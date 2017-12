Avocatul Poporului, sesizat în legătură cu frauda morală a referendumului

Alianţa pentru Statul de Drept a înaintat, marţi, Avocatului Poporului, documentul de poziţie privind posibilele riscuri de fraudă morală la alegerile prezidenţiale care se suprapun cu referendumul, solicitând oficial instituţiei să sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu aspectele reclamate. Alianţa pentru Statul de Drept este formată din Active Watch - Agenţia de Monitorizare a Presei, Asociaţia Pro Democraţia, Centrul de Resurse Juridice şi Transparency International România. Semnatarul adresei către Avocatul Poporului, directorul executiv al Centrului de Resurse Juridice, Georgiana Iorgulescu, a declarat că a avut această iniţiativă necunoscând dacă instituţia a luat sau nu notă de existenţa cererii ONG-urilor de sesizare a Curţii Constituţionale, în ciuda expunerii de care documentul a beneficiat în media ultimelor zile.

Guvernul taie cheltuieli

Guvernul va limita cheltuielile pe final de an şi va utiliza fonduri alocate, dar necheltuite până în prezent, pentru a menţine deficitul bugetar în limita de 7,3% din PIB convenită cu FMI, una dintre sursele de ajustare a bugetului fiind economiile înregistrate la cheltuielile cu dobânzile. „Luăm toate măsurile necesare pentru a limita cheltuielile, astfel încât deficitul bugetar să rămână în parametri stabiliţi. Am efectuat o analiză a cheltuielilor bugetare după zece luni şi au rezultat o serie de economii, precum cele la cheltuielile cu dobânzile”, a declarat, ieri, ministrul interimar al Finanţelor, Gheorghe Pogea. Prin bugetul de stat, Guvernul a prevăzut pentru acest an cheltuieli cu dobânzi în sumă totală de 5,2 miliarde lei. Fondurile alocate acestui tip de cheltuieli au fost suplimentate la rectificarea bugetară din luna aprilie cu 1,8 miliarde lei şi diminuate la a doua rectificare, în luna august, cu 522 milioane lei.

Radu Câmpeanu, internat

Preşedintele de onoare al PNL, Radu Câmpeanu, este internat la Clinica de Chirurgie Urologică şi Transplat Renal Funeni, el declarând că a fost internat pentru o problemă pe ureteră şi se simte bine, iar joi (n.r. astăzi) ar putea fi supus unei mici intervenţii chirurgicale. Radu Câmpeanu a mai spus că singura problemă este că nu se prea poate mişca, din cauza unei sonde. Profesorul Ionel Sinescu, şeful Clinicii de Chirurgie şi Transplant Renal Fundeni, a declarat că nu poate da date despre starea lui Radu Câmpeanu, întrucât acestea sunt confidenţiale. Sinescu a precizat că, fiind vorba de un pacient în vârstă de 87 de ani, ar avea nevoie, pentru orice intervenţie, pe lângă consimţământul acestuia, şi de acordul unei rude apropiate. Singura rudă apropiată este fiul lui Radu Câmpeanu, care locuieşte în Franţa, a mai spus Sinescu.