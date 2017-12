CANADA

Român salvator

Un român de 21 de ani, manager adjunct la un magazin, a intervenit eroic pentru salvarea vieţii unei vânzătoare, atacată şi înjunghiată de mai multe ori de un bărbat. Tânărul a auzit-o pe femeie ţipând, ea fiind într-una din camerele din spatele magazinului. El l-a impins pe atacator în perete, însă acesta l-a înjunghiat în piept. Românul a reuşit să anunţe poliţia. Femeia, în vârstă de 47 de ani, a fost ajutată de un alt coleg şi, deşi a fost transportată în stare gravă, medicii au reuşit să o stabilizeze. Colegii angajatului spun că acesta este “dedicat”, ajungând manager asistent în patru ani. El a emigrat din România în urmă cu câţiva ani, în căutare de oportunităţi de lucru mai bune. Familia sa trăieşte în România. Colegii săi de la magazin au ţinut să-l salute pentru curajul său. Poliţia a obţinut un mandat de arestare pe numele atacatorului Claude Légaré, de 49 de ani, fostul iubit al femeii. Acesta a mai fost condamnat pentru un alt atac, comis în 25 august.

SUA

Români vinovaţi de fraudă

Doi români au pledat vinovaţi pentru fraudarea a 200.000 de dolari din bancomate, instanţa americană urmând a stabili sentinţa în cazul acestora, care riscă până la 22 de ani de detenţie şi expulzarea. Din toamna anului 2007 până în iulie 2008, Marius Enache Csapay (45 de ani) şi Romulus Bacian (40 de ani) au înregistrat numere de card folosind diverse echipamente la ATM-uri. Cei doi au pledat vinovaţi pentru furt de identitate, în formă agravantă, conspiraţie şi fraudă.

ITALIA

Alunecare de teren

Cel puţin o persoană a murit şi alte 20 au fost rănite marţi, într-o alunecare de teren provocată de ploile puternice de pe insula Ischia, în Golful Neapole. O adolescentă de 15 ani a fost găsită moartă într-unul din vehiculele acoperite de pământ, iar alte 20 de persoane au fost rănite. Ploile care continuă să cadă îngreunează intervenţiile echipelor de salvare.

BULGARIA

Probe de sânge furate

Două pachete cu probe de sânge ce urmau să fie supuse analizelor, în vederea stabilirii infectării cu virusul AH1N1, au fost furate dintr-un vehicul medical al unei companii de transport, în oraşul Razgrad. Hoţii au spart camionul, parcat în centrul oraşului şi au furat probele biologice. Poliţia nu a exclus posibilitatea ca hoţii să nu fi ştiut ce au furat. Oricine intră în contact cu probele de sânge riscă să se infecteze cu virusul AH1N1.

SUA

Luare de ostatici cu happy-end

O persoană înarmată a luat ostatic, marţi, directorul unei şcoli din Pine Plains, la circa 145 de kilometri de New York. El are în jur de 40 de ani, este un cunoscut al poliţiei şi are probleme psihice. Suspectul ar fi intrat în şcoală cu o puşcă, s-ar fi dus mai întâi la baie, apoi l-ar fi luat ostatic pe director. Este posibil ca agresorul să fi absolvit liceul Stissing Mountain în anii \'80. Potrivit CNN, bărbatul ar fi părintele unuia dintre elevii din şcoală. Nu este clar câte persoane se aflau în şcoală, dar de obicei sunt 500 de elevi şi 100 de profesori. La faţa locului au fost trimise echipe ale poliţiei statului New York, precum şi o echipă SWAT. Copiii au fost evacuaţi fără probleme, nimeni nu a fost rănit, iar după negocieri cu forţele de ordine, atacatorul s-a predat.

RUSIA

14 traficanţi de persoane, arestaţi

Marţi, Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anunţat că 14 membri ai unei grupări infracţionale specializate în traficul de persoane au fost arestaţi. Operaţiunea a fost condusă de FSB, în colaborare cu Comitetul de Anchete al Parchetului General din Rusia şi unităţi de poliţie străine. Operaţiunea a permis arestarea în flagrant a 14 suspecţi (din care opt în Rusia şi şase în străinătate). În plus, 20 de persoane implicate în această activitate ilegală au fost identificate, anunţă FSB.

SPANIA

11 tone de haşiş

O acţiune anti-drog condusă de garda civilă sponiolă din regiunea spaniolă Alicante a dus la confiscarea a 11 tone de haşiş, ascuns într-un container de sardine congelate, în apropierea portului Santa Pola, în cursul acţiunii fiind arestaţi nouă spanioli, cu vârste între 30 şi 65 de ani. Aceştia au constituit o structură capabilă să livreze haşiş în toată Europa, potrivit anchetatorilor. Garda civilă a mai confiscat şi trei camione de mare tonaj, o maşină, 3.000 de euro şi 11 tone de sardine congelate. Spania este una din principalele porţi de intrare europene a haşiş-ului din Maroc, dar şi cocaină din America Latină.

SUA

Scrisori cu praf alb

Trei misiuni diplomatice de la New York au primit scrisori care conţineau praf alb, determinând autorităţile locale să procedeze la decontaminarea angajaţilor, a anunţat, marţi, poliţia oraşului. Scrisorile au fost primite de misiunile Uzbekistanului, Austriei şi Franţei, luni, între orele locale 16.01-18.31 (23.01-01.31, ora României). Autorităţile continuă examinarea acestei substanţe suspecte şi cel puţin un eşantion s-a dovedit a fi negativ. Între timp, circa 40 de persoane din cele trei misiuni, dintre care 33 de la cea franceză, au fost decontaminate ca măsură de precauţie. În 2001, scrisori care conţineau antrax au provocat moartea a cinci persoane şi au generat o mişcare de panică în SUA. De atunci, alertele cu scrisori conţinând praf alb, pentru a imita antraxul, s-au multiplicat în ţară, însă plicurile s-au dovedit de cele mai multe ori fără pericol.

BULGARIA

Pot mare la loterie

Numeroşi cetăţeni din ţările vecine Bulgariei, inclusiv români, cumpără, săptămâna aceasta, bilete la loteria din această ţară, în condiţiile în care valoarea premiului a ajuns la 1,5 milioane de euro. Premiul la jocul 6/49 nu a mai fost câştigat de la jumătatea lui august, iar valoarea sa a ajuns la peste trei milioane de leva (1,5 milioane de euro). Numeroşi cetăţeni români vin în oraşul Ruse pentru a cumpăra bilete la loteria bulgară. Cel mai scump bilet pentru extragerea de joi a costat 6.102 leva (peste 3.000 de euro) şi a fost vândut la Sofia.

POLONIA

Scuze de la Interfax

Agenţia de presă rusă Interfax a prezentat scuze ministrului polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, pentru că i-a atribuit în mod eronat o declaraţie în care politicianul ar fi vorbit despre o “agresiune a Rusiei”. “A fost o greşeală a reporterului”, se arată în declaraţia Interfax, care precizează că “citatul incorect a fost rezultatul activităţii necorespunzătoare a reporterului”. Polemica a început joi, când agenţia Interfax a relatat că Sikorski, în timpul vizitei efectuate la Washington, a cerut o prezenţă militară americană pe teritoriul Poloniei, pentru a o proteja de agresiunea rusă. Ministerul polonez de Externe a negat imediat că Sikorski ar fi spus acest lucru, catalogând ştirea ca o “manipulare intenţionată” şi a solicitat verificarea faptelor. Declaraţia lui Sikorski, în varianta tradusă de Interfax, a generat reacţii imediate din partea analiştilor ruşi.