Italia - 20 de romi români din Pisa cer să fie repatriaţi

Romii români care au rămas la Pisa după ce 40 de conaţionali au fost trimişi voluntar în ţară şi-au instalat corturile în faţa organizaţiei care gestionează operaţiunea, cerînd să fie şi ei repatriaţi. Cel puţin 20 de romi şi-au întins pe jos saltele, saci de dormit, pături şi au petrecut noaptea de marţi spre miercuri, cu tot cu copii, în parcarea din faţa Societa della Salute. Această manifestaţie inedită a fost organizată cu sprijinul asociaţiei Rebeldia, apropiată stîngii radicale, care a mai organizat în trecut astfel de acţiuni. “Este vorba, în mod clar, de o provocare”, a declarat comandantul poliţiei locale din Pisa, Massino. “Un gest demonstrativ care, oricum, nu va fi tolerat. Le-am dat un ultimatum de 48 de ore, iar astăzi (joi - n.red.), dacă nu vor pleca singuri, vor fi îndepărtaţi. Printre ei sînt copii care nu pot fi ţinuţi în aceste condiţii şi, dacă va fi necesar, vom fi nevoiţi să sesizăm un tribunal pentru minori, care va lua măsurile adecvate”, a adăugat el. O parte dintre cei 20 de romi a depus deja cereri pentru repatriere voluntară, iar autorităţile accelerează procedurile pentru un nou val de repatrieri.

Ungaria - Români reţinuţi pentru că vindeau bijuterii false din aur

Poliţia din Ungaria a reţinut şase români, în nordul ţării, care ar fi înşelat trecătorii încercînd să le vîndă bijuterii false din aur, relatează purtătorul de cuvînt al poliţiei. Potrivit acestuia, tehnica folosită de români pentru a înşela şoferii era să parcheze maşini scumpe pe marginea unui drum, în Szabolcs-Szatmar-Bereg, să pretindă că au rămas fără benzină şi să ceară ajutor. Aceştia pretindeau apoi că şi-au cheltuit toţi banii şi le ofereau bijuterii care păreau scumpe în schimbul unor bani pentru benzină. Poliţia a confiscat două maşini înregistrate în Spania şi a început urmărirea penală împotriva celor şase români.

Olanda - Fermier din Olanda, arestat pentru exploatarea muncitorilor est-europeni

Poliţiştii olandezi au arestat proprietara unei controversate ferme de sparanghel, o femeie de 46 de ani, bănuită că foloseşte 50 de muncitori din Europa de Est, mulţi dintre ei din români, în condiţii de sclavie. Condiţiile de la ferma situată în provincia olandeză Brabant au ieşit la iveală la începutul acestei săptămîni. SIOD - organism al Ministerului Muncii şi Afacerilor Sociale responsabil cu derularea anchetelor penale - a primit aprobarea să percheziţioneze ferma pentru că imobilele unde dormeau muncitorii nu respectă normele în materie de prevenire a incendiilor. Muncitorii susţin că sînt bătuţi, locuiesc în condiţii de mizerie, nu au voie să părăsească perimetrul fermei şi primesc mai puţini bani decît li s-a promis. Cînd ofiţerii de poliţie au descins la fermă, miercuri noaptea, au descoperit că proprietara fermei găzduieşte ilegal muncitorii. Ea a fost arestată pentru încălcarea normelor privind condiţiile de cazare şi pentru că a refuzat să coopereze cu poliţia. Din 2005, femeia fusese deja amendată de cinci ori de Inspectoratul pentru Muncă, pentru că foloseşte imigranţi ilegali, le oferă o remuneraţie mai mică decît salariul minim şi nu a raportat producerea unui accident în incinta fermei. Valoarea totală a amenzilor depăşeşte 500.000 de euro.

SUA - Patru bărbaţi, arestaţi pentru planificarea unor atentate

Patru bărbaţi au fost arestaţi şi acuzaţi că au planificat atacuri teroriste împotriva unor obiective militare şi a unei sinagogi din New York, a anunţat procurorul general. Cei patru, toţi născuţi în SUA, au fost arestaţi sub acuzaţia de complot în vederea provocării de explozii la o sinagogă din cartierul Riverdale din Bronx, New York şi că au tras asupra unor avioane militare staţionate la baza Gărzii Naţionale a aeroportului Stewart din Newburgh, cu rachete sol-aer de tip Stinger. Pentru a obţine aceste arme, acuzaţii au avut contacte cu un informator al FBI, care a furnizat grupului o rachetă inactivă şi explozibili inerţi, potrivit oficialilor. Suspecţii erau urmăriţi de un an. Este vorba despre James Cromitie, alias Abdul Rahman, David Williams, cunoscut şi ca Daud sau DL, Onta Williams, alias Hamza şi Laguerre Payen, alias Amin şi Almondo. Comunicatul a fost semnat de procurorul districtului de sud al New Yorkului, Lev Dassin, şeful poliţiei oraşului New York, Raymond Kelly şi oficialul local al FBI. Membrii grupării au compărut joi în faţa tribunalului new-yorkez White Plains şi riscă o pedeapsă cuprinsă între 25 de ani de închisoare şi detenţie pe viaţă.

Irak - Atentat sinucigaş la Bagdad

Cel puţin 12 persoane au fost ucise şi 25 rănite, joi, într-un atentat sinucigaş împotriva unei patrule a armatei americane, într-o piaţă din Bagdad. Un kamikaze şi-a detonat centura cu explozibil în centrul pieţei Dora din sudul Bagdadului, foarte frecventată. Bărbatul viza o patrulă a armatei americane care se afla în piaţă. Potrivit serviciilor irakiene de securitate, există victime în rîndul militarilor americani. Armata americană a declarat că are informaţii preliminare cu privire la un atentat. Tot joi, cel puţin două persoane au fost ucise şi 20 rănite într-un alt atentat, care a avut loc în interiorul unei secţii de poliţie din Bagdad. Doi poliţişti au murit în urma exploziei unei bombe amplasate în pubela din interiorul secţiei din Yarmuk, un cartier majoritar sunnit din Bagdad. Alţi 12 poliţişti şi opt civili au fost răniţi. Potrivit surselor, bomba a fost introdusă în interiorul secţiei de poliţie de un gunoier care a venit să golească pubela într-un camion.

Georgia - Ucis într-o operaţiune specială

Unul dintre oficialii militari urmăriţi de poliţie pentru organizarea revoltei de la Muhrovani, de la 5 mai, a fost ucis în cadrul unei operaţiuni speciale desfăşurate în noaptea de miercuri spre joi. Gia Krialaşvili a fost ucis de poliţie pe autostrada Tianeti, iar ceilalţi urmăriţi, Koba Otanadze şi Levan Amiridze, au fost spitalizaţi, fiind grav răniţi. Cadavrul a fost transportat la institutul medico-legal pentru examinare. Operaţiunea a fost desfăşurată la miezul-nopţii, în apropiere de terenul de antrenament al echipei FC Ameri, iar ambuscada a durat 10-15 minute, potrivit localnicilor. Ministrul de Interne, Vano Merabişvili, a efectuat o inspecţie la faţa locului, după finalizarea operaţiunii. Revolta militară a izbucnit la 5 mai, la baza de la Muhrovani. Cei trei organizatori ai revoltei au reuşit să scape, iar poliţia i-a dat în urmărire. Poliţia i-ar fi găsit datorită informaţiilor operative pentru care a oferit o recompensă de la 50 la 200.000 de lari (de la 23 la 90 de euro).

Marea Britanie - Cu maşina în supermarket

Un bărbat a intrat, miercuri, cu un Rolls-Royce prin geamurile unui supermarket Tesco din Andover, Hampshire, după ce angajaţii acestuia au refuzat că îi vîndă băuturi alcoolice, şase persoane fiind rănite. Şase femei au fost rănite de bucăţile de geam şi de rafturile care s-au spart, iar două case de marcat au fost distruse. Martorii spun că bărbatul a intrat în magazin, miercuri după-amiază, pentru a cumpăra băuturi alcoolice, însă a fost refuzat de angajaţii supermarketului pentru că era deja în stare de ebrietate. După cîteva minute, el a intrat cu maşina sa de lux în magazin. Pentru că nu a reuşit să spargă magazinul din prima, bărbatul a mai încercat o dată. Un angajat al Tesco a relatat cum oamenii fugeau în toate părţile, ţipînd şi fiind îngroziţi. Potrivit publicaţiei, bărbatul, în vîrstă de 50 de ani, care ar conduce o firmă de transporturi, a rămas în maşină pînă cînd au venit paramedicii şi poliţiştii. Acesta a fost arestat, fiind acuzat de tentativă de omor şi de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.

Bolivia - Confiscarea bunurilor celor care complotează împotriva statului

Preşedintele bolivian, Evo Morales, a aprobat un decret care ordonă confiscarea tuturor bunurilor şi proprietăţilor membrilor opoziţiei care sînt cercetaţi pentru complot împotriva statului. Această decizie a fost luată la o lună după anihilarea unui grup de cetăţeni străini acuzaţi de planificarea unor atentate împotriva şefului socialist al statului, în bogata provincie boliviană estică Santa Cruz, ale cărei autorităţi locale solicită acordarea unei atonomii mai ample. Noul decret se va aplica infracţiunii de trădare faţă de patrie. Confiscarea va fi pronunţată de un judecător, la cererea procurorului care va efectua ancheta. Alegerea lui Morales, în 2006, la conducerea celei mai sărace ţări din America de Sud a accentuat prăpastia dintre comunităţile defavorizate din Anzi, de unde acesta este originar şi regiunile prospere din est, unde se află concentrată majoritatea resurselor naturale ale ţării. Şeful statului acuză frecvent opoziţia conservatoare că aceasta complotează împotriva sa cu ajutorul SUA, al căror ambasador l-a expulzat anul trecut, după izbucnirea în septembrie a unei revolte civile în cinci dintre cele nouă departamente ale ţării, soldată cu 19 morţi.

Ungaria - Falsă alertă cu bombă

O staţie de metrou din Budapesta a fost închisă timp de o oră, joi dimineaţa, în urma unei alerte cu bombă, care s-a deovedit a fi falsă. Staţia Klinikak a fost închisă timp de o oră, dar trenurile au putut trece, potrivit unui oficial din domeniul transporturilor. Un apel neidentificat a fost adresat poliţiei locale, anunţînd prezenţa unei bombe.