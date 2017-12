Discuţiile despre măsurile anti-criză continuă

Membrii comisiei PDL-PSD s-au reunit, ieri, la Guvern, pentru armonizarea măsurilor de ieşire din criză propuse de cele două partide, iar discuţiile vor continua şi în zilele următoare pentru eliminarea divergenţelor referitoare la construcţia unor apartamente cu chirii mici şi a impozitului minim. La întîlnire, care a durat aproximativ două ore, au participat, printre alţii, din partea PSD, ministrul IMM-urilor, Constantin Niţă, iar de la PD-L, premierul Emil Boc, ministrul Economiei, Adriean Videanu, şi ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea. \"Discuţiile au fost purtate pe trei segmente - creşterea veniturilor bugetare, relansarea economică şi eliminarea blocajului financiar. Întîlnirea a fost benefică şi, chiar dacă nu avem aceleaşi puncte de vedere în privinţa construcţiei de către stat a unor blocuri ale căror apartamente să fie închiriate pe sume mici tinerilor sau în privinţa impozitului minim, vom continua să găsim soluţii acceptate de ambele părţi\", au declarat surse politice.

Mureşan, Remeş şi Dăianu, la audieri

Ioan Mureşan, Decebal Traian Remeş şi Daniel Dăianu sînt printre cei care au fost invitaţi la audieri în şedinţa Comisiei parlamentare de anchetă privind cercetarea modului în care se gestionează amenajările de irigaţii şi fondurile alocate. Şedinţa Comisiei parlamentare pentru amenajările de irigaţii va avea loc în această dimineaţă, în sala de şedinţe a Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Preşedintele Comisiei pentru irigaţii, Valeriu Tabără, a declarat, marţea trecută, că membrii acesteia iau în calcul audierea tuturor miniştrilor Agriculturii din ‘90 pînă în prezent, propusă de Victor Surdu.

Greva foamei în faţa Palatului Cotroceni

Preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie, Teodor Mărieş, a intrat, ieri, în greva foamei, locul ales pentru protest fiind intrarea în Palatul Cotroceni, el cerîndu-i preşedintelui sprijin pentru desecretizarea tuturor dosarelor Revoluţiei şi Mineriadei din 1990. “Am intrat în greva foamei, la 20 de ani după ce am terminat un protest similar, pe vremea aceea făcut în închisoare, unde am ajuns după ce am fost ridicat de pe stradă, din Piaţa Universităţii, în zilele Mineriadei. Se împlinesc exact 20 de ani de-atunci şi motivul pentru care protestez astăzi este că încă nu se cunoaşte adevărul acelor zile”, a declarat Mărieş. El mai cere “conservarea” lucrărilor realizate deja în dosarul Revoluţiei.

Blaga, convins că Băsescu va candida

Secretarul general al PD-L, Vasile Blaga, a declarat, ieri, că, personal, este convins că Traian Băsescu va candida la alegerile prezidenţiale, dar a arătat şi faptul că şi premierul Emil Boc reprezintă “o variantă clară, la o adică”. Acesta a respins drept “imposibilă” ideea ca restul formaţiunilor politice să se coalizeze şi să susţină un singur candidat, contra lui Traian Băsescu, arătînd că se bazează pe declaraţiile de pînă acum şi că există trei formaţiuni puternice ce şi-au desemnat candidaţii. El a afirmat că, deocamdată, “toate tunurile sînt pe Băsescu”, însă după luna august vor trebui să înceapă dispute şi între ceilalţi candidaţi.

Blaga: “Sîntem într-o coaliţie pe care nu mi-am dorit-o şi care va rezista”

Secretarul general al PD-L, Vasile Blaga, a spus, ieri, că democrat-liberalii se află într-o coaliţie pe care el personal nu a dorit-o, însă a dat asigurări că aceasta “va rezista”, întrucît “a fost gîndită să susţină un guvern pe patru ani”. El a respins posibilitatea unei schimbări în componenţa politică a Guvernului, arătînd că actuala coaliţie a fost gîndită să susţină un guvern pe patru ani, dar a apreciat drept “justificate” întrebările legate de funcţionarea ei. Blaga a subliniat că, în aceste “vremuri dificile”, Executivul încearcă să-şi facă datoria. Întrebat dacă, în actualul context economic, există riscul intrării în incapacitate de plată a ţării, Blaga a răspuns afirmativ, adăugînd însă că este convins că nu se va întîmpla aşa ceva.