Franţa - Român înecat

Un român de 25 de ani s-a înecat, duminică, în lacul Bourget din Aix-les-Bains, după ce a căzut dintr-o hidrobicicletă, unde se afla cu prietenii săi, relatează “Le Figaro”. Victima, care a căzut din ambarcaţiune din cauze necunoscute, a fost găsită la zece metri adîncime. Ajutoarele au încercat să îl reanimeze, dar nu au reuşit. O anchetă a fost deschisă de brigada nautică din Aix-les-Bains.

Rusia - Tragedie la hidrocentrală

Şapte persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 68 sînt date dispărute după un accident produs într-o hidrocentrală din Siberia, a anunţat, luni, un reprezentant al Ministerului rus pentru Situaţii de Urgenţă. Anterior, autorităţile anunţaseră că şapte persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 11 au fost rănite în urma accidentului de la hidrocentrala de la Saiano Şuşenskaia din Hakasia (Siberia). Conducerea hidrocentralei avertizase că bilanţul s-ar putea agrava, întrucît există posibilitatea ca în incintele distruse sau inundate să se fi aflat oameni. Accidentul, care s-a produs la 00.42 GMT (3.42 ora României), a antrenat inundarea parţială a sălii maşinilor. În urma accidentului, mai multe uzine ruseşti de aluminiu aflate în regiune au rămas fără curent electric. Printre acestea se numără fabrica de la Saiansk şi cea de la Hakasia, aparţinînd grupului Rusal, a anunţat ministerul. Alimentarea cu electricitate a uzinelor de la Krasnoiask şi Novokuzneţk, aparţinînd tot Rusal, a fost redusă. Reconstrucţia totală a centralei, una dintre cele mai mari din lume, va dura ani de zile, a declarat ministrul rus al Situaţiilor de Urgenţă, Serghei Şoigu.

Belgia - Jaf armat la un azil de bătrîni

Un membru al personalului unui azil pentru bătrîni din regiunea Bruxelles a fost ucis şi un altul rănit în timpul unui jaf, luni dimineaţă. ”În jurul orei 11.00, două persoane au intrat înarmate într-un azil din Uccle şi au cerut bani. Cînd cei doi membri ai personalului au opus rezistenţă, au fost răniţi de gloanţe”, a spus un purtător de cuvînt al poliţiei, precizînd că una dintre victime a murit la spital. Potrivit poliţiei, cei doi au atacat întîi, luni dimineaţă, un alt azil din regiune, de unde au plecat cu o sumă nedeterminată. Personalul nu a opus rezistenţă şi nu s-au înregistrat răniţi. Al doilea atac a avut loc la azilul Home Brugmann din Uccle, zonă rezidenţială, complex cu capacitatea de 125 de persoane. Potrivit RTL-TVI, cele două victime sînt o angajată a azilului şi un muncitor. Atacul a avut loc în holul de primire şi niciunul dintre bătrîni nu a fost rănit. La începutul lunii august, nouă persoane în vîrstă au murit într-un incendiu accidental, într-un azil din nord-vestul Belgiei.

Germania - Se caută un lunetist

Poliţia germană caută, de luni de zile, unul sau mai mulţi lunetişti misterioşi care trag asupra maşinilor noi transportate de camioane-remorcă pe şoselele germane. ”La ora actuală, avem 127 de cazuri înregistrate de poliţie, de la jumătatea lui 2008. Este vorba despre focuri trase asupra maşinilor noi, fără să fie vizat vreun constructor auto în mod special, iar în general, faptele sînt constatate în momentul descărcării maşinilor”, a explicat un purtător de cuvînt al poliţiei. Din fericire, pînă acum nu s-au înregistrat răniţi. Mobilul atacurilor nu este cunoscut, iar poliţia a refuzat să precizeze dacă în atacuri a fost folosit acelaşi gen de armă. De la începutul anului, cazuri similare au fost înregistrate şi în ţările vecine, a mai spus poliţia.

Inguşetia - Atentat sinucigaş

Cel puţin 12 oameni au murit luni, cînd o maşină-capcană a explodat în centrul oraşului Nazran, cel mai mare oraş din Inguşetia. Explozia s-a produs în apropierea principalului sediu al poliţiei şi ar fi fost provocată, se pare, de un kamikaze. Atacul s-a produs în momentul în care toţi poliţiştii se adunaseră în curte. Inguşetia şi celelalte republici majoritar musulmane din Caucazul rusesc sînt, de cîteva luni, teatrul unei intensificări a violenţelor. Atacuri asupra poliţiei, reprezentanţilor autorităţilor şi armatei au avut loc aproape zilnic în Inguşetia şi Daghestan, care se învecinează cu republica Cecenia, teatrul a două războaie separatiste în ultimele două decenii. Ministrul Construcţiilor din Inguşetia a fost împuşcat în biroul său, săptămîna trecută, la puţin timp după asasinarea unui judecător la Curtea Supremă şi tentativa de asasinare a preşedintelui republicii, Iunus-Bek Ievkurov, la sfîrşitul lunii iulie. Preşedintele rus, Dmitri Medvedev, a apreciat că intensificarea violenţelor din Caucazul de Nord este o tentativă de destabilizare a situaţiei din regiune şi a cerut demiterea ministrului inguş de Interne, în urma atentatului de ieri.

Somalia - Trei morţi într-un atac asupra unui depozit ONU

Persoane necunoscute înarmate au atacat, în noaptea de duminică spre luni, un depozit al Programului Alimentar Mondial (PAM) al ONU în Somalia, provocînd o ripostă a gărzilor de securitate ale clădirii, care au ucis trei atacatori, a declarat o sursă din cadrul ONU. Membri ai miliţiilor au încercat să pătrundă în clădirea PAM din Wajid (la 300 de kilometri nord-vest de Mogadiscio), a declarat un oficial ONU, sub protecţia anonimatului. La 11 august, ONU a avertizat că criza umanitară a atins un punct critic în Somalia, ţară aflată în război civil din 1991, unde o secetă gravă s-a adăugat intensificării atacurilor împotriva civililor.

Israel - Incident armat la frontiera cu Egiptul

Militari israeliani de la frontiera cu Egiptul au deschis focul, luni, în direcţia unui grănicer egiptean, care i-ar fi ameninţat cu arma, a anunţat armata israeliană. ”Militarii au văzut apropiindu-se un individ suspect înarmat cu o puşcă. Au tras în aer, apoi în direcţia sa”, a anunţat un purtător de cuvînt al armatei. S-a dovedit ulterior că individul este un grănicer egiptean. La Cairo, un oficial din serviciile egiptene de securitate a confirmat că un tînăr recrut de 21 de ani a fost rănit la umăr, de un glonţ tras, probabil, din cealaltă parte a frontierei. El a fost transportat la spital, iar starea sa este destul de gravă. O comisie mixtă israeliano-egipteană a fost însărcinată să examineze incidentul, care s-a produs la circa 20 de kilometri nord-vest de staţiunea balneară Eilat, pe malul Mării Roşii, a declarat purtătorul de cuvînt israelian. În urma incidentului, drumul israelian aflat de-a lungul frontierei a fost închis circulaţiei. Iniţial, postul militar israelian de radio a anunţat că grănicerul egiptean a deschis focul asupra militarilor israelieni.

Japonia - Alertă de tsunami

Japonia a fost vizată de o alertă de tsunami, după ce în largul Taiwanului s-a produs un seism a cărui magnitudine de moment a fost estimată de institutul american de monitorizare geologică (USGAS) la 6,4. Pe scara magnitudinii de moment folosită de USGS, un seism mai mare de 6 este considerat puternic. Cutremurul din largul Taiwanului s-a produs la o adîncime de 10 kilometri - o adîncime relativ mică - şi de aceea exista riscul producerii fenomenului de tsunami. Alerta de tsunami a vizat insulele cele mai sudice ale arhipelagului nipon, dar din fericire, a fost ridicată fără ca nivelul mării să înregistreze o creştere semnificativă. Epicentrul sesimului a fost localizat la 130 de kilometri sud-sud-vest de Ishigaki-jima din insulele nipone Ryukyu.

SUA - Furtuna Bill a devenit primul uragan din Atlantic al sezonului

Furtuna tropicală Bill s-a intensificat luni, devenind primul uragan din Atlantic al acestui sezon, în timp ce o altă furtună, Claudette, a fost prima care a atins uscatul, în Florida. O furtună tropicală devine uragan atunci cînd forţa vîntului pe care îl provoacă atinge 119 kilometri pe oră. În general, furtunile slăbesc în intensitate atunci cînd ating uscatul. Bill se află în prezent foarte departe de zonele locuite. Ieri, la ora 12.00, ora României, furtuna se afla în mijlocul Atlanticului, la 1.870 de kilometri de Antilele Mici, potrivit NHC. Uraganul se deplasa spre vest-nord-vest, cu o viteză de 35 de kilometri pe oră şi îşi va menţine direcţia, urmînd să se intensifice în următoarele zile. Bill ar putea deveni un uragan puternic pînă miercuri, apreciază NHC. Sezonul uraganelor din Atlantic a început în 1 iunie şi va dura pînă la 30 noiembrie. Experţii se aşteaptă la zece furtuni tropicale, dintre care patru s-ar putea transforma în uragane. O altă furtună tropicală, Claudette, a fost prima din acest sezon care a atins uscatul, ajungînd în nord-vestul Floridei, luni dimineaţă. Furtuna a adus ploi foarte puternice.

China - Sute de oameni au luat cu asalt o uzină

Sute de săteni au luat cu asalt o uzină din nordul Chinei, acuzată că s-ar fi aflat la originea intoxicării cu plumb a peste 600 de copii. Circa 100 de poliţişti au fost desfăşuraţi în cantonul Changqing din provincia Shaanxi, după ce sătenii au intrat în topitorie şi au distrus cel puţin zece camioane. Un poliţist din Changqing a afirmat că sătenii s-au dispersat. Guvernul local a refuzat să comenteze incidentele. Analizele au arătat că cel puţin 615 copii din cei 731 care locuiesc în satele din apropiere de topitorie prezentau niveluri excesive de plumb în sînge. 166 dintre ei au necesitat internare, iar ceilalţi sînt îngrijiţi acasă. Uzina a fost închisă săptămîna trecută, de autorităţi, care fac în prezent analize ale aerului, solului şi apelor subterane, pentru a identifica dacă există o legătură directă între uzină şi intoxicarea copiilor.

Germania - Acţiune de anihilare a unei reţele de contrabandişti chinezi

Peste 1.300 de poliţişti au participat, luni, la o acţiune pentru anihilarea unei reţele de contrabandişti chinezi, care au introdus, în Germania, o mie de imigranţi clandestini în zece ani. Poliţiştii au participat la o acţiune din cadrul unei anchete despre reţele de contrabandişti, coordonată de procurorul de la Hanovra (Saxonia de Jos), care a dispus deja detenţia preventivă pentru doi bărbaţi şi o femeie, începînd din martie. Peste 170 de restaurante şi apartamente au fost percheziţionate, potrivit purtătorului de cuvînt a Poliţiei din Bass-Saxe, Frank Federeau, care a confirmat informaţiile apărute pe site-ul publicaţiei ”Neue Osnabrücker Zietung”. Imigranţii chinezi, aproape o mie care au intrat ilegal în Germania, în ultimii zece ani, erau prezentaţi angajatorilor ca bucătari profesionişti. Ei lucrau 80, 90 de ore pe lună, pentru trei euro pe oră, timp în care paşapoartele rămîneau la contrabandişti, potrivit anchetatorilor. În ediţia de luni, ”Der Spiegel” a arătat că există numeroşi bucătari chinezi care lucrează în restaurantele cu specific oriental din Germania, pentru un salariu mic, fără drepturi şi fiind exploataţi. Publicaţia cita bucătari care au plătit şi 10.000 de euro contrabandiştilor, pentru un loc de muncă de 13 ore pe zi într-un restaurant.

Marea Britanie - Campanie împotriva condusului sub influenţa stupefiantelor

Guvernul britanic a investit aproximativ 2,6 milioane de euro într-o campanie care avertizează asupra riscurilor condusului sub influenţa substanţelor interzise, după ce Departamentul Transporturilor a publicat o statistică ce indica faptul că acest comportament provoacă unu din cinci accidente. Campania de avertizare dramatizează riscurile condusului sub influenţa substanţelor interzise prin lege prin imaginea unui bărbat cu pupilele dilatate - unul dintre simptomele consumului de droguri. Reclamele avertizează motocicliştii că organele de poliţie pot depista consumul de stupefiante. Un alt obiectiv al campaniei este de a informa publicul că cei care vor fi acuzaţi de condus sub influenţa stupefiantelor vor avea de suferit pedepse comparabile cu cele aplicate în cazul condusului sub influenţa alcoolului, adică suspendarea permisului timp de un an, dosar penal şi amendă. Potrivit unui alt raport al Departamentului de Transport britanic, unu din zece şoferi de sex masculin a recunoscut că a condus sub influenţa unor substanţe interzise prin lege.

Turcia - Britanic, expulzat pentru că l-a insultat pe Ataturk

Un tribunal turc a cerut expulzarea unui tînăr britanic pentru că l-a insultat pe Mustafa Kemal Ataturk, fondatorul Turciei moderne. Poliţia l-a arestat pe tînărul de 19 ani care s-a căţărat pe un monument dedicat lui Ataturk, în staţiunea balneară de Marmaris, s-a dezbrăcat şi a făcut gesturi neadecvate, potrivit agenţiei de presă Anatolia. Turistul, al cărui nume nu a fost făcut public, a fost judecat de un tribunal, care l-a eliberat, însă a cerut să fie expulzat din Turcia şi i-a interzis să mai intre în ţară în următorii cnci ani. Justiţia turcă prevede pedepse cu închisoarea dacă este insultat Ataturk, care a început procesul de occidentalizare a Turciei din 1923, conducînd ţara pînă la moartea sa, în 1938. Această lege, pe baza căreia şi intelectuali au fost judecaţi pentru scrierile lor, este considerată de unii ca o limitare a libertăţii de expresie.

Mexic - Armata preia temporar controlul la frontiera cu SUA

Autorităţile mexicane au revocat, duminică, peste 1.000 de vameşi şi au decis să asigure cu ajutorul armatei controlul la frontiera cu SUA, unde au fost descoperite cazuri suspecte de complicitate la contrabandă. Numeroşi agenţi au fost revocaţi la toate posturile de frontieră, iar militarii vor asigura controlul pînă la constituirea unor echipe noi, potrivit Ministerului de Finanţe, din care face parte departamentul vamal. La Nuevo Laredo, de exemplu, la frontiera dintre Laredo şi Texas, vameşilor li s-a cerut sîmbătă seara să predea armele şi insignele. Contrabanda este foarte activă la frontiera americano-mexicană, iar Mexic a cerut în mod repetat Washingtonului să controleze mai strict traficul de arme şi de bani lichizi din SUA, destinaţi cartelurilor mexicane de droguri.

Kuwait - Răzbunarea fostei neveste

Fosta soţie a unui kuwaitian a cărui nuntă a fost îndoliată, sîmbătă, de un incendiu soldat cu 43 de morţi a mărturisit că este autoarea acestuia, explicîndu-şi fapta prin dorinţa de a se răzbuna pe mire. Un purtător de cuvînt al Ministerului de Interne s-a mulţumit să declare luni, la televiziunea de stat, că autorul incendiului a fost identificat şi a mărturisit că a acţionat din motive personale, fără să precizeze dacă este vorba despre fosta soţie a mirelui. Cotidianul ”Al-Qabas” a precizat că fosta soţie a mirelui, în vîrstă de 23 de ani, a mărturisit poliţiei că a dat foc cortului unde se aflau femei şi copii, pentru a se răzbuna pentru relele tratamente la care o supusese bărbatul. Citînd surse neidentificate din serviciile de siguranţă, cotidianul a adăugat că o menajeră asiatică a fostei soţii a mirelui a văzut-o pe aceasta stropind cortul cu benzină, înainte de a-i da foc şi a anunţat poliţia. Tradiţia cere ca femeile şi bărbaţii să nu se amestece unii cu ceilalţi la nunţi sau alte sărbători. Mireasa a scăpat pentru că nu era în cort, ci la coafor, în momentul declanşării incendiului. Potrivit şefului pompierilor, în total 90 de persoane au avut de suferit de pe urma incendiului care a mistuit cortul în cîteva minute, o catastrofă cu un bilanţ uman fără precedent în istoria emiratului. El a mai explicat că majoritatea trupurilor victimelor sînt carbonizate, ceea ce îngreunează identificarea lor. Şaisprezece victime au fost înhumate duminică seară, iar echipe de specialişti din Germania şi Marea Britanie vor sosi în Kuwait pentru a ajuta la îngrijirea răniţilor, dintre care cinci sînt în stare gravă. Pe de altă parte, Guvernul a înfiinţat o comisie de anchetă, după ce mai mulţi deputaţi au apreciat că serviciile de urgenţă au ajuns prea târziu la locul incendiului.

Ungaria - Un kilogram de droguri în stomac

O tînără nigeriană a fost arestată în aeroportul Ferihegy din Budapesta, după ce vameşii maghiari au prins-o cu aproape un kilogram de cocaină şi amfetamine în stomac. Tînăra în vîrstă de 26 de ani încerca să vîndă în Ungaria drogurile pe care le înghiţise, a declarat purtătorul de cuvînt al vămii aeroportul din Budapesta. Femeia, venită din Olanda, a fost suspusă unui examen radiologic în urma căruia s-au decoperit 83 de capsule conţinînd 926 de grame de cocaină şi amfetamine. Instanţa a decis emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele femeii.