Italia - Român înjunghiat mortal

Un tînăr român a fost înjunghiat mortal de un italian, într-o altercaţie între persoane fără adăpost, care a avut loc în cursul nopţii de luni spre marţi, în oraşul italian Brindisi, relatează presa italiană. Incidentul a avut loc într-o fostă gară din Brindisi, unde stau persoane fără adăpost. Autorul agresiunii, italianul Pietro Guarino, în vîrstă de 61 de ani, a fost arestat pentru omor calificat. În afară de românul care a murit din cauza rănilor, în incident a fost rănit şi un alt italian.

Olanda - Agent de pază ucis în curtea unei şcoli din Amsterdam

Un agent de pază a fost înjunghiat mortal, marţi, în curtea comună a trei şcoli din Amsterdam, de un individ care a reuşit să fugă, anunţă surse din cadrul poliţiei olandeze. Copiii nu au fost niciun moment în pericol, declară directorul şcolii Willemspark, John van der Woning. Copiii au rămas în interiorul clădirilor, pînă la finalul orelor, iar programul nu a fost afectat. Victima avea sarcina supravegherii copiiilor, a afirmat purtătorul de cuvînt al poliţiei din Amsterdam, Arnout Aben. Autorul sau autorii crimei au fost daţi în urmărire. Curtea comună a şcolilor Willemspark, Montessori şi Dalton nu este protejată cu gard.

Autoritatea Naţională Palestiniană - Jaf armat la o bancă din Cisiordania

Cîţiva bărbaţi înarmaţi au jefuit, marţi, o bancă din Ramallah, Cisiordania, un fapt extrem de rar în teritoriile palestiniene. Potrivit poliţiei, este vorba de prima spargere de acest tip în Ramallah, sediul Autorităţii Naţionale Palestiniene şi al unuia dintre principalele sale servicii de securitate. Şase bărbaţi înarmaţi, care purtau cagule, au intrat într-un sediu al Arab Bank, de unde au luat cîteva zeci de mii de dolari, înainte să plece cu o maşină care îi aştepta. Vehiculul folosit de infractori a fost găsit în sudul Ramallah, incendiat. O sursă din serviciul de securitate a declarat că hoţii au furat între 40 şi 50.000 de dolari.

Cehia - Guvernul trebuie să demisioneze

Guvernul minoritar de centru-dreapta al Cehiei, ţară care deţine preşedinţia UE, trebuie să demisioneze, după adoptarea unei moţiuni de cenzură împotriva sa în Camera Deputaţilor, în cursul zilei de ieri. Guvernul condus de Mirek Topolanek va rămîne însă în funcţie pînă cînd preşedintele Vaclav Klaus numeşte un guvern de tranziţie sau pînă la alegeri. Principalele partide, atît cel de la guvernare, cît şi cel de opoziţie nu au exclus posibilitatea de a organiza alegeri anticipate. Alegerile erau programate la jumătatea anului 2010.

Liban - Primul ambasador sirian la Beirut

Preşedintele libanez, Michel Suleiman, a aprobat, marţi, numirea primului ambasador al Siriei la Beirut, la peste cinci luni de la stabilirea de relaţii diplomatice între cele două ţări vecine. Preşedintele Suleiman a aprobat numirea lui Ali Abdel Karim Ali ca ambasador al Republicii Arabe Siriene la Beirut. Ali este ambasadorul Siriei în Kuwait din noiembrie 2004. El a fost directorul postului public de radio sirian şi ulterior al postului de televiziune naţional sirian, după care a condus agenţia de presă oficială Sana. Acesta a publicat o culegere de poeme în 1998. Născut în 1953, Ali Abdel Karil Ali este căsătorit şi tatăl a doi băieţi şi două fete. La 15 octombrie 2008, Siria şi Libanul au stabilit relaţii diplomatice, pentru prima dată după proclamarea independenţei lor, în urmă cu peste 60 de ani, făcînd astfel un prim pas către normalizarea relaţiilor lor, marcate de o lungă tutelă siriană, de 30 de ani, asupra micii ţări vecine. Ambasadorul Libanului la Damasc, Michel el-Khoury, a fost numit la începutul anului.

Bosnia – Herţegovina - Grenadă în şcoală

Aproximativ 1.500 de elevi dintr-o şcoală situată în oraşul bosniac Doboj au fost evacuaţi marţi, după descoperirea unei grenade într-un grup sanitar. Pirotehniştii au descoperit că grenada nu avea dispozitivul de detonare. Autorităţile bosniace se străduiesc să recupereze armele rămase în circulaţie după încheierea conflictelor intercomunitare din perioada 1992-1995. Multe dintre aceste arme sînt deţinute ilegal de către civili.

Franţa - Mandat de arestare internaţional pentru mama fetiţei răpite

Autorităţile franceze au emis un mandat de arestare internaţional pentru mama unei fetiţe în vîrstă de 3 ani, răpită săptămîna trecută, în sudul Franţei, a anunţat, marţi, purtătorul de cuvînt al biroului din Rusia al Interpol. Irina Belenkaia este acuzată de organizarea unui atac asupra fostului ei soţ, care are custodia legală a fetiţei şi, în cazul în care va fi arestată în afara Rusiei, riscă o condamnare de pînă la trei ani de închisoare. Tatăl francez al fetiţei, Jean-Michel Andre, în vîrstă de 51 de ani, afirmă că fosta sa soţie şi doi complici au răpit-o pe Elise, vineri, în oraşul Arles. Cei doi foşti soţi îşi dispută de doi ani custodia fetiţei. Autorităţile franceze au dezminţit informaţiile potrivit cărora Belenkaia şi fiica sa s-ar fi întors în Rusia, însă surse din Ministerul rus de Interne au declarat, luni, că ”există 99% şanse ca fetiţa să se afle în Rusia”. Deoarece este cetăţean rus, Irina Belenkaia nu poate fi arestată în Rusia, la solicitarea Franţei. Andre a obţinut custodia Elisei în faţa justiţiei franceze, după divorţul pronunţat în 2007. După ce soţia sa a părăsit ţara, luînd şi fetiţa cu ea, un tribunal francez a emis, în 2008, un mandat de arestare pe numele mamei. Ulterior, un tribunal rusesc i-a acordat acesteia custodia fetiţei. Jean-Michel Andre a angajat detectivi particulari pentru a-şi localiza copilul şi fosta soţie. El a învăţat limba rusă şi a plecat la Moscova pentru a-şi readuce copilul în Franţa. Ulterior, un tribunal rusesc a emis un mandat de arestare pe numele său.

Cehia - Licean arestat

Poliţia cehă a anunţat, marţi, arestarea unui licean suspectat că pregătea un atentat cu bombă împotriva şcolii sale din Novy Bydzov. Liceanul riscă maximum cinci ani de închisoare. Conform cotidianului local ”Denik”, suspectul, în vîrstă de 17 ani, ar fi făcut declaraţii îngrijorătoare înaintea arestării sale, joi. El ar fi declarat că voia să extermine prin împuşcare toată clasa sa, apoi să se sinucidă, a afirmat, sub acoperirea anonimatului, mama uneia dintre colegele sale de şcoală, citată marţi de cotidian. Conform acestui ziar, tînărul ceh s-ar fi putut inspira din atacul armat de la colegiul german Albertvile din Winnenden, soldat cu 15 morţi. Suspectul se comporta în mod destul de bizar în ultima perioadă şi se interesa de masacrele recente comise în şcoli străine, mai scrie ”Denik”.

Irlanda de Nord - Tînăr de 17 ani, pus sub acuzare pentru uciderea unui poliţist

Un tînăr de 17 ani a fost inculpat pentru uciderea unui poliţist catolic, la 9 martie, în Irlanda de Nord, a anunţat o purtătoare de cuvît a poliţiei din Belfast. ”Un tînăr în vîrstă de 17 ani a fost inculpat pentru uciderea agentului de poliţie Stephen Carroll, pentru deţinerea unei arme de foc cu intenţia de a atenta la viaţă, pentru apartenenţă la o organizaţie interzisă, IRA Continuitate şi strîngere de informaţii potenţial utile teroriştilor”, a declarat purtătoarea de cuvînt. Stephen Carroll, un poliţist catolic în vîrstă de 48 de ani, a fost ucis prin împuşcare, la 9 martie, la Craigavon, un bastion republican situat în apropiere de Belfast. Această crimă a fost revendicată de IRA Continuitate, o grupare disidentă a Armatei Republicane Irlandeze (IRA), care se opune procesului de pace.

Portugalia - Zone protejate din nord, afectate de mai multe incendii

Mai multe incendii devastau, marţi, zone protejate din nordul Portugaliei, ţară aflată în stare de alertă din cauza temperaturilor ridicate din ultimele zile. În principal patru incendii continuau să se extindă marţi după-amiază, la ora 14.30 GMT (16.30, ora României) în Parcul Naţional Geres, mobilizînd aproximativ 150 de pompieri, asistaţi de aproximativ 30 de vehicule şi un elicopter de stingere a incendiilor. Parcul Geres, cu arborii săi de sute de ani, a fost puternic afectat de flăcări, în ultimele zile. Un alt incendiu era de asemenea activ în zona protejată Fragas din Montesinhos, în apropiere de Bragance, iar aproximativ patruzeci de pompieri depuneau eforturi pentru a-l stinge. Poliţia judiciară a mai anunţat arestarea unui bărbat de 65 de ani, suspectat că ar fi la originea unui incendiu de vegetaţie. Potrivit bilanţului Protecţiei Civile, peste 2.000 de incendii au izbucnit de la începutul lui martie.

SUA - Orăşel exclusiv musulman în statul New York

Un cleric pakistanez suspectat de terorism este fondatorul unei comunităţi musulmane care există din anii ’80 în statul american New York, relatează Fox News. Şeicul Syed Mubarik Ali Shah Gilani a cumpărat, în 1980, un teren de aproximativ 28 de hectare şi şi-a invitat adepţii, majoritatea musulmani convertiţi care locuiau în New York, să se stabilească aici. În orăşel se poate ajunge pe un drum asfaltat şi trecînd printr-o poartă marcată cu semnul ”Accesul Interzis”. Acesta cuprinde locuinţe şi alte clădiri, are propria moschee, piaţă şi şcoală. În plus, există şi un teren unde locatarii fac antrenamente cu arme în mod frecvent. Gilani a fondat cel puţin şase asemenea enclave rurale în toată ţara, inclusiv comunitatea Red House din sudul Virginiei. În opinia unor analişti, ar exista zeci de astfel de comunităţi, operînd toate sub umbrela grupului Muslims of the Americas, fondat de Gilani. Autorităţile federale afirmă că el este, de asemenea, unul dintre fondatorii Jamaat al-Fuqra, o organizaţie teroristă suspectată de comiterea a zeci de atacuri cu bombă şi crime pe teritoriul SUA şi în străinătate. Grupul a avut, de asemenea, legături cu planificarea atacului din 1993 asupra World Trade Center, iar cu zece ani mai devreme, unul din membrii săi a fost condamnat pentru un atac cu bombă într-un hotel din Portland, statul Oregon. Richard Reid, care a fost condamnat pentru terorism şi îşi ispăşeşte în prezent pedeapsa pentru că a încercat să comită un atentat într-un avion cu o bombă ascunsă în pantofi, a avut legături cu acest grup. Şeicul Gilani face, însă, obiectul celor mai puternice controverse şi îngrijorări. ”Conspiratorii sionişti planifică să conducă lumea, iar el îi obligă să părăsească oraşele americane pentru a evita astfel decadenţa unei societăţi fără Dumnezeu”, susţin adepţii săi. Gilani este cel pe care reporterul american Daniel Pearl a încercat să-l intervieveze în Pakistan, dar a fost răpit şi decapitat. El a fost arestat şi apoi eliberat de autorităţile pakistaneze, negînd orice implicare în uciderea lui Pearl.