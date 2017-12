ITALIA

Doi fraţi români, reţinuţi în cazul adolescentului ucis la Torino

Doi fraţi români au fost reţinuţi în cadrul anchetei iniţiate la Torino după asasinarea unui adolescent român, sâmbătă seara. Cei doi fraţi români, de 17 şi 26 de ani, sunt consideraţi agresorii adolescentului român George M., în vârstă de 15 ani, înjunghiat mortal, sâmbătă seara, în centrul oraşului Torino. Suspecţii au fost găsiţi în localitatea Nichelino, în apropiere de Torino, ascunşi în casa mamei lor. Cei doi fraţi au recunoscut că ei l-au agresat pe adolescentul român. Autorităţile italiene au evidenţiat colaborarea de care a dat dovadă comunitatea românilor din Italia în eforturile de localizare a suspecţilor. Potrivit autopsiei, George a fost iniţial bătut, iar ulterior înjunghiat în zona gâtului. Autorităţile italiene urmează să stabilească cine a provocat loviturile care au cauzat moartea adolescentului român. George M., în vârstă de 15 ani, a fost înjunghiat în gât, în cartierul torinez Borgo Vittoria. Adolescentul a fost abordat de un grup de tineri români care i-au cerut o ţigară şi ar fi încercat să îi sustragă telefonul mobil. Adolescentul a opus rezistenţă, dar unul dintre tinerii care încercau să îl tâlhărească a scos un cuţit cu care l-a lovit în zona gâtului. Românul de 15 ani a fost transportat în stare extrem de gravă la Spitalul Maria Vittoria din Torino, dar medicii nu i-au putut salva viaţa.

MAREA BRITANIE

Român, condamnat pentru agresarea unui pensionar

Un român a fost condamnat la nouă ani de închisoare, după ce a terorizat, împreună cu alţi concetăţeni, un bărbat de 74 de ani din Marea Britanie. Ivor Southerd a fost bătut şi ameninţat cu pistolul şi cu tăierea uneia din urechi în timpul jafului comis în casa lui din localitatea Overseal, districtul South Derbyshire. Potrivit Tribunalului din oraşul Derby, pensionarul a fost târât prin toate camerele locuinţei sale, înainte ca banda să fure dintr-un seif suma de 10.000 de lire sterline (circa 11.500 de euro). El a mărturisit că credea că o să fie omorât în momentul în care membrii bandei i-au spus: ”Om mort. Fără dovezi. Am mai ucis”. Southerd a fost spitalizat cinci zile, fiind diagnosticat cu fracturi de coaste şi alte răni. Unul din atacatori, Gheorghiţă Iordache, de 27 de ani, a fost condamnat la nouă ani de închisoare. Ioardache nu are domiciliu fix. El a avut mai multe slujbe în Marea Britanie deoarece voia să-şi ajute mama şi sora aflate în România. De asemenea, poliţia l-a dat în urmărire pe Vasile Mihai, de 23 de ani, care este acuzat de furt şi care nu a fost depistat de când magistraţii din Derby au decis eliberarea sa pe cauţiune, în luna martie 2009. Poliţiştii sunt în căutarea unui alt bărbat care are legătură cu acest incident.

RUSIA

Cadavrele a şapte oameni de afaceri, descoperite în Siberia

Trupurile neînsufleţite a şapte oameni de afaceri, probabil asasinaţi, au fost găsite într-o maşină, pe o şosea pustie din Siberia. Cadavrele au fost descoperite la 120 de kilometri de oraşul Zakamensk, în apropiere de frontiera cu Mongolia, în regiunea siberiană Buriatia. Trupurile purtau semnele unei morţi violente, a declarat un oficial. Niciun alt detaliu nu era încă disponibil. Asasinatele oamenilor de afaceri din motive legate de crima organizată nu sunt rare în Rusia.

SUA

Sora şi nepotul unui om de afaceri bulgar asasinat în 2003, ucişi

Sora unui magnat bulgar cu presupuse legături cu mafia, care a fost asasinat în 2003, Ilia Pavlov şi fiul ei în vârstă de 8 ani au fost ucişi în comitatul Prince William din statul american Virginia. Corpul lui Slavka Naidenova, în vârstă de 41 de ani şi al fiului ei de 8 ani, Paul Wilson, au fost descoperite luni, în locuinţa lor din oraşul Dale, de către soţul acesteia împreună cu un prieten al său. Uciderea acestora a fi fost o crimă planificată. Soţul lui Naidenova nu este suspectat de comiterea crimei. Poliţia a anunţat că o femeie în vârstă de 47 de ani a fost reţinută pentru uciderea surorii şi nepotului lui Ilia Pavlov. Poliţiştii afirmă că nu există elemente de pătrundere prin efracţie în locuinţă, care a fost cumpărată în anul 2000, de Naidenova. Nu există elemente potrivit cărora uciderea lui Slavka Naidenova să aibă legătură cu cea a fratelui ei, magnatul bulgar Ilia Pavlov, asasinat în martie 2003, la Sofia.

AUSTRALIA

Explozie la un centru comercial

Miercuri, 13 persoane au fost rănite într-un centru comercial din oraşul australian Darwin, unde un bărbat a detonat un dispozitiv compus din carburant şi materiale pirotehnice. Bărbatul a fost reţinut, a precizat poliţia, fără a oferi alte detalii.

GERMANIA

Abuzuri sexuale în instituţii de învăţământ iezuite

Un scandal legat de abuzuri sexuale în instituţii de învăţământ iezuite capătă amploare în Germania, un al treilea preot recunoscând responsabilitatea în acest caz. Săptămâna trecută, rectorul Colegiului Canisius, o prestigioasă instituţie de învăţământ iezuită din Berlin, a recunoscut că, în anii 1970 - 1980, unii elevi au fost victime ale abuzurilor sexuale săvârşite de cel puţin doi profesori, aflaţi acum la pensie. Într-o scrisoare de scuze adresată celor 500 de foşti elevi, părintele Klaus Mertes a recunoscut că “au existat agresiuni sistematice, timp de mulţi ani, în colegiul care a format membri ai elitei economice şi politice a Germaniei”. Un oficial al ordinul iezuit din Germania, Stefan Dartmann, anunţa marţi seara că un al treilea preot a fost suspendat după ce a recunoscut participarea la aceste abuzuri. Acest preot, care a predat la Berlin, Hanovra şi Hamburg, şi-a recunoscut faptele în faţa poliţiei, a declarat Dartmann. Potrivit presei, peste 30 de cazuri de abuzuri sexuale împotriva unor adolescenţi le-au fost semnalate autorităţilor din Berlin, Hamburg şi St.Blasien.

BULGARIA

Ameninţarea UE

Autorităţile bulgare nu au reuşit să implementeze în totalitate legislaţia europeană, iar Bulgaria riscă acum să fie exclusă de la finanţarea din cadrul Fondului UE pentru Dezvoltarea Zonelor Rurale. Avertismentul a fost lansat de Comisia Europeană şi anunţat de ministrul bulgar al Agriculturii, Miroslav Naidenov. Scrisoarea Executivului comunitar este datată 26 ianuarie şi are la bază un audit referitor la aplicarea Programului pentru Dezvoltarea Zonelor Rurale, realizat în perioada 1 aprilie-30 iunie 2008. Finanţarea care ar putea fi sistată de către Comisia Europeană este estimată la 3,2 miliarde de euro, care sunt programate a fi absorbite până în 2013. Neregulile menţionate în audit includ încălcări în ceea ce priveşte organizarea licitaţiilor publice, acceptarea de beneficiari care nu respectă condiţiile şi acordarea de fonduri pentru proiecte fantomă. Bulgaria are la dispoziţie două luni pentru a remedia aceste nereguli.

RUSIA

Militant al-Qaida, ucis în Caucazul de Nord

Serviciile ruse de securitate (FSB) au anunţat, miercuri, că au ucis un lider al reţelei teroriste al-Qaida în cursul unei operaţiuni a poliţiei în Daghestan, regiune instabilă din Caucazul du Nord. Mokhmad Mokhamad Shabaan, un cetăţean egiptean cunoscut şi sub numele de Seif Islam şi complicele său daghestanez, Ibrahim Magomedov, au fost ucişi în cursul unei operaţiuni speciale desfăşurate marţi seara, în cursul căreia şi-a pierdut viaţa şi un poliţist. Shabaan ar fi fost unul dintre fondatorii reţelei al-Qaida în Caucazul de Nord, o regiune majoritar musulmană. Seif Islam era căutat de autorităţile egiptene pentru activităţi teroriste. La începutul anilor \'90, acest bărbat a luptat în Afganistan şi s-a deplasat în Sudan, Somalia, Liban şi Georgia. Autorităţile ruse şi-au exprimat deja preocuparea faţă de infiltrarea reţelei al-Qaida, în cursul ultimilor ani, în Caucazul de Nord, acuzând membri locali ai acestei reţele că se află la originea unei insurecţii împotriva autorităţilor locale pro-Kremlin. Daghestanul este grav afectat de aceste violenţe, de câteva luni. Seif Islam a sosit în 1992 în Cecenia, o altă regiune din Caucaz devastată de două războaie, în anii \'90 şi la începutul anilor 2000. La ordinul liderului gherilei cecene, Doku Umarov, Seif Islam a fost însărcinat să organizeze atentate în Daghestan, în special acte de sabotaj pentru a arunca în aer căi ferate, linii de înaltă tensiune, oleoducte şi gazoducte, susţine FSB.

FRANŢA

Avion… înspăimântător

Un exerciţiu al forţelor aeriene franceze, în cursul căruia un avion a depăşit bariera sonică, a provocat, marţi seara, îngrijorarea populaţiei din oraşul Lille şi din împrejurimi, care a crezut că este vorba de o explozie puternică. Site-urile reţelelor sociale, precum Twitter şi Facebook, au redat diverse ipoteze fanteziste cu privire la cauzele detonaţiei care s-a auzit până în Belgia. Serviciile de intervenţie, ale căror linii telefonice au fost luate cu asalt de numărul mare al apelurilor, nu au oferit o explicaţie imediată şi au mobilizat personal pentru căutarea exploziei. Zgomotul care s-a auzit în Nord-Pas-de-Calais marţi seara a fost provocat de un exerciţiu militar, în cursul căruia un aparat Mirage 2000 aparţinând forţelor aeriene a depăşit viteza sunetului, a explicat comandantul Frederic Solano, din cadrul Serviciului de Informare şi Relaţii Publice al armatei (SIRPA).

GRECIA

Camioane blocate la frontieră

Circa 500 de camioane sunt blocate la punctul de frontieră Kulata–Promahon, dintre Grecia şi Bulgaria, formând o coadă de peste zece kilometri, în situaţia în care preşedintele Comisiei Europene a declarat că va lua toate măsurile posibile pentru a depăşi criza. Jose Manuel Barroso a vorbit la telefon, marţi, cu premierul bulgar, Boiko Borisov, iar acesta a făcut referire la dificultăţile întâmpinate de economia bulgară, din cauza blocării frontierei. Borisov i-a transmis lui Barroso că în cazul în care criza nu este soluţionată curând, Asociaţia bulgară pentru Afaceri a ameninţat că va închide graniţa cu Grecia. Autovehiculele şi autobuzele pot trece prin punctele de frontieră de la Ilinden şi Exohi. De asemenea, circulaţia este asigurată prin punctele de la Zlatograd-Xanthi şi prin Captain P Voivoda şi Ormenion.

SIRIA

Ambasador SUA, după cinci ani

SUA au numit un ambasador în Siria, după cinci ani de absenţă din această ţară, a anunţat, miercuri, ministrul sirian de Externe, Walid Mouallem. SUA suspendaseră relaţiile diplomatice cu Siria, retrăgând ambasadorul de la Damasc, după asasinarea fostului premier libanez Rafic Hariri, pe 14 februarie 2005. Dar, după preluarea atribuţiilor de către administraţia Obama, în ianuarie 2009, vizitele oficialilor americani s-au intensificat în Siria. În iunie, Washingtonul anunţase decizia de a trimite un nou ambasador în Siria, subliniind însă că procesul va necesita timp. De asemenea, Mouallem a calificat ca esenţial rolul SUA în procesul de pace din Orientul Mijlociu. Relaţiile americano-siriene se deterioraseră după intervenţia americană în Irak, în martie 2003. Siria întrerupsese cooperarea în materie de securitate cu SUA iar Washingtonul a impus sancţiuni economice începând din 2004, acuzând Damascul de susţinerea terorismului. Asasinarea premierului libanez Rafic Hariri, atribuită Siriei, a condus la o nouă deteriorare a relaţiilor bilaterale.

GERMANIA

Turişti blocaţi de gheaţă pe o insulă

O sută de turişti blocaţi de gheaţă pe o insulă germană din Marea Baltică au fost evacuaţi cu elicopterul, miercuri, de armată. Feriboturile nu mai pot deservi insula Hiddensee de vineri, în pofida a două tentative ale spărgătoarelor de gheaţă de a degaja canalul care duce spre insulă. Stratul de gheaţă atingea în unele locuri 40 de centimetri grosime. Aproximativ 112 turişti şi şase câini au fost transferaţi pe insula vecină Ruegen, în timp ce un alt aparat făcea naveta în sens invers, pentru a aduce şapte tone de alimente şi bunuri de primă necesitate celor o mie de locuitori din cele patru sate de pe insulă. Cea mai mare insulă din parcul naţional din Pomerania Occidentală, Hiddensee (18,6 kilometri pătraţi) este foarte apreciată de turişti şi de vizitatorii de o zi. Maşinile sunt interzise acolo. Hotelurile şi camerele de oaspeţi au înregistrat numeroase anulări ale rezervărilor din cauza intemperiilor.