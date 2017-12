„Predoiu, principalul vinovat de situaţia din justiţie”

Liderul grupului PSD din Cameră, Viorel Hebenciuc, a declarat, vineri, că ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, este principalul vinovat pentru situaţia din justiţie legată de salarizarea magistraţilor, deputatul apreciind că ministrul ar trebui să-şi depună demisia. Social - democratul a arătat că ministrul Justiţiei nu a spus adevărul atunci cînd a afirmat că le-ar fi transmis liderilor coaliţiei că nu sînt bani pentru salarizarea magistraţilor, el subliniind că Predoiu nu a vorbit cu liderii PSD de circa două luni. El şi-a manifestat convingerea că magistraţii înţeleg în acest moment nevoia de solidaritate, dar nu înţeleg, în niciun caz, „coportamentul arogant al ministrului Justiţiei”. Hrebenciuc a mai spus că, în acelaşi timp, şi Ministerul de Finanţe trebuie să caute soluţii pentru rezolvarea situaţiei actuale din justiţie.

Băsescu va media conflictul din justiţie

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, vineri, că, dacă i s-a cerut, este obligat de Constituţie să medieze conflictul din justiţie. „Sincer nu ştiu, dar dacă s-a cerut, sînt obligat de Constituţie să o fac. O să-mi fac datoria”, a declarat Traian Băsescu, întrebat dacă va media conflictul din justiţie. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Virgil Andreieş, a declarat, joi, după şedinţa de plen, că, din cauza stării critice din sistemul judiciar, este nevoie de o discuţie cu cele trei puteri ale statului, sub medierea şefului statului. Andreieş a spus că plenul CSM a analizat, joi, situaţia sistemului judiciar, care este într-o stare critică, determinată de mai mulţi factori acumulaţi în timp, şi anume finanţarea cronică, volumul mare de activitate şi inconsecvenţa legislativă, dar şi „umilirea şi terfelirea publică a magistraţilor, care are loc de cinci ani încoace”.

Stop migraţiei politice

Preşedintele PSD Suceava, senatorul Gavril Mîrza, a declarat, vineri, că se impun noi prevederi care să limiteze migrarea politică, inclusiv a parlamentarilor, şi propune ca aleşilor care părăsesc partidul din partea căruia au candidat să li se interzică să mai candideze pentru un nou mandat. El consideră că, prin trecerea de la un partid la altul, aleşii nu fac decît să înşele electoratul. Mîrza consideră că trebuie revăzută legislaţia privind stoparea migrării politice a aleşilor locali, subliniind că a constatat că s-a găsit formula de „susţinător” pentru cei care pleacă de la un partid la altul fără să demisioneze din partidul pe listele căruia au candidat.

Curtea Constituţională a respins sesizarea PD-L privind Regulamentul Camerei

Curtea Constituţională (CC) a respins sesizarea deputaţilor PD-L privind neconstituţionalitatea unor prevederi din Regulamentul Camerei Deputaţilor referitoare la procedura punerii sub urmărire penală a membrilor Guvernului. CC a stabilit că articolele 154, 155 şi 156 din Regulamentul Camerei Deputaţilor sînt constituţionale. Aceste articole reglementează procedura punerii sub urmărire penală a membrilor Guvernului. Potrivit articolului 154 din Regulament, „Camera Deputaţilor are dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului”. Alineatul 1 al art. 155, pentru care s-a cerut verificarea constituţionalităţii, prevede că „dezbaterea cererii prevăzute la art. 154 se efectuează pe baza raportului întocmit fie de o comisie permanentă, ca urmare a unei anchete desfăşurate în condiţiile art. 71 (din acelaşi regulament - n.r), fie de o comisie specială de anchetă constituită în acest scop”. Art. 156 din regulamentul Camerei Deputaţilor, atacat la CC, prevede că „în cazul în care Camera Deputaţilor decide să ceară urmărirea penală, preşedintele Camerei va adresa ministrului Justiţiei o cerere pentru începerea urmăririi penale, potrivit legii” şi că „de asemenea, el îl va înştiinţa pe Preşedintele României pentru eventuala suspendare din funcţie a membrului Guvernului a cărui urmărire penală a fost cerută”.

Un articol din Legea concurenţei, neconstituţional

Curtea Constituţională a stabilit că un articol din Legea concurenţei prin care se prevede atacarea în contencios administrativ a reglementărilor Consiliulului Concurenţei este neconstituţional. Curtea Constituţională s-a pronunţat cu privire la o excepţie de neconstituţionalitate care a fost invocată într-un proces şi care se referă la articolul 28, alineatul 2 din Legea nr. 21/1996, a concurenţei. Potrivit acestui articol, „reglementările Consiliului Concurenţei pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare, respectiv publicarea actului atacat”. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.

Europarlamentari români s-au întîlnit la sediul MAE

Ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, s-a întîlnit, vineri, la sediul Ministerul Afacerilor Externe (MAE), cu unii europarlamentari români. La finalul întîlnirii, liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, a declarat că unul dintre subiectele atinse a fost legat de declaraţiile „inacceptabile” ale unor parlamentari olandezi, care au spus că România şi Bulgaria trebuie să părăsească Uniunea Europeană. La întîlnirea desfăşurată la sediul MAE au participat doar cîţiva eurodeputaţi, printre care Adrian Severin, Corina Creţu, Renate Weber, Norica Nicolai, Gigi Becali şi Corneliu Vadim Tudor. Nu au fost văzuţi, însă, Teodor Stolojan, Monica Macovei sau Laszlo Tokes.

Preşedintele armean, Serge Sarkissian, în vizită la Bucureşti

O comisie economică mixtă, româno - armeană, s-ar putea reuni la Bucureşti, în octombrie, cu ocazia vizitei pe care preşedintele Armeniei, Serge Sarkissian, o va efectua în România, a declarat, vineri, ministrul de Externe, Cristian Diaconescu. El a făcut declaraţii cu ocazia unei întrevederi cu omologul său armean, Eduard Nalbandian, aflat într-o vizită la Bucureşti. „Un rol important îl reprezintă impulsionarea relaţiilor economice (între cele două ţări, n.r.). În acest sens, comisia mixtă economică a cărei sesiune sperăm să aibă loc cu ocazia vizitei preşedintelui Sarkissian (n.r., Serge Sarkissian, fost premier al Armeniei, ales preşedinte în februarie 2008) la Bucureşti, în octombrie, va avea un rol important în identificarea posibilităţilor de creştere a schimburilor economice”, a spus Diaconescu.