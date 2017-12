Italia - Catastrofă în gara din Viareggio

Deraierea urmată de explozia unui vagon-cisternă încărcat cu gaz petrolier lichefiat (GPL), luni seară, în gara din Viareggio, s-a soldat cu cel puţin 16 morţi, potrivit unui nou bilanţ provizoriu, de marţi, al Serviciului Regional de Sănătate. Premierul italian, Silvio Berlusconi, a sosit la locul accidentului, marţi după-amiază. ”Sînt 16 morţi, 36 de răniţi, dintre care 14 în stare gravă”, a anunţat agenţia Ansa. Un bilanţ anterior, furnizat de Protecţia Civilă, anunţa 14 morţi, dintre care doi copii. Primarul oraşului, Luca Lunardini, a anunţat, în plus, că cinci persoane au fost date dispărute în momentul în care era prezentat bilanţul anterior, de 14 morţi.

Franţa - Incendiu la periferia Parisului

Şase persoane au murit şi alte 18 au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit marţi dimineaţă, într-un apartament din Asnieres-sur-Seine, la periferia de vest a Parisului, a anunţat primarul oraşului. Cauza incendiului, declanşat la primul etaj al unei clădiri, nu a fost încă stabilită. ”Pompierii au salvat circa 15 persoane”, a declarat procurorul departamentului Hauts-de-Seine, Philippe Courroye, adăugînd că o persoană a fost reţinută, după ce a fost transportată la spital. Suspectul, care a fost rănit, ar putea fi la originea incendiului, probabil declanşat de la aprinderea unei pături, posibil de la o ţigară.

Rusia - Nouă ani de închisoare pentru un fost anchetator-şef

Un tribunal din Moscova a condamnat, marţi, un fost anchetator-şef al Parchetului rus, Dmitri Dovghi, la nouă ani de închisoare în regim sever, pentru că a acceptat mită în valoare de 750.000 de euro. Inculpatul a afirmat că va ataca sentinţa cu apel. Parchetul ceruse o pedeapsă de zece ani de închisoare. Dmitri Dovghi, pe atunci anchetator-şef în cadrul Parchetului, a primit, în perioada ianuarie 2007 - februarie 2008, sume de bani pentru a-l scoate nevinovat pe omul de afaceri Ruslan Valitov, prin intermediul unui complice, potrivit verdictului dat de juriu la 24 iunie. Ruslan Valitov era implicat într-un caz de deturnare de fonduri în valoare de şase miliarde de ruble (137 milioane de euro) în detrimentul grupului petrolier Tomskneft, fiind acuzat că ar fi dat cei 750.000 de euro anchetatorului, printr-un intermediar, Andrei Sagura. Acesta din urmă a fost condamnat la opt ani de închisoare. Cei doi acuzaţi trebuie totodată să achite o amendă de 800.000 de ruble (18.000 de euro) fiecare.

Irlanda de Nord - Ameninţare cu moartea

Singurul reprezentant al unei minorităţi etnice în Legislativul nord-irlandez a declarat că a primit mesaje de ameninţare cu moartea. În cadrul şedintei de luni a Alianţei MLA, Anna Lo a declarat că a fost avertizată cu privire la eventuale atacuri împotriva locuinţei sale, la sfîrşitul săptămînii. Lo este originară din Hong Kong şi locuieşte în Belfast de peste 30 de ani. Ea a declarat că a primit scrisori de ameninţare în ultimele săptămîni, precizînd că îşi va spori măsurile de securitate, ca urmare a unui apel anonim la poliţia locală, PSNI. La începutul lunii, atacurile împotriva unei comunităţi au determinat peste 100 de români să îşi părăsească locuinţele din zonă.

Israel - Vapor cu ajutoare pentru Gaza, încercuit

Un vapor cu 21 militanţi pro-palestinieni la bord a fost încercuit, marţi, pe mare, de cinci nave ale marinei israeliene, pentru a-l împiedica să ajungă în Fîşia Gaza, a anunţat mişcarea Free Gaza, care a organizat această expediţie. Nava, care transporta materiale medicale, jucării şi ajutoare umanitare, a plecat luni din Cipru, pentru a denunţa blocada israeliană impusă asupra Fîşiei Gaza, odată cu preluarea controlului acesteiea, în iulie 2007, de către gruparea islamistă Hamas.

Kosovo - Aderare la FMI şi Banca Mondială

Kosovo a devenit oficial cel de-al 186-lea membru al Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi al Băncii Mondiale, la mai mult de un an de la proclamarea independenţei. Preşedintele kosovar, Fatmir Sejdiu şi premierul Hashim Thaci au semnat acordul de aderare în cursul unei ceremonii organizate la Departamentul de Stat american. Directorul general al FMI, Dominique Strauss-Kahn, s-a declarat încîntat să admită Kosovo în organizaţie. Kosovo s-a desprins de Serbia în februarie 2008, independenţa sa fiind recunoscută de 60 de ţări, între care SUA şi 22 din cele 27 de state membre UE.

Rusia - Simplificarea procedurii de obţinere a cetăţeniei

Preşedintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a promulgat Legea Federală care simplifică procedurile de obţinere a naţionalităţii ruse de către străinii care au copii cu cetăţenie rusă. Textul amendează articolele 6 şi 7 din Legea Federală privind situaţia juridică a cetăţenilor străini din Federaţia Rusă şi articolul 14 din Legea Federală privind cetăţenia Federaţiei Ruse. De acum înainte, străinii pot primi cetăţenia Federaţiei Ruse în baza procedurilor simplificate, cu condiţia să aibă un copil minor cetăţean rus sau în cazul cînd copilul (indiferent de vîrstă), avînd cetăţenia rusă, este recunoscut incapabil.

Italia - Un român a pătruns prin efracţie în apartamentul fostului fotbalist Sebino Nela

Un român de 33 de ani a fost arestat la Roma, după ce a pătruns prin efracţie în locuinţa fostului jucător de fotbal Sebastiano Nela. Românul încerca să iasă cu echipamente sportive de valoare din locuinţa celebrului jucător de fotbal cînd a fost surprins de însuşi Sebastiano Nela şi de un prieten al acestuia. Suspectul a încercat să fugă, între cei trei izbucnind o altercaţie în urma căreia prietenul lui Sebastiano Nela a fost rănit uşor la o mînă. Într-un final, românul a fost imobilizat şi arestat ulterior de carabinieri. Sebastiano Nela a evoluat la echipele de club Genoa, Napoli şi Roma, precum şi la echipa naţională a Italiei, în perioada 1978-1994.

Ucraina - Monument al lui Lenin, vandalizat

Un monument al lui Vladimir Lenin din centrul Kievului a fost vandalizat de militanţi ultranaţionalişti, relatează Interfax Ucraina. Mai mulţi suspecţi cu vîrste cuprinse între 20 şi 38 de ani au fost arestaţi, anunţă oficiali din cadrul Ministerului ucrainean de Interne. Cinci presupuşi membri ai unei grupări ucrainene au atacat monumentul din centrul Kievului, rupînd nasul statuii şi o parte a mîinii stîngi. Unul dintre suspecţi este agent de pază la un magazin, doi sînt studenţi, iar alţi doi sînt fără ocupaţie.

Letonia - Reduceri salariale şi de pensii

Guvernul leton a decis marţi să reducă salariile mici din sectorul bugetar cu 15%, în timp ce remuneraţiile mai mari vor fi tăiate cu 20%, în cadrul unui program de austeritate menit să înduplece FMI să deblocheze următoarea tranşă din împrumut şi să evite încetarea de plăţi. De asemenea, Executivul leton a hotărît reducerea pensiilor cu 10%. Măsurile decise de Guvern vor intra în vigoare de astăzi şi fac parte dintr-un pachet de reducere a cheltuielilor publice cu 10%, aprobat de Parlament la jumătatea lunii iunie, ce are menirea de a evita intrarea Letoniei în încetare de plăţi sau devalorizarea masivă a monedei naţionale, fixată la euro. Astfel, Letonia va reduce cheltuielile bugetare din acest an cu 500 de milioane de laţi (710,6 milioane de euro), în condiţiile în care Fondul Monetar Internaţional nu a dat, încă, un răspuns în privinţa deblocării următoarei tranşe. În schimb, Comisia Europeană a dat undă verde acordării unei tranşe de 1,2 miliarde de euro din pachetul de ajutor de 7,5 miliarde de euro, obţinut de Letonia, anul trecut, în urma negocierilor cu FMI, CE şi alţi finanţatori, între care Suedia, ţară ale cărei bănci sînt puternic expuse pe economiile statelor baltice. Însă, chiar şi cu aceste reduceri de cheltuieli, deficitul bugetar va depăşi 11% din PIB în acest an, potrivit calculelor FMI. Guvernul s-a angajat, însă, să mai reducă cheltuielile bugetare cu cîte 500 de milioane de laţi în 2010 şi 2011.