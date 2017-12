Bulgaria - Deputat condamnat pentru pedofilie, exclus din Parlament

Parlamentul bulgar l-a exclus, joi, pe deputatul independent Vladimir Kuzov, condamnat pentru pedofilie la trei ani de închisoare cu suspendare. Curtea Supremă de Casaţie a confirmat, la 18 februarie, verdictul de trei ani de închisoare, pronunţat în urma plîngerii depuse de un adolescent fără locuinţă, care a fost abuzat de Kuzov în 2001. Curtea Supremă a adăugat o perioadă supraveghere de cinci ani. Excluderea deputatului a fost susţinută de 178 de deputaţi, unul a votat împotrivă şi doi s-au abţinut. Ales pe lista partidului naţionalist Ataka, Vladimir Kuzov a fost exclus din partid odată cu începerea anchetei pentru pedofilie.

Pakistan - Incendiu la hotelul Marriott din Islamabad

Un incendiu s-a declanşat, joi, la hotelul Marriott din Islamabad, redeschis la sfîrşitul lui decembrie, la trei luni după ce a fost avariat în urma unui atentat sinucigaş. Deocamdată nu au fost semnalate victime. O coloană de fum se ridica din clădirea situată în apropierea palatului prezidenţial şi a mai multor ministere. Incendiul a izbucnit la etajul al doilea al hotelului, unde se efectuau lucrări de reparaţie, a precizat Jamil Khawar, purtătorul de cuvînt al proprietarului hotelului, Sadruddin Hashwani. Cauzele incendiului sînt necunoscute.

SUA - Profesor de la Universitatea din Florida, suspectat că a deturnat bani de la NASA

Autorităţile federale au percheziţionat, miercuri, biroul unui profesor de la Universitatea din Florida, suspectat, împreună cu soţia sa, de deturnare de fonduri de la NASA. FBI a percheziţionat sediul unui institut (Innovative Nuclear Space Power and Propulsion Institute) înfiinţat de profesorul Samim Anghaie, potrivit purtătorului de cuvînt al universităţii, Steve Orlando. Informaţia a fost confirmată de purtătorul de cuvînt al FBI, Jeff Westcott. Potrivit unei sesizări depuse la 19 februarie, anchetatorii FBI şi NASA (National Aeronautics and Space Administration) susţin că din 1999, administraţia a atribuit 13 contracte companiei celor doi, New Era Technology Inc. (NETECH), virînd 3,4 milioane de dolari în conturile acesteia. Anchetatorii au precizat că cei doi au virat sume importante în conturile personale, cumpărîndu-şi bunuri şi maşini. Potrivit site-ului NETECH, compania a fost înfiinţată în 1988, drept centru de cercetare şi citează numele unor experţi renumiţi în inginerie şi fizică.

Italia - Înăsprirea legislaţiei privind dreptul la grevă

Guvernul Berlusconi vrea să înăsprească legea privind dreptul la grevă în domeniul transportului public şi urmează să prezinte, astăzi, un proiect de lege Consiliului de Miniştri, a anunţat, joi, ministrul italian al Muncii, Maurizio Sacconi. Proiectul de lege prevede că o decizie de declanşare a unei greve în domeniul transportului public nu va putea fi luată decît de sindicate care reprezintă peste 50% dintre angajaţii sectorului respectiv. Atunci cînd sindicate nereprezentative vor dori să declanşeze o grevă, acestea vor trebui să organizeze o consultare, un referendum, în rîndul membrilor lor, pentru a verifica nivelul susţinerii acestei mişcări. Proiectul prevede, de asemenea, obligaţia pentru fiecare salariat de a-şi prezenta adeziunea individuală la mişcarea socială, cu scopul de a preveni perturbările antrenate de grevă. Textul introduce conceptul de grevă virtuală, care interzice, în fapt, greva unor categorii profesionale foarte specializate, care dacă ar întrerupe lucrul ar face imposibilă asigurarea serviciului minim, prevăzut de actuala lege. În caz de grevă virtuală, angajatul va depune salariul său într-un fond special, la care va trebui să participe şi angajatorul său, dar cu o sumă de zece ori mai mare, o măsură care vizează să descurajeze orice încetare a lucrului, potrivit presei. Potrivit Comisie Naţionale de Control al Grevelor, aproape 1.340 de mişcări de protest au avut loc în Italia, în 2008, cu 4% mai mult decît în 2007, dintre care 39% în sectorul transporturilor

Letonia - Un fost ministru de Finanţe, premier

Preşedintele leton, Valdis Zatlers, a anunţat, joi, numirea lui Valdis Dombrovskis, în vîrstă de 37 de ani, fost ministru de Finanţe şi eurodeputat, în funcţia de premier, în locul lui Ivars Godmanis, care a demisionat săptămîna trecută. Preşedintele Zatlers anunţase că va demara consultări cu liderii partidelor politice letone în vederea formării unei noi coaliţii guvernamentale. Ivars Godmanis deţinea această funcţie din decembrie 2007. El a fost vizat, în februarie, de trei moţiuni de cenzură în Parlament şi s-a confruntat cu noi presiuni după declaraţiile preşedintelui Zatlers, care a afirmat că şi-a pierdut încrederea în premier.

Ucraina - Protest faţă de acţiunile primarului din Kiev

Circa 1.500 de persoane au protestat, joi, la Kiev, faţă de arbitrariul primarului Leonid Cernoveţki, ale cărui activităţi au provocat furia localnicilor în ultimele săptămîni. Mai multe forţe politice din coaliţia guevrnamentală, dar şi din opoziţia pro-rusă au participat la protest. Adunarea municipală din Kiev, dominată de susţinătorii primarului, a adoptat, în ultimele luni, mai multe decizii ce vizează închiderea majorităţii chioşcurilor, foarte numeroase în capitală şi ţinute de mici antreprenori. În plus, primăria a redus semnificativ finanţarea spitalelor municipale şi încearcă să impună plata îngrijirilor medicale la Kiev, lucru contrar Constituţiei. Primarul a anunţat şi alte decizii controversate, printre care creşterea de cinci ori a preţului serviciilor municipale, măsuri abolite de preşedinţie. Cernoveţki a fost ales primar în mai 2008, în alegerile anticipate decretate de Parlament în urma unor scandaluri legate de distribuirea unor terenuri din capitală.

Coreea de Nord - Kim Jong-Il, invitat în China

China l-a invitat pe liderul nord-coreean, Kim Jong-Il, la un summit cu preşedintele Hu Jintao, într-un moment în care cei doi aliaţi sărbătoresc 60 de ani de legături diplomatice, a anunţat o agenţie oficială nord-coreeană. Invitaţia a fost adresată de către un oficial de rang înalt al Partidului Comunist chinez, Jia Qinglin, unei delegaţii a Partidului unic al Muncitorilor din Coreea de Nord, care a fost invitată în China, potrivit agenţiei sud-coreene Yonhap, care citează postul public al regimului comunist, KCBS. Kim Jong-Il a răspuns favorabil, luna trecută, unei invitaţii scrise a preşedintelui Hu, transmisă de un oficial chinez. Deocamdată nu a fost stabilită nicio dată pentru această reuniune. Ultima vizită a lui Kim Jong-Il în China a avut loc în ianuarie 2006. Hu s-a deplasat la Phenian în octombrie 2005. Aliaţi apropiaţi, China şi Coreea de Nord au semnat, în 1961, un acord de apărare reciprocă. China a trimis zeci de mii de voluntari pentru a lupta alături de forţele nord-coreene care tocmai invadaseră, în 1950, sudul peninsulei, în ceea ce urma să devină, timp de trei ani, războiul din Coreea.

Kosovo - Explozie într-un cartier din Priştina

O explozie s-a produs miercuri seară într-un cartier comercial din Pristina, fără a provoca victime, ci doar pagube materiale nesemnificative. O anchetă a poliţiei kosovare şi a echipelor specializate ale Forţei NATO în Kosovo (KFOR) este în desfăşurare, pentru stabilirea cauzelor deflagraţiei.

Egipt - Reuniune pe tema reconcilierii interpalestiniene

Diferitele facţiuni palestiniene, printre care Hamas şi Fatah, s-au întîlnit joi, la Cairo, pentru a lansa un proces de reconciliere cu medierea Egiptului. Această reuniune crucială, ce vizează să pună capăt diviziunilor interpalestiniene, a început la ora locală 10.00 (10.00 ora României), la sediul serviciilor egiptene de informaţii, la Heliopolis, în apropiere de Cairo, potrivit unor surse egiptene şi palestiniene. Anterior, cele două principale mişcări rivale, Fatah, a preşedintelui Mahmoud Abbas şi mişcarea islamistă Hamas, au convenit să aplaneze divergenţele dintre ele în cadrul unei reuniuni pregătitoare la Cairo. În urma unei runde de discuţii, cele două delegaţii au anunţat, într-un comunicat comun, că s-au angajat să rezolve dosarul deţinuţilor politici şi să suspende campaniile mediatice. Peste zece facţiuni participă la conferinţa care se desfăşoară joi, în condiţiile în care comunitatea internaţională se va angaja luni, la Sharm el-Sheikh, în Egipt, să acorde un ajutor de cîteva sute de milioane de dolari pentru reconstrucţie în Fîşia Gaza. După ce a eşuat în noiembrie, procesul de reconciliere interpalestiniană a fost relansat de Egipt după ofensiva devastatoare lansată de Israel în Fîşia Gaza (27 decembrie-18 ianuarie). Hamas şi Fatah sînt în conflict deschis.