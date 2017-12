Turcia - Atac armat

Un angajat municipal a deschis focul, marţi, într-o primărie din sud-estul Turciei, provocînd moartea unei persoane şi rănirea altor trei, a anunţat primarul comunei. Bărbatul, înarmat cu o puşcă automată, se blocase în interiorul clădirii, dar ulterior s-a predat poliţiei. Motivul atacului, comis la Birecik, în provincia Sanliurfa, nu este cunoscut pentru moment. Primarul Faruk Pinarbasi a dezminţit, la postul de televiziune NTV, că atacatorul fusese concediat recent de municipalitate, aşa cum anunţase televiziunea anterior, dar a precizat că acesta a fost transferat de la întreţinerea parcurilor la curăţarea străzilor. Edilul a declarat pentru agenţia Anatolia că atacatorul a pătruns cu o puşcă automată în biroul său şi l-a atacat, rănind o altă persoană. Tot ieri, poliţia turcă a arestat 34 de persoane în cadrul unor operaţiuni desfăşurate în mai multe provincii ale ţării împotriva reţelei islamiste al-Qaida, a anunţat agenţia de presă turcă Anatolia. În cadrul unor operaţiuni simultane care au avut loc în zori, forţele de securitate au pătruns în presupuse ascunzişuri ale reţelei teroriste. Şapte persoane suspectate că ar face parte din reţeaua lui Osama ben Laden au fost arestate la începutul lui aprilie, în cadrul unei operaţiuni similare în provincia Eskisehir din vestul ţării. Suspecţii au fost acuzaţi de apartenenţă la o organizaţie teroristă şi propagandă. Potrivit unei relatări din luna martie a unui cotidian turc, serviciile americane de informaţii au avertizat autorităţile turce că militanţi ai organizaţiei al-Qaida ar putea fi pe punctul de a pregăti atentate împotriva intereselor străine din Turcia. O celulă turcă a reţelei al-Qaida a fost considerată responsabilă pentru atentatele comise la Istanbul în noiembrie 2003, împotriva a două sinagogi, a consulatului britanic şi al băncii britanice HSBC, soldate cu 63 de morţi, între care şi consulul britanic. Şapte persoane au fost condamnate la închisoare pe viaţă, în 2007, pentru aceste atentate, între care un sirian, care a fost acuzat că le-a organizat şi finanţat. În ianuarie, un presupus membru al al-Qaida a fost ucis, iar alţi trei au fost capturaţi, în timpul unui schimb de focuri în Istanbul, în timp ce grupul încerca să spargă un oficiu poştal.

Spania - Presupusul lider militar al ETA, inculpat

Presupusul lider militar al organizaţiei basce ETA, Jurdan Martitegi, arestat sîmbătă, în sud-vestul Franţei, a fost inculpat marţi, în Spania, pentru un atentat comis în mai 2008. Judecătorul madrilen Santiago Pedraz l-a inculpat pe Martitegi şi alţi trei presupuşi membri ETA pentru atentatul cu maşină-capcană comis la 14 mai 2008 în faţa unei unităţi a Gărzii Civile din Legutiano (Ţara Bascilor), soldat cu moartea unui militar şi rănirea altora. Martitegi a fost capturat sîmbătă, împreună cu alţi doi presupuşi membri ETA, Alexander Uriarte şi Gorka Azpitarte Rejado, în localitatea franceză Montauriol. Cei trei suspecţi au fost transferaţi marţi la sediul Departamentului antiterorist din Levallois (în apropiere de Paris), urmînd să fie deferiţi în această seară Parchetului pentru combaterea terorismului. Alţi şase membri ai presupusului grup de comando au fost arestaţi în Spania, într-o operaţiune efectuată în paralel.

Marea Britanie - Închis pentru că şi-a agresat străbunica

Un adolescent britanic, în vîrstă de 15 ani, va petrece cel puţin doi ani în închisoare, după ce şi-a atacat brutal, cu un baston, străbunica, în timp ce aceasta dormea şi, apoi, i-a jefuit casa. Joseph Phillips a bătut-o pe străbunica sa, Kathleen Hutchings, de 83 de ani, în octombrie anul trecut. Tînărul a lăsat-o pe bătrînă în agonie, cu un ochi distrus, fractură de mandibulă, o mînă ruptă şi corpul acoperit de vînătăi. Adolescentul era în grija serviciilor sociale la momentul incidentului şi le-a mărturisit poliţiştilor că simţea o furie foarte mare şi că auzea voci care îi spuneau să facă ceva. Alţi martori au spus că l-au auzit pe Phillips întrebîndu-se cum ar fi să ucidă pe cineva. Judecătorul care s-a ocupat de caz a fost atît de indignat de fapta tînărului, încît i-a retras acestuia protecţia identităţii. Bătrîna a fost descoperită la aproape o zi după incident, de nora sa. Octogenara este văduvă, iar singurul ei fiu a murit în urmă cu aproape 20 de ani. Ea are un nepot, o nepoată şi cinci strănepoţi.

Rusia - Heroină în Urali

Peste 25 de kilograme de heroină au fost confiscate şi trei cetăţeni din Tadjikistan au fost arestaţi în regiunea munţilor Ural, luni, în cadrul unei operaţiuni comune a poliţiei ruse şi a Serviciilor Federale de Securitate. În timpul operaţiunii de luni, poliţiştii au găsit droguri ascunse în saci cu legume depozitaţi în două camioane ce urmau să ajungă în centrul Asiei. Ofiţerii ruşi au arestat, totodată, trei cetăţeni din Tadjikistan. Regiunea Uralilor este o rută de tranzit principală pentru traficanţii de droguri din Afganistan. Majoritatea narcoticelor ajung în Moscova şi Sankt Petersburg sau în Europa. Potrivit Serviciului Federal de Control al Drogurilor, heroina afgană are o valoare de stradă de 70.000 de dolari pe kilogram, în Rusia.

Suedia - Pastor acuzat de hărţuire sexuală a unor tineri pe Internet

Un pastor suedez a fost raportat autorităţilor bisericeşti, după ce a fost acuzat că a hărţuit mai mulţi tineri pe un chat pentru homosexuali, bisexuali şi heterosexuali. Un tînăr care susţine că a fost hărţuit de preot a trimis o scrisoare Bisericii Suediei, menţionînd că pastorul l-a abordat pe chat-ul unui site de matrimoniale. Bărbatul susţine că era într-o stare foarte proastă după ce a fost lăsat la vatră şi s-a bucurat că a fost contactat şi se gîndea că, în fine, are cu cine discuta, un preot! Autorul scrisorii mai spune că, în scurt timp, pastorul a început să facă tot felul de aluzii sexuale agresive. El i-a dat tînărului numărul său de telefon, deşi acesta îi spusese că nu vrea niciun fel de contact sexual cu el. Cînd bărbatul l-a acuzat pe pastor că are un comportament nedemn de funcţia sa, acesta i-a reproşat că are ”o viziune îngustă despre pastori”. Ulterior, cînd suedezul a încercat să termine sesiunea de chat, preotul i-ar fi trimis o poză cu organele sale sexuale. Fostul militar susţine în scrisoarea sa că a intrat în contact cu mai multe persoane, pe acel chat, care s-au declarat hărţuite de acelaşi pastor. Reprezentanţii Bisericii Suediei nu au putut fi contactaţi pentru reacţii.

Marea Britanie - Decolare la a patra încercare

Un avion care transporta sute de turişti a întrerupt de trei ori manevra de decolare de pe aeroportul londonez Gatwick, din cauza unor probleme tehnice. Cei 355 de pasageri de la bordul avionului au devenit din ce în ce mai îngrijoraţi în condiţiile în care aparatul accelera pe pistă, iar pilotul frîna în ultimul moment. Pasagerii au fost evacuaţi de două ori de la bordul avionului Airbus A300 al companiei Monarch Airlines, pentru a permite mecanicilor să remedieze defecţiunile la sistemul electric şi la cel de alimentare cu combustibil. Avionul a reuşit să decoleze abia la a patra încercare, pornind spre Taba (Egipt) cu o întîrziere de opt ore şi jumătate.

Ucraina - Ianukovici, interesat de prezidenţiale

Liderul Partidului Regiunilor (de opoziţie) din Ucraina, Viktor Ianukovici, şi-a declarat pentru prima dată intenţia de a participa la alegerile prezidenţiale fixate de Parlament pentru 25 octombrie. Actualul preşedinte, Viktor Iuşcenko, preconizează că următoarele alegeri prezidenţiale vor avea loc la 14 aprilie 2010. El a cerut clarificări în acest sens Curţii Constituţionale.

Grecia - Seism

Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe Scara Richter s-a înregistrat marţi dimineaţă, în mare, la sud-vest de Peninsula Peloponez, a anunţat Institutul Geodinamic al Observatorului din Atena. Nici victime, nici pagube materiale importante nu au fost semnalate după seismul produs la ora locală 11.06 (11.06, ora României), care a fost resimţit în toată regiunea. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 300 de kilometri sud-vest de Atena, în largul coastelor oraşului Methoni. Grecia este ţara din Europa cea mai expusă la seisme, acolo avînd loc circa o jumătate dintre seismele înregistrate pe continent.