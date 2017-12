Turcia - Accident rutier

Cel puţin nouă persoane au fost ucise în urma coliziunii dintre un autobuz şi o camionetă în sudul Turciei, duminică. Accidentul, care s-a produs în oraşul Nizip, în provincia Gaziantep, a provocat, de asemenea, rănirea a 16 persoane. Accidentele rutiere mortale sînt aproape zilnice în Turcia, unde puţini şoferi respectă regulile de circulaţie. Circa 4.200 de persoane au murit şi alte 185.000 au fost rănite în peste 920.000 de accidente anul trecut, pe drumurile turceşti, potrivit statisticilor poliţiei.

Bulgaria - Protestul poliţiştilor

Aproximativ 2.500 de poliţişti bulgari au participat duminică la un protest în Sofia, solicitînd, ca şi lunile precedente, creşterea salariilor şi reforme în poliţie. Poliţiştii s-au reunit într-un parc public din faţa ambasadei Cehiei, ţară care asigură în prezent preşedinţia semestrială a UE. Manifestanţii au declarat că urmează să îi prezinte o petiţie cu revendicările lor ambasadorului ceh, Martin Klepetko. Legea interzice celor 63.000 de poliţişti ai ţării să intre în grevă şi să manifesteze. Poliţiştii erau îmbrăcaţi în civil şi nu purtau arme. Aceştia au anunţat oficial că reuniunea lor nu este o manifestaţie de protest, ci că participă toţi la „o activitate de dezvoltare a spiritului de echipă”. Ca urmare a altor proteste din ultimele luni în faţa Ministerului de Interne la Sofia, ministrul Mihail Mikov le-a propus săptămîna trecută o mărire a salariilor de 5%, adăugând că revendicarea unei creşteri de 50% este insolentă, în această perioadă de criză economică mondială.

Franţa - Comisariat parizian, mitraliat

Un comisariat din suburbiile Parisului a fost atacat în noaptea de sîmbătă spre duminică de unul sau mai mulţi indivizi care au tras cu focuri de armă, lăsînd urmele de impact a 250 de gloanţe de mici dimensiuni pe poarta de intrare. Niciun poliţist nu a fost rănit. Paznicii din clădirea din Montgeron au auzit tirurile. Cînd aceştia au alergat afară, atacatorii fugiseră deja. Din primele elemente ale anchetei rezultă că cele 250 de urme de gloanţe se găsesc exclusiv la intrarea în clădire, comisariatul părînd a fi singurul vizat. Ar putea fi vorba de un tir de alice, dar expertizele trebuie să confirme aceste supoziţii. Comisariatul de la Montgeron face el însuşi obiectul unei anchete. Poliţia ignoră deocamdată eventualele legături cu persoane reţinute în aceeaşi perioadă sau cu anumite cazuri aflate în curs de desfăşurare. Într-o altă suburbie a Parisului, 21 de poliţişti au fost răniţi uşor şi opt persoane au fost arestate sîmbătă seara, în timpul confruntărilor dintre tineri şi forţele de ordine.

SUA - Atac la Miami

Un bărbat a împuşcat mortal, duminică, patru persoane, înainte de a se sinucide în Miami, Florida. Poliţiştii ajunşi la locul faptei, au înconjurat casa, descoperind cadavrul bărbatului şi alte patru corpuri neînsufleţite, care ar aparţine soţiei care nu mai locuia cu el, fiicei acesteia, prietenului fiicei şi bunicii prietenului. Din primele date reiese că a fost vorba despre o crimă-suicid, legată probabil de probleme de familie.

Marea Britanie - Violenţe confesionale

Un preot creştin care a avut o dispută aprinsă cu musulmanii în legătură cu emisiunea sa televizată, a fost atacat brutal de trei bărbaţi care l-au avertizat să nu se mai întoarcă în studio. Reverendul Noble Samuel se îndrepta către studio în momentul în care o maşină a oprit în faţa lui, iar un bărbat a coborît şi a venit să îi ceară informaţii în dialectul urdu. „Şi-a pus mîna pe geam, care era pe jumătate deschis, m-a tras de păr şi a deschis portiera”, a declarat Noble Samuel, adăugînd că acesta l-a lovit apoi cu palmele peste faţă şi gît „Mi-a smuls crucea şi a aruncat-o pe jos. Înjura. Alţi doi bărbaţi au coborît din maşină şi mi-au luat laptop-ul şi Bilbia”, a declarat acesta. Poliţia metropolitană tratează acest incident ca un atac comis din ură confesională şi caută trei bărbaţi asiatici. Născut în Pakistan, Noble Samuel, în vîrstă de 48 de ani, a fost educat de misionari creştini şi s-a mutat în Marea Britanie în urmă cu 15 ani. Acesta afirmă că în ultimele săptămîni a început să primească telefoane din partea unor persoane care se identificau drept musulmani şi care nu erau de acord cu viziunile sale.

Irak - În căutarea unui candidat

Preşedintele irakian, Jalal Talabani, care îşi încheie cel de-al doilea mandat în 2010, nu va candida la următoarele alegeri prezidenţiale. În vîrstă de 75 de ani, preşedintele irakian, care aparţine minorităţii kurde, se deplasează cu ajutorul unui baston şi are probleme de sănătate. În august, în timpul unei operaţii la genunchi, medicii i-au descoperit o problemă vasculară şi l-au operat la inimă. A primit îngrijiri medicale şi pentru oboseală şi deshidratare în Iordania, în februarie 2007. La sfîrşitul lunii februarie, partidul său Uniunea Patriotică a Kurdistanului a intrat în criză, după demisia a patru membri ai biroului politic care au protestat faţă de lipsa de transparenţă a democraţiei din cadrul formaţiunii. Ales în 2005, Jalal Talabani a fost reales în 2006 pentru un mandat de patru ani.

Rusia - Manifestaţie antiguvernamentală

O mie de ruşi au manifestat, duminică, la Vladivostok la apelul comuniştilor, pentru a denunţa politica Guvernului în faţa crizei economice. Manifestanţii au votat o rezoluţie care cere demisia premierului Vladimir Putin şi a guvernatorului regiunii Extremului Orient rus, Serghei Darkin, din cauza absenţei măsurilor de ameliorare a vieţii populaţiei în timpul crizei. Manifestanţii au cerut scăderea tarifelor pentru serviciile sociale - apă, căldură, electricitate - şi scăderea preţurilor la alimente, precum şi crearea de locuri de muncă. Au denunţat reforma din armată şi creşterea taxelor pentru maşinile aduse din străinătate. Manifestaţia era autorizată de primărie şi a strîns mult mai mulţi participanţi decît cea din 31 ianuarie, prima dintr-o serie de proteste.

SUA - Audiţie cu morţi şi răniţi

O audiţie pentru emsiunea America\'s Next Top Model, care a avut loc la New York, s-a transformat într-un haos din cauza aglomeraţiei şi a unor tentative de furt, fiind rănite şase persoane şi alte trei fiind arestate. La audiţia de la New York au participat mii de tinere, care s-au adunat în faţa hotelului Manhattan cu speranţa că vor fi selecţionate pentru reality-show-ul de succes, creat şi prezentat de fostul model Tyra Banks. Poliţia a anulat audiţia, dar nu a putut identifica motivul care a provocat panică în mulţime. Reporterii prezenţi au declarat că haosul a fost creat de un hoţ strecurat în mulţime, care a încercat să fure cîteva poşete. Multe dintre persoanele care aşteptau să fie selectate au petrecut noaptea de sîmbătă, dormind pe scaune sau în saci de dormit în faţa hotelului. Cea de-a 13-a serie a emisiunii va selecta 12 finaliste, care au o înălţime mai mică decît cea a unui model obişnuit.

Thailanda - Acuzaţii negate

Rusul Viktor Bout, acuzat că este cel mai mare traficant de arme din lume, a negat că ar fi furnizat arme miliţiilor Taliban şi reţelei al-Qaida, afirmînd că nu ar trebui extrădat în SUA, în primul său interviu acordat din închisoare. Aflat într-o închisoare de maximă securitate din Bangkok, Viktor Bout a declarat că acuzaţiile aduse împotriva lui sînt minciuni. Întrebat dacă este posibil ca avioane care îi aparţineau să transporte arme fără ca el să ştie, acesta a declarat: „Nu pot exclude acest lucru”. În patru interviuri separate cu Channel 4 News, acesta a recunoscut că avioanele sale au transportat arme în Afganistan în anul 1996, pentru Guvern, în timpul războiului civil în care acesta a luptat împotriva miliţiilor Taliban. ONU îl acuză de înarmarea presupusului criminal de război Charles Taylor din Liberia, precum şi a rebelilor din Sierra Leone şi Congo. Lista de clienţi a lui Viktor Bout include însă şi americani, britanici, francezi şi ruşi. Ultimele audieri ale sale au loc marţi şi miercuri, urmînd ca o decizie privind extrădarea sa să fie luată în decurs de o lună.

El Salvador - Alegeri prezidenţiale

În mică ţară din America Centrală, condusă de dreapta de mai bine de 20 de ani, s-a organizat duminică scrutinul prezidenţial care are toate şansele să ducă la o guvernare de stînga, după modelul celorlalte ţări din regiune. Dacă la conducerea ţării ar veni fosta gherilă de stînga a Frontului Farabundo Marti pentru Eliberarea Naţională ar fi un eveniment istoric pentru această ţară. Aceasta ar învinge tabăra conservatoare, care a învins-o în alegeri în 1992 graţie susţinerii SUA, după un război civil de 12 ani soldat cu 75.000 de morţi. SUA sînt cu atît mai atente cu cît stînga a cîştigat deja legislativele din luna ianuarie. Parlamentari au scris deja despre „ameninţări potenţiale pentru interesele de securitate naţionale” ale SUA în cazul unei victorii a stîngii, care ar reapropia ţara de Venezuela, condusă de Hugo Chavez. De la intervenţia SUA, El Salvador s-a americanizat, iar dolarul a devenit practic moneda naţională. Ţara, care tocmai a repatriat din Irak un contingent de 200 de militari trimişi în urmă cu aproape şase ani, fiind singura ţară din America Latină care a rămas în Irak pînă la încheierea mandatului ONU, la 31 decembrie.