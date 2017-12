BRAZILIA

Român mort de intoxicaţie cu cocaină

Un român în vârstă de 26 de ani, care transporta cocaină, a murit la bordul unui avion ce se deplasa de la Belo Horizonte la Lisabona, după ce o capsulă de cocaină pe care o înghiţise s-a spart, a anunţat, vineri, poliţia judiciară portugheză. Bărbatul, care era rezident în Spania, a murit din cauza unui stop cardiac, ca urmare a spargerii unei capsule cu droguri pe care o ascundea în aparatul digestiv pentru a păcăli eventualele controale. Autopsia a arătat că bărbatul transporta 70 de ambalaje de cocaină în organism, având în total 600 de grame.

ITALIA

Români condamnaţi

Cei patru români acuzaţi de violarea unei tinere şi agresarea prietenului acesteia pe 22 ianuarie 2009, în cartierul Guidonia din Roma, au fost condamnaţi la 16 ani de închisoare. Mirel Humă, Cristinel Coadă şi fraţii Ciprian şi Lucian Trincă, cu vârste între 20 şi 23 de ani, erau acuzaţi de viol în grup, sechestrare de persoane, vătămare corporală şi tâlhărie. Alţi doi români - Goia Mugurel şi Barbu Anton - sunt cercetaţi în acelaşi caz, pentru favorizare. Pe 22 ianuarie 2009, în cursul serii, cei doi tineri italieni se plimbau într-o zonă izolată de la periferia Romei. Veniseră să petreacă o seară romantică, dar au fost abordaţi de patru persoane care, după ce l-au bătut pe tânăr şi l-au jefuit, au violat-o pe prietena sa.

UNGARIA

Autoturisme româneşti implicate în accidente

Mai multe accidente au avut loc, vineri, pe autostrada M7 din comitatul Somogy din vestul Ungariei, din cauza carosabilului acoperit cu gheaţă, fiind implicate autoturisme înmatriculate în România, Ucraina şi un camion italian. O persoană a fost grav rănită în urma coliziunii a două maşini înmatriculate în Ucraina, la kilometrul 123. De asemenea, un autoturism înmatriculat în România, unul în Ucraina şi un altul în Ungaria s-au ciocnit în aceeaşi zonă, iar o persoană a fost rănită grav. O maşină din România a intrat în coliziune cu o alta înmatriculată în Ucraina, provocând rănirea uşoară a trei persoane, iar un camion înmatriculat în Italia a alunecat şi a lovit un parapet, dar nimeni nu a fost rănit. Autorităţile au închis autostrada pe direcţia de mers către Nagykanizsa, din cauza accidentelor produse în intervalul orar 07.00-10.15 (08.00-11.15 ora României).

BULGARIA

Explozie puternică la Varna

O explozie puternică s-a înregistat în cartierul Pogrebite din Varna, vineri dimineaţă, după ce se pare că o maşină a fost aruncată în aer. Incidentul, petrecut în jurul orei 2.30, a distrus geamurile clădirilor situate în apropiere, iar incendiul declanşat a fost stins de pompieri. Se pare că un autoturism de teren marca Ford a fost aruncat în aer. Au fost avariate alte două vehicule. Poliţia a încercuit zona. S-a confirmat că explozia a fost provocată de o sticlă cu benzină aflată în spatele maşinii. Se pare că este cel de-al treilea autoturism pe care un proprietar a cărui identitate nu a fost precizată a încercat să îl arunce în aer în ultimele luni. Tot vineri, poliţia bulgară a descoprit trupul neînsufleţit al unui bărbat răpit în urmă cu un an, pentru care fusese cerută o răscumpărare de un milion de leva (500.000 de euro). Un membru din grupul de răpitori a informat poliţia în legătură cu zona din apropiere de Sofia unde a fost descoperit cadavrul. Victima, Ulian Lefterov, era un hoţ de maşini. Grupul, pe care poliţia îl suspectează că a comis cel puţin 17 răpiri în ultimii doi ani, a fost destructurat în urmă cu trei săptămâni. În 2009, poliţia a anchetat 23 de răpiri, dintre care cel puţin şapte însoţite de o cerere de răscumpărare, faţă de zece răpiri, dintre care trei cu cerere de răscumpărare, în 2008. Valoarea medie a acestor răscumpărări este de 600.000 de euro.

IRLANDA DE NORD

Poliţist rănit de explozia unei bombe

Un poliţist din Irlanda de Nord a fost rănit grav şi transportat la spital, după ce o bombă a explodat sub maşina sa, în oraşul Randalstown din comitatul Antrim. Explozia s-a produs la ora 06.30 GMT (08.30 ora României) pe Milltown Road din Randalstown. Zona a fost securizată, fiind plasată sub alertă cu bombă, dar atentatul nu a fost revendicat. Grupările disidente republicane au fost responsabile pentru mai multe atacuri cu bombă în Irlanda de Nord, în cursul anului trecut. În octombrie, o grupare disidentă a plasat o bombă sub maşina unui poliţist, în estul oraşului Belfast, partenerul acestuia suferind răni uşoare.

AUSTRIA

Poliţişti demişi pentru agresarea unui imigrant

Doi poliţişti austrieci care au rănit grav un imigrant din Gambia, în timpul unei proceduri de expulzare, au fost demişi, o măsură excepţională. Cei doi, împreună cu alţi doi colegi, l-au bătut pe Bakary J., în vârstă de 33 de ani, în aprilie 2006, la Viena, provocându-i răni la maxilar şi la ochi, după ce acesta a refuzat să se îmbarce într-un zbor către ţara sa de origine. Cazul a provocat indignarea mai multor organizaţii pentru apărarea drepturilor omului, iar cei doi poliţişti au fost condamnaţi la şase şi respectiv opt luni de închisoare cu suspendare. Ei au fost însă reangajaţi în poliţie, după concediere. Comisia superioară pentru disciplină, care a pronunţat sentinţa, vineri, a condamnat un al treilea poiţist la o amendă echivalentă cu valoarea salariului pe cinci luni. Cel de al patrulea, pensionat, îşi pierde toate drepturile aferente serviciului său în cadrul poliţiei.

POLONIA

Morţi de frig

Nouă persoane au murit din cauza frigului în Polonia, miercuri şi joi, ridicând bilanţul la 139 de morţi de la începutul lui noiembrie şi până vineri dimineaţa. Temperaturile continuau să rămână negative, vineri, în întreaga ţară, iar ninsoarea perturba transportul rutier şi feroviar în anumite puncte. Poliţia înregistra, în urmă cu un an, 82 de morţi din cauza frigului, de la începutul lui noiembrie până la 8 ianuarie 2009. Victimele sunt în principal bărbaţi cu vârste cuprinse între 35 şi 50 de ani, fără domiciliu stabil, care au murit de frig din cauza consumului de alcool. Cele mai multe persoane găsite moarte în Polonia din cauza frigului, 233, s-au înregistrat în iarna 2005-2006.

PORTUGALIA

Liber la căsătoria între homosexuali

Parlamentul portughez a adoptat, vineri, în primă lectură, proiectul de lege al Guvernului socialist care legalizează căsătoria între persoane homosexuale, dar a respins propunerile partidelor de extremă stânga şi verzilor în favoarea adopţiei. Textul Guvernului, prezentat la tribună de prim-ministrul Jose Socrates, a fost votat de aproape toţi parlamentarii de stânga, majoritari în Parlament, în timp ce dreapta a votat împotrivă. El va trebui să fie examinat în comisie, înainte de a fi votat definitiv, apoi promulgat de şeful statului. Legalizarea căsătoriei homosexuale este înscrisă în programul Partidului Socialist, învingător la alegerile legislative din septembrie 2009. În Spania, legalizarea căsătoriei gay în 2005 a provocat o contestare puternică, aducând în stradă sute de mii de persoane. Spre deosebire de această ţară, textul nu a suscitat, în Portugalia, decât o opoziţie discretă a asociaţiilor apropiate mediilor catolice, dreapta evitând cu grijă orice apreciere de ordin moral pe această temă.

BELGIA

Sechestraţi de sindicalişti

Circa zece membri ai conducerii uzinei din Jupille, în estul Belgiei, a companiei AB InBev, numărul unu mondial în domeniul berii, au fost sechestraţi joi seara, de sindicate, în reacţie faţă de reducerea cu 10% a angajaţilor companiei în ţară. Anheuser-Busch InBev, gigant belgo-americano-brazilian în domeniul berii, înfiinţat în 2008, îşi are originile în Belgia. Dacă sediul social al companiei este la Louvain, unde se îmbuteliază Stella Artois, marcă celebră a grupului, uzina din Jupille este, de asemenea, unul dintre centrele sale istorice, de pe când produce berea Jupiler, una dintre preferatele belgienilor. Direcţia AB InBev a anunţat joi că 300 dintre cei 3.000 de angajaţi din Belgia îşi vor pierde locurile de muncă, în special în vânzări, producţie şi logistică. Este vorba despre un răspuns faţă de scăderea consumului de bere în Belgia, potrivit conducerii. Potrivit sindicatelor, care se tem că toate activităţile administrative vor fi mutate din Belgia, unde vor fi menţinute numai producţia şi distribuţia, filiala din Louvain va pierde 179 de locuri de muncă, cea din Jupille 63, iar alte 53 de locuri de muncă vor fi desfiinţate în diferite depozite. De altfel, activităţile de producţie din Diekirch (Luxemburg) vor fi mutate în Jupille şi Louvain, potrivit unui comunicat al companiei.

FRANŢA

Jumătate din cursele Eurostar, anulate

Traficul trenurilor Eurostar era perturbat, vineri, din cauza frigului, jumătate dintre cursele care asigură legătura între Paris şi Londra în ambele sensuri fiind anulate. Date fiind condiţiile meteorologice complicate, cu temperaturi între minus 9 şi minus 15 grade, circulaţia este redusă până duminică, a declarat un oficial. Eurostar îi sfătuieşte pe călătorii a căror deplasare nu este foarte importantă să amâne sau să anuleze deplasarea, care le va fi rambursată fără costuri suplimentare. Panourile din Gara de Nord din Paris anunţau, vineri dimineaţa, ”o circulaţie Eurostar foarte perturbată”.

GEORGIA

Prima linie aeriană spre Rusia după conflictul din 2008

Rusia şi Georgia au restabilit legăturile aeriene, vineri, cu un zbor direct către Moscova, cu plecare din capitala georgiană, Tbilisi, primul după conflictul din august 2008. În total, cinci curse charter vor face legătura cu Moscova şi Sankt-Petersburg, între 8 şi 10 ianuarie, dar pentru moment nu a fost programat niciun alt zbor. Moscova nu şi-a dat încă acordul pentru autorizarea reluării zborurilor cu regularitate între cele două ţări. Zborurile directe între Rusia şi Georgia au fost suspendate după războiul ruso-georgian din august 2008, purtat pentru preluarea controlului asupra teritoriului separatist georgian Osetia de Sud. Autorizarea zborurilor charter este un nou semn al normalizării relaţiilor între Rusia şi Georgia, în urma hotărârii, la 24 decembrie, privind redeschiderea frontierei terestre între cele două ţări, după trei ani de la închiderea acesteia.

NORVEGIA

Caricaturi cu profetul Mahomed, republicate

Cotidianul norvegian ”Aftenposten” a publicat, vineri, reproduceri ale caricaturilor controversate cu profetul Mahomed, inclusiv una realizată de Kurt Westergaard, danezul vizat de o tentativă de asasinat în urmă cu o săptămână. Cotidianul publică o copie de mici dimensiuni a şase dintre cele 12 caricaturi care au provocat indignare în lumea musulmană, după apariţia lor în cotidianul danez ”Jyllands-Posten”, la 30 septembrie 2005. După mai mult de patru ani, Westergaard, autorul celui mai controversat desen care îl prezintă pe Mahomed purtând un turban în formă de bombă, a fost ţinta unei tentative de asasinat comisă de un tânăr somalez de 28 de ani, care a pătruns în locuinţa sa, pe 1 ianuarie, înarmat cu un topor şi un cuţit.

SUEDIA

Implicare în furtul de la Auschwitz

Un fost lider neonazist suedez, în vârstă de 34 de ani, suspectat că a participat la furtul inscripţiei în limba germană ”Arbeit macht frei” de la fostul lagăr nazist de exterminare Auschwitz-Birkenau, a admis vineri că este implicat în furt, în prima sa declaraţie pentru presă. Anders Hoegstroem, care a fondat şi condus, între 1994 şi 1999, Frontul Naţional-Socialist, principalul partid neonazist suedez, a recunoscut că urma să acţioneze ca intermediar pentru a încerca să revândă inscripţia unui cumpărător, dar afirmă că a alertat poliţia poloneză. ”Am fost întreabat dacă vreau să transport acest panou dintr-un loc în alt loc. Aveam o persoană care era pregătită să plătească mai multe milioane de coroane, echivalentul a mai multe sute de mii de euro pentru inscripţie”, a explicat el. În opinia lui, intervenţia sa pe lângă poliţia poloneză a permis să se pună capăt furtului comis la 18 decembrie, care a suscitat o emoţie profundă în toată lumea. Inscripţia a fost găsită câteva zile mai târziu, decupată în trei bucăţi, iar cinci polonezi au fost arestaţi.

ITALIA

Confruntări între poliţişti şi imigranţi în Italia, soldate cu răniţi

Mai multe persoane au fost rănite uşor în timpul unor confruntări care au avut loc joi seara, între poliţişti şi sute de manifestanţi, între care numeroşi imigranţi ilegali, ce protestau pe străzile din Rosarno, în sudul Italiei. Imigranţii, majoritatea originari din Africa şi care lucrează în agricultură, mulţi la negru, manifestau violent pe străzile acestei mici localităţi din Calabria, după ce au fost ţinta focurilor de armă cu aer comprimat, anterior, în cursul zilei. Mai multe persoane au fost rănite, dintre care un refugiat politic din Togo, dar niciuna nu are răni grave. Pentru a protesta faţă de acest atac, imigranţii au manifestat pe străzile din Rosarno, incendiind vehicule şi pubele şi lovind cu bastoane în case şi vitrinele magazinelor. În timp ce prefectul local negocia cu manifestanţii, un grup de imigranţi a aruncat cu pietre şi alte obiecte spre poliţişti, care au ripostat. Mai mulţi imigranţi au fost arestaţi şi alţii au fost răniţi uşor în cursul confruntărilor. Numeroşi imigranţi trăiesc şi muncesc în agricultură în sudul Italiei, adesea în condiţii foarte dificile, în locuinţe care nu dispun de alimentare cu apă şi electricitate. Această situaţie este denunţată regulat de organizaţiile de apărare a drepturilor omului.

MAROC

Ninsori şi inundaţii

Mai multe drumuri rutiere internaţionale şi secundare din Maroc sunt închise, în urma unor ninsori abundente în diferite zone din Atlasul Mijlociu, a declarat, vineri, un oficial. Joi, mai multe zboruri al companiei Royal Air Maroc au fost perturbate de căderile de zăpadă abundente. Drumul dintre Timehdite şi Midelt (Atlasul Mijlociu) a fost închis vineri, din cauza zăpezii, precum şi cel dintre Zaida şi Khenifra (Atlasul Mijlociu). Alte rute au fost închise din cauza unor ploi torenţiale, joi şi vineri, în mai multe regiuni, în special în nordul şi împrejurimile oraşului Essaouira din sud-vest. Din aceleaşi motive, circulaţia trenurilor între Rabat şi Casablanca a fost perturbată joi.