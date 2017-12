SUA

Român cercetat pentru implicare într-o crimă comandată

Un român care locuieşte în localitatea Sultan din statul Washington a fost arestat, fiind suspectat de implicare într-un caz de crimă comandată. Florentin Georgel Minescu, în vârstă de 42 de ani, este cercetat în arest pentru instigare la omor. Judecătorul care a dispus arestarea acestuia a stabilit o cauţiune de un milion de dolari. Suspectul a declarat poliţiei că a fost abordat de un bărbat din Sultan, care căuta pe cineva să îi ucidă fosta soţie. Detectivii au aflat de planul pus la cale de aceştia după ce un al treilea bărbat din Sultan a anunţat poliţia că românul căuta un ucigaş plătit şi i-ar fi propus să omoare pe cineva. Un detectiv sub acoperire l-a contactat apoi pe suspect, spunându-i că îl poate ajuta să comită asasinatul. Românul i-a spus detectivului că ”această treabă nu este pentru copii” şi că a angajat un profesionist pentru a comite crima. Ulterior, românul le-a spus poliţiştilor că nu a contactat niciun ucigaş profesionist. Minescu le-a prezentat anchetatorilor o poveste complexă, despre un alt bărbat din Sultan care l-ar fi contactat în legatură cu comiterea unei crime. Acesta le-a spus că era vorba despre uciderea fostei soţii a bărbatului, cu care a avut un divorţ greu, în care au fost implicaţi şi copiii. Detectivii cred că planul a fost deconspirat la timp, iar viaţa femeii nu mai este în pericol. Procurorii i-au spus judecătorului de la Tribunalul districtului Everett că soţia lui Minescu trăieşte în Egipt, copiii săi sunt în România, iar el intenţiona să se mute în Philadelphia. Ei au cerut să fie retras paşaportul lui Minescu.

PORTUGALIA

Intemperii mortale

Ploile torenţiale care au afectat, sâmbătă, insula portugheză Madeira au provocat moartea a 38 de persoane şi rănirea a peste o sută, potrivit unui bilanţ provizoriu al autorităţilor regionale. Conform cifrelor Guvernului regional din Madeira, cel puţin 101 persoane au fost rănite în intemperiile care au provocat inundaţii şi alunecări de teren, în special la Funchal, capitala regională, situată pe coasta de sud a insulei, unde trăiesc 100.000 de persoane dintr-o populaţie totală de 250.000. Aproximativ 250 de persoane au rămas fără adăpost, a precizat serviciul de protecţie civilă. Duminică dimineaţă, un avion de tip C-130 al armatei portugheze a părăsit Lisabona cu destinaţia Funchal, având la bord o echipă însoţită de câini, scafandri şi medici legişti.

ITALIA

Omorâţi de avalanşă

Trei persoane, printre care un turist ceh şi un paraşutist al vânătorilor de munte, au murit sâmbătă în avalanşe din Trentino-Alto Adige şi Valle d\'Aosta, două regiuni din nordul Italiei. Militarul, caporalul Matteo Stefani, în vârstă de 28 de ani, a murit la scurt timp după ce a fost găsit sub un strat de doi metri de zăpadă, de salvamontiştii alertaţi de partenerul său de excursie. Cei doi au fost surprinşi de o avalanşă în apropierea refugiului unde îşi petrecuseră noaptea. Cealaltă victimă din aceeaşi regiune este un turist în vârstă de 29 de ani, Paolo Vincenzetti. Acesta schia împreună cu doi prieteni, care au scăpat teferi. În Valle d\'Aosta, un schior ceh în vârstă de 44 de ani, care fusese dus, alături de un grup, cu elicopterul pe un vârf aflat la circa 3.000 de metri altitudine, a murit deşi a fost scos rapid de sub zăpadă de prietenii săi. O porţiune de aproximativ zece metri lăţime s-a detaşat sub picioarele sale.

JAPONIA

Răniţi de turbulenţe

18 persoane au fost rănite când un avion de linie american, care efectua o cursă între Washington şi Tokyo, a fost prins într-o zonă cu turbulenţe deasupra statului Alaska, a anunţat, sâmbătă, poliţia japoneză. Aparatul Boeing 747-400 al companiei United Airlines, având la bord 245 de pasageri şi membri ai echipajului, a fost prins în turbulenţe în timp ce survola Alaska, la şapte ore de zbor de aeroportul din Tokyo Narita. 18 persoane au fost rănite, dintre care una suferă de o fractură la picior, a precizat poliţia.

MUNTENEGRU

Liderul opoziţiei, atacat în faţa casei

Liderul opoziţiei din Muntenegru, Nebojša Medojević, a fost atacat în faţa casei sale, sâmbătă seară. Agresorul l-a ameninţat cu moartea. Politicianul insistă că a fost vizat de tactici tipic mafiote. Poliţia l-a arestat pe agresor, despre care se spune că este apropiat de o persoană despre care Medojević a zis de multe ori că este un cap al crimei organizate din Muntenegru. Liderul opoziţiei este un critic aspru al premierului, pe care îl acuză că protejează crima organizată, mai ales pe cei implicaţi în traficul de droguri.

RUSIA

Incendiu la o casă de copii

Aproape 100 de copii şi şapte adulţi au fost evacuaţi, sâmbătă, dintr-o casă de copii din Vladivostok, unde izbucnise un incendiu. Nimeni nu a fost rănit şi o anchetă a fost demarată. În decembrie, un incendiu declanşat într-un club din oraşul Perm s-a soldat cu 155 de morţi. În urma tragediei, preşedintele Dmitri Medvedev a ordonat verificări pentru a se asigura respectarea normelor de siguranţă în astfel de locuri.

MAROC

Peste 40 de morţi, după prăbuşirea unui minaret

Un minaret al unei moschei istorice din Meknes, în centrul Marocului, s-a prăbuşit vineri, provocând moartea a 41 de persoane şi rănirea altor 76, potrivit unui bilanţ comunicat sâmbătă dimineaţă, de un oficial local din domeniul securităţii civile. Numărul victimelor ar putea creşte, potrivit acestei surse. Sâmbătă dimineaţă, echipele de salvare continuau să caute sub dărâmături, însă munca lor era îngreunată de locul îngust. Accidentul, probabil cauzat de ploile puternice din ultimele zile, a avut loc în timpul rugăciunii de la prânz, la care participă, în mod tradiţional, numeroşi credincioşi. Situată în Medina (oraşul vechi), moscheea Bab Berdieyinne este un lăcaş de cult construit în secolul al XVIII-lea, după moartea sultanului alauit Moulay Ismael. O mare parte a moscheii era construită din chirpici, iar minaretul său era unul dintre cele mai înalte din Meknes. Marocul înregistrează, de mai multe săptămâni, condiţii meteorologice dificile. Mai multe persoane au murit, drumuri au fost blocate şi inundaţiile au distrus culturi în nordul şi sudul ţării.

GRECIA

Naţionalitate greacă pentru copiii imigranţilor

Aproximativ 2.000 de persoane au manifestat sâmbătă, în centrul Atenei, pentru a se opune rasismului şi a cere naţionalitate greacă pentru copiii imigranţilor care trăiesc în ţară. În spatele unei banderole pe care scria ”Naţionalitate pentru toţi copiii - legalizarea tuturor imigranţilor - azil tuturor refugiaţilor”, manifestanţii s-au deplasat din piaţa Omonia până în piaţa centrală Syntagma, în faţa Parlamentului, unde era prevăzut un concert. Peste 50 de asociaţii, organizaţii de stânga şi sindicate au făcut apel la manifestaţia care intervine la câteva zile după depunerea unui proiect de lege pe tema imigraţiei. O manifestaţie similară a reunit câteva sute de persoane la Salonic, în nordul ţării. Asociaţiile reproşează textului că este mai restrictiv decât proiectul iniţial, neacordând naţionalitatea decât unui număr de 25.000 de copii, deşi 250.000 sunt vizaţi. De asemenea, textul ar acorda drept de vot la alegerile locale doar pentru 65.000 de imigranţi din totalul de 550.000 care dispun de permis de şedere. Potrivit unei anchete efectuate de Eurostat, Grecia are pe teritoriul său peste 900.000 de străini, adică 8,1% din populaţie, majoritatea de origine albaneză. Peste 250.000 de imigranţi sunt în situaţie ilegală.

MAREA BRITANIE

Acuzaţii de tortură la adresa serviciilor secrete

Autoritatea britanică responsabilă cu drepturile omului a făcut apel la o anchetă independentă cu privire la acuzaţiile de complicitate la tortură, formulate împotriva serviciilor secrete britanice, în cazul a peste 20 de suspecţi de terorism. Preşedintele Comisiei britanice pentru Egalitate şi Drepturile Omului, Trevor Phillips, a subliniat că Guvernul ar trebui să demareze de urgenţă o anchetă, pentru a controla veridicitatea sau nu a acestor afirmaţii, într-o scrisoare adresată ministrului Justiţiei, Jack Straw, dată publicităţii sâmbătă. Etiopianul Binyam Mohamed, deţinut la Guantanamo, timp de peste patru ani, înainte de a fi transferat, în februarie 2009, în Marea Britanie, unde are statut de rezident, a acuzat serviciile secrete britanice de complicitate la tortură. El a afirmat că un membru al serviciilor britanice de informaţii MI5 a furnizat întrebările în timpul interogatoriilor însoţite de tortură la care a fost supus într-un loc secret din Maroc, după arestarea sa în Pakistan, în 2002. Informaţii transmise de CIA serviciilor britanice cu privire la tratamentul la care a fost supus Binyam Mohamed au fost date publicităţii de justiţia britanică, săptămâna trecută, după o lungă bătălie judiciară.

SUA

Ancheta privind scrisorile cu antrax din 2001, finalizată oficial

Ancheta federală privind scrisorile otrăvite cu antrax, care au provocat moartea a cinci persoane în 2001, în SUA şi al căror autor s-a sinucis, a fost oficial finalizată. Ancheta, denumită Ameritrax, este cea mai vastă din SUA, într-un caz de atentat bacteriologic, au declarat, într-un comunicat comun, Departamentul de Justiţie, poliţia federală (FBI) şi serviciul de anchetă al poştei. Ancheta a conchis că “autorul scrisorilor, Bruce Ivins, a acţionat singur pentru a concepe şi executa aceste atentate”. Justiţia americană a conchis în august 2008 că Ivins, în vârstă de 62 de ani, un om de ştiinţă al administraţiei americane care a luat parte la investigaţii, era singurul responsabil de trimiterea scrisorilor otrăvite. Ivins s-a sinucis cu puţin înainte ca justiţia să îşi anunţe concluziile. Un rezumat al anchetei este disponibil pe Internet, pe site-ul Departamentului de Justiţie, iar FBI a publicat 2.700 de pagini din cadrul investigaţiei. Pe lângă cele cinci decedate, 17 persoane au fost contaminate cu praf alb care conţinea bacilul cărbunelui, o bacterie care generează o boală ce poate deveni rapid mortală, manifestată prin infecţii cutanate severe şi dificultăţi respiratorii.

CROAŢIA

Miting neonazist neautorizat

Poliţia croată a împiedicat desfăşurarea unui miting neonazist, cu ocazia unui concert susţinut de o formaţie germană şi a arestat şase persoane, a declarat, duminică, o sursă din poliţie. Şase persoane cu vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani, care au fost implicate în organizarea concertului unei formaţii de muzică pro-nazistă germană, au fost arestate şi vor fi aduse în faţa justiţiei. Mitingul urma să aibă loc sâmbătă seara, la Bukovje Krizevacko, o localitate la 70 de kilometri nord-est de Zagreb. În total, 34 de persoane, dintre care opt cetăţeni germani şi unul italian, au fost reţinute în cursul raidului poliţiei, efectuat în apropierea unei săli municipale care urma să găzduiască acest concert. 28 de persoane, inclusiv cetăţenii germani şi italianul, au fost eliberate în cursul nopţii, potrivit poliţiei. Nostalgici croaţi ai regimului pro-nazist local, instalat în ţară în timpul celui de-al doilea Război Mondial, îşi fac din când în când apariţia în timpul meciurilor de fotbal sau al concertelor cântăreţilor naţionalişti locali. Sute de mii de sârbi, evrei, ţigani şi croaţi antifascişti au murit în lagăre de concentrare înfiinţate de regimul pro-nazist croat, între 1941 şi 1945.

RUSIA

Proteste la Arhanghelsk

Sute de manifestanţi s-au adunat duminică la Arhanghelsk, în nordul Rusiei, pentru a protesta faţă de creşterea costurilor de trai, unii dintre ei cerând demisia premierului Vladimir Putin, a anunţat opoziţia rusă. Manifestaţia, organizată de Partidul Comunist şi de Solidaritatea, a reunit 1.500 de persoane, potrivit organizatorilor, dar numai 500, potrivit poliţiei din Arhanghelsk. Acest tip de acţiune de protest este rar în Rusia, unde autorităţile au obiceiul de a-i dispersa fără menajamente pe manifestanţi, mai ales de când criza economică îşi face simţite efectele. Puterea rusă a fost luată prin surprindere în ianuarie, de o mişcare similară la Kaliningrad, în vest, unde au participat peste 10.000 de persoane. Opoziţia rusă, chiar dacă fărâmiţată, a avertizat că intenţionează să-şi sporească acest gen de acţiuni în Rusia, în următoarele săpătmâni.