ITALIA

Români arestaţi pentru tâlhărie

Poliţia feroviară italiană a arestat doi români, de 23, respectiv 33 de ani, suspectaţi că ar fi autorii unei tâlhării surprinse de camerele de luat vederi, în urmă cu câteva zile, în faţa Gării Termini din Roma. Camerele de luat vederi au surprins o agresiune comisă în parcarea din faţa Gării Termini din Roma. Imaginile arată cum un turist vorbea la telefonul mobil şi se îndrepta spre un taxi. Doi bărbaţi îl lovesc cu pumnii şi picioarele înainte de a-i fura telefonul mobil. Tâlhăria a avut loc de faţă cu mai multe persoane aflate în trecere şi care au rămas indiferente. Ancheta poliţiei a vizat un grup de români care frecventează Gara Termini. Românii arestaţi aveau aceleaşi haine ca în înregistrările din momentul agresiunii.

Consiliul local al comunei italiene Coccaglio (regiunea Lombardia), dominat de reprezentanţi ai formaţiunii xenofobe Liga Nordului, a decis expulzarea până la Crăciun a tuturor imigranţilor aflaţi în ilegalitate, operaţiunea fiind numită “Crăciunul alb”. Astfel, autorităţile îşi propun ca, până la 25 decembrie, poliţia să meargă din casă în casă, pentru a identifica circa 400 de imigranţi care ar fi în situaţie ilegală. Localitatea Coccaglio, situată în apropiere de Brescia, are o populaţie de 7.000 de locuitori, inclusiv 1.500 de imigranţi. Cei care au permis de rezidenţă trebuie să facă dovada prelungirii acestuia. Dacă nu pot demonstra prelungirea permiselor, vor fi evacuaţi.

SPANIA

Români arestaţi pentru fraudă

Zece români au fost arestaţi în Spania, pentru fraudă computerizată, de tip phishing, de 800.000 de euro, anchetatorii găsind la domiciliile lor şi arme de foc cu muniţie. Membrii reţelei trimiteau e mail-uri prin pagina web a unei agenţii de servicii publice şi prin cea a unei companii navale internaţionale, urmărind să fure cât mai multe identităţi pentru a face achiziţii, pentru a crea profiluri pe site-uri de licitaţii şi pentru a deschide conturi bancare. Poliţiştii au identificat, până în prezent, 70 de victime ale reţelei, însă ei cred că numărul va creşte, depăşind o sută. Românii sunt acuzaţi de falsificare de documente, infracţiuni săvârşite contra bunăstării publice, posesie de arme, fraudă şi conspiraţie.

POLONIA

Fără electricitate

Mii de locuinţe din estul Poloniei au rămas fără electricitate în urma furtunilor violente produse în cursul nopţii de miercuri spre joi. Provinciile Podlaskie şi Mazurian sunt cele mai afectate de intemperii, aproximativ 20.000 de persoane rămânând fără electricitate. Aproximativ 7.000 de locuinţe au rămas fără electricitate în 12 localităţi situate în apropierea oraşului Hajnowka. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea copacilor căzuţi pe şosele şi pe liniile de înaltă tensiune.

BULGARIA

Patru miniştri suspecţi de corupţie

Biroul Procurorului General al Bulgariei pregăteşte dosare împotriva a încă patru miniştri din fostul Guvern socialist, condus de Serghei Stanişev, pentru acte de corupţie şi abuzuri. Anunţul a fost făcut miercuri, de ministrul bulgar de Externe, Rumiana Jeleva, la încheierea unei întrevederi cu Procurorul General, Boris Velcev. Unul dintre miniştrii Guvernului Stanişev, cel al Agriculturii, Valeri Ţvetanov, a fost deja pus sub acuzare, în septembrie, pentru diverse încălcări ale legii. Jeleva nu a precizat numele celor patru miniştri. Unul dintre ei ar putea fi fostul deţinător al portofoliului Muncii, Emiliia Maslarova, deoarece Velcev a cerut Parlamentului să îi ridice imunitatea pentru a putea fi cercetată în cazul mai multor contracte suspecte pe care le-a semnat în timpul mandatului.

PAKISTAN

Atentat sângeros la Peshawar

Cel puţin 16 persoane au fost ucise în urma unui atentat sinucigaş comis joi, în faţa Palatului de Justiţie din Peshawar, în nord-vestul Pakistanului, principala ţintă a talibanilor loiali al-Qaida, care şi-au multiplicat atentatele în întreaga ţară. Un pieton a încercat să pătrundă în palat, iar când personalul de securitate a vrut să îl oprească, acesta a detonat bomba pe care o avea asupra lui. Cel puţin trei poliţişti figurează printre persoanele ucise, potrivit poliţiei. Acesta este cel de-al optulea atentat sinucigaş din ultimele 11 zile în Pakistan, dintre care şapte au vizat Peshawar, capitala Provinciei de Nord-Vest şi cartierele sale mărginaşe, situat în apropierea zonelor tribale unde forţele armate sunt angajate într-o ofensivă împotriva fiefurilor acestor insurgenţi islamişti. Cel puţin 110 persoane au fost ucise în urma acestor atacuri, de la 8 noiembrie şi până în prezent.

EGIPT

Turişti dispăruţi în adâncuri

Doi turişti spanioli sunt daţi dispăruţi în largul coastelor staţiunii egiptene la Marea Roşie Sharm El Sheikh, după scufundarea ambarcaţiunii la bordul căreia se aflau. Tragedia s-a petrecut joi şi, potrivit autorităţilor egiptene, la bordul ambarcaţiunii scufundate se aflau 21 de persoane, dintre care 14 spanioli şi cinci egipteni au fost salvaţi şi se află internaţi în spital la Sharm el Sheikh. Tragedia s-a produs din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

YEMEN

A fost ucis liderul rebelilor şiiţi

Forţele guvernamentale yemenite au anunţat, joi, uciderea liderului rebelilor şiiţi, în nordul ţării, forţându-i camarazii să se retragă de pe poziţiile ocupate. Armata l-a ucis pe Ali Alqatwani în timpul unor confruntări cu rebelii, după care au cucerit oraşul Almalaheez\'. Din luna august, trupele guvernamentale desfăşoară o amplă ofensivă în nordul Yemenului, împotriva rebelilor şiiţi.

ISRAEL

Raiduri aeriene în Gaza

Aviaţia israeliană a atacat, în noaptea de miercuri spre joi, o clădire şi două tuneluri din Fâşia Gaza, în urma lansării unor tiruri de rachete palestiniene. Avioanele israeliene au vizat o clădire unde palestinienii produceau arme, la Khan Younes, în sudul Fâşiei Gaza, dar şi două tuneluri folosite pentru contrabanda cu Egiptul în sectorul Rafah. Aceste operaţiuni au fost desfăşurate ca urmare a lansării începând din 22 octombrie a circa 15 tiruri de rachete şi obuze de mortier spre teritoriul israelian. Potrivit unui bilanţ al armatei israeliene, circa 270 de rachete şi obuze de mortier au fost lansate împotriva Israelului din ianuarie, după încheierea ofensivei armatei israeliene împotriva mişcării islamiste Hamas din Fâşia Gaza.

RUSIA

Împotriva aplicării pedepsei cu moartea

Curtea Constituţională rusă s-a pronunţat, joi, împotriva aplicării pedepsei cu moartea în Rusia, ca urmare a expirării moratoriului la 1 ianuarie 2010. În virtutea moratoriului, pedeapsa cu moartea nu mai este aplicată în Rusia, dar nu a fost niciodată abolită, în pofida angajamentului luat de această ţară în 1996, în momentul aderării la Consiliul Europei. Rusia a semnat atunci Protocolul 6 al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului privind eliminarea pedepsei cu moartea, dar acesta nu a fost niciodată ratificat de Parlamentul rus. Pentru a se conforma obligaţiilor internaţionale, preşedintele din acea perioadă, Boris Elţîn, a impus un moratoriu referitor la execuţii.

BOSNIA – HERŢEGOVINA

Mandat EUFOR prelungit

Consiliul de Securitate al ONU a aprobat, miercuri, prelungirea cu un an a mandatului Forţei Europene de Stabilizare în Bosnia-Herţegovina (EUFOR). Într-o rezoluţie adoptată în unanimitate de cei 15 membri, Consiliul îşi exprimă din nou susţinerea faţă de dispoziţiile Acordului de la Dayton, care a pus capăt, în urmă cu 14 ani, războiului din Bosnia. El autorizează ţările membre ONU, care acţionează prin intermediul UE sau în cooperare cu ea, să prelungească pentru o nouă perioadă de un an prezenţa EUFOR. Totodată, el autorizează ţările membre, acţionând prin intermediul sau în cooperare cu NATO, să menţină un cartier general al NATO în Bosnia-Herţegovina. În decembrie 2004, EUFOR a preluat ştafeta de la forţa NATO în Bosnia, care şi-a încheiat propria misiune la aproape zece ani după război (1992-1995). Încheiat la 21 noiembrie 1995, Acordul de la Dayton (SUA) a pus capăt unui război de trei ani şi jumătate care a provocat circa 200.000 de morţi şi peste două milioane de refugiaţi, adică mai mult de jumătate din populaţia ţării.

SUA

Daune pentru Katrina

Persoanele afectate de uraganul Katrina ar putea cere despăgubiri în valoare de miliarde de dolari, în urma unei hotărâri a unui judecător federal, care acuză o agenţie guvernamentală de facilitarea producerii inundaţiilor de la New Orleans. Judecătorul districtual Stanwood Duval a criticat dur, în verdictul pronunţat la New Orleans, Corpul de Ingineri din cadrul forţelor armate americane, pe care l-a acuzat de neglijenţă cu privire la menţinerea unui canal de navigaţie între fluviul Mississippi şi Golful Mexic, cunoscut ca MRGO. Canalul a fost construit în anii ‘60. În timp, malurile acestuia s-au lărgit semnificativ, iar cu mult înaintea uraganului, experţii avertizau că distrugerea lor poate favoriza producerea inundaţiilor. Judecătorul susţine că militarii cunoşteau de peste 40 de ani că barajul de protecţie a cartierelor de periferie St Bernard Parish şi Lower 9th Ward putea fi compromis de deteriorarea acestui canal. De asemenea, Duval a acordat despăgubiri în valoare de 719.000 de dolari unui mic grup de victime ale inundaţiilor. Avocatul Pierce O\'Donnell susţine că aproximativ 100.000 de locuitori şi companii din zona inundată a New Orleans pot cere, în urma acestei hotărâri, plata unor despăgubiri.