Ales Jindra, noul antrenor principal la CFR Cluj

Tehnicianul ceh Ales Jindra este noul antrenor al campioanei României, CFR Cluj, în timp ce Duşan Uhrin jr. va fi noul consilier sportiv al grupării clujene, informează site-ul oficial al grupării ardelene. “Noul antrenor principal al CFR 1907 Cluj este, începînd din data de 09.01.2009, tehnicianul ceh Ales Jindra. Poziţia de antrenor secund îi revine lui Alin Minteuan, în timp ce Horia Cârlan se va ocupa de pregătirea portarilor. De asemenea, Duşan Uhrin jr. va fi noul consilier sportiv al CFR 1907 Cluj”, scrie site-ul oficial al campioanei României. Ales Jindra s-a născut pe 12 iunie 1973, la Plzen, este căsătorit şi are licenţa UEFA PRO din 9 ianuarie 2008. Jindra a fost pînă în această iarnă antrenor secund la formaţia FK Banik Sokolov, din liga a doua cehă. Directorul Şcolii de Antrenori din cadrul FRF, Mircea Rădulescu, a declarat, ieri, că dacă se dovedeşte că Duşan Uhrin jr. este antrenorul principal al echipei CFR Cluj şi nu Ales Jindra, atunci gruparea ardeleană va fi sancţionată de Comisia de Disciplină. Rădulescu susţine că oficialii campioanei en titre îşi asumă un risc, deoarece regulamentul prevede că un antrenor nu poate conduce două echipe în acelaşi sezon în cadrul aceluiaşi eşalon, iar Duşan Uhrin jr. a mai condus în ediţia 2008-2009 a Ligii I formaţia FC Timişoara.

CFR Cluj, locul 100 în ierarhia IFFHS

CFR Cluj este cel mai bine clasată echipă românească în ierarhia mondială realizată de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS) şi ocupă locul 100, cu 116 de puncte, cu 12 locuri mai jos decît în clasamentul precedent. Următoarea echipa românească din clasament este Steaua Bucureşti, care are 95,5p şi a coborît 15 locuri faţă de ierarhia precedentă, clasîndu-se pe poziţia 149. FC Vaslui (93,5p) ocupă poziţia 154, în timp ce Unirea Urziceni (91,5p) este pe locul 162. Vasluienii au coborît 11 de locuri în clasament, în timp ce ialomiţenii au coborît 37 de locuri. Dinamo Bucureşti (75,5p) a coborît 63 de locuri şi este pe locul 240, iar Poli Timişoara (69,5p) a coborît 24 de poziţii şi se află pe 279. De asemenea, în clasamentul mondial se află şi Rapid Bucureşti (62p), care a înregistrat cea mai mare coborîre şi se află pe poziţia 343, după ce în clasamentul trecut se afla pe locul 205. Liderul clasamentului IFFHS a devenit Manchester United, urmată de Bayern Munchen şi Liverpool, în timp ce FC Barcelona a coborît de pe primul loc pe poziţia a 4-a. Clasamentul IFFHS (1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2008): 1. Manchester United (Anglia) 292p; 2. Bayern Munchen (Germania) 272p; 3. FC Liverpool (Anglia) 267p; 4. FC Barcelona (Spania) 266p; 5. Boca Juniors (Argentina) 262p; 6. Chelsea Londra (Anglia) 253p; 7. AS Roma (Italia) 240p; 8. Estudiantes La Plata (Argentina) 230p; 9. AC Fiorentina (Italia) 230p; 10. Sao Paolo (Brazilia) 222p. Deţinătoarea Ligii Campionilor şi cîştigătoarea Campionatului Mondial al cluburilor, Manchester United, este echipa anului 2008, fiind cea mai bună echipă din lume pentru a doua oară, după 1999.

În fotbal nu există homosexuali

Selecţionerul Italiei, Marcello Lippi, a afirmat, într-un interviu difuzat de site-ul YouTube, că în 40 de ani de carieră nu a întîlnit homosexuali în fotbal şi crede că aceştia nu se află printre fotbalişti. “Cred că, printre fotbalişti, nu există homosexuali. În patruzecu de ani de carieră nu am întîlnit niciunul şi nimeni nu mi-a vorbit de acest lucru”, a declarat Lippi la emisiunea Klauscondicio, difuzată de YouTube. “Nu aş exclude niciodată un gay din naţională, dar cred că ar fi foarte greu ca un jucător să-şi trăiască homosexualitatea într-un mod normal printre coechipierii săi”, a adăugat Lippi. Aurelio Mancuso, preşedintele Arcigay, o asociaţie italiană de apărare a homosexualilor, a reacţionat la declaraţiile lui Lippi. “Homosexualii sînt persoane care practică toate sporturile, toate profesiile. În medii precum fotbalul, homosexualii se ascund şi mai mult. Nu permit să se pună la îndoială faptul că selecţionerul nu a fost conştient, în ciuda vastei sale experienţe, de prezenţa homosexualilor în fotbal”, a menţionat Mancuso.

Cristiano Ronaldo, implicat într-un accident rutier

Jucătorul portughez al lui Manchester United, Cristiano Ronaldo, a fost implicat, ieri, într-un accident rutier uşor, fără victime. Fotbalistul în vîrstă de 23 de ani conducea un autoturism marca Ferrari prin tunelul de sub aeroportul din Manchester şi s-a lovit de o barieră. Ronaldo nu a fost rănit în urma coliziunii, iar purtătorul de cuvînt al poliţiei din Manchester a afirmat că s-a deschis o anchetă. Portughezul nu conducea maşina sub influenţa băuturilor alcoolice, fiind în drum spre baza de antrenament. O bandă de circulaţie a fost închisă pînă cînd a fost curăţată de resturile autoturismului. Presa engleză scrie că bolidul cîştigătorului “Balonului de Aur” în 2008 a suferit daune importante în urma coliziunii. Jucătorul a evoluat aproximativ 30 de minute în meciul pe care United l-a pierdut, cu 0-1, miercuri seară, în faţa lui Derby County, în semifinala Cupei Ligii Angliei.

Luciano Moggi, condamnat la închisoare cu suspendare

Fostul director general al clubului Juventus Torino, Luciano Moggi, a fost condamnat la un an şi jumătate de închisoare cu suspendare, fiind găsit vinovat în procesul de corupţie privind agenţia de impresariat Gea World. La finalul aceluiaşi proces de la Roma, Alessandro Moggi, fiul lui Luciano, a fost condamnat la un an şi două luni de închisoare cu suspendare. Alte patru persoane judecate în acest caz, Franco Zavaglia, Davide Lippi, Pasquale Gallo şi Francesco Ceravolo, au fost achitate. Luciano Moggi a fost acuzat că ar fi recurs la violenţă şi ameninţări, influenţînd astfel unele transferuri de jucători realizate de agenţia de impresariat Gea World, care era condusă de fiul său, Alessandro. Procesul privind Gea World a început pe 25 martie 2008, iar acuzarea ceruse în acest caz şase ani de închisoare pentru Luciano Moggi şi cinci ani de închisoare pentru fiul acestuia.

Niko Kovac s-a retras din naţionala Croaţiei

Căpitanul echipei naţionale a Croaţiei, Niko Kovac, a decis să se retragă din activitatea internaţională pentru a oferi o şansă în plus tinerilor fotbalişti la prima reprezentativă. “A fost o decizie grea, pentru că a însemnat totul pentru mine să evoluez la echipa naţională. Nu mai sînt un copil, ştiu că nu aş mai putea ajuta atît de mult echipa naţională, mai ales că nu sînt titular la clubul meu, Salzburg. Croaţia va avea meciuri grele în preliminariile Campionatului Mondial şi are nevoie de fotbalişti tineri, care să joace în fiecare săptămînă la echipa de club”, a afirmat Kovac, în vîrstă de 37 de ani. Mijlocaşul a afirmat că selecţionerul Slaven Bilic are mai mulţi jucători de valoare pe postul pe care joacă el. Acesta a reuşit 15 goluri în cele 83 de partide pe care le-a disputat pentru echipa naţională. Croaţia ocupă locul secund în Grupa 6 a preliminariilor, cu cinci puncte mai puţin decît liderul Anglia.

Kanoute, alături de palestinieni la un meci din Cupa Spaniei

Atacantul echipei FC Sevilla, Frederic Kanoute, şi-a manifestat miercuri seară sprijinul pentru palestinienii din Gaza, arătînd un tricou negru pe care scria “Palestina” în mai multe limbi, după un gol marcat în meciul cu Deportivo La Coruna din optimile Cupei Spaniei, cîştigat de FC Sevilla cu scorul de 2-1. Kanoute, în vîrstă de 31 de ani, născut în Franţa şi care evoluează pentru naţionala statului Mali, este musulman şi este cunoscut pentru acţiunile sale umanitare. El a înfiinţat o fundaţie pentru ajutorarea orfanilor din Mali şi a salvat o moschee din Sevilla de la închidere, oferind o jumătate de milion de euro. Atitudinea sa de miercuri seară ar putea face obiectul unei sancţiuni, în cazul în care se consideră că jucătorul a difuzat un mesaj politic în cadrul unei competiţii oficiale.

Miguel a ameninţat un arbitru-asistent cu moartea

Jucătorul echipei Valencia, Miguel Brito, l-a ameninţat cu moartea pe unul dintre arbitrii asistenţi de la meciul cu Racing Santander din Cupa Spaniei şi riscă o suspendare de mai multe etape. Arbitrul partidei, Clos Gomez, a scris în raportul de meci că Miguel l-a insultat grav şi l-a ameninţat cu moartea pe asistentul Gallego Galindo. „După ce a fost eliminat, jucătorul cu numărul 23, Luis Miguel Brito Garcia Monteiro, l-a insultat pe arbitrul asistent numărul 1, spunîndu-i: Fiu de tîrfă, te omor, eşti un fiu de tîrfă, fiind îndepărtat de mai multe persoane de pe banca tehnică a echipei vizitatoare”, se arată în raportul arbitrului. Potrivit presei spaniole, jucătorul a fost oprit chiar de antrenorul Unay Emery, iar după meci şi-a cerut scuze pentru atitudinea sa. Meciul Santander - Valencia s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Proteste anti-israeliene la meciul Peer - Dementieva

Mai mulţi spectatori au perturbat, joi, meciul din sferturile turneului de la Auckland, Shahar Peer - Elena Dementieva, scor 3-6, 1-6, prin proteste împotriva ofensivei israeliene în Gaza. Aproximativ 20 de persoane au afişat bannere în afara arenei, iar mai apoi au strigat în incintă: “Hamas ucide speranţa”. Forţele de ordine au intervenit şi i-au scos pe spectatorii zgomotoşi din arenă. Shahar Peer, care este din Israel, a pierdut meciul cu Dementieva, în 63 de minute. Înainte de aceste incidente tenismena israeliană, Shahar Peer, a afirmat: “Eu nu sînt guvernul din Israel, eu nu repezint Israel din punct de vedere politic. Eu sînt o jucătoare de tenis şi asta reprezint în acest moment”. Tenismena a mai vorbit şi despre faptul că fratele său face parte din armata israeliană şi că îşi doreşte ca aceste violenţe să înceteze pentru că “nimeni nu vrea să fie război”. La începutul săptămînii organizaţia Pace şi Justiţie din Auckland i-a scris tenismenei şi i-a cerut să se retragă din turneul WTA. Shahar Peer a răspuns negativ acestei cereri şi a continuat să joace. În urma acestei cererei, organizatorii i-au oferit tenismenei protecţie în plus.

Şarapova vrea un soţ bogat şi cu simţul umorului

Jucătoarea rusă de tenis Maria Şarapova a declarat, într-un interviu acordat publicaţiei Women’s Health, că îşi doreşte ca viitorul ei soţ să aibă simţul umorului şi “un bun nivel de viaţă”, informează cotidianul Sport. “Caut un bărbat cu simţul umorului şi cu un bun nivel de viaţă”, a spus Şarapova, care se întîlneşte în prezent cu Charlie Ebersol, fiul unuia dintre şefii de la NBC Sports, Dick, şi al actriţei Susan Saint James. Şarapova a mai avut legături amoroase cu tenismanul Andy Roddick, dar şi cu solistul trupei Maroon 5, Adam Levine. În interviul din Women’s Health, Şarapova a subliniat că este “fan al serialului Anatomia lui Grey” şi se declară o adevărată amatoare a tot ceea ce este rusesc. Şarapova recunoaşte că este o femeie norocoasă: “Viaţa mea este ca o poveste cu zîne, dar sper să nu fie mereu aşa pentru că nu prea e amuzant ca totul să se petreacă aşa cum ai prevăzut”. Maria Şarapova spune că nu se poate lipsi de telefonul mobil şi de blackberry şi afirmă că nu are nevoie de multe lucruri pentru a fi fericită. “Nu am nevoie de o mare petrecere pentru a mă distra. Cîţiva prieteni buni, mîncare bune şi zîmbete”. Un stilist o însoţeşte pe Şarapova în “toate colţurile lumii”. Maria Şarapova, care la doar 17 ani a cîştigat titlul la Wimbledon, va reveni pe terenurile de tenis la Openul Australiei, turneu care va începe pe 19 ianuarie.

Rusia - Slovacia, în finala Cupei Hopman

Echipa Rusiei a învins, joi, Franţa în semifinalele Cupei Hopman şi va înfrunta Slovacia, vineri, în ultimul act al competiţiei de la Perth (Australia). Rusoiaca Dinara Safina a trecut de franţuzoaica Alize Cornet, scor 6-3, 6-2, iar Gilles Simon a restabilit egalitatea, învingîndu-l pe Marat Safin, scor 7-6 (7/5), 6-3. În proba de dublu mixt, fraţii Safin au depăşit perechea Cornet / Simon, scor 6-4, 6-3, şi au calificat Rusia, după scorul general 2-1, în ultimul act al întrecerii. Slovacia a cîştigat cealaltă semifinală, împotriva Germaniei, profitînd de accidentarea lui Nicolas Kiefer, care a abandonat la scorul de 3-1 pentru el în partida cu Dominik Hrbaty şi a declarat forfait la dublu mixt.