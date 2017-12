UNGARIA

Români arestaţi pentru că au furat cadavrul şi coşciugul unui miliardar

Şase persoane, printre care şi cetăţeni români, au fost arestate la Budapesta, în legătură cu furtul cadavrului şi coşciugului miliardarului de origine germană Friedrich Karl Flick. Sicriul în care se afla Flick, decedat în urmă cu trei ani, a fost furat din cimitirul din Velden, sudul Austriei, în noiembrie 2008, fiind recuperat duminică, în Ungaria. Presupuşii autori ai faptei, cetăţeni ungari şi români, ar fi ascuns coşciugul în păduri din împrejurimile Budapestei, cerând familiei miliardarului mai multe milioane de euro recompensă. Coşciugul a fost furat din cripta familiei, după ce hoţii au dat la o parte o lespede de granit de 100 de kilograme, cu care era sigilat mormântul. Cu excepţia unor zgârieturi pe placa de granit, aceştia nu au lăsat niciun fel de urme. Friedrich Karl Flick a fost fiul industriaşului german Friedrich Flick, producător de armament în timpul regimului hitlerist. El a preluat afacerile tatălui său, construind o mare companie cu sediul în Dusseldorf. Afacerea a fost vândută către Deutsche Bank, în 1985, de către miliardarul german care, în 1990, s-a mutat în Austria. La momentul decesului, în octombrie 2006, averea sa era estimată la 5-6 miliarde de euro.

FRANŢA

Români condamnaţi pentru prostituţie

O româncă şi doi conaţionali au fost condamnaţi la închisoare de Tribunalul Corecţional din Narbonne, pentru prostituţie, ei trimiţând în România, în trei luni, suma de 20.000 de euro. Cei trei români au fost prinşi în luna septembrie, pe RN 113, în urma unei razii a Jandarmeriei franceze. Românii locuiau în hotelul Fontiès-d\'Aude. Iniţial, Marin Rostas - domiciliat în Irlanda, tată a şapte copii - se instalase cu iubita sa, Gabriela Iftode, o stripteuză de 22 de ani. Prietenul lui Rostas, Arpad Erdei şi soţia acestuia, care practica de asemenea prostituţia, s-au alăturat ulterior. Cei doi bărbaţi le supravegheau pe femei din maşină, prin rotaţie, asigurându-le acestora prezervative. Toată vara, fetele au lucrat pe drumul naţional RN 113. Fiecare dintre femei câştiga între 2.000 şi 2.500 de euro pe săptămână. Singurul care şi-a recunoscut faptele a fost Arpad Erdei. În ciuda pledoariilor celor trei avocaţi, instanţa l-a condamnat pe Marin Rostas la patru ani de închisoare, interzicându-i să mai intre în Franţa. Gabriela a primit opt luni de detenţie, în timp ce Arpad Erdei a fost condamnat la trei ani de închisoare.

MAREA BRITANIE

Ouă mortale, importate din Spania

Două persoane au murit în Marea Britanie şi peste o sută s-au îmbolnăvit ca urmare a unei infecţii alimentare, care ar avea legătură cu ouă ieftine importate din Spania. Circa 114 cazuri de Salmonella enteritidis au fost confirmate începând din această vară. Ele se adaugă celor peste 400 de îmbolnăvări anunţate în acest an, care ar avea legătură cu această bacterie, în Anglia şi Ţara Galilor. Cele două victime locuiau într-un azil. Ouăle respective ar fi fost importate dintr-un singur loc din Spania şi au fost distribuite mai multor restaurante. Şapte dintre ultimele cazuri au legătură cu restaurante chinezeşti sau thailandeze, trei cu cafenele, unul cu un restaurant italian, unul cu un chioşc de kebab şi unul cu o camionetă din care se servesc produse alimentare la marginea drumului. Ouăle de la cinci restaurante din Anglia şi Ţara Galilor provin de la aceeaşi sursă din Spania.

BULGARIA

Doi elevi şi-au înscenat răpirea cu intenţia de a fugi în România

Doi băieţi de clasa a VII-a din Bulgaria şi-au înscenat răpirea cu intenţia de a fugi în România. Şeful poliţiei din Varna a raportat incidentul, spunând că atunci când mama lui Kristian, de 13 ani, s-a întos acasă, luni după-amiază, a găsit un bilet pe masa din bucătărie, cu un cuţit înfipt în el, pe care scria: ”Îl avem pe fiul tău”. Kristian şi prietenul său Stoian, tot de 13 ani, scriseseră singuri biletul. Ei intenţionau să fugă în România, din cauza unor probleme de natură familială. Poliţia a desfăşurat o operaţiune de căutare în Varna şi împrejurimi. Băieţii au fost descoperiţi la 20 kilometri distanţă de Varna, după ce se opriseră pentru că le era frică de întuneric.

RUSIA

Sute de metri de cabluri submarine ale Flotei din Pacific, furate

Cinci bărbaţi, care erau îmbarcaţi pe o vedetă militară, au furat sute de metri de cablu submarin, folosit de Flota rusă din Pacific pentru comunicaţii, fiind ulterior interceptaţi, a anunţat, marţi, postul rus de televiziune NTV. Vedeta a fost reţinută în Golful Ussuriisk din apropiere de Vladivostok, în cadrul unei operaţiuni speciale a serviciilor secrete, a poliţiei pentru transporturi şi a marinarilor Flotei. Nava, cu ajutorul căreia au fost sustrase de pe fundul Pacificului sute de metri de cablu, nu s-a oprit decât după mai multe focuri de avertisment. În ultimii ani, aproape doi kilometri de cablu submarin, dorit pentru compoziţia de metale neferoase, au fost furaţi din regiunea Vladivostok, potrivit poliţiei. Suspecţii reţinuţi riscă până la opt ani de închisoare.

SUA

Bărbatul suspectat de uciderea a patru poliţişti a fost împuşcat mortal

Poliţia americană l-a împuşcat mortal, marţi dimineaţa, pe presupusul autor al atacului soldat cu moartea a patru poliţişti, duminică, în apropiere de Seattle, în statul Washington, în urma unei vaste urmăriri, a anunţat un purtător de cuvânt al şerifului local. Presupusul ucigaş, Maurice Clemmons, în vârstă de 37 de ani, a fost ucis de poliţişti într-un cartier de la periferia oraşului Seattle, unde acesta tocmai fusese reperat. Clemmons fusese rănit atunci când a deschis focul asupra celor patru poliţişti, ucişi pe loc, într-o cafenea din apropierea bazei Forţelor Aeriene McChord, în Tacoma, la o distanţă de aproximativ 50 de kilometri de Seattle. Aceştia se pregăteau să înceapă serviciul, atunci când suspectul a intrat în cafenea, duminică, spre ora locală 08.15 (18.15, ora României). Niciun alt client nu a fost atins. Cei patru poliţişti ucişi, o femeie şi trei bărbaţi, cu vârste între 37 şi 42 de ani, erau toţi căsătoriţi şi aveau copii.

POLONIA

Poliţişti protestatari

Peste 40.000 de poliţişti polonezi s-au adunat, marţi, în faţa sediului Guvernului de la Varşovia pentru a solicita plata salariilor restante şi a protesta faţă de reducerea bugetului poliţiei pentru anul 2010. Poliţiştii au defilat pe străzile din centrul capitalei pe fondul sunetelor de sirenă şi fluiere, după care au ajuns în faţa sediului Consiliului de Miniştri, unde delegaţia lor a depus o petiţie adresată premierului Donald Tusk. Poliţiştii cer ca Ministerul de Interne să le achite sumele restante aferente misiunilor şi altor prestaţii ce decurg din funcţiile pe care le deţin, care se ridică la aproape 130 de milioane de zloţi (31,5 milioane de euro). Manifestanţii protestează şi împotriva unei reduceri de 500 de milioane de zloţi (121,4 milioane de euro) a bugetului poliţiei pentru 2010. Economia poloneză este singura din UE care a continuat să crească în timpul crizei mondiale, dar Guvernul liberal al lui Donald Tusk este preocupat de o posibilă creştere a deficitului finanţelor publice care riscă să atingă 7% din PIB, anul viitor.

GERMANIA

Salariaţii Daimler cer păstrarea locurilor de muncă

Aproape 12.000 de salariaţi ai constructorului auto Daimler au participat, marţi, la un manifest în favoarea păstrării locurilor de muncă în Germania, temându-se de o posibilă relocalizare a unei părţi a producţiei în SUA. 3.000 de locuri de muncă sunt ameninţate de proiectul de relocalizare a uzinei de la Sindelfingen, principala uzină de producţie a maşinilor Daimler, care are 28.000 de salariaţi, a declarat un purtător de cuvânt al comitetului de întreprindere. Potrivit acestuia, conducerea Daimler, proprietara mărcii Mercedes-Benz, ar putea decide mutarea din 2014 a producţiei modelului de berlină Classe C către uzina americană de la Tuscaloosa. Grupul auto a refuzat să facă vreun comentariu. Grupul Daimler, care a fost puternic afectat de criză, derulează un program amplu de economii, al cărui volum, estimat iniţial la 4 miliarde de euro, ar putea fi depăşit înainte de finalul acestui an.

LETONIA

Proteste studenţeşti

Circa 5.000 de studenţi au manifestat marţi, în centrul capitalei letone, împotriva unor măsuri de reduceri bugetare, în timp ce Parlamentul dezbătea un pachet de măsuri de austeritate menit să scoată ţara din criza economică. În opinia studenţilor, criza economică îi determină pe tinerii letoni să părăsească ţara. În pofida faptului că bugetele serviciilor publice, sănăţii şi educaţiei au suferit deja reduceri importante, acestea urmează să fie din nou diminuate. Marţi dimineaţa, câteva sute de sindicalişti au manifestat, de asemenea, în faţa Parlamentului, care urmează să hotărască asupra bugetului de austeritate pentru 2010. Letonia, o ţară baltică de 2,2 milioane de locuitori, membră a UE din 2004, a înregistrat, până în 2007, rate de creştere cu două cifre. Dar economia acesteia s-a prăbuşit de anul trecut, din cauza inflaţiei şi a crizei mondiale. Aceasta riscă să se contracte, în acest an, cu 18%.

JAPONIA

10.000 de miliarde de yeni injectaţi în economie

Banca Japoniei a anunţat marţi că va injecta aproape 10.000 miliarde yeni (77 de miliarde de euro) în economia niponă, a cărei redresare este ameninţată de deflaţie şi de aprecierea yenului, după ce cu o zi în urmă, Guvernul nipon anunţase un plan de relansare de circa 20 de miliarde de euro. Astfel, instituţia a anunţat că va acorda împrumuturi cu dobândă preferenţială de 0,1% băncilor, garantate cu active, precum titluri de stat sau obligaţiuni corporative. Banca Centrală a Japoniei se aşteaptă ca băncile, datorită noilor lichidităţi, să înceapă să dea credite companiilor nipone. Economia Japoniei a revenit pe creştere din al doilea trimestru al acestui an, după 12 luni de recesiune, cea mai îndelungată şi mai profundă înregistrată de Japonia după 1945. Totuşi, ţara a intrat în deflaţie, o spirală a scăderii preţurilor care antrenează firmele într-o cursă pentru cele mai mici costuri, frânează investiţiile şi blochează creşterea salariilor. Redresarea economiei nipone este ameninţată, totodată, de aprecierea yenului faţă de alte valute, în special dolarul, în faţa căruia moneda japoneză a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimii 14 ani, respectiv de 86,85 yeni pentru un dolar.

MAREA BRITANIE

Dispozitiv exploziv, lângă o secţie de poliţie din Irlanda de Nord

Un dispozitiv exploziv a fost descoprerit luni, în apropiere de un post de poliţie din Strabane (nord-estul Irlandei de Nord) şi a fost dezactivat de genişti, după ce autorităţile au ordonat evacuarea locuinţelor din apropiere. Poliţiştii au fost avertizaţi printr-un apel telefonic că un dispozitiv exploziv a fost pus într-o groapă de gunoi din apropiere de locuinţe din acest oraş. Dacă ar fi explodat, ar fi făcut numeroase victime, a spus inspectorul şef Andy Lemon. Această nouă tentativă de atentat intervine la mai puţin de două săptămâni după descoperirea în 21 noiembrie a unei maşini pline cu explozibili care nu a explodat decât parţial, după ce a fost proiectată într-o barieră din apropiere de Comisia pentru Poliţie din Belfast, o organizaţie comunitară independentă care are ca scop să supravegheze activitatea poliţiei. Irlanda de Nord se confruntă cu o intensificare a violenţelor, după uciderea a doi soldaţi britanici şi a unui poliţist în martie anul trecut, revendicată de două grupări desprinse din IRA, Real IRA şi Continuity IRA.

KOSOVO

Eulex a arestat un bărbat care a declarat că a comis asasinate politice

Misiunea europeană din Kosovo (Eulex) a anunţat luni seara că a arestat un bărbat care a declarat pentru presa locală că a comis asasinate cu caracter politic, la ordinul liderilor formaţiunii premierului Hashim Thaci. Nazim Bllaca, în vârstă de 37 de ani, a fost arestat de poliţia Eulex şi este acuzat de crimă şi de crimă organizată, a spus Christophe Lamfalussy, purtător de cuvânt al Eulex. Nazim Bllaca a declarat duminică, pentru mai multe instituţii media kosovare, că a făcut parte, între 1999 şi 2003, dintr-o unitate însărcinată cu execuţiile care ţinea de un serviciu de informaţii, Serviciul de Informaţii din Kosovo (SHIK). SHIK îşi are originiea în Armata de Eliberare a Kosovo (UCK), formată din luptători de gherilă kosovari albanezi care au luptat pentru independenţă împotriva forţelor sârbe, la sfârşitul anilor \'90. Thaci a fost unul din comandanţii UCK, înainte de a intra în politică. Bllaca a spus că a participat la 17 asasinate sau tentative de asasinat, bătăi şi alte acte criminale. SHIK, care a fost dizolvat în iunie 2008, a fost considerat din 1999, anul în care au avut loc cele mai intense lupte în Kosovo, drept foarte apropiat de Partidul Democratic din Kosovo (PDK), formaţiunea lui Thaci. Oferind nume ale mai multor responsabili ai SHIK, de asemenea personalităţi din cadrul PDK, Bllaca a dat asigurări că i s-a explicat că ţintele pe care trebuie să le ucidă sunt membri sau colaboratori ai serviciilor secrete sârbe. Ulterior, el şi-a dat seama că aceste persoane erau doar membri ai Ligii Democratice din Kosovo (LDK), partidul preşedintelui Fatmir Sejdiu, care face parte din actualul guvern de la Priştina, alături de PDK. Sejdiu a cerut o anchetă rapidă a Eulex şi a organismelor judiciare kosovare. PDK a negat acuzaţiile.

BULGARIA

Împrumuturile luate de la prieteni şi rude, declarate la Fisc

Cetăţenii bulgari care împrumută sume ce depăşesc 10.000 de leva (peste 5.100 de euro) şi nu le vor lua de la bănci, ci de la prieteni, rude şi companii private ar putea fi nevoiţi să le declare, începând de anul viitor, în cadrul eforturilor de combatere a fraudei. Această prevedere face parte dintr-o serie de amendamente legislative care vor fi supuse votului Parlamentului. Declaraţiile fiscale anuale vor cuprinde, de asemenea, o rubrică pentru declararea unor împrumuturi contractate în ultimii zece ani, dacă acestea depăşesc suma de 40.000 de leva (peste 20.450 de euro), potrivit propunerilor Comisiei parlamentare pentru buget. Potrivit proiectului, aceleaşi reguli ar urma să se aplice celor care acordă împrumuturi. Astfel, aceştia ar urma să declare sumele împrumutate în ultimul an care depăşesc valoarea de 10.000 de leva, dar şi pe cele mai mari de 40.000 de leva, împrumutate în decursul ultimilor zece ani.

ELVEŢIA

Referendumul pe tema minaretelor pune în pericol securitatea cetăţenilor

Rezultatul referendumului pe tema construcţiei de minarete la moscheile din Elveţia pune în pericol securitatea cetăţenilor, afirmă ministrul elveţian de Externe, Micheline Calmy-Rey, care a explicat că votul este o reacţie de apărare, în contextul unei lumi globalizate, a crizei economice şi a creşterii şomajului. Elveţia are relaţii strânse, pe plan social, politic şi economic, cu toate ţările musulmane. Construcţia de noi minarete este interzisă de acum înainte în Elveţia, dar nu şi construcţia de noi moschei. Musulmanii din Elveţia sunt bine integraţi şi vor continua să frecventeze cele 200 de moschei din ţară.

SUA

Avocat arestat pentru o fraudă de peste un miliard de dolari

Agenţii federali au arestat, marţi, un avocat din Florida, acuzat că a comis o fraudă de peste un miliard de dolari, a informat Parchetul din Miami. Scott Rothstein, de 47 de ani, acuzat de fraudă în cadrul unei Scheme Ponzi similare cu cea folosită de escrocul financiar Bernard Madoff, va fi prezentat tribunalului din Fort Lauderdale. FBI era pe urmele sale de la jumătatea lunii noiembrie şi a spus că această afacere ar putea duce la una dintre cele mai mari anchete pentru fraudă din SUA. O Schemă Ponzi constă în a le propune investitorilor dobânzi deosebit de ridicate, care sunt de fapt finanţate de plasamentele investitorilor intraţi după ei în sistem.