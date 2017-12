Postul de premier în schimbul unui candidat comun PSD-PD-L la prezidenţiale?

Preşedintele Traian Băsescu, liderul PSD, Mircea Geoană, precum şi o serie de reprezentanţi din Guvern s-au întîlnit, joi seara, la Vila Lac, pentru a discuta despre viitorul coaliţiei de guvernare. Surse democrat-liberale au afirmat că şeful statului i-ar fi propus lui Geoană postul de premier, în schimbul desemnării unui candidat comun PSD-PD-L la alegerile prezidenţiale. Candidatul ar fi, bineînţeles, Traian Băsescu. Aceleaşi surse mai spun că discuţiile nu au avut finalitate, chiar dacă Geoană s-ar fi arătat interesat, într-un anumit punct al discuţiei, de oferta preşedintelui.

Schimbări în filiale ale PNL

Purtătorul de cuvînt al PNL, Varujan Vosganian, a declarat, vineri, la Iaşi, că PNL va face schimbări în rîndul filialelor care au obţinut sub 10% la alegerile europene. „Pînă la alegerile prezidenţiale am convenit să nu facem schimbări în filiale decît acolo unde scorul este dramatic, sub 10%”, a declarat Vosganian. În opinia liberalului, diferenţa la alegerile europene a făcut-o capacitatea de administrare pe care o are fiecare partid. „Acesta este motivul pentru o oarecare dificultate a PNL faţă de PDL sau PSD”, a subliniat purtătorul de cuvînt al PNL.

Vadim a vîndut bijuteriile familiei

Liderul PRM a declarat, vineri, că partidul a ajuns la fundul sacului. Corneliu Vadim Tudor a arătat că a fost nevoit să renunţe la bijuteriile familiei pentru a plăti chiria de la sediul PRM. Într-o intervenţie la un post de televiziune, el a recunoscut: “Ca să plătesc chiria sediului am vîndut cerceii fetiţelor mele şi cele cîteva inele ale soţiei. Nenorociţii ăştia de bijutieri nu au luat în calcul manopera, că erau unele lucruri frumoase. Numai la gramaj, parcă erau măsele. Mi-au dat un preţ de nimic”.

Liderul PRM va solicita IGP o anchetă privind frauda electorală

Corneliu Vadim Tudor spune că va sesiza Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) ca să declanşeze o anchetă în privinţa unor persoane care au plecat în sîmbăta alegerilor cu ştampilele de vot, dar şi în privinţa celor care care au votat pe liste suplimentare. În altă ordine de idei, Vadim a afirmat, vineri, că doreşte să activeze, în calitate de europarlamentar, în Comisia de politică externă şi cea de cultură. De asemenea, el a explicat că europarlamentarul Ciprian Tănăsescu ar vrea să facă parte din Comisia de mediu şi sănătate publică. Totodată, liderul PRM spune că nu ştie în ce comisie ar vrea să activeze Gigi Becali, dar că dacă acesta va avea nevoie de sfaturi, i le va oferi în şedinţa Biroului Politic de marţi al partidului, în care cei trei europarlamentari vor stabili exact pentru ce Comisii vor opta.

“Alianţa PSD+PC, precum un porumbel care stă pe o creangă şi îi tot alunecă un picior”

Secretarul general al PC, Codruţ Şereş, a apreciat, vineri, că Alianţa electorală PSD+PC este precum un “porumbel care stă pe o creangă şi îi tot alunecă un picior”. În opinia lui, Alianţa PSD+PC a pierdut procente importante la alegerile europarlamentare, faţă de parlamentarele din toamna anului trecut, din cauza “imperfecţiunii” colaborării în teritoriu dintre cele două formaţiuni. Liderul PC consideră că această alianţă “scîrţîie” în momentul de faţă, mai ales în privinţa colaborării din teritoriu pentru repartizarea funcţiilor în instituţiile descentralizate. Totodată, liderul PC consideră că partidul pe care îl reprezintă nu a primit un număr suficient de posturi de conducere la nivelul serviciilor deconcentrate din teritoriu.

Geoană: “România, vital interesată de dezvoltarea regiunii Mării Negre”

Preşedintele Senatului, liderul PSD Mircea Geoană, a declarat, vineri, la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, desfăşurată la Palatul Parlamentului, că zona Mării Negre va continua să aibă o importanţă strategică crucială, “România fiind vital interesată de dezvoltarea acestei regiuni”. El a arătat că nu trebuie acceptată o anumită teză care stipulează că zona Mării Negre nu mai are atît de mare importanţă, în condiţiile în care China este văzută ca al doilea pol de putere, în relaţia cu celălalt pol, reprezentat de SUA. El a pledat pentru ca statele din regiunea Mării Negre să înceteze să fie prizoniere ale istoriei şi să se regăseacă într-un viitor comun, baza pe colaborare geo-economică. El a precizat că este important ca România să vadă care sînt elementele esenţiale ale crizei, în condiţiile în care această criză riscă să aducă daune regiunii, mai mari decît pierderea locurilor de muncă.

Diaconescu reafirmă sprijinul României pentru aspiraţiile Georgiei

Ministrul georgian de Externe, Grigol Vaşadze, a declarat, vineri, că ţara sa va folosi fiecare sfat al părţii române în ceea ce priveşte procesul de integrare în NATO, în timp ce ministrul Cristian Diaconescu a reiterat sprijinul ţării noastre pentru aspiraţiile euro-atlantice ale Georgiei. El a anunţat că vor fi demarate proiecte de cooperare privind integrarea în UE şi NATO organizate la nivel de departamente de specialitate din Ministerele de Externe ale celor două ţări. Ministrul Diaconescu a mai anunţat de asemenea că Georgia va rămîne o prioritate pentru România în ceea ce priveşte politica de asistenţă pentru dezvoltare. La rîndul său, ministrul georgian Grigol Vaşadze a ţinut să sublinieze ajutorul acordat de partea română.

România trebuie să facă mai mult

Preşedintele Senatului, Mircea Geoană, a declarat, vineri, după întîlnirea cu ministrul de Externe al Georgiei, Grigol Vaşadze, că România trebuie să facă mai mult pentru a arăta “concret” că relaţia strategică această ţară este una “deosebită”: “Georgia reprezintă un cap de pod indispensabil pentru interesele româneşti şi interesele comunităţii europene şi euro-atlantice”. El a arătat că momentul actual nu este uşor pentru Georgia, mai ales după conflictul militar cu Rusia de acum un an. Geoană s-a arătat absolut convins că interesul naţional românesc şi interesul general al comunităţii atlantice este de a continua investiţia într-o Georgie democratică, ancorată în comunitatea trans-atlantică, şi care să fie capabilă să-şi protejeze cetăţenii şi integritatea teritorială.

Memorandumul de participare a României la programul AGS, semnat

Ministrul Apărării, Mihai Stănişoară, a semnat, în cadrul Reuniunii Consiliului Nord-Atlantic, Memorandumul de participare a României la Programul “Allied Ground Surveillance” (AGS), care asigură supravegherea teritorială şi protecţia trupelor aliate. Ministrul a participat, la Bruxelles, joi şi vineri, la prima întîlnire formală a miniştrilor apărării din ţările NATO după Summit-ul aniversar de la Strasbourg/Kehl. Seria de întîlniri a debutat cu o sesiune dedicată misiunilor NATO din Afganistan, Kosovo şi contribuţiei Alianţei la contracarea pirateriei maritime. Potrivit MApN, miniştrii au analizat stadiul implementării Planului Strategic Cuprinzător Politico-Militar şi au discutat despre sprijinirea alegerilor democratice care vor avea loc în Afganistan. De asemenea, s-a discutat şi despre traficul cu narcotice în Afganistan. MApN reaminteşte că una dintre deciziile adoptate este că, luînd în considerare faptul că situaţia de securitate în Kosovo s-a îmbunătăţit constant şi semnificativ, miniştrii apărării din NATO şi-au dat acordul asupra reducerii treptate a prezenţei trupelor KFOR în zonă.