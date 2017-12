IRLANDA DE NORD

Declan O\'Loan, consul onorific al României

Parlamentarul Declan O\'Loan urmează să fie numit consul onorific al României în Irlanda de Nord, unde peste 100 de cetăţeni români au fost, în luna iunie 2009, ţinta unor atacuri rasiste în sudul Belfastului. Parlamentarul Partidului Social Democrat şi Laburist (SDLP) a afirmat că doreşte să promoveze cultura, turismul şi comerţul între cele două ţări. Circa 1.000 de cetăţeni români locuiesc în Irlanda de Nord, iar unii dintre aceştia întâmpină probleme de natură lingvistică şi de obţinere a unui loc de muncă. De asemenea, peste 100 de imigranţi din România au fost obligaţi să se mute din locuinţele lor din cauza unor atacuri rasiste în sudul Belfastului. Douăzeci de familii au fost nevoite să locuiască într-o biserică, în vreme ce alţii s-au întors în România. Începând cu 11 martie, ambasadorul român în Marea Britanie, Ion Jinga, va efectua o vizită de patru zile în Irlanda de Nord. Potrivit acestuia, Guvernul de la Bucureşti a decis să deschidă un consulat în această ţară. Ambasadorul român va organiza o ceremonie de inaugurare a consulatului onorific din Irlanda de Nord şi învestirea lui O\'Loan în funcţia de consul.

AUSTRIA

Român prins cu mărfuri furate

Un echipaj de poliţie austriac a descoperit mai multe bunuri furate în maşina unui român, după ce a oprit lângă autoturismul stricat al acestuia, pe o autostradă din estul ţării, cu intenţia de a-l ajuta. Poliţia austriacă a anunţat, marţi, că bărbatul, un român de 37 de ani, se oprise cu maşina pe marginea autostrăzii de est, în apropiere de Weiden am See. Ofiţerii de la poliţia de autostradă au oprit lângă el cu intenţia de a-l ajuta, însă au descoperit că maşina avea portbagajul plin de mărfuri furate. Bunurile găsite proveneau din mai multe furturi comise de bărbat în supermarketuri din Viena. Valoarea totală a mărfurilor este de circa 600 de euro. Bărbatul a mărturisit furturile şi a fost reţinut şi închis în penitenciarul Vienna-Josefstadt.

MAREA BRITANIE

Avioane de vânătoare, mobilizate

Avioane de vânătoare britanice au fost trimise pentru a intercepta un zbor dinspre Dallas al companiei American Airlines, în timp ce se apropia de Londra, marţi dimineaţa, în urma unui incident la bordul acestuia, soldat cu arestarea unui pasager. Poliţia londoneză a confirmat că a fost chemată la bordul zborului 78, la aterizarea pe aeroportul Heathrow. O femeie a fost arestată cu suspiciunea că ar fi pus în pericol aeronava, fără ca incidentul să aibă implicaţii teroriste. Royal Air Force au mobilizat mai multe avioane de luptă de tip Typhoon pentru a escorta aeronava americană, în urma unui semnal de alarmă lansat de echipajul aeronavei. Până când avioanele au ajuns la aeronava americană, situaţia la bordul acesteia a fost sub control, iar aparatele de tip Typhoon au părăsit aeronava civilă în dreptul Oxfordshire, în vestul Londrei, potrivit Ministerului Apărării.

SUA

BAE Systems - amendă de 400 de milioane de dolari

Compania britanică BAE Systems a pledat vinovat, la Washington, de conspiraţie în vederea fraudării administraţiei SUA şi a primit pedeapsa cu plata unei amenzi penale în valoare de 400 de milioane de dolari. Un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului Justiţiei a declarat că amenda este una dintre cele mai mari din istoria SUA aplicate vreunei companii pentru infracţiuni în domeniul afacerilor. BAE Systems a admis luni că ştia că face declaraţii false în faţa investigatorilor americani, pentru a ascunde încălcarea prevederilor Foreign Corrupt Practices Act. Potrivit procurorilor federali, BAE Systems a câştigat 200 de milioane de dolari de pe urma unor declaraţii false şi necomunicării unor informaţii obligatorii către Guvernul SUA. Această schemă a implicat nedeclararea intenţionată a plăţii unor comisioane către terţe părţi, în schimbul obţinerii de ajutor pentru solicitarea şi promovarea vânzării ilegale a unor obiecte ce ţin de apărare. Procurorii americani au subliniat că în niciunul dintre aceste comportamente infracţionale nu a fost implicată şi o filială din Rockville, Maryland, a companiei cu sediul în Marea Britanie.

CHILE

Avion de asistenţă după cutremur, prăbuşit

Şase persoane au murit luni, după prăbuşirea unui avion de turism de mici dimensiuni, care transporta către oraşul chilian Conception, cel mai afectat de cutremurul de sâmbătă, o echipă de evaluare a pagubelor. Aparatul de zbor, un Piper 31, transporta o echipă de asistenţă ce urma să evalueze distrugerile la hoteluri şi posibilităţile de cazare în regiune, a declarat comandantul Patricio Ceballos, fără a preciza care era statutul victimelor: oficiali, civili sau militari. Toate persoanele aflate la bord şi-au pierdut viaţa. Avionul, care plecase din Santiago la prânz, s-a prăbuşit din motive necunoscute, la 450 de kilometri de capitala Santiago, în zona Tome, în apropiere de Conception.

EMIRATELE ARABE UNITE

Acces interzis israelienilor

Călătorii suspectaţi că ar deţine cetăţenie israeliană nu vor mai avea dreptul să intre în Emiratele Arabe Unite, chiar dacă ar deţine şi paşapoarte pentru altă ţară, a declarat, luni, comandantul poliţiei din Dubai. Locotenent-generalul Dahi Khalfan Tamim a afirmat că această măsură a fost luată după asasinarea unui membru Hamas în Dubai, în contextul în care autorităţile din Dubai suspectează Mossad-ul, serviciile secrete israeliene, de comiterea acestui asasinat. Potrivit lui Tamim, o echipă de 26 de membri a folosit paşapoarte europene şi australiene pentru a intra în ţară, în ianuarie şi pentru a-l ucide pe Mahmoud al-Mabhouh. El nu a explicat ce proceduri vor fi folosite pentru a-i identifica pe vizitatorii israelieni, precizând doar că ”poliţia va dezvolta abilităţi de a-i recunoaşte pe israelieni după trăsăturile fizice şi felul în care vorbesc”. Comandantul poliţiei din Dubai a declarat că a fost identificat un al 27-lea suspect în cazul asasinării lui Mahmoud al-Mabhouh, menţionând că este vorba despre o femeie. Emiratele Arabe Unite, ţară arabă care susţine aspiraţia palestinienilor de a forma un stat independent, nu are relaţii diplomatice cu Israelul.

KUWAIT

Primul ambasador irakian din ultimii 20 de ani

Irakul l-a numit pe Mohammad Hussein Bahr al-Ulum ambasador în Kuwait, primul de la invadarea emiratului de către trupele lui Saddam Hussein, în 1990. Bagdadul aşteaptă acordul Kuwaitului pentru ca ambasadorul să îşi preia funcţia, iar acesta ar putea interveni în două săptămâni, a adăugat subsecretarul de Stat irakian pentru Afacerii Externe, Mohammad al-Haj Homud. Ambasadorul desemnat este fiul unui fost demnitar şiit, Mohammad Bahr al-Ulum şi fratele fostului ministru al Petrolului, Ibrahim Bahr al-Ulum. La rândul său, Kuwaitul are de aproximativ doi ani un ambasador la Bagdad, Ali al-Mumen, fost şef al Statului Major al armatei. În timpul fostului regim al lui Saddam Hussein, forţele irakiene au invadat, în august 1990, bogatul emirat, de unde au fost îndepărtate după şapte luni de ocupaţie, de către o forţă multinaţională condusă de SUA.

BULGARIA

Varna, capitala europeană a gropilor

Peste 1.000 de locuitori ai oraşului bulgar Varna au protestat luni seara, faţă de starea proastă a drumurilor, cerând de asemenea demisia primarului. Manifestanţii s-au adunat în faţa clădirii municipalităţii din Varna, au scandat sloganuri, cerând demisia primarului oraşului, Kiril Iordanov. În semn de protest, au aruncat la intrarea în clădire pneuri uzate şi alte piese de autoturisme. ”Varna - capitala europeană a gropilor” s-a numărat între sloganurile mitingului care a fost organizat prin intermediul reţelei sociale Facebook, dar care a atras, de asemenea, numeroşi şoferi care au aflat despre desfăşurarea acestuia. Ei au blocat cu maşinile principalele intersecţii ale oraşului.

FILIPINE

Seism puternic

Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade a avut loc, marţi, în nordul Filipinelor, dar nu au fost anunţate victime sau distrugeri materiale până în prezent, a anunţat Institutul filipinez de Seismologie. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 130 de kilometri nord-est de Tuguegarao, pe insula Luzon. Institutul american de Geofizică (USGS) a evaluat magnitudinea seismului la 5,8 grade şi adâncimea lui la 29 de kilometri.

ISRAEL

Un lider Hamas şi-a renegat public fiul, care a spionat pentru evrei

Un important lider al mişcării palestiniene Hamas şi-a renegat public fiul, luni, la câteva zile după dezvăluirea informaţiei potrivit căreia acesta a spionat în secret pentru Israel şi a ajutat autorităţile să urmărească membri ai grupării islamiste. Site-uri ale Hamas au publicat o scrisoare a lui Sheikh Hassan Yousef despre care gruparea a spus că a fost adusă dintr-o închisoare israeliană în care acesta ispăşeşte o pedeapsă de şase ani de închisoare. În scrisoare, acesta afirmă că familia sa a anunţat ”renunţarea completă la cel care a fost cândva fiul cel mai mare, care este numit Mosab”. Tatăl a precizat că îi pare rău că trebuie să ia o asemenea decizie, dar nu are de ales, după ce fiul său ”a colaborat cu inamicii”. Mosab Hassan Yousef, care s-a convertit la creştinism, a fost, timp de peste zece ani, cea mai importantă sursă a serviciului de securitate israelian Shin Bet în rândul conducerii Hamas. Informaţiile pe care Mosab Hassan Yousef le-a furnizat Israelului au condus la identificarea unui număr important de celule teroriste şi la prevenirea a zeci de atentate sinucigaşe cu bombă şi tentative de asasinare a unor oficiali israelieni.

GERMANIA

Furturi cu transferuri de un cent

Infractori din Germania exploatează o lacună a sistemului bancar pentru a obţine detalii despre conturile bancare ale unor clienţi, transferând suma de un cent pentru a afla dacă numărul de cont utilizat, ales aleatoriu, există în realitate, relatează Der Spiegel în ediţia electronică. Plata facturilor în Germania este foarte simplă, în condiţiile în care cecul bancar este evitat şi este preferată plata prin transfer bancar, la sediul băncii sau în mod electronic. Însă, eforturile de accelerare a vitezei în sistem l-au expus unor abuzuri, apărând astfel noi infracţiuni. Potrivit autorităţilor germane, infractorii încearcă să transfere suma de un eurocent unei serii de conturi de la o anumită bancă, utilizând numere de cont generate la întâmplare. Dacă plata este refuzată de bancă, înseamnă că presupusul număr de cont nu există, iar dacă plata este acceptată, escrocii ştiu că au găsit numărul unui cont real. Este o abordare similară celei a persoanelor care trimit e-mail-uri nesolicitate, care compun liste de e-mail-uri generând adrese de e-mail şi verificând care dintre ele acceptă mesaje. În pofida faptului că deţinătorul contului poate observa transferul, acesta poate să nu devină suspicios, fiind vorba de bani în plus în cont, indiferent că este doar un eurocent. Iar infractorii nu au nevoie să cunoască numele deţinătorului contului, numărul contului fiind citit de pe chitanţa de transfer de un dispozitiv care nu verifică dacă numele şi numărul contului se potrivesc. Cu numărul de cont astfel obţinut, infractorii transferă sume de bani din contul respectiv, deghizate sub formă de plăţi pentru presupuse achiziţii sau servicii. Ei nu trebuie să informeze banca asupra faptului că au dreptul de a retrage bani din cont prin debit direct, o procedură utilizată de companii de utilităţi, instituţii guvernamentale şi asociaţii. Băncile germane nu verifică atent dacă beneficiarul are dreptul să efectueze operaţiuni prin debit direct. În schimb, clienţilor le revine sarcina de a observa retrageri ilicite din conturile lor, în caz de fraudă deţinătorul contului având un termen de 13 luni pentru anularea operaţiunii respective. Însă nu toţi clienţii fac acest lucru, iar infractorii au retras sume reduse, a căror lipsă nu a fost sesizată. În prezent, Ministerul german pentru Alimentaţie, Agricultură şi Protecţia Consumatorului, care a atras primul atenţia asupra acestei escrocherii, a recomandat consumatorilor să verifice cu regularitate extrasele de cont şi să alerteze banca în cazul suspectării unor transferuri de un eurocent.