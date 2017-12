Videanu, obligat de instanţă să plătească din buzunar bordurile din Bucureşti

Fostul primar general, Adrean Videanu, este obligat să plătească, alături de alţi 23 de angajaţi ai Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), aproape cinci milioane de lei, bani cheltuiţi ineficient în legăturile cu lucrările la stadionul Lia Manoliu şi borduri. Curtea de Conturi a sesizat, în urmă cu un an, Tribunalul Bucureşti în legătură cu neregulile constate la PMB privind un contract de cumpărare a unui teren din comuna Mihăileşti, plăţi nejustificate pentru lucrări la drumuri, un prejudiciu adus bugetul asigurărilor sociale şi plata cu întîrziere a unei sume la buget. Tribunalul Bucureşti a admis, în 28 mai, acţiunea Curţii de Conturi şi i-a obligat pe cei 24 la plata către Primăria Bucureşti a sumei de 4.478.328,45 lei despăgubiri, actualizate. Ministrul Economiei, Adriean Videanu, a anunţat că va ataca sentinţa civilă pronunţată de Tribunalul Bucureşti.

PRM nu face lansare de candidaţi la PE

PRM nu va face o lansare a candidaţilor pentru Parlamentul European pentru că nu are bani, a declarat, vineri, preşedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, care a arătat că o astfel de lansare ar costa peste 15 000 de euro şi el nu-i cere bani lui George Becali. În urmă cu cîteva săptămîni, liderul PRM a spus că, dacă va face o lansare a candidaţilor PRM pentru PE, atunci această lansare ar trebui să aibă loc cît mai aproape de data alegerilor europarlamentare, pentru că “ultima impresie contează”.

Sancţiuni pentru filialele PD-L care obţin la alegeri sub media pe ţară

Secretarul general al PD-L, Vasile Blaga, a declarat, vineri, că filialele care vor obţine la alegerile europarlamentare sub media pe ţară a partidului vor fi sancţionate. Acesta a reamintit faptul că, după alegerile locale, opt conduceri de filiale judeţene au fost schimbate: “Nu am făcut niciodată pronosticuri electorale chiar dacă am condus toate campaniile din 1997 încoace şi toate au fost cîştigătoare. Garantez că vom cîştiga alegerile. Partidul va lua măsuri imediate împotriva celor care nu ating ţintele electorale”.

Ambasadorul român în Portugalia, chemat la MAE

Ambasadorul român la Lisabona, Gabriel Gafiţa, va fi chemat la Ministerul Afacerilor Externe pentru consultări după decizia Curţii de Apel care a stabilit că acesta a colaborat cu Securitatea. Purtătorul de cuvînt al MAE, Alin Şerbănescu, a spus că ambasadorul, “în mod normal, ar trebui să ajungă la MAE săptămîna viitoare”. Curtea de Apel Bucureşti a decis, joi, că acesta a colaborat cu Securitatea, instanţa admiţînd astfel cererea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii de constare a calităţii acestuia. Soluţia Curţii de Apel Bucureşti poate fi atacată cu recurs la instanţa supremă. Procesul ambasadorului s-a judecat iniţial la Tribunalul Bucureşti, însă prin schimbarea legii, dosarul a fost mutat la instanţa superioară.

,Ambasadorul României în Thailanda a decedat în urma unui atac de cord

Ambasadorul României în Thailanda, Radu Gabriel Mateescu, a decedat, joi seară, în urma unui atac de cord, la Spitalul Payathai din Bangkok, a anunţat MAE într-un comunicat difuzat vineri, transmiţînd sincere condoleanţe familiei acestuia. MAE reaminteşte că Radu Gabriel Mateescu şi-a prezentat scrisorile de acreditare ca ambasador al României în Thailanda în octombrie 2006, adăugînd că ambasadorul “a servit în această calitate cu devotament şi înalt profesionalism”. Ministerul precizează de asemenea că, în calitate de “lingvist desăvîrşit”, acesta “s-a remarcat în activitatea de diplomaţie culturală şi de diplomaţie publică şi a contribuit, prin elocvenţă şi spirit pedagogic, la promovarea şi menţinerea unui standard de excelenţă profesională în rîndul tinerei generaţii de diplomaţi”.