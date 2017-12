R. Moldova - Un dolar copilul!

O femeie din R. Moldova a încercat să-şi vîndă copilul nou-născut pentru 12 lei moldoveneşti (un dolar), potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne de la Chişinău. “Îl ucid dacă nu îl cumpăraţi. Am încă trei copii şi pe acesta nu am cu ce-l creşte şi îl vînd”, a declarat Oxana Elinciuc, suspectată de vinderea propriului copil. Totul s-a petrecut zilele acestea, la Briceni. O tînără de 29 de ani şi-a vîndut bebeluşul de numai zece zile contra sumei de 12 lei. La 18 iunie, la unitatea de gardă a comisariatului raional de poliţie Briceni a parvenit o informaţie de la Elena Toderaşcu, locuitoare a municipiului Bălţi. În declaraţie se spunea că o tînără i-a vîndut copilul cu 12 lei. Astfel, în ziua respectivă, la autogara din raionul Briceni, suspecta s-a apropiat de o doamnă şi i-a cerut 200 de lei pentru copilul pe care îl ţinea în braţe - o fetiţă de zece zile. La rîndul său, femeia i-a răspuns că nu are nevoie de un copil nou-născut şi nici nu dispune de aceşti bani. Atunci, Elinciuc a spus că, dacă nu îl cumpără nimeni, se duce şi îl ucide, deoarece nu are cu ce-l creşte şi nu doreşte sa-l îngrijească. De teamă pentru copil, Elena Toderaşcu i-a spus femeii că îl cumpără cu 12 lei, fiindcă mai mult nu are, iar femeia a căzut de acord. Întrebată dacă micuţa are documente, aceasta a răspuns că nu are nimic, fiindcă a născut-o de una singură, cu zece zile în urmă, într-un garaj din apropiere. Femeia, uimită, a luat copilul, iar mama şi-a luat banii şi a plecat, lăsîndu-şi bebeluşul în braţele femeii care îi plătise. “Cumpărătoarea” nou-născutului a luat copilul acasă, unde l-a spălat, l-a hrănit, i-a pus un nume - Maria - şi a sesizat forţele de ordine. Actualmente, copilul este internat în secţia de reanimare a spitalului raional din Briceni, starea lui fiind critică dar stabilă. În scurt timp, femeia a fost identificată şi reţinută. În cadrul cercetărilor s-a stabilit că femeia locuieşte în satul Mărcăuţi, raionul Briceni şi mai are trei copii. Pentru fapta comisă, Oxana Elinciuc va fi decăzută din drepturi şi riscă pînă la 20 de ani de închisoare.

Germania - Răpitori de vîrsta a treia

Poliţia germană a arestat, luni, cinci persoane, cu vîrste între 60 şi 79 de ani, care ar fi răpit un bărbat de 56 de ani, pe care l-au ţinut ostatic într-o pivniţă. Poliţia, care a trimis, sîmbătă, unităţi de comando pentru a elibera victima, a arestat, luni, două cupluri - 74, respectiv 79 de ani şi 63, respectiv 66 de ani - precum şi un american de 60 de ani. Potrivit poliţiei, bărbatul dat dispărut marţi, la Spire, a fost atras şi atacat de american şi de şeful grupului, apoi legat şi închis în portbagajul unei maşini. Banda l-a dus apoi pînă la Chieming, 450 kilometri distanţă, în apropierea frontierei cu Austria, unde a fost închis într-o pivniţă, fără a avea contact cu exteriorul, timp de patru zile. “A primit lovituri”, a spus poliţia, care spune că mobilul acţiunii a fost furtul. Graţie unui telefon, victima a reuşit să dea alerta.

Polonia - Coliziune mortală

Patru persoane au murit în urma coliziunii între un tren şi un autovehicul, duminică seară, la o trecere la nivel cu calea ferată, în regiunea Poznan din vestul Poloniei. Trenul a lovit un Citroen care traversa calea ferată prin satul Rakoniewice, apoi l-a împins circa 500 de metri pe şine, a precizat purtătorul de cuvînt al poliţiei. Cele patru victime sînt adulţi, două femei şi doi bărbaţi. Coliziunea nu s-a soldat cu răniţi în rîndul celor 60 de pasageri ai trenului.

SUA - Clădire prăbuşită la New York

O clădire rezidenţială de patru etaje s-a prăbuşit duminică, într-o zonă din cartierul Brooklyn din New York şi cel puţin patru persoane au fost rănite uşor, potrivit Departamentului de Pompieri din metropola americană. Nu se cunoaşte deocamdată cauza care a determinat prăbuşirea imobilului situat pe bulevardul Myrtle. Trei persoane au primit îngrijiri medicale pe loc, iar cea de-a patra a fost transportată la spital. Nu se ştie dacă persoanele rănite locuiau în imobilul prăbuşit. Departamentul pentru imobile din New York a afirmat că locuitorilor din şase clădiri adiacente li s-a cerut să părăsească aceste structuri, în timp ce anchetatorii încearcă să afle cauza prăbuşirii. O purtătoare de cuvînt a instituţiei a confirmat că proprietarul imobilului prăbuşit a fost citat în luna mai, după ce inspectorii au obervat mai multe crăpături verticale pe un perete exterior. Dosarul urma să fie discutat, luni, de Comisia pentru Controlul Mediului din New York, care soluţionează citaţiile eliberate de departamentul pentru imobile.

Inguşetia - Preşedintele a fost rănit într-un atentat

Preşedintele republicii ruse Inguşetia, Iunus-Bek Evkurov, a fost rănit într-un atentat şi spitalizat, a anunţat, luni, televiziunea rusă. Conform serviciului de presă al poliţiei republicii, o explozie a avut loc la trecerea convoiului prezidenţial, rănindu-l pe preşedinte. Fratele său mai mic, Uvais, a cărui moarte fusese anunţată anterior de o surse din forţele de ordine, se află la spital, iar starea sa de sănătate este satisfăcătoare. “În jurul orei 08.40., ora Moscovei (07.40., ora României), o explozie s-a resimţit la Nazran, capitala Inguşetiei, la trecerea convoiului lui Evkurov”, a declarat o sursă din poliţie. Vicepreşedintele Comisiei pentru Securitate din Dumă, Camera Inferioară a Parlamentului rus, Mihail Grişanov, s-a declarat convins că acest atentat este legat de lupta dusă de preşedintele inguş împotriva combatanţilor înarmaţi. Potrivit unui reprezentant al Ministerului inguş de Interne, trei ofiţeri de securitate au murit în atac, care ar fi fost comis cu o maşină-capcană, pe autostrada Caucasus, în districtul municipal Nasir-Kortovo.

Australia - Şapte răniţi la bordul unui Airbus A330, în urma unor turbulenţe

Şapte persoane au fost rănite uşor, în timpul unor turbulenţe, la bordul unui avion Airbus A330 al companiei australiene Qantas, care efectua o cursă Hong Kong - Perth, a anunţat, luni, compania aeriană, excluzînd orice legătură cu incidentele recente survenite la acest tip de aparat. Şase pasageri şi un membru al echipajului au primit îngrijiri medicale la bord, după turbulenţele violente prin care a trecut avionul, la aproximativ patru ore de la decolare. Aparatul, cu 206 pasageri şi 13 membri de echipaj la bord, a aterizat fără probleme. Incidentul intervine la 11 zile după aterizarea de urgenţă a unui Airbus A330-200 al unei companii australiene low-cost, care făcea legătura între Japonia şi Australia. Avionul companiei Jetstar fusese forţat să aterizeze pe insula Guam din Oceanul Pacific, după un început de incendiu în cabină. În noaptea de 31 mai spre 1 iunie, un Airbus A330 al Air France s-a prăbuşit în Oceanul Atlantic, cu 228 de persoane la bord, aceasta fiind cea mai mare catastrofă din istoria companiei aeriene franceze. Cauzele sale rămîn necunoscute. În octombrie, aproximativ 40 de persoane au fost rănite într-un Airbus A330-300 al companiei Qantas, care fusese forţat, după o schimbare bruscă de altitudine, să efectueze o aterizare de urgenţă în Australia.

Luxemburg - Protestele fermierilor

Mii de fermieri europeni au manifestat, luni, la Luxemburg, în unele cazuri violent şi au încercat să intre cu forţa într-o clădire în care se strînseseră miniştrii europeni ai Agriculturii. Poliţia a vorbit despre “puţin peste 3.000 de manifestanţi veniţi din Franţa, Germania, Belgia şi Luxemburg”, în timp ce organizatorii din federaţia agricolă europeană Copa-Cogeca şi din European Milk Board au vorbit despre 5.000 de protestatari. Aceştia, veniţi cu circa 300 de tractoare, doreau mai ales să denunţe scăderea preţului laptelui din cauza crizei economice, care pune în periciol existenţa producătorilor. Ei s-au strîns mai întîi pe o esplanadă din apropierea locului în care se reuniseră miniştrii Agriculturii, apoi circa 300 de protestatari au intrat în clădire. Pînă la urmă au fost evacuaţi de poliţie. Manifestanţii, care au aruncat cu ouă şi sticle din plastic, au blocat apoi accesul în locul în care era reuniunea. Unii au dat foc la pneuri, sticle şi pubele, alţii au intrat într-un centru din apropiere, de unde au ieşit cu navete cu sticle de lapte, pe care le-au dat trecătorilor sau le-au aruncat în poliţişti Doi manifestanţi au fost uşor răniţi. Pînă la urmă, situaţia s-a calmat, dar circulaţia în Luxemburg era perturbată în continuare. Comisarul Agriculturii, Mariann Fischer Boel, a denunţat incidentele. Producătorii de lapte cer ajutoare şi creşterea preţurilor, mai ales printr-o limitare a producţiei în UE. UE a demarat o politică de liberalizare a sectorului, ce presupune ridicarea treptată a cotelor de lapte.

Georgia - O explozie a provocat sistarea exporturilor de curent către Rusia

O explozie a distrus, luni, un stîlp de înaltă tensiune din vestul Georgiei, în apropiere de graniţa cu regiunea separatistă Abhazia, ceea ce a dus la sistarea exporturilor către Rusia. Posturile de televiziune au difuzat imagini cu stîlpul contorsionat, dar cauza exploziei nu este cunoscută încă. Incidentul a avut loc în apropiere de satul Muzhava, în aceeaşi regiune în care explozia unei mine, duminică, s-a soldat cu moartea unui şofer de ambulanţă care însoţea o patrulă de observatori UE, desfăşuraţi după conflictul ruso-georgian din luna august. Va dura trei zile să fie refăcut stîlpul şi reluat exportul de electricitate către Rusia, a declarat Bidzina Cikonia, directorul general al companiei ruso-georgiene Rosgruzenergo. Exploziile în apropiere de graniţa cu Ahazia sînt destul de comune. Rusia şi Georgia au purtat un conflict de cinci zile, în august anul trecut, cînd Rusia a înăbuşit un asalt georgian asupra regiunii pro-ruse Osetia de Sud. Moscova a recunoscut independenţa Osetiei de Sud şi Abhaziei, după conflict.

Rusia - Mii de tineri au celebrat eroismul sovietic

Mii de tineri ruşi s-au adunat, luni dimineaţă, la Moscova, la apelul mişcării pro-Kremlin Nashi, pentru a celebra eroismul sovietic în cel de-al II-lea Război Mondial. Aduşi cu autocare din mai multe zone ale Rusiei, tinerii s-au reunit în apropierea rîului Moskova, locul unde trupele naziste lansau ofensiva împotriva URSS, la 22 iunie 1941. “Militarii Armatei Roşii au fost victorioşi. Apoi au revenit la casele lor şi au reconstruit tot ce s-a distrus”, a declarat liderul Nashi, Nikita Borovikov. “Vă mulţumim şi ne plecăm în faţa dumneavoastră”, a adăugat Borovikov. Kremlinul, care consideră că victoria Armatei Roşii împotriva Germaniei naziste nu este recunoscută suficient de mult, a creat o comisie specială “care va lupta împotriva falsificării istoriei”. Mişcarea Nashi, apărută sub preşedinţia lui Vladimir Putin, are aproximativ 15.000 de membri.

Grecia - 1.000 de vehicule blindate de la ruşi

Rusia şi Grecia au încheiat un contract care prevede vînzarea a 1.000 de vehicule blindate armatei elene, declară un oficial guvernamental rus. Este vorba de unul dintre cele mai mari contracte de vînzare de armament încheiat între Rusia şi un stat membru NATO. În anii ‘90, Grecia a cumpărat armament rusesc în valoare de peste un miliard de dolari.

Israel - 12 avioane fără pilot, de 53 de milioane de dolari, pentru Rusia

Rusia a achiziţionat de la Israel 12 avioane fără pilot, pentru suma de 53 de milioane de dolari, a declarat o purtătoare de cuvînt a Serviciului federal rus de cooperare militaro-industrială. Ea nu a precizat numele întreprinderii israeliene care furnizează aceste avioane, dar cotidianul rus “Kommersant” a menţionat la începutul lunii aprilie că tranzacţia a fost încheiată cu firma Israel Aerospace Industries. Prin cumpărarea acestor aparate de zbor, Rusia încearcă să-şi corecteze întîrzierea în materie de recunoaştere aeriană scoasă la iveală în războiul cu Georgia din august 2008. Este vorba despre primul contract militar dintre Israel şi Rusia, care este furnizorul tradiţional de armament pentru Siria şi Iran, duşmani declaraţi ai statului evreu. Experţii militari apreciază că Rusia are un deficit mare de avioane fără pilot eficiente şi că ea şi-a dat seama de acest lucru în timpul războiului cu Georgia. Aparatele de care dispune armata rusă datează din anii \'70-\'80 şi nu corespund exigenţelor moderne. Tbilisi a utilizat acest tip de armament, cumpărat în Israel, mai ales în timpul unui atac în care a fost rănit comandantul trupelor ruseşti în Caucaz, generalul Anatoli Hrulev.

Marea Britanie - Ucisă de o cireadă de vaci

O femeie din North Yorkshire a fost ucisă de o cireadă de vaci, în timp ce-şi plimba cîinii pe un cîmp din apropierea locuinţei sale, informează ”Daily Mail”. Potrivit autorităţilor din North Yorkshire, vacile s-ar fi speriat de cei doi cîini ai victimei şi s-au năpustit asupra sa. Identitatea britanicei nu a fost făcută publică, iar poliţiştii au rugat cunoscuţii acesteia să ia legătura cu autorităţile. Ei au prezentat presei descrierea cîinilor femeii, în speranţa că aşa vor putea să afle mai multe despre ea. Într-un accident similar de anul trecut, o britanică a fost călcată în picioare de o cireadă de vaci în Suffolk. Incidentul s-a petrecut tot din cauza unor cîini aparţinînd victimei, care au speriat vacile.

Belgia - Bebeluş mort după ce a fost uitat de tată în maşină

Un bebeluş de 11 luni a murit din cauza deshidratării, joia trecută, în apropiere de Louvain, în Belgia, pentru că a fost uitat mai multe ore în maşină, de către tatăl său. Tatăl copilului, inginer, s-a dus la serviciu şi a uitat să o lase pe Britt la creşă. Bebeluşul a rămas toată dimineaţă în maşină, un 4x4 cu geamuri fumurii. În centrul Belgiei s-au înregistat în acea zi 21 de grade. Fetiţa a murit din cauza căldurii şi a deshidratării. Mama a fost cea care a descoperit-o pe fetiţă în maşină, pentru că, înainte să o ia de la creşă, obişnuia să recupereze scaunul pentru copii din maşina soţului său, aflată în parcarea de la serviciu, într-o zonă industrială din Haasrode. În jurul orei 17.00, ea a descoperit corpul fetiţei neînsufleţit, fiind prea tîrziu pentru a o reanima. ”O maşină lăsată în soarele care arde. Combinaţia dintre căldură şi lipsa de apă a fost fatală”, a explicat medicul Luc Beaucourt. Parchetul nu intenţionează să îi ancheteze pe părinţi. ”Nu este vorba de maltratare, ci de un regretabil accident”, a explicat adjunctul procurorului din Louvain, Philippe Fontaine.