ITALIA

Turist român, în stare gravă

Un turist român în vârstă de 25 de ani a fost transportat în stare gravă la spital, cu risc de paralizie, după ce a căzut cu o placă de snowboard în staţiunea italiană Marmolada, în Munţii Dolomiţi. Potrivit martorilor, turistul român a alunecat cu placa de snowboard în afara pistei, în staţiunea italiană Marmolada. În căzătură, tânărul s-a izbit violent de sol şi le-a spus echipelor de salvare că nu îşi mai simte picioarele şi mâinile. Turistul român a fost transportat de urgenţă la Spitalul Santa Chiara din oraşul Trento, fiind internat la secţia de reanimare. Medicii se tem că tânărul ar putea rămâne paralizat.

FRANŢA

Jaf de milioane de euro

O veritabilă operaţiune de comando în care au fost implicate zece persoane, explozibili şi cinci vehicule a fost lansată luni, împotriva unei furgonete transportând fonduri în sud-estul Franţei, fiind furată o sumă de câteva milioane de euro. Atacul asupra convoiului companiei Sazias, care se deplasa la Banca Franţei în oraşul Toulon, s-a desfăşurat de dimineaţă, în apropiere de Aubagne şi nu s-a soldat cu victime. Potrivit unui oficial al companiei, convoiul transporta opt milioane de euro, dar agresorii nu au reuşit să detoneze decât două seifuri din cele patru, putând fura maxim patru milioane de euro. Potrivit lui Mickael Maurid, un angajat al unei companii vecine care a asistat la incident, hoţii au lansat o rachetă asupra uşii din spate a furgonului, după care au folosit explozibil. Aceştia s-au dat drept poliţişti, la bordul unui vehicul cu girofar. Agresorii au venit cu cinci vehicule, printre care un camion şi un jeep care au fost arse la faţa locului. Furgonul a fost echipat cu tehnologie de ultimă generaţie. La sosirea poliţiei a izbucnit un schimb de focuri, utilizându-se arme de tip Kalaşnikov.

FINLANDA

Un tren şi-a încheiat cursa într-un hotel din Helsinki

Un tren având sistemul de frânare avariat şi-a terminat cursa într-un hotel situat în apropierea gării din Helsinki, rănind uşor o persoană, a anunţat compania finlandeză a căilor ferate (VR). Patru vagoane ale unui tren regional s-au desprins de locomotivă şi au rulat fără control până în gară, având la bord numai angajaţi ai VR. Garnitura respectivă a fost dirijată către o linie situată cât mai departe cu putinţă. Dar împinsă de inerţie, aceasta a părăsit şina şi nu s-a oprit decât în sala de conferinţe a hotelului din apropiere, din fericire goală. La bordul trenului se aflau trei angajaţi. Unul dintre ei a fost rănit uşor, a declarat directoarea de comunicare a companiei VR. Cauzele accidentului şi ale desprinderii unei părţi a garniturii nu sunt cunoscute deocamdată. Este evocată totuşi o defecţiune a sistemului de frânare. Hotelul a fost evacuat din motive de securitate, pentru evaluarea riscurilor prăbuşirii clădirii. La gară au fost închise opt linii, iar traficul feroviar a fost perturbat de întârzieri importante.

POLONIA

Morţi de frig

Alte 13 persoane au murit la sfârşitul săptămânii trecute, în Polonia, din cauza frigului, dat fiind că temperaturile au scăzut până la minus 25 de grade Celsius în nord-estul ţării. Bilanţul victimelor care au decedat din cauza frigului a crescut de la începutul lunii noiembrie la 122 de morţi. Victimele sunt în general bărbaţi cu vârste cuprinse între 35 şi 50 de ani, fără domiciliu, care au murit de hipotermie, fiind sub influenţa alcoolului. Poliţia naţională şi serviciile municipale au făcut, luni, un apel la populaţie pentru a se interesa de soarta persoanelor fără adăpost şi a-i ajuta apelând la serviciile specializate. În iarna dintre 2005 şi 2006, 233 de persoane au murit în Polonia, din cauza frigului.

AFGANISTAN

Patru militari americani ucişi

Patru militari americani din cadrul NATO au fost ucişi duminică, în explozia unei bombe artizanale, în sudul Afganistanului. Acestea sunt primele pierderi americane în Afganistan, în 2010. La sfârşitul lunii decembrie, şapte agenţi CIA au fost ucişi, iar alţi şase au fost răniţi într-un atentat sinucigaş comis într-o bază din estul Afganistanului. În 2009, în conflictul afgan au fost ucişi 311 militari din cadrul forţelor armate americane, un număr dublu faţă de cei 155 de militari ucişi în 2008.

MAREA BRITANIE

Acuzaţii de pedofilie, negate

Un britanic introdus pe lista agresorilor sexuali din Marea Britanie, judecat pentru uciderea şi agresarea sexuală a unei minore de 17 ani, a negat acuzaţiile. Peter Chapman (33 de ani) ar fi cunoscut-o pe Ashleigh Hall (17 ani), din Darlington, pe internet, prefăcându-se că este cineva mai tânăr şi împrietenindu-se cu ea. Fata a fost ulterior răpită, violată şi ucisă, cadavrul ei fiind abandonat pe un câmp din ţinutul Durham. Chapman, audiat luni la instanţa din Teesside, a pledat nevinovat pentru acuzaţiile de crimă, viol şi pentru faptul că nu a anunţat autorităţile britanice că şi-a schimbat domiciliul, aşa cum stipulează regulile registrului pentru agresori sexuali.

PAKISTAN

Ucişi de drone

Un atac cu rachete lansat de un avion american fără pilot a distrus, duminică, o locuinţă şi a ucis cinci presupuşi insurgenţi în Waziristanul de Nord, o zonă tribală instabilă situată la frontiera dintre Pakistan şi Afganistan. Cinci rebeli au fost ucişi, doi sunt pakistanezi şi trei sunt străini. Între străini, unul este arab, a declarat un oficial al serviciilor pakistaneze de securitate. Bombardamentul asupra satului Mosakki este cel puţin al treilea într-o săptămână în Waziristanul de Nord, un fief al insurgenţilor, în special al talibanilor care au legături cu al-Qaida şi cu reţeaua Haqqani. În ultimele luni, cel puţin 46 de persoane au fost ucise după mai multe atacuri cu rachete. SUA au intensificat atacurile aeriene în zonele tribale pakistaneze, generând din ce în ce mai multe sentimente antiamericane în Pakistan. Autorităţile de la Islamabad condamnă atacurile americane cu avioane fără pilot de pe teritoriul său, estimate la circa 70 din august 2008 şi soldate la 5 august cu moartea a peste 660 de persoane, între care liderul talibanilor pakistanezi, Baitullah Mehsud.

ELVEŢIA

Morţi în avalanşe

Cel puţin patru persoane au murit duminică, în Alpii elveţieni, din cauza avalanşelor. O primă avalanşă a avut loc la ora locală 11.30 (12.30, ora României) în Alpii bernezi, un schior fiind acoperit de zăpadă. În timpul căutărilor, o altă avalanşă i-a surprins, după jumătate de oră, pe schiori şi medicul sosit la faţa locului. Opt elicoptere, la bordul cărora se aflau medici, echipe de intervenţie şi câini special antrenaţi, au fost trimise la locul producerii accidentului. Opt persoane au fost găsite de salvatori în viaţă, dintre care unele în stare critică. Două dintre acestea, între care medicul ajuns primul la faţa locului, au decedat la spital. Un turist a fost ulterior găsit mort în masa de zăpadă. Din motive de securitate, căutările au fost sistate la ora locală 18.00 (19.00, ora României), dar alte victime ar putea fi acoperite în continuare de zăpadă, potrivit poliţiei. În cantonul Valais, un ghid montan şi clientul său, a cărui identitate nu a fost stabilită oficial, au fost surprinşi de o avalanşă la ora locală 14.00 (15.00, ora României). Ghidul a supravieţuit, dar clientul său a decedat pe loc. Corpul acestuia a fost găsit îngropat sub un strat de zăpadă de 80 de centimetri. În cea mai mare parte a Alpilor, pericolul producerii de avalanşe este în prezent ridicat, aflându-se la nivelul 3 pe o scară în care nivelul maxim este 5.

COREEA DE SUD

Ninsori puternice

Ninsorile puternice din Coreea de Sud au blocat avioanele la sol şi au provocat haos pe drumurile din ţară, dar şi pe străzile capitalei, Seul, luni dimineaţa. Circa 17 centimetri de zăpadă s-au aşternut în patru ore, potrivit serviciilor de meteorologie. La aeroportul Gimpo, 90 de zboruri naţionale au fost anulate, iar aeroportul internaţional Incheon a anulat patru zboruri, în timp ce alte 40 au fost amânate. În oraş, 3.500 de oameni şi 1.200 de vehicule au fost mobilizate pentru curăţarea străzilor.

INSULELE SOLOMON

Seism puternic

Un seism cu magnitudinea 7,2 a avut loc, luni, în largul insulelor Solomon, situate în sud-vestul Pacificului, a anunţat Institutul american de Geofizică (USGS). Cutremurul s-a produs în mare, la o adâncime de 30 de kilometri, la circa o sută de kilometri de oraşul Gizo. Un prim seism a afectat regiunea la ora 08.48 (duminică, 23.48, ora României), la 143 de kilometri sud-sud-est de Gizo, al doilea oraş ca mărime al arhipelagului Solomon, cu 6.000 de locuitori. Nu a fost declanşată nicio alertă pentru tsunami de către centrul de alertă pentru tsunami din Pacific. Circa 500 de locuinţe au fost serios avariate de mişcarea telurică. Insulele Solomon sunt afectate frecvent de cutremure. În aprilie 2007, un seism cu magnitudinea de 8 grade a ucis peste 50 de persoane şi a lăsat numeroase persoane fără locuinţe. La 29 septembrie 2009, în regiune a avut loc un cutremur puternic, urmat de un tsunami ce a provocat moartea a 186 de persoane în Samoa şi în Tonga.

AUSTRALIA

Sute de persoane, evacuate din cauza inundaţiilor

Autorităţile australiene au decretat starea de catastrofă naturală într-o regiune din sud-estul ţării, devastată de inundaţii care au necesitat evacuarea a sute de locuitori. Debitului râului Castlereagh a crescut foarte mult, afectând localitatea Coonamble (statul Noua Galie de Sud). Aproximativ 1.200 de locuitori au fost evacuaţi preventiv, a anunţat Biroul australian pentru Meteorologie. Estimările meteorologilor nu au prevăzut că nivelul apelor va atinge cote-record pentru ultimii 40 de ani, rupând diguri şi ameninţând câteva sute de locuinţe. Pentru moment, râul înregistrează o scădere progresivă. Ploi torenţiale au afectat, la sfârşitul lunii decembrie, această regiune, după o secetă prelungită. Mai multe oraşe au fost izolate de ape dar nu au fost înregistrate victime. Premierul statului Noua Galie de Sud, Kristina Keneally, a decretat starea de catastrofă naturală în zona Coonamble, permiţându-le fermierilor să ceară despăgubiri. Inundaţii au fost semnalate şi în statul vecin Queensland, în timp ce vestul Australiei este afectat de incendii puternice.

CHINA

Poluare pe Fluviul Galben

Combustibilul scurs accidental dintr-o conductă în nordul Chinei a ajuns în Fluviul Galben, una din principalele resurse hidrologice din China. Sute de muncitori au fost mobilizaţi pentru a opri scurgerea de carburant, dar Fluviul Galben a fost poluat. Aproximativ 150.000 de litri de motorină s-au scurs în râul Wei (provincia Shaanxi), săptămâna trecută, din cauza unui accident pe un şantier de construcţii. Fisura s-a produs la o conductă a principalei companii petroliere din China (China National Petroleum Corporation - CNPC), în apropierea oraşului Zhengzhou. Din râul Wei, motorina a ajuns în Fluviul Galben, urme de combustibil fiind depistate la 200 de kilometri distanţă de Zhengzhou. Trei districte din provincia Shaanxi au fost avertizate să evite alimentarea cu apă din Fluviul Galben.

SUA

Temperaturi extrem de scăzute

Cea mai mare parte a teritoriului SUA era afectat, luni, de temperaturi foarte scăzute, care, după toate probabilităţile, vor persista pe tot parcursul săptămânii. În Minneapolis, Minnesota, mercurul termometrelor a coborât la minus 3 grade Fahrenheit (minus 19 grade Celsius), dar din cauza rafalelor de vânt, temperatura se resimte ca fiind de minus 17 grade Fahrenheit (minus 27 de grade Celsius). Pentru astăzi sunt prognozate maxime de 4 grade (minus 15 grade Celsius). Dacă partea superioară a regiunii Midwest este obişnuită cu vremea geroasă, temperaturile negative pot constitui un şoc în Florida. Pentru Panhandle (regiunea de vest a Floridei) şi o mare parte din nordul statului Florida a fost emisă o avertizare de temperaturi foarte scăzute, până aproape de Golful Tampa, de-a lungul Coastei Golfului. Autorităţile din Florida i-au îndemnat pe localnici, turişti şi agricultori să se pregătească pentru temperaturi aproape sau sub punctul de îngheţ. Pe lângă temperaturile periculos de scăzute, locuitorii din Montana au fost avertizaţi să fie pregătiţi şi pentru furtuni puternice de zăpadă şi ninsori care în unele părţi ale acestui stat ar putea crea un strat de zăpadă de 30 până la 51 de centimetri. În Chicago, statul Illinois, locuitorii au avut parte de o nouă zi foarte rece, iar mulţi au preferat să rămână acasă. În pofida temperaturilor periculos de scăzute, unii s-au aventurat totuşi afară, în special credincioşii de la Holy Name Cathedral. În primele ore ale dimineţii, la Chicago se înregistrau temperaturi de 9 grade Fahrenheit (minus 12 grade Celsius) şi ningea uşor, iar până sâmbătă, temperatura maximă prognozată nu va depăşi 8 grade Fahrenheit (minus 13 grade Celsius). Pentru nord-estul SUA, Serviciul Meteorologic a avertizat că furtuna puternică din largul coastelor New England va continua să aducă precipitaţii masive în cea mai mare parte a centrului statului New York.

INDIA

Frig cumplit

Temperaturile extrem de scăzute care au cuprins, luni, numeroase regiuni din nordul Indiei au afectat cel mai mult persoanele fără adăpost din regiunile cele mai sărace ale ţării. Cel puţin şase persoane au murit din cauza frigului intens care s-a abăut asupra statului estic Bihar. De joi, temperaturile au scăzut la 5 grade Celsius în unele zone ale statului. Cele mai afectate sunt persoanele fără adăpost şi cele în vârstă. Autorităţile districtuale au primit dispoziţii să amenajeze focuri în cartierele vulnerabile, pentru ca locuitorii să se poată încălzi. Potrivit seviciului meteorologic central din India, temperaturile sunt cu 5 până la 10 grade Celsius mai scăzute decât valorile normale pentru această perioadă, în statele Uttar Pradesh, Punjab, Haryana şi unele părţi din Rajasthan şi Bengalul de Vest.

CONGO

Cantitate dublă de lavă

Vulcanul Nyamulagira, aflat în erupţie de sâmbătă, în estul Republicii Democrate Congo, şi-a continuat activitatea, luni, proiectând o cantitate dublă de lavă, potrivit Observatorului Vulcanologic din Goma (OVG). Lava se întindea, luni dimineaţa, pe 4,6 kilometri, în timp ce duminică era la 1,2 kilometri. Vulcanul Nyamulagira şi vecinul său, Nyaragongo, situat la aproximativ zece kilometri sud-est, fac parte din lanţul vulcanic Virunga, care aparţine aripii de vest a lanţului muntos est-african. Ultimele două erupţii ale Nyamulagira au avut loc în mai 2004 şi noiembrie 2006, când locuinţele au rămas neatinse. Cei doi vulcani se află în parcul Naţional Virunga, introdus în patrimoniul mondial UNESCO şi care adăposteşte diferite specii de mamifere, reptile şi păsări.