Boc, Geoană, Anastase şi Oprescu, premiaţi de Nine O\'Clock

Premierul Emil Boc, preşedintele Senatului, Mircea Geoană, preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, şi primarul capitalei, Sorin Oprescu, s-au numărat printre “Oamenii anului 2008”, gală organizată de publicaţia Nine O\'Clock şi care a avut loc joi seară. Categoria “Omul politic al anului 2008” a avut doi cîştigători, şi anume premierul Emil Boc şi preşedintele Senatului, Mircea Geoană. Premiul pentru “Diplomatul român al anului” i-a fost înmînat lui Bogdan Aurescu, director general în Ministerul Afacerilor Externe şi agent al României la Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga.

Predoiu îl propune tot pe Morar la conducerea DNA

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a anunţat, vineri, că îl propune pe procurorul şef Daniel Morar, în continuare, la conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). El a precizat că propunerea sa urmează să fie discutată săptămîna viitoare, în şedinţa de joi a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Printre motive, ministrul a enumerat încrederea procurorului general al României, Codruţa Kovesi, în Morar, precum şi faptul că acesta şi-a schimbat atitudinea în ultima perioadă faţă de presă.

Băsescu a promulgat Legea Voiculescu privind casele naţionalizate

Preşedintele Traian Băsescu a promulgat, vineri, modificarea Legii caselor naţionalizate, iniţiată de Dan Voiculescu, după ce, marţi, a declarat că nu mai are nicio posibilitate de a ataca actul normativ. Şeful statului trimisese Parlamentului proiectul de lege pentru reexaminare, iar apoi a atacat-o la Curtea Constituţională, care a decis să respingă sesizarea sa de neconstituţionalitate. Conform Constituţiei, şeful statului poate cere doar o singură dată reexaminarea unei legi.

Grupurile parlamentare ale Alianţei PSD-PC, reunite la Sinaia

Grupurile parlamentare ale Alianţei PSD-PC din Senat şi Cameră s-au reunit, vineri, la Sinaia, în cadrul întîlnirii de început de an, pentru a stabili strategia pentru sesiunea legislativă care va începe în februarie şi pentru a discuta despre buget, iniţiative şi priorităţi legislative. Reuniunea va continua, sîmbătă, printr-o şedinţă în care va fi prezentată strategia grupurilor parlamentare. Liderii grupurilor parlamentare vor ţine discursuri şi vor prezenta calendarul priorităţilor legislative. Întîlnirea are o secţiune în care va fi prezentat bugetul de stat pe 2009 şi se va discuta despre instrumente parlamengtare, precum iniţiativa legislativă şi instituţia raportorului. Concluziile şi închiderea lucrărilor vor avea loc sîmbătă seara.

Cioroianu cere demisia ministrului Apărării

Preşedintele PNL Timiş, Adrian Cioroianu, a cerut, vineri, demisia ministrului Apărării, Mihai Stănişoară, considerîndu-l responsabil pentru dispariţia unor arme din unitatea militară de la Ciorogîrla Potrivit acestuia, în unitatea militară s-a intrat cu maşina avînd în vedere catitatea de arme care se vehiculează că ar fi dispărut şi s-a furat “ca-n codru”: “Acum au dispărut cu zecile, pistoale mitralieră şi mitraliere chiar cu afet. E clar că s-a intrat cu maşina ca-n codru. Într-o unitate a Armatei Române, care este şi o unitate a NATO. Dacă asta este firma sub care noi defilăm într-o alianţă cu care ne-am mîndri, că intră cineva ca-n codru şi fură cu zecile de pistoale mitralieră, (...) e cazul să ne întrebăm dacă nu cumva vraiştea asta din echipa guvernamentală are efecte la care nu ne-am fi gîndit nicio clipă”.

Prinţul Akishino, fiul împăratului Japoniei, va vizita România în mai

Ambasadorul Japoniei la Bucureşti, Yoshinobu Higashi, a anunţat, joi, vizita, în luna mai, în România, a prinţului Akishino (Fumihito), al doilea fiu al împăratului Akihito, împreună cu soţia sa. Higashi a declarat că anul 2009 va marca a 50-a aniversare a reluării relaţiilor diplomatice nipono-române, ocazie cu care ambasada Japoniei va organiza o serie de evenimente culturale şi sociale. El a mai spus că în anul 2009 va fi celebrat “Japan - Danube Friendship Year”, împreună cu România, dar şi cu Austria, Bulgaria şi Ungaria.

Camera Deputaţilor îşi începe, luni, activitatea

Camera Deputaţilor a fost convocată luni, în prima sesiune ordinară a anului 2009, grupurile parlamentare urmînd a-şi anunţa, cu această ocazie, noii reprezentanţi în Biroul Permanent al Camerei. Biroul Permanent va stabili ordinea de zi şi programul de lucru al Camerei Deputaţilor, pentru ziua de 2 februarie 2009. De asemenea, se va stabili numărul de locuri din Birou, care revin fiecărui grup parlamentar, pentru funcţiile de vicepreşedinte, secretar şi chestor, potrivit negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare de la începutul legislaturii. Potrivit art. 24 al Regulamentului, membrii Biroului Permanent sînt aleşi la începutul fiecărei sesiuni ordinare, cu excepţia preşedintelui Camerei Deputaţilor, care este ales pe întreaga durată a mandatului Camerei.