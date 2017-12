FRANŢA

Incendiu într-un imobil ocupat de romi români

Un incendiu a izbucnit duminică seara, în jurul orei locale 22.00 (23.00, ora României), într-un imobil pustiu din Lyon, ocupat de numeroase familii de imigranţi români. Pompierii sosiţi la intervenţie au reuşit să controleze flăcările la scurt timp după ora locală 23.00 (24.00, ora României) şi au monitorizat zona pentru a evita ca incendiul să reizbucnească. Câteva familii cu copii mici s-au adunat în Parcul Dauphine-Villette, neştiind unde să meargă altundeva. Alertat, un vecin a sunat la serviciile sociale (Samu), care au preluat victimele.

ITALIA

Român împuşcat mortal

Un român de 32 de ani, care lucra ca paznic la o discotecă dintr-o localitate din apropierea oraşului italian Torino, a fost împuşcat mortal, în noaptea de sâmbătă spre duminică, cu un pistol, după ce ar fi interzis accesul în local unui grup de trei albanezi. Cristian Bârzu Ionuţ, 32 de ani, rezident la Rivoli (Torino), era căsătorit de puţin timp, avea o fetiţă de şapte luni şi era perceput ca o persoană cumsecade. Românul nu avusese niciodată de-a face cu justiţia, iar prietenii şi cunoştinţele lui îl descriu ca pe o persoană bună şi onestă. Carabinierii i-au interogat atât pe clienţii localului respectiv, cât şi pe cunoştinţele victimei, dar şi ale presupusului atacator albanez, care a fost prins după ce era pe cale să fie linşat de către prietenii români ai bărbatului ucis, care l-au bătut cu sălbăticie. Anchetatorii italieni au început cercetările pentru a stabili dacă albanezul prins este cel care a tras asupra românului sau doar complicele atacatorului. Raportul naţional pe tema imigraţiei în anul 2009 arată că românii sunt comunitatea de imigranţi cea mai mare din Italia, numărul lor fiind de aproximativ 968.000 (21% din numărul străinilor prezenţi în Peninsulă).

BULGARIA

Jaf armat într-un magazin din Sofia

Doi bărbaţi mascaţi şi înarmaţi au furat peste 25.000 de euro dintr-un magazin de telefonie mobilă din Sofia, ameninţând-o pe vânzătoare cu o armă de foc. Vânzătoarea magazinului a fost obligată, luni dimineaţă, să le dea hoţilor încasările din ziua precedentă, în valoare de peste 25.000 de euro. Cei doi bărbaţi au fugit de la locul faptei într-un autoturism neidentificat. Poliţiştii bulgari au demarat căutările pentru a-i găsi pe făptaşi. Într-un incident separat, un alt magazin din Sofia a fost jefuit duminică noapte, prejudiciul fiind în valoare de peste un milion de euro.

TURCIA

Confruntări la Istanbul

Confruntări între poliţie şi manifestanţi s-au produs duminică seara, la Istanbul, după interzicerea în justiţie a principalului partid pro-kurd. Aceasta este a treia zi consecutivă de manifestaţii violente, după ce vineri, Curtea Constituţională a scos în afara legii Partidul pentru o Societate Democratică (DTP), din cauza legăturilor sale cu mişcarea rebelă kurdă. Circa 60 de tineri manifestanţi kurzi au aruncat cu sticle incendiare în magazine şi maşini în cartierul popular Gaziosmanpasa, pe malul european al Istanbulului, generând confruntări cu scutierii care i-au dispersat cu gaze lacrimogene şi tunuri de apă. Manifestaţii similare s-au produs în alte trei cartiere din metropola turcă. Anterior, în cursul zilei de duminică, au avut loc ciocniri între manifestanţii kurzi şi un grup de naţionalişti turci, în centrul Istanbulului. Au fost auzite împuşcături, iar o persoană a fost rănită în schimburile de focuri. La Diyarbakir, cel mai mare oraş din sud-estul ţării, populat în mare parte de kurzi, mai mulţi manifestanţi au aruncat cu pietre în poliţişti, forţele de ordine răspunzând cu tunuri de apă şi grenade lacrimogene. În oraşul apropiat Yuksekova, au fost trimişi jandarmi pentru a-i ajuta pe poliţişti, după ce manifestanţii au construit baricade. Cel puţin 15 persoane au fost arestate în timpul acestor două manifestaţii.

IRAN

Americani judecaţi

Cei trei americani acuzaţi că au intrat ilegal în Iran, în urmă cu patru luni şi jumătate, vor fi judecaţi, a declarat, luni, ministrul iranian de Externe, Manouchehr Mottaki. Shane Bauer, în vârstă de 27 de ani, Sarah Shourd, de 31 de ani şi Josh Fattal, în vârstă de 27 de ani, au fost arestaţi la 31 iulie, după ce au intrat pe teritoriul iranian în cursul unei plimbări într-o regiune muntoasă aridă din Kurdistanul irakian, unde frontiera dintre Irak şi Iran este slab marcată.

SPANIA

Pentru independenţa Cataluniei

Locuitorii din Catalunia au votat în favoarea independenţei regiunii din nord-estul Spaniei, la un referendum simbolic organizat duminică, în 166 de localităţi, la care participarea a fost însă sub nivelul aşteptat. “Da”-ul a obţinut o majoritate zdrobitoare, 94, 71% din voturi, au anunţat, duminică seara, asociaţiile locuitorilor din regiune, care au organizat acest scrutin ce nu are însă valoare juridică. Participarea la vot nu a fost însă pe măsura aşteptărilor, fiind cu mult sub obiectivul de 40% fixat de organizatorii referendumului şi cu 20% mai mică decât cea înregistrată în 2006, la referendumul regional oficial, care a validat statutul de autonomie lărgită a regiunii, aprobat anterior de Parlamentul spaniol. Catalanii au fost chemaţi să răspundă la întrebarea: “Sunteţi de acord ca regiunea Catalunia să fie un stat suveran, social şi democratic, integrat în UE?”. Guvernul socialist spaniol a tratat aparent cu indiferenţă referendumul de duminică. Premierul José Luis Rodriguez Zapatero a spus încă de vineri că aceasta nu va duce nicăieri.

GERMANIA

Suspectat pentru omucidere voluntară

John Demjanjuk, judecat în prezent pentru presupuse crime de război comise într-un lagăr de exterminare nazist, este suspectat de omucidere voluntară în 1947, a anunţat, luni, Parchetul din Ulm, sud-estul Germaniei. ”O anchetă este în curs pentru a verifica suspiciunile potrivit cărora el a strivit pe cineva în mod intenţionat, în 1947”, a declarat Michael Bischofberger, purtător de cuvânt al Parchetului din Ulm. Potrivit acestuia, John Demjanjuk a fost angajat ca şofer de către aliaţi, după cel de-al doilea război mondial. Oficialul german a adăugat că se preconizează transmiterea rapidă a procedurii către Parchetul din Munchen, unde Demjanjuk este judecat, de la sfârşitul lui noiembrie, pentru complicitate la uciderea a 27.900 de evrei într-un lagăr de exterminare nazist. John Demjanjuk, un apatrid de origine ucraineană, în vârstă de 89 de ani, riscă închisoarea pe viaţă, în cazul în care Curtea cu Juri de la Munchen decide că a fost, timp de şase luni, în 1943, gardian la lagărul de exterminare de la Sobibor, în prezent pe teritoriul Poloniei. Următoarea audiere este prevăzută pentru 21 decembrie.

FRANŢA

Investiţii de 35 mld. euro în cinci domenii

Preşedintele Nicolas Sarkozy a anunţat luni că ”marele împrumut care va fi lansat în 2010 va permite Franţei să aloce 35 de miliarde de euro pentru investiţii în cinci domenii prioritare, printre care învăţământul superior şi cercetarea”. Astfel, Franţa va aloca 11 miliarde de euro pentru învăţământul superior, 8 miliarde de euro pentru cercetare, 6,5 miliarde de euro pentru industrie şi IMM-uri, 4,5 miliarde de euro pentru dezvoltarea tehnologiei digitale şi 5 miliarde de euro pentru dezvoltarea durabilă. Potrivit lui Sarkozy, ”printr-un efect pârghie, investiţii private şi publice de 60 de miliarde de euro vor ajunge în total în aceste domenii prioritare”. Din cele 35 miliarde euro alocate de stat, 22 de miliarde de euro ar urma să fie luate din piaţă, a precizat preşedintele francez, care a exclus un împrumut prin titluri oferite populaţiei, considerat mai scump. Restul de 13 miliarde de euro va proveni din banii rambursaţi statului de băncile care au primit ajutoare pentru depăşirea crizei. Marele împrumut riscă să adâncească deficitul public al Franţei, estimat în prezent la nivelul record de 8,5% din Produsul Intern Brut din 2010, precum şi datoria, care va ajunge la 84% din PIB, anul viitor, fără a lua în calcul noile investiţii anuţate.

SERBIA

Parlamentul din Voivodina a adoptat noul statut de autonomie

Parlamentul din Voivodina a aprobat, luni, definitiv, un nou statut prin care se acordă o autonomie extinsă acestei provincii din nordul Serbiei. Documentul a fost aprobat de 86 din cei 120 de deputaţi ai Parlamentului Voivodinei, toţi membri ai coaliţiei aflate la putere. Deputaţii Partidului Radical Sârb (SRS, ultranaţionalist) şi cei din cadrul Partidului Progresist Sârb (SNS, naţionalist) au boicotat votul considerând că acordarea noului statut va avea drept consecinţă secesiunea Voivodinei. Proiectul privind statutul a fost adoptat la sfârşitul lui noiembrie de către Parlamentul sârb. Odată cu adoptarea acestui document, Voivodina îşi recapătă autonomia de care beneficia în cadrul Serbiei până la anularea acesteia de către fostul preşedinte iugoslav, Slobodan Miloşevici. El a aplicat aceeaşi măsură faţă de Kosovo, care şi-a proclamat independenţa în februarie 2008. Potrivit acestui document, provincia va putea semna acorduri cu alte regiuni din străinătate, dar nu cu state. Parlamentul Voivodinei nu va putea promulga texte care să aibă caracterul unei legi. Novi Sad a fost desemnat ca fiind centrul administrativ\"al provinciei, neavând statutul de capitală. Provincia va putea dispune de o bancă de dezvoltare. Statutul prevede că Guvernul de la Belgrad va putea solicita Curţii Constituţionale să se pronunţe privind constituţionalitatea sau legalitatea unei decizii luate de Voivodina, înainte ca aceasta să intre în vigoare. Provincia Voivodina, unde locuiesc două dintre cele 7,5 milioane de locuitori ai Serbiei, este una dintre cele mai prospere regiuni din Serbia, în special în domeniul agricol. Peste 25 de minorităţi locuiesc în provincie, dintre care cea mai importantă este minoritatea maghiară.