Italia - Un român reţinut pentru crimă, a încercat să se sinucidă

Unul dintre cei trei români suspectaţi de uciderea “regelui cerealelor” din Italia, Franco Ambrosio şi a soţiei sale, Giovanna, a încercat să se sinucidă în închisoare, cu o lamă de bărbierit. Marius Acsiniei, în vîrstă de 22 de ani, fostul grădinar al soţilor Ambrosio, s-a tăiat la nivelul pieptului şi la gît. El a fost internat timp de trei zile la infirmerie, după care a fost transferat înapoi în celulă, unde este supravegheat 24 de ore din 24. Bărbatul riscă pînă la 25 de ani de detenţie. Marius Acsiniei, Valentin Dumitriu, în vîrstă de 22 de ani şi Călin Petrică, în vîrstă de 24 de ani, sînt acuzaţi că i-au ucis pe soţii Ambrosio, în noaptea de 15 aprilie. Potrivit reconstituirii făcute de poliţie, soţii Ambrosio erau singuri acasă, în noaptea respectivă, majordomul lor fiind liber. Bărbatul se întorsese acasă în jurul orei 20.00 (21.00 ora României), după cîteva ore petrecute cu avocaţii, pentru a se pregăti pentru un proces. În jurul orei 22.00, cei trei români au ajuns într-un parc din apropierea vilei omului de afaceri din Napoli, unde au consumat ciocolată şi alcool furate dintr-o casă aflată tot pe terenul vilei, casă închiriată unui avocat care era plecat din oraş. Aflaţi în stare de ebrietate, românii au decis să jefuiască şi vila, despre care credeau că este tot goală. Ei au intrat în bucătărie, probabil pentru a fura mîncare, fără a se feri să facă zgomot, ceea ce l-a alertat pe omul de afaceri, proprietarul companiei Italgra. Cînd l-au văzut, agresorii au intrat în panică şi l-au lovit, provocîndu-i moartea. O jumătate de oră mai tîrziu, probabil după ce au obligat-o să le dea banii şi bijuteriile, ei au ucis-o şi pe soţia italianului, Giovanna. Aceasta dormea îmbrăcată după cutremurul din Abruzzo, pentru a putea fugi în cazul unui nou seism. Femeia a fost lovită cu o cheie de roţi, care nu a fost găsită încă. După aceea, românii s-au refugiat la Licola, o localitate din apropiere, unde au fost şi arestaţi. Ei nu erau înarmaţi şi nu au opus rezistenţă la arest. Potrivit autorităţilor, românii au lăsat numeroase urme, ceea ce i-a ajutat pe anchetatori să îi prindă repede. Pe lîngă numeroasele amprente lăsate pe mobilă, pe corpul victimelor, pe mucuri de ţigări, sticle şi pahare, ei au furat cărţile de credit şi telefoanele mobile. Atunci cînd i-au arestat, poliţiştii au găsit o parte din pradă asupra lor: bijuterii, telefoanele mobile ale victimelor şi cărţile de credit.

Austria - Incident armat într-un templu sikh la Viena

Aproximativ 30 de persoane au fost rănite la Viena, dintre care nouă grav, în timpul unei confruntări dintr-un templu Sikh, o comunitate religioasă indiană, a anunţat, duminică, poliţia, care evocă motive religioase. Situaţia a degenerat în cursul predicii unui guru, Shri Guru Ravidas Sabha, venit special din India, în acest templu situat în cel de-al 15-lea arondisment al capitalei austriece. Şase persoane nu erau de acord. Una a scos o armă de foc, celelalte cuţite. Cele şase persoane au fost imobilizate de membri ai comunităţii şi grav rănite, a relatat poliţia. Unul dintre agresori este în pericol de moarte. Cei şase agresori au fost arestaţi. Aproximativ 200 de persoane asistau la ceremonie, în momentul în care a izbucnit confruntarea. Răniţii au fost evacuaţi la bordul a trei elicoptere, spre diferite spitale. Conflictul religios din cadrul comunităţii ar dura de mai mulţi ani, potrivit unui martor, Jasuf Kalder. Conform acestuia, templul din Pelzgasse 17, deschis la sfîrşitul lui decembrie 2005, este în conflict cu alte temple din Viena. Aceste comunităţi erau în dezacord cu guru venit în Pelzgasse.

Irak - American ucis la Bagdad

Un civil american care lucra pentru Departamentul american al Apărării a fost ucis în Zona Verde, sectorul ultrasecurizat al Bagdadului, unde se află şi ambasada SUA, a anunţat, sîmbătă, armata americană, fără a preciza cum a fost ucisă victima. Armata americană nu precizează dacă victima era un funcţionar al Pentagonului care lucra cu soldaţii americani sau la ambasada SUA şi nici dacă este membru al vreunei societăţi private de securitate care protejează responsabili americani. A fost deschisă o anchetă. Anterior, agenţia Reuters informa că poliţia irakiană a anunţat sîmbătă că o rachetă Katiuşa a lovit, în cursul nopţii, un depozit de muniţie din Zona Verde, provocînd o explozie şi un incendiu, dar nu şi victime.

SUA - Petrecere mortală

Două persoane au fost ucise şi alte cinci rănite, inclusiv un poliţist, de un atacator înarmat, duminică, la o locuinţă din Arizona, în timpul unei petreceri de absolvire. Incidentul armat a avut loc la Mesa, o suburbie a oraşului Phoenix, cînd un bărbat a fost implicat într-o altercaţie în timpul unei petreceri de absolvire. Autorităţile nu au precizat care a fost motivul altercaţiei. Suspectul a mers la maşina sa, a luat o armă şi a împuşcat mortal două persoane de pe peluza din faţa casei. Poliţia a reuşit în final să îl convingă pe bărbat să se predea. Printre răniţi figurează un băiat de 10 ani, care a suferit o rană la cap. Suspectul a deschis focul şi asupra poliţiştilor sosiţi la locul incidentului. Un ofiţer a fost împuşcat în braţ.

Pakistan - Turist francez răpit

Un turist francez în vîrstă de 41 de ani a fost răpit sîmbătă, în Balucistan, în sudul Pakistanului, de şase indivizi înarmaţi, care i-au lăsat să plece pe alţi cinci francezi care îl însoţeau, între care două femei şi doi copii. Răpirea a avut loc într-o zonă în care activează atît grupări separatiste de etnie baluci, cît şi combatanţi islamişti apropiaţi de al-Qaida şi de talibanii din Afganistan, ţară a cărei frontieră se află la circa 80 de kilometri de locul răpirii. Incidentul intervine la aproape două luni de la eliberarea unui înalt funcţionar american din cadrul ONU, John Solecki, răpit la Quetta, capitala Balucistanului, de către un misterios grup separatist baluci, care l-a ţinut ostatic două luni. Cei şase francezi plecaseră din Quetta pentru a merge cu maşina în Iran, cu care se învecinează Balucistanul. Un grup de şase bărbaţi înarmaţi a obligat maşina în care se aflau turiştii să se oprească în zona Landi, la circa 200 de kilometri est de graniţa cu Iranul şi la 80 de kilometri sud de graniţa cu Afganistanul. Atacatorii l-au luat cu ei pe unul dintre cei doi bărbaţi din grupul de turişti şi le-au ordonat celorlalţi să-şi continue drumul.

China - Deranjat de... un sinucigaş

Un trecător deranjat de traficul îngreunat din cauza unui sinucigaş care ameninţa că se aruncă de pe un pod s-a dus la acesta, i-a strîns mâna şi l-a împins de pe pod, relatează ”Sunday Mirror”. Lai Jiansheng, de 66 de ani, a spus că se săturase de ”activitatea egoistă a bărbatului, care ameninţa de cinci ore că se aruncă de pe pod, blocînd circulaţia”. Chen Fuchao vroia să se sinucidă din cauza datoriilor foarte mari, însă a fost împins de Jiansheng pe o trambulină întinsă de poliţişti sub pod. Bărbatul se recuperează într-un spital. Chinezul care l-a împins, însă, a fost arestat.

Maroc - Morţi şi de răniţi, la festivalul anual de muzică

11 persoane au fost găsite moarte, sîmbătă seară, după eliberarea unei aglomeraţii de oameni la festivalul anual de muzică din Rabat, în vreme ce alte zeci au fost rănite în înghesuială. Aproximativ 70.000 de persoane au participat, sîmbătă, la concertul artistului Abdelaziz Stati. Potrivit poliţiei, un grilaj s-a prăbuşit peste o parte din public, din cauza agitaţiei fanilor şi a numărului mare de persoane. Cinci femei, patru bărbaţi şi doi copii au fost ucişi, au anunţat iniţial ofiţerii. Festivalul de muzică Mawazine a fost creat în 2001. Este unul din principalele evenimente culturale din Maroc. Peste 1.700 de artişti locali şi străini au urcat pe scenă la ediţia din 2009 a festivalului, care a început în 15 mai şi s-a încheiat sîmbătă noapte.

Filipine - Accident de feribot

12 persoane au murit şi alte 57 au fost salvate, în urma naufragierii unui feribot, în largul capitalei Manila, sîmbătă, au anunţat gărzile de coastă filipineze. Nava MV Commander 6 efectua o cursă între Batangas şi o staţiune balneară de pe insula Mindoro, cînd a fost lovită de valuri foarte puternice, care au spart carena. Nave ale gărzilor de coastă şi ambarcaţiuni private s-au deplasat la locul accidentului şi au putut salva o parte dintre pasageri, înainte ca feribotul să se scufunde. Vasul ar fi trebuit să transporte 42 de persoane, potrivit registrului, ceea ce înseamnă că numărul pasagerilor de la bord era în realitate mult mai mare. Accidentele maritime sînt frecvente în arhipelagul filipinez.

Bulgaria - Consulul onorific al Rusiei din Burgas, acuzat de hărţuire sexuală

Consulul onorific al Rusiei din oraşul bulgar Burgas a fost acuzat din nou de hărţuire sexuală. Liubomira Kirilova, în vîrstă de 26 de ani, susţine că a fost abuzată sexual de omul de afaceri şi consulul Tonko Fotev, în iulie 2007 şi că intenţionează să depună o plîngere la Parchetul Curţii Supreme de Casaţie. Kirilova este căsătorită şi are un copil. Anterior, în cursul acestui an, Ana Zartova, fotomodel şi fiica fostului său partener de afaceri şi prieten, l-a acuzat pe Fotev de avansuri sexuale agresive. Tonko Fotev a respins ferm acuzaţiile, apreciind că acest caz a fost înscenat pentru a-l discredita şi are legătură cu 2,5 milioane de euro deturnaţi de la o companie rusă de partenerul său bulgar.

Polonia - Captură de cocaină

Vameşii de la portul Gdynia, punctul nordic de intrare în Polonia, au reţinut doi germani şi doi polonezi, suspectaţi de traficul a 33 de kilograme de cocaină găsită asupra lor. Drogurile, în valoare de peste două milioane de euro, au fost ascunse în motoare vechi, depozitate în containere ce fuseseră transportate pe mare, din Uruguay. Încărcătura urma să ajungă la o societate poloneză, importatoare de motoare vechi. Poliţiştii au arestat proprietara companiei, pe soţul acesteia şi pe doi cetăţeni germani, în vîrstă de 51 şi, respectiv, 57 de ani. În cazul în care sînt găsiţi vinovaţi de trafic de droguri, ei ar putea petrece 15 ani în închisoare.