismice şi vulcanice.

SOMALIA

Cargou capturat de piraţi

Un cargou sub pavilion maltez, cu echipaj turc şi ucrainean, a fost capturat marţi dimineaţa, de piraţi somalezi în Oceanul Indian, la o distanţă apreciabilă de coastele Somaliei, a anunţat o sursă din cadrul cartierului general al forţei navale UE împotriva pirateriei, Atalanta. Capturarea navei Frigia, care transporta îngrăşăminte din Israel spre Thailanda şi care a emis un semnal de ajutor la ora 01.37 GMT (03.37, ora României), a fost anunţată mai întâi de un subsecretar de Stat turc, citat de agenţia Anatolia. Vaporul, care avea la bord 21 de membri ai echipajului, 19 turci şi doi ucrainieni, este proprietatea unui armator turc. Frigia a făcut cale întoarsă şi se îndreaptă către unul dintre sediile somaleze ale piraţilor. Forţa navală europeană va continua să urmărească evoluţia situaţiei. Potrivit unui ofiţer britanic, acest atac atât de îndepărtat de coastele somaleze este un semnal că, sub presiunea sporită a operaţiunilor internaţionale împotriva pirateriei, piraţii sunt obligaţi să îşi extindă câmpul de acţiune. În ultimele trei-patru săptămâni, forţa navală a UE, împeună cu NATO şi forţa navală combinată (Task Force 151, sub comandament american), au anihilat 17 grupări de piraţi, a subliniat căpitanul Harbour. În 2009, din cauza misiunilor de patrulare a aproximativ 20 de nave de război trimise de numeroase ţări pentru securizarea acestei importante rute maritime din apropierea Mării Roşii, piraţii şi-au extins deja activităţile până în apropiere de Insulele Seychelles.

CHINA

Aur şi diamante în vila fostului preşedinte al Federaţiei de Fotbal

Poliţia a găsit aur şi diamante în timpul percheziţiei la vila din Beijing deţinută de Nan Yong, fost preşedinte al Federaţiei Chineze de Fotbal (CFA), reţinut la 1 martie, în legătură cu suspiciunile de meciuri trucate şi corupţie, a anunţat, marţi, presa locală. Poliţia a confiscat peste o sută de obiecte, între care ceasuri de lux şi diamante, pe care Nan Yong a recunoscut că le-a primit de la conducători de cluburi şi arbitri. Fostul conducător riscă peste 10 ani de închisoare, pedeapsă deja primită de oficiali guvernamentali pentru fapte similare. Nan şi doi foşti colaboratori ai săi, Yang Yimin şi Zhang Jianqiang, care se ocupau de supervizarea arbitrilor din prima ligă, au fost interogaţi în ianuarie, iar apoi arestaţi în cadrul unei anchete în legătură cu federaţia, fiind demis. Numeroşi responsabili şi arbitri implicaţi în această anchetă au fost plasaţi în detenţie provizorie. În ciuda scandalului, începutul campionatul nu va fi amânat, a asigurat noul preşedinte al CFA, Wei Di.