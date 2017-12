Spania - Trei români bănuiţi de comiterea a peste 70 de furturi, arestaţi

Poliţia spaniolă a arestat trei cetăţeni români bănuiţi că au comis peste 70 de furturi prin violenţă în supermarketuri din Madrid şi mai multe oraşe spaniole. Românii ar fi sustras bunuri cu o valoare totală de 600.000 de euro. Pentru a comite furturile, în special la Madrid, dar şi în Toledo, Guadalajara şi Ciudad Real, ei scoteau alarma şi forţau uşa de acces în magazin. În timp ce seifurile mai mici erau forţate, cele de dimensiuni mai mari erau puse pe pachete de scutece, pentru a amortiza zgomotul şi a nu trezi vecinii.

Irlanda - Un judecător critică dur românii

Un judecător a criticat dur românii pentru că abuzează de ospitalitatea irlandezilor şi că obişnuiesc să se ducă în Irlanda şi să fure din magazine. Judecătorul Sean MacBride, de la Curtea Districtuală din Cavan, a făcut aceste declaraţii la procesul unui român acuzat de furt. Ştefan Nicola (46 de ani), din Monaghan, a fost acuzat că a furat, în iulie anul trecut, un laptop de 1.448 de euro, patru drujbe şi o maşină de tuns iarba în valoare de 1.100 de euro. El a pledat vinovat. Inspectorul Brendan Cadden a spus că acesta a plătit pentru obiecte cu un cec, însă nu avea bani în cont. Doar calculatorul a fost recuperat, restul obiectelor fiind trimise familiei sale din România, potrivit avocatului său, John Quigley. Judecătorul a mai instrumentat recent un caz, în Carrickmacross, cînd a condamnat o româncă la şase luni de închisoare şi la plata a 2.000 de euro în cazul unui apel. Un coleg de-al său a venit, a scos un teanc de bani şi a pus pe masă 2.000 de euro. A plătit fără nicio problemă, a spus magistratul. Judecătorul MacBride a adăugat că românii abuzează şi femeile, le ameninţă şi le trimite în magazine să fure. ”În România, ei pot cumpăra o casă cu 12.000 - 15.000 de euro şi îşi bat joc de noi. Este un afront faptul că ei cred că pot veni aici să fure”, a spus acesta. Judecătorul MacBride a hotărît ca Nicola să plătească, pînă pe 19 martie, 1.100 de euro, altfel riscă şase luni de închisoare sau 200 de ore de muncă în folosul comunităţii.

Rusia - Cinci adulţi şi trei copii, morţi într-un incendiu

Opt persoane, între care şi trei copii, au murit într-un incendiu izbucnit într-o localitate din regiunea Sverdlovsk, anunţă autorităţile locale, care nu exclud ipoteza ca incendiul să fi fost provocat intenţionat. Corpurile a cinci adulţi şi a trei băieţi, cu vîrste cuprinse între 6 şi 11 ani, au fost găsite printre resturile casei din lemn care a luat foc, miercuri dimineaţă, în oraşul Oboukhovski, în regiunea Sverdlovsk. Alte două persoane, un adult şi o fetiţă de 2 ani, au fost salvaţi. Mai multe incendii fatale s-au înregistrat în ultimele săptămîni în Rusia. La mijlocul lunii februarie, 15 persoane au murit în urma unui incendiu la un imobil din regiunea Astrakhan (sud). La sfîrşitul lunii ianuarie, 23 de persoane au murit într-un incendiu la un azil de bătrîni din Komi (nord).

Estonia - Oficial condamnat pentru spionaj în favoarea Rusiei

Herman Simm, fost oficial în cadrul Ministerului eston al Apărării, a fost condamnat la 12 ani şi jumătate de închisoare pentru că a vîndut secrete NATO Rusiei. Procesul s-a derulat cu uşile închise. Cazul Herman Simm a avut loc după aderarea Estoniei la NATO, în 2004, mai ales că relaţiile acestei ţări cu Rusia sînt uneori tensionate. În perioada 1995 - 2006, Herman Simm, în vîrstă de 61 de ani, a deţinut diverse funcţii în Ministerul eston al Apărării.

China - Trei bărbaţi au încercat să îşi dea foc în centrul Beijingului

Trei bărbaţi au încercat miercuri să îşi dea foc în centrul Beijingului, în apropierea pieţei Tiananmen, a anunţat agenţia China Nouă. Cei trei bărbaţi au incendiat o maşină în care se aflau, la intersecţia arterei comerciale Wangfujing cu bulevardul Chang\'an, a precizat un purtător de cuvînt al municipalităţii, citat de agenţie. Cei trei au suferit arsuri superficiale înainte de a fi salvaţi de trecători. Ei ar fi venit cu o petiţie în capitala Chinei, însă nu se cunosc mai multe amănunte despre aceasta.

SUA - Şapte persoane împuşcate la New Orleans

Şapte persoane au fost împuşcate, printre care şi un copil, în timpul unei parade de Mardi Gras care se desfăşura la New Orleans, poliţia reţinînd doi suspecţi. Focurile de armă au fost trase în apropierea Garden District, marţi după-amiază, după încheierea paradei Rex. Victimele au fost transportate la spital. Copilul implicat în incident, în vîrstă de un an şi opt luni, a fost doar atins uşor de un glonţ, fără să fie rănit. Două dintre victimele care prezintă răni grave au fost împuşcate la nivelul stomacului şi au fost supuse unor intervenţii chirurgicale. Poliţia este de părere că victimele sînt spectatori, împuşcaţi la întîmplare. Doi bărbaţi, Mark Brooks, în vîrstă de 19 ani şi Louis Lazone, în vîrstă de 18 ani, ambii din New Orleans, au fost reţinuţi pentru şapte capete de acuzare de tentativă de crimă.

Rusia - Fost ofiţer FSB, împuşcat mortal la Moscova

Un fost oficial rus de rang înalt din cadrul FSB a fost găsit împuşcat la Moscova. Cadavrul lui Aleksander P. Rogaciov, în vîrstă de 46 de ani, a fost găsit la 22 februarie, într-un o maşină marca Toyota Land Cruiser, în apropierea stadionului Iunih Pionerov, de pe strada Leningradski, la ora locală 18.00 (17.00, ora României). Victima avea gradul de general-maior. Medicii legişti au precizat că împuşcătura în zona craniană a fost fatală şi că fostul ofiţer FSB fusese ucis cu 14 ore înainte de a fi găsit. Investigaţia se află încă în faza iniţială.

Italia - Condamnată la închisoare pentru că şi-a vîndut copilul

O ucraineancă a fost condamnată la peste doi ani de închisoare în Italia, pentru că şi-a vîndut bebeluşul cu 1.000 de euro, în 2004, unor italieni, care au fost şi ei condamnaţi la închisoare. Tribunalul din Avezzano a condamnat-o, marţi, pe mama bebeluşului la doi ani şi trei luni de închisoare. Mama adoptivă a copilului a fost condamnată la doi ani şi jumătate de închisoare, iat tatăl adoptiv la doi ani şi opt luni. Ei au acceptat să fie judecaţi potrivit procedurii simplificate, recunoscîndu-şi vinovăţia, ceea ce permite primirea unei pedepse mai uşoare. Un muncitor care a mediat vînzarea bebeluşului a fost condamnat la patru ani de închisoare. Procesul unui alt intermediar, o femeie din Ucraina, care a refuzat să fie judecată după această procedură simplificată, continuă. Carabinierii au descoperit acest caz în urma unor interceptări telefonice făcute în cadrul unei anchete ce viza imigrarea ilegală. Instanţa a decis ca fetiţa să fie dată în grija unei familii de asistenţi maternali.

Poliţia italiană a arestat 11 bulgari, care au introdus ilegal, în Italia, fetiţe pe care le-au vîndut cu 10.000 de euro fiecare, unor romi care le-au obligat să fure. Operaţiunea a fost deasfăşurată de autorităţile italiene împreună cu poliţia bulgară şi cu serviciul de cooperare internaţională. De altfel 10 dintre cei 11 bulgari au fost arestaţi în ţara lor de orgine. Bulgarii au fost acuzaţi pentru trafic de persoane şi favorizarea imigraţiei ilegale. Ancheta, care a durat mai mulţi ani, a fost lansată după ce autorităţile bulgare au anunţat poliţia italiană de dispariţia a 18 fete minore. Carabinierii au reuşit să identifice cinci dintre victime în Italia şi au pus sub urmărire banda specializată în traficul cu copii provenind din familii rome bulgare.

Spania - Anchetă de corupţie

Ancheta de corupţie care vizează apropiaţi ai Partidului Popular spaniol (PP, de opoziţie) a luat amploare, miercuri, cu posibila implicare a unor parlamentari, arată un document al judecătorului Baltazar Garzon. Pînă acum, doar doi oficiali locali sau regionali ai PP erau implicaţi în acest caz de corupţie. Judecătorul Garzon, care instrumentează dosarul, a anunţat miercuri că, potrivit unui nou raport al poliţiei, ar putea fi implicaţi şi parlamentari. Documentul nu dezvăluie numele şi nici apartenenţa politică a suspecţilor. Judecătorul Garzon este subordonat Audienţei Naţionale, cea mai înaltă instanţă penală spaniolă. Magistratul a cerut Parchetului eventuala sesizare a instanţei supreme, competentă în judecarea parlamentarilor. Operaţiunea anticorupţie a judecătorului Garzon a scos la iveală un sistem prin care un grup de oameni de afaceri apropiaţi de PP ofereau mită unor funcţionari publici. Principalul protagonist este Francisco Correa, patronul unei firme care organiza întîlniri ale PP.

SUA - 330 de ani de închisoare pentru expedierea de scrisori conţinînd praf alb

Un tribunal din statul Texas a inculpat un bărbat în vîrstă de 47 de ani care a trimis, în luna octombrie a anului trecut, 65 de scrisori de ameninţare, 64 dintre acestea conţinînd praf alb, mai multor bănci din SUA. Inculpat pentru ameninţări şi informaţii false şi vizat de alte 64 de capete de acuzare pentru ameninţări şi farse, el riscă pînă la 330 de ani de închisoare şi o amendă de 16,5 de milioane de dolari. Bărbatul se află de la 2 februarie în detenţie provizorie în Texas, după ce a fost arestat în statul New Mexico. El este bănuit că ar fi acţionat ca reacţie la pierderi financiare importante legate de falimentul băncii regionale Washington Mutual, la sfîrşitul lui septembrie. În plicurile trimise la banca JP Morgan Chase, FDIC (instituţia de reglementare a băncilor) şi la biroul de supraveghere economică (OTS), o scrisoare menţiona că “persoana care inspiră praful va muri în zece zile”. În urma testelor, praful s-a dovedit a fi inofensiv. Toate scrisorile au fost trimise din oraşul Amarillo, din statul Texas.

Grecia - Atac cu grenadă la centru pentru imigranţi din Atena

Persoane necunoscute au lansat, în noaptea de marţi spre miercuri, o grenadă asupra unui centru de susţinere a imigranţilor din Atena, provocînd pagube materiale. Deflagraţia a distrus parţial centrul, un bar şi o clădire din apropiere, în cartierul Exarhia, din centrul capitalei elene. Autorii atentatului au fugit. Acţiunea nu a fost deocamdată revendicată.

Rusia - Tentativă de export ilegal de rachete dejucată

Un grup de militari a încercat să exporte muniţii, inclusiv rachete antisubmarin, sub formă de arme scoase din uz, a anunţat, miercuri, purtătorul de cuvînt al Marinei de război ruse, căpitanul de vas Igor Digalo. Această tentativă a fost dejucată de Marină în cooperare cu Parchetul militar şi FSB (Serviciul Federal de Securitate). Procurorul militar şef, Serghei Fridinski, a anunţat miercuri, în cadrul unei reuniuni la Parchet, că ofiţeri ai Marinei ruse şi comercianţi au transferat, în Tadjikistan, 30 de rachete antisubmarin şi 200 de bombe de aviaţie, care urmau să fie vîndute Chinei, pentru 18 milioane de dolari.

Uzbekistan - Tranzitul de material american către Afganistan, permis

Uzbekistanul a permis tranzitul de material american către Afganistan, a declarat, miercuri, preşedintele uzbek, Islam Karimov. Uzbekistanul a autorizat transportul de materiale care nu sînt de natură militară, subliniez care nu sînt de natură militară, pe teritoriul uzbek spre Afganistan, potrivit legii uzbece în vigoare, a precizat preşedintele. SUA s-au aflat, ultimele săptămîni, în căutarea unor noi rute de tranzitare a echipamentelor lor către trupele coaliţiei din Afganistan, după ce Kîrgîzstanul a anunţat închiderea unei baze americane importante pentru aceste aprovizionări.

Columbia - Dezertare spectaculoasă din gherilă

O militantă a gherilei Armata de Eliberare Naţională (ELN) din Columbia a spus că a dezertat, împreună cu alţi 15 rebeli, după ce şi-a adormit comandantul cu ajutorul unei plante cu proprietăţi somnifere. Femeia a fost prezentată presei sub numele Pilar, de către armată. Ea a spus că a decis să fugă din gherilă pentru că această organizaţie i-a ucis mama, cei doi fraţi şi pe soţul ei, acuzaţi de colaborare cu armata. Femeia nu a precizat cînd au fost ucişi aceştia. Pilar a spus că a fărîmiţat frunzele unei plante cu proprietăţi somnifere exact în locul în care domeau comandanţii grupului ei. Pilar a fost nevoită să lase în urmă fetiţa de 4 ani, răpită la naştere de liderii gherilei. Femeia a povestit că ea şi camarazii ei au mers timp de două zile prin junglă, pînă cînd au dat de o patrulă militară căreia i s-au predat, în urmă cu o săptămînă, în provincia Narino, de la frontiera cu Ecuadorul. ELN, care are circa 4.000 de membri, este a doua mişcare de gherilă ca importanţă din Columbia, după FARC, care are circa 7.000 de membri.