Cornel Şerban, interimar la conducerea DGIPI

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Dan Nica, l-a desemnat, ieri, pe comisarul şef Cornel Şerban la conducerea Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI), pînă la numirea de către premier a directorului general al acestei structuri. Potrivit unui comunicat al MAI, prin această decizie s-a dorit “asigurarea unei coordonări eficiente a DGIPI, avînd în vedere contextul operativ actual”. Mai mult s-a ţinut cont şi de faptul că, în ultima perioadă, comisarul şef Cornel Şerban a asigurat coordonarea activităţii DGIPI. Ministrul Nica declara, săptămîna trecută, după ce a fost validat de Parlament în această funcţie, că nu are o frămîntare sau o presiune deosebită în ceea ce priveşte numirile din cadrul ministerului său, însă a precizat că le va face în funcţie de evaluarea proprie. Întrebat dacă are în vedere o persoană pentru şefia DGIPI, Nica a precizat: “Sînt vreo 117 persoane în acest moment pe lista de aşteptări”.

Năstase nu intenţionează să candideze la preşedinţia PSD

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a declarat, la sfîrşitul săptămînii trecute, că, în acest moment, nu are intenţia de a candida la preşedinţia partidului şi că nu ştie dacă la următorul congres vor fi alegeri pentru funcţia de preşedinte al acestei formaţiuni: “Sînt două interpretări. Noi am avut nenumărate congrese în ultima perioadă. În 2005 au avut loc alegeri, în 2006 iar am avut congres, iarăşi s-a ales preşedintele. Mandatul e de patru ani. Dacă e de patru ani, se termină în 2009? Dar, în plan local, alegerile au avut loc în 2005, practic acum avem alegeri pentru structurile locale. La congres completăm doar o structură existentă? Eu am fost ales preşedinte al Consiliului Naţional în 2008, în aceste condiţii mandatul meu durează încă trei ani? Depinde ce se va decide şi va trebui să luăm o hotărîre”.

PC le cere parlamentarilor să voteze bugetul

Purtătorul de cuvînt al PC, Bogdan Ciucă, a anunţat, ieri, că parlamentarii conservatori vor adresa o scrisoare deschisă tuturor deputaţilor şi senatorilor, “indiferent de culoarea politică”, pentru a-i ruga să voteze proiectul bugetului de stat pe 2009, “cu condiţia ca resursele bugetare să fie alocate cu prioritate către nevoile administraţiilor locale, pentru că administraţia locală este cea mai aproape de cetăţean, şi, pe de altă parte, pentru rezolvarea problemelor sociale”. Ciucă a precizat că această decizie a fost luată de Liga aleşilor locali ai partidului, după ce aceştia s-au plîns de “bugetarea slabă şi firavă”. Ciucă a arătat că PC doreşte ca, în interiorul alianţei şi coaliţiei de guvernare, să susţină rolul important al administraţiei publice locale. La rîndul său, preşedintele Ligii aleşilor locali ai PC, Eugen Durbacă, a declarat că partidul şi-a stabilit un program organizatoric care va face ca, la alegerile următoare, formaţiunea să obţină 10-15% din opţiunile electoratului. Durbacă a arătat că fiecare organizaţie judeţeană trebuie să respecte programul şi că doar dacă nu există voinţă şi dorinţă de organizare nu se va putea atinge acest prag electoral. El a anunţat că Liga aleşilor locali se va reuni, luna viitoare, la Sibiu sau Braşov, şi că din trei în trei luni se va face o analiză privind progresul pe care îl vor face organizaţiile în obţinerea obiectivului electoral de 10-15% din opţiunile de vot.

Amendamente pentru investiţii, dar… cu limită

Fiecare parlamentar PSD şi PD-L poate să facă amendamente la proiectul bugetului de stat pe 2009 pentru a sprijini obiective de investiţii din comunităţile locale, dar limitîndu-se la suma de 280.000 de lei. Potrivit unor surse parlamentare, decizia le-a fost comunicată parlamentarilor de conducerile celor două partide, scopul fiind acela de a nu împovăra bugetul de stat. “Este o sumă infimă”, a afirmat un parlamentar, care a adăugat că, pentru a realiza ceva în comunităţile lor, trebuie ca mai mulţi senatori şi deputaţi să-şi adune sumele pentru un singur obiectiv de investiţii. De altfel, ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, declara, săptămîna trecută, pe holurile Parlamentului, că mizează pe maturitatea parlamentarilor la depunerea amendamentelor la proiectul de lege privind bugetul de stat pe acest an, astfel încît cadrul bugetar să rămînă acelaşi, cu un deficit de 2%. El a arătat că pot fi mici propuneri privind cheltuirea banilor, legate de problemele specifice ale parlamentarilor din comunităţile lor locale, dar să se încadreze în deficitul de 2%.