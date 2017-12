Kuweit - Trei persoane, dintre care un român, arestate pentru posesie de droguri

Poliţiştii au arestat doi bărbaţi, unul din Kuweit şi unul din România şi o femeie din Marea Britanie, pentru posesie de droguri, în urma unei operaţiuni de supraveghere a celor trei suspecţi, informează ”Arab Times”. Ofiţerii au început să-i supravegheze pe cei trei după ce vecinii femeii din Marea Britanie s-au plîns că aceasta îşi închiria apartamentul pentru ”petreceri distractive”. În momentul în care autorităţile au fost convinse de activităţile infracţionale care se petreceau în locuinţa britanicei, au obţinut un mandat de arestare de la Parchet, au organizat un raid la adresa respectivă şi i-au prins pe suspecţi în flagrant delict. Aceştia aveau asupra lor, în momentul arestării, pilule narcotice, marijuana şi haşiş. Totodată, ofiţerii au spus că cei trei erau sub influenţa drogurilor, în momentul raidului.

Germania - Miliardarul Adolf Merckle s-a sinucis

Miliardarul german Adolf Merckle, în vîrstă de 74 de ani, ameninţat de faliment după pierderea a milioane de euro, a murit după ce a fost lovit de un tren, iar familia a anunţat că este vorba de o sinucidere, relatează presa germană. Merckle a murit luni seară, după ce a fost lovit de un tren, în apropiere de Blaubeuren, în sud-vestul Germaniei, anunţă ziarele ”Die Welt” şi ”Berliner Morgenpost”. Poliţia a confirmat moartea unui bărbat pe calea ferată, fără a-i dezvălui identitatea. Miliardarul pierduse zeci de milioane de euro în tranzacţii bursiere. Potrivit revistei ”Forbes”, Adolf Merckle era pe locul 94 în topul global, cu o avere de 9,2 miliarde de dolari.

Franţa - Incident la o sinagogă

O maşină a fost incendiată în noaptea de luni spre marţi, după ce a fost lansată asupra grilajului unei sinagogi de lîngă oraşul Toulouse din sud-vestul Franţei, un alt vehicul din apropiere conţinînd cocteiluri Molotov. În jurul orei locale 21.40 (22.40 ora României), o maşină a fost proiectată în grilajul sinagogii în partea rezidenţială a acestui cartier sensibil, a apreciat directoarea cabinetului prefecturii, Anne-Gaelle Baudouin-Clerc, adăugînd că un cocteil Molotov a fost lansat asupra vehiculului. Nimeni nu a fost rănit în incendiu, care nu a fost revendicat, a precizat directoarea cabinetului. Un rabin al comunităţii evreieşti din Toulouse ţinea o predică unor adulţi, în interiorul sinagogii echipate cu sistem de supraveghere video, cînd s-a produs incidentul. Biroul naţional de vigilenţă împotriva antisemitismului (BNVCA), Consistoriul Central al Franţei şi organizaţia SOS Rasism au condamnat imediat agresiunea antisemită împotriva sinagogii. Preşedintele SOS Rasism, Dominique Sopo, apreciază că este foarte probabil ca acest act criminal să fie legat de situaţia aflată în curs în Fîşia Gaza şi subliniază că ”aceia şi acelea care ar dori să joace jocul importării conflictului din Orientul Mijlociu în teritoriul nostru nu o fac, în mod sigur, pentru a-i ajuta nici pe israelieni, nici pe palestinieni, altfel să ni se explice cum atacarea unui evreu, aici, ar ameliora situaţia în Fîşia Gaza sau cum organizarea de represalii ar aduce un plus de securitate Israelului”.

SUA - Parchetul din New York cere încarcerarea lui Bernard Madoff

Parchetul din New York a cerut, luni, încarcerarea fostului preşedinte al Nasdaq, Bernard Madoff, afirmînd că acesta a încălcat prevederile eliberării condiţionate. Judecătorul federal se va pronunţa cu privire la această cerere după ce va primi informaţii suplimentare în acest sens, cel mai tîrziu mîine, a precizat un purtător de cuvînt al tribunalului. Procurorul a afirmat că Madoff împreună cu soţia sa, Ruth, au trimis bunuri, bijuterii şi alte obiecte de valoare fiilor lor, fratelui lui Madoff şi unui cuplu din Florida, potrivit ”Wall Street Journal”. Conform regulilor eliberării condiţionate, bunurile lui Madoff sînt puse sub sechestru. Avocatul lui Madoff, Ira Sorkin, a declarat că acestea nu au nicio legătură cu cauţiunea care garantează libertatea clientului său. Bernard Madoff, în vîrstă de 70 de ani, a fost arestat la 11 decembrie anul trecut şi acuzat de o mare fraudă de tip piramidal în valoare de circa 50 de miliarde de dolari, care a provocat pierderea averilor unor bănci, persoane private, universităţi sau organizaţii evreieşti de caritate. El a fost eliberat în schimbul unei cauţiuni de 10 milioane de dolari, garantată în special prin apartamentul său din Manhattan, unde este consemnat la domiciliu, 24 de ore din 24. Soţia sa a garantat cu bunuri imobiliare pe care le deţine la New York şi în Florida şi toate conturile sale au fost îngheţate printr-o decizie judecătorească.

Belarus - Cetăţenii cumpără masiv bunuri şi valută, pe fondul devalorizării monedei naţionale

Cetăţenii Belarusului au început luni să cumpere masiv dolari, euro şi chiar frigidere, pentru a se asigura în faţa deprecierii monedei naţionale, rubla belarusă, care s-a devalorizat, vineri, cu peste 20%, pe fondul crizei financiare. De dimineaţă, oamenii au format cozi la bănci, case de schimb şi magazine de articole de import din Minsk pentru a scăpa de ruble. ”Economiseam pentru a-mi cumpăra un apratament”, povesteşete un localnic. ”Guvernul a promis recompensarea avantajoasă a depozitelor şi securitatea plasamentelor. M-am păcălit. Economiile mele au scăzut deja cu 20%”. De la anunţarea devalorizării, vineri, s-a cumpărat frenetic mobilier, frigidere, calculatoare sau televizoare. Unii proprietari de magazine au vîndut în cîteva zile cît ar fi vîndut în mod obişnuit într-o lună. Moneda naţională belarusă s-a devalorizat cu peste 20%. Anterior, rata de schimb era de 2.200 de ruble pentru un dolar, iar acum, aceasta a ajuns la 2.650 de ruble.

SUA - Doi americani nu au raportat dispariţia fiului lor adoptiv timp de 10 ani

Poliţiştii americani din Kansas au demarat cercetările privind dispariţia unui băiat, în urmă cu 10 ani, raportată de părinţii lui adoptivi abia în decembrie 2008, informează CNN. Adam Herrman a dispărut în 1999, cînd avea 11 sau 12 ani şi locuia cu părinţii lui adoptivi, Doug şi Valerie Herrman, într-un parc de rulote din sudul statului Kansas. Cuplul nu a raportat dispariţia copilului. O persoană care a dorit să rămînă anonimă a sunat la un centru pentru copii dispăruţi şi şi-a exprimat îngrijorarea privind soarta lui Adam. Soţii Herrman au recunoscut că băiatul a plecat de acasă şi că nu i-au raportat dispariţia, dar au susţinut, prin avocatul lor, că se simt foarte vinovaţi şi că au fost îngrijoraţi tot timpul pentru băiat. Părinţii lui Adam au mai spus că acesta fugea frecvent de acasă şi, cînd a plecat de tot, au crezut că s-a întors la părinţii lui biologici sau că îşi petrece zilele pe străzi. Autorităţile au percheziţionat domiciliul soţilor Herrman şi au spus că au găsit răspunsul la una din întrebările pe care şi le-au pus, însă au refuzat să dezvăluie mai multe detalii despre acesta. Adam a fost adoptat cînd avea aproximativ 2 ani. Primul său nume era Irvin Groeninger al III-lea şi s-a născut în 1987, însă nu s-a stabilit cînd şi-a schimbat numele. Părinţii biologici ai tînărului au renunţat la drepturile asupra acestuia în urmă cu două decenii, iar Adam şi fraţii lui au fost trimişi la diferite centre de plasament. Sora lui Adam, în vîrstă de 22 de ani, a spus că l-a văzut pe fratele ei ultima oară în urmă cu 14 ani, la o aniversare. Ea a mai primit, un an sau doi după acel eveniment, o felicitare de Crăciun de la el, însă a spus că acela a fost ultimul ei contact cu Adam. Şeful anchetei a spus că numele lui Adam apare pe un document legal după 1999, pe care este trecută adresa părinţilor lui adoptivi. Ofiţerul a precizat că nu deţine data exactă a respectivului document. Rudele părinţilor adoptivi susţin că aceştia obişnuiau să îl maltrateze pe Adam şi că îl obligau să doarmă în cabina de duş a rulotei în care locuiau.

Canada - Acuzată că şi-a ucis cei trei copii

O femeie din Quebec a fost inculpată, luni, pentru uciderea celor trei copii ai săi şi pentru faptul că şi-a ajutat partenerul să se sinucidă, după ce a făcut un pact cu el, în acest sens, presa canadiană relatînd că cei doi ar fi avut importante datorii. Cathy Gauthier-Lachance a fost inculpată pentru uciderea copiilor ei, Joëlle (12 ani), Marc-Ange (7 ani) şi Louis-Philipe (4 ani), care au fost găsiţi decedaţi în noaptea de 1 spre 2 ianurie, în casa lor din Saguenay (aflată la 200 de kilometri de Quebec). Femeia, în vîrstă de 36 de ani, a dat declaraţii, luni, în faţa unui judecător, de pe patul de spital, prin intermediul unei convorbiri telefonice. Ea mai este acuzată şi de faptul că l-a ajutat pe partenerul său să se sinucidă. Cei doi au făcut un pact de sinucidere, potrivit declaraţiilor pe care le-au dat poliţiei. Femeia însăşi a anunţat poliţia în noaptea dramei. Potrivit mass-media canadiene, datoriile pe care le aveau cei doi, care se ridicau la aproape 85.000 de dolari canadieni a stat la baza acestui gest. Poliţia însă nu a confirmat această informaţie. Medicii fac autopsia celor trei copii şi a tatălui lor. Corpul bărbatului avea urme de cuţit, însă cei trei copii nu prezentau urme de violenţă.

Franţa - Frig şi ninsori

Un val de frig însoţit de ninsori abundente s-a abătut, luni, asupra Franţei, obligînd mii de pasageri să petreacă noaptea de luni spre marţi în aeroportul parizian Roissy, din cauza anulării zborurilor, în timp ce în Polonia, zece persoane au murit de frig, începînd de vineri. Între 1.000 şi 1.500 de persoane aşteaptau în continuare, marţi după-amiază, un zbor pentru a pleca din Paris, unde traficul aerian revenea progresiv la normal, au anunţat autorităţile aeroportuare din capitala franceză (ADP) şi compania Air France. Air France a fost nevoită să anuleze 150 de zboruri din cele 400 programate. Circa 3.000 de pasageri au fost cazaţi în hoteluri, iar alţi 2.000 au dormit în aerogara Roissy. Totodată, Turnul Eiffel a fost închis în mod excepţional, luni şi marţi dimineaţa, din cauza zăpezii. Acesta a putut fi redeschis publicului graţie folosirii aparatelor de aer cald care au permis dezgheţarea platformelor devenite periculoase. Ninsori au fost înregistrate, luni, în nordul Franţei, în timp ce marţi, acestea au afectat sudul ţării. În Polonia, unde temperaturile au ajuns în unele zone la minus 25 de grade Celsius, zece persoane au decedat, începînd de vineri, din cauza frigului. Cadavrul unui bărbat în vîrstă de 48 de ani, mort din cauza frigului, a fost găsit la 800 de metri de locuinţa sa, în satul Pstragowa din sudul ţării, marţi dimineaţa. Cu o zi înainte, o persoană fără adăpost în vîrstă de 35 de ani a fost găsită moartă într-o piaţă din Czestochowa, în sudul Poloniei, în timp ce un bărbat în vîrstă de 71 de ani, care locuia singur într-o casă din Augustow, în nord-estul ţării, a fost găsit mort în podul casei. Începînd de la 1 noiembrie 2008, Ministerul de Interne polonez a înregistrat moartea a 69 de persoane din cauza hipotermiei. Majoritatea victimelor sînt persoane fără adăpost sau în stare de ebrietate, care au adormit în aer liber.