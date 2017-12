BULGARIA

Ninsoare abundentă

Căderile masive de zăpadă au revenit în Bulgaria, îngreunând traficul în Sofia, după ce ţara s-a confruntat cu temperaturi foarte scăzute, care în unele zone au ajuns până la minus 28 de grade Celsius. Ninsoarea puternică din timpul nopţii de joi spre vineri a acoperit Sofia şi unele regiuni din vestul Bulgariei cu un strat de zăpadă având grosimea de 12-15 centimetri. Biroul de presă al Primăriei din capitală a anunţat, vineri dimineaţă, că operaţiunile de curăţare a zăpezii au continuat toată noaptea şi le-a reamintit cetăţenilor să îşi cureţe trotuarele din faţa birourilor, magazinelor şi locuinţelor. În centrul capitalei s-au înregistrat o serie de ambuteiaje din cauza zăpezii. Ninsorile urmau să cuprindă şi alte zone ale ţării în cursul zilei de vineri, în zona de vest căderile de zăpadă urmând să se oprească până la ora prânzului.

RUSIA

Explozia unei mine

Trei persoane au murit, iar alte şapte au fost rănite în explozia unei mine în regiunea separatistă pro-rusă Abhazia. Deflagraţia a avut loc în districtul Gali, la sosirea unui echipaj de poliţie pentru a cerceta cazul unei maşini de poliţie vizată joi de o altă mină. Cetăţenii georgieni care locuiesc în Gali întreţin relaţii dificile cu autorităţile separatiste din Abhazia care controlează acest district. Rusia şi Georgia au fost implicate în august 2008 într-un război pentru controlul asupra Osetiei de Sud. În urma conflictului, Rusia a recunoscut independenţa Osetiei de Sud şi Abhaziei, un gest adoptat şi de Nicaragua, Venezuela şi Nauru.

AZERBAIDJAN

Incident armat

Doi militari azeri au împuşcat mortal patru membri ai unităţii militare din care făceau parte. Cei doi militari au deschis, joi seară, focul cu arme automate asupra colegilor lor, provocând moartea a patru dintre aceştia şi rănind alţii doi, a anunţat Ministerul Apărării. Ulterior, aceştia s-au sinucis. Deocamdată nu sunt disponibile alte detalii despre acest caz.

PAKISTAN

Explozie

Miliţiile Taliban au aruncat în aer un camion-cisternă care transporta carburant destinat forţelor NATO din Afganistan, în nord-vestul Pakistanului, au anunţat surse din administraţia locală. O bombă plasată pe vehicul a explodat, vineri, la Landi Kotal, distrugând camionul-cisternă şi omorându-l pe însoţitorul şoferului. Joi, doi şoferi pakistanezi şi un însoţitor au fost răniţi, la Karachi într-un atac armat şi cu grenade împotriva a trei camioane aparţinând Forţei Internaţionale de Asistenţă pentru Securitate în Afganistan.

INDONEZIA

Scuze oficiale

Autorităţile indoneziene i-au prezentat scuze unei femei care a rămas fără un picior după ce o rachetă experimentală i-a lovit casa ca urmare a unui test eşuat, a anunţat vineri un oficial de la Jakarta. Dezvoltată de un consorţiu public-privat, racheta de tip RKN 200, de trei metri lungime, a fost lansată miercuri de la o bază militară, înainte de a-şi devia traiectoria şi a lovi o casă unde locuiau două persoane. Femeii în vârstă de 50 de ani i-a fost amputat un picior, în vreme ce soţul ei, de 60 de ani, a fost spitalizat pentru răni. După acest eşec, autorităţile anunţaseră iniţial că racheta a aterizat, fără a provoca pagube, într-o crescătorie de creveţi.

BELGIA

Manifestaţii sindicale

Circa 30.000 de persoane, sosite din toate regiunile belgiene, au manifestat, vineri, pentru locuri de muncă, în condiţii de ploaie, în centrul capitalei Bruxelles, răspunzând apelului celor mai importante trei sindicate, în contextul multiplicării concedierilor în această ţară. În mod simbolic, locul adunării protestatarilor a fost stabilit în faţa clădirii Schuman, în centrul cartierului care găzduieşte instituţiile UE. Sindicatele belgiene, care au primit susţinerea Confederaţiei Europene a Sindicatelor, au afirmat că vor să continue dialogul cu angajatorii, dar au avertizat că nu vor slăbi mobilizarea.

MAREA BRITANIE

Traficant de diazepam

Un traficant de diazepam, a fost condamnat în Marea Britanie, la un an şi trei luni de închisoare, după ce a fost prins de un poliţist de la transportând 200.000 de pastile de diazepam. James Docherty, de 52 de ani, este traficant de droguri şi a fost prins, la sfârşitul lunii septembrie 2009, având asupra sa o geantă în care se aflau 200.000 de pastile de diazepam. James Docherty a fost prins de un poliţist de la Poliţia Transporturi Feroviare, într-o staţie. Traficantul este din zona Renfrew, oraşul Glasgow, şi a atras atenţia din cauza gesturilor sale suspecte. Acesta a fost prins în gara Slough. Cantiatea de 42 de kilograme de pastile reprezintă cea mai mare cantitate de droguri capturată vreodată de Poliţia Britanică Transporturi Feroviare de la un pasager. Testele au dovedit că pastilele erau diazepam, un sedativ vândut uneori şi sub numele de Valium, cu o valuare pe piaţa neagră de o liră bucata. Astfel, captura a fost evaluată la 200.000 de lire sterline. Bărbatul a fost condamnat la 15 luni de închisoare, după ce în instanţă a admis că a deţinut droguri din clasa C.

UE

Critici privind finanţarea

Mai multe institute europene s-au văzut obligate să îşi apere credibilitatea, în urma unor critici care pun în discuţie independenţa lor faţă de instituţiile europene, ca urmare a acordării de fonduri nerambursabile din partea Comisiei Europene. Comisia Europeană va plăti, în 2010, subvenţii în valoare de 6,7 milioane de euro unui număr de 58 de organizaţii, între care institute, ONG-uri, dar şi unor grupuri de reflecţie şi organisme din Bruxelles. Banii fac parte dintr-un fond de 30 de milioane de euro, în cadrul Departamentului pentru Educaţie şi Cultură al Comisiei, care este utilizat pentru a plăti o schemă de promovare a valorilor comune şi de a atrage oamenii obişnuiţi să fie mai interesaţi de politică. Numeroşi beneficiari ai acestor fonduri nerambursabile, între care European Movement International, Friends of Europe şi Union of European Federalists au o poziţie pro-integrare publică. Doar unul, Statewatch, care primeşte 39% din buget de la Comisie, este un critic constant al instituţiilor UE.

ARHIPELAGUL VANUATU

Cutremur

Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs, vineri, în largul arhipelagului Vanuatu, din Pacificul de Sud, potrivit Institutului american de Geofizică (USGS), dar nu a fost emisă alertă de tsunami. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 62 de kilometri la nord-est de oraşul Isangel şi la 194 de kilometri la sud-est de capitala arhipelagului Port Vila. Arhipelagul Vanuatu este situat pe Cercul de Foc al Oceanului Pacific, aflat la îmbinarea mai multor plăci tectonice, unde se produc frecvent mişcări seismice.

FRANŢA

Apel

Parchetul va face apel la sentinţa în procesul Clearstream, prin care fostul premier Dominique de Villepin a fost achitat, joi, pentru ca întregul caz de manipulare să fie rejudecat la sfârşitul lui 2010 sau începutul lui 2011, a anunţat procurorul din Paris, Jean-Claude Marin. Achitarea lui Dominique de Villepin permite relansarea ambiţiilor sale politice şi constituie o înfrângere majoră pentru preşedintele Sarkozy, într-un proces care a îmbrăcat uneori forma unui duel între cei doi.

BULGARIA

Vot digital

Deputaţii bulgari trebuie să-şi valideze voturile, începând de vineri, cu o amprentă digitală pe ecran, pentru a evita orice manipulare, a anunţat preşedinta Parlamentului bulgar, Ţeţka Ţaceva. În momentul în care îşi vor exprima opţiunea de vot, cei 240 de deputaţi vor pune degetul pe un ecran, ceea ce va permite identificarea lor. Presa a constatat adesea de-a lungul anilor că voturile din Parlament interveneau în condiţiile unei săli aproape goale sau că un deputat vota folosindu-se de cartele magnetice pentru mai mulţi colegi, o practică neautorizată.